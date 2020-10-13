Евросоюз определил критерии для закрытия внутренних границ из-за пандемии

Совет Европейского Союза 13 октября утвердил рекомендации о скоординированном подходе к ограничению свободного передвижения из-за пандемии коронавируса. Рекомендации содержат распределение стран на зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета Евросоюза.

Там отмечается, что рекомендации направлены на то, чтобы избежать нарушений функционирования Шенгена и сделать пересечение границы более понятным для граждан.

Еженедельно государства-члены должны предоставлять данные по следующим критериям:

количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за последние 14 дней

количество тестов на 100 000 населения, проведенных за последнюю неделю;

процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю.

В зависимости от результатов все страны будут распределены на 4 зоны:

зеленую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;

оранжевую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или, если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;

красную, если показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150.

серую, если информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.

Отмечается, что страны не должны ограничивать свободное передвижение лиц, путешествующих в зеленые зоны или из них.

Для путешествующих из стран "оранжевой" или "красной" зон рекомендуют вводить ограничения в виде прохождения карантина или проведение тестирования на COVID-19 до или после прибытия.

"Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - добавили в ЕС.

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