РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10796 посетителей онлайн
Новости
2 089 4

Последний неарестованный член президиума Координационного совета Беларуси Дылевский покинул страну

Последний неарестованный член президиума Координационного совета Беларуси Дылевский покинул страну

Единственный член президиума оппозиционной Координационного совета Беларуси, который до сих пор находился на свободе, Сергей Дылевский выехал в Польшу.

Об этом сообщил пресс секретарь Координационного совета Антон Родненков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

По словам Родненкова, Дылевский "был вынужден покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность".

Ранее Дылевский отвез в Варшаву свою семью.

На прошлой неделе стало известно об увольнении Дылевского "по соглашению сторон" с Минского тракторного завода, где он проработал 12 лет.

После президентских выборов 9 августа Дылевский возглавил забастовочный комитет Минского тракторного завода, а позже вошел в президиум Координационного совета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская объявила "Народный Ультиматум" Лукашенко: Он должен заявить об уходе, прекратить насилие и освободить политзаключенных

Автор: 

Беларусь (7886) оппозиция (5335)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нехрен делать с ними
показать весь комментарий
13.10.2020 16:07 Ответить
а може це не президиум, а высший совет оппозиции или чего то там еще?
показать весь комментарий
13.10.2020 16:08 Ответить
Разбежались крысы.
Будут из-за бугра руководить.
показать весь комментарий
13.10.2020 16:33 Ответить
Та нічого... якось то воно буде , о то бабушки пройшли маршем , на черзі марш дедушков , потом дядей , тьотей , двоюродних дядей і тд і тд... ще є дальние родствинники!
показать весь комментарий
13.10.2020 17:44 Ответить
 
 