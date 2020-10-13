Последний неарестованный член президиума Координационного совета Беларуси Дылевский покинул страну
Единственный член президиума оппозиционной Координационного совета Беларуси, который до сих пор находился на свободе, Сергей Дылевский выехал в Польшу.
Об этом сообщил пресс секретарь Координационного совета Антон Родненков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.
По словам Родненкова, Дылевский "был вынужден покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность".
Ранее Дылевский отвез в Варшаву свою семью.
На прошлой неделе стало известно об увольнении Дылевского "по соглашению сторон" с Минского тракторного завода, где он проработал 12 лет.
После президентских выборов 9 августа Дылевский возглавил забастовочный комитет Минского тракторного завода, а позже вошел в президиум Координационного совета.
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Будут из-за бугра руководить.