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Новости Коронавирус и карантин
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Евросоюз определил критерии для закрытия внутренних границ из-за пандемии

Евросоюз определил критерии для закрытия внутренних границ из-за пандемии

Совет Европейского Союза 13 октября утвердил рекомендации о скоординированном подходе к ограничению свободного передвижения из-за пандемии коронавируса. Рекомендации содержат распределение стран на зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета Евросоюза.

Там отмечается, что рекомендации направлены на то, чтобы избежать нарушений функционирования Шенгена и сделать пересечение границы более понятным для граждан.

Еженедельно государства-члены должны предоставлять данные по следующим критериям:

  • количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за последние 14 дней
  • количество тестов на 100 000 населения, проведенных за последнюю неделю;
  • процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю.

В зависимости от результатов все страны будут распределены на 4 зоны:

  • зеленую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;
  • оранжевую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или, если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;
  • красную, если показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150.
  • серую, если информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.

Отмечается, что страны не должны ограничивать свободное передвижение лиц, путешествующих в зеленые зоны или из них.

Для путешествующих из стран "оранжевой" или "красной" зон рекомендуют вводить ограничения в виде прохождения карантина или проведение тестирования на COVID-19 до или после прибытия.

"Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - добавили в ЕС.

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Автор: 

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"Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - добавили в ЕС.Источник: https://censor.net/ru/n3224602

Бачите як хитро.Ми,не ми і хата,не моя.
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13.10.2020 14:18 Ответить
Та уже частично позакрывали. Нидерландцев уже не пускают в Бельгию и Германию.
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13.10.2020 14:26 Ответить
скока бисвис не хорони, клубника и сантехника вечны
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13.10.2020 14:37 Ответить
Ну якщо це не плавний поділ ЄС "в зад" на національні держави - та я таки белерина і йду шукати пачку та пуанти ...
Причому дуже багато "європейських політиків" дуже гарно осідлали цю тему і отримали майже диктаторські повноваження, той уйОрбан з магярщини ...
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13.10.2020 15:50 Ответить
 
 