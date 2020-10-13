Євросоюз визначив критерії для закриття внутрішніх кордонів через пандемію

Рада Європейського Союзу 13 жовтня затвердила рекомендації про скоординований підхід до обмеження вільного пересування через пандемію коронавірусу. Рекомендації містять поділ країн на зони відповідно до епідеміологічної ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради Євросоюзу.

Там зазначається, що рекомендації спрямовані на те, щоб уникнути порушень функціонування Шенгену і зробити перетин кордону зрозумілішим для громадян.

Щотижня держави-члени мають надавати дані за такими критеріями:

кількість нових зареєстрованих випадків на 100 000 населення за останні 14 днів;

кількість тестів на 100 000 населення, проведених за останній тиждень;

відсоток позитивних тестів, проведених за останній тиждень.

Залежно від результатів всі країни будуть поділені на 4 зони:

зелену, якщо показник нових випадків за 14 днів нижчий 25, а відсоток позитивних результатів тестів нижче 4%;

помаранчеву, якщо показник нових випадків за 14 днів нижчий 50, але відсоток позитивних результатів тестів становить 4% або вище, або, якщо показник нових випадків за 14 днів становить від 25 до 150, а відсоток позитивних результатів тестів нижче 4%;

червону, якщо показник нових випадків за 14 днів становить 50 або вище, а рівень позитивності тестування становить 4% або вище, або якщо показник нових випадків за 14 днів перевищує 150;

сіру, якщо інформації недостатньо або показник тестування нижчий 300.

Зазначається, що країни не мають обмежувати вільне пересування осіб, які подорожують у зелені зони або з них.

Для осіб, які подорожують із країн "помаранчевої" або "червоної" зон, рекомендують запроваджувати обмеження у вигляді проходження карантину або проведення тестування на COVID-19 до або після прибуття.

"Рекомендація Ради не є юридично обов'язковим документом. Влада країн-членів залишається відповідальною за виконання дотримання рекомендації", - додали в ЄС.

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