Одночасне зараження коронавірусом і грипом може призвести до смерті, - ЦГЗ
Грип і коронавірусна інфекція - небезпечні і високо заразні захворювання, які можуть мати як легкий перебіг та лікування вдома під наглядом сімейного лікаря, так і важку форму, яка може призвести навіть до летальності.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ.
Зазначається, що хвороби схожі за симптомами (лихоманка, кашель, втома) і способом передачі (крапельним шляхом). Водночас антибіотики не прискорюють одужання як у разі захворювання на грип, так і COVID-19.
"Обома вірусними інфекціями можна заразитися одночасно і тоді існує ризик важкого ураження легень, складного перебігу хвороби та навіть це може призвести до смерті", - наголосили в ЦГЗ.
Дотримання респіраторної гігієни та гігієни рук, вакцинація, здорове харчування, сон, фізична активність знижують ймовірність розвитку важких форм COVID-19 і одночасного захворювання на грип.
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А дружині Степанова- шекелі.
Если один занял место, то другой уже не поселяется....
Это сказал некто ...Пропердон( все имена условны) ...ооочень большой специалист по вирусам....
И я почему то верю этой фразе. У вас, лично у вас есть доказательства одновременного инфицирования????