Одночасне зараження коронавірусом і грипом може призвести до смерті, - ЦГЗ

Грип і коронавірусна інфекція - небезпечні і високо заразні захворювання, які можуть мати як легкий перебіг та лікування вдома під наглядом сімейного лікаря, так і важку форму, яка може призвести навіть до летальності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ.

Зазначається, що хвороби схожі за симптомами (лихоманка, кашель, втома) і способом передачі (крапельним шляхом). Водночас антибіотики не прискорюють одужання як у разі захворювання на грип, так і COVID-19.

"Обома вірусними інфекціями можна заразитися одночасно і тоді існує ризик важкого ураження легень, складного перебігу хвороби та навіть це може призвести до смерті", - наголосили в ЦГЗ.

Дотримання респіраторної гігієни та гігієни рук, вакцинація, здорове харчування, сон, фізична активність знижують ймовірність розвитку важких форм COVID-19 і одночасного захворювання на грип.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз визначив критерії для закриття внутрішніх кордонів через пандемію