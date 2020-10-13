Евросоюз определил критерии для закрытия внутренних границ из-за пандемии
Совет Европейского Союза 13 октября утвердил рекомендации о скоординированном подходе к ограничению свободного передвижения из-за пандемии коронавируса. Рекомендации содержат распределение стран на зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета Евросоюза.
Там отмечается, что рекомендации направлены на то, чтобы избежать нарушений функционирования Шенгена и сделать пересечение границы более понятным для граждан.
Еженедельно государства-члены должны предоставлять данные по следующим критериям:
- количество новых зарегистрированных случаев на 100 000 населения за последние 14 дней
- количество тестов на 100 000 населения, проведенных за последнюю неделю;
- процент положительных тестов, проведенных за последнюю неделю.
В зависимости от результатов все страны будут распределены на 4 зоны:
- зеленую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 25, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;
- оранжевую, если показатель новых случаев за 14 дней ниже 50, но процент положительных результатов тестов составляет 4% или выше, или, если показатель новых случаев за 14 дней составляет от 25 до 150, а процент положительных результатов тестов ниже 4%;
- красную, если показатель новых случаев за 14 дней составляет 50 или выше, а уровень позитивности тестирования составляет 4% или выше, или если показатель новых случаев за 14 дней превышает 150.
- серую, если информации недостаточно или показатель тестирования ниже 300.
Отмечается, что страны не должны ограничивать свободное передвижение лиц, путешествующих в зеленые зоны или из них.
Для путешествующих из стран "оранжевой" или "красной" зон рекомендуют вводить ограничения в виде прохождения карантина или проведение тестирования на COVID-19 до или после прибытия.
"Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации", - добавили в ЕС.
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