Последний неарестованный член президиума Координационного совета Беларуси Дылевский покинул страну

Единственный член президиума оппозиционной Координационного совета Беларуси, который до сих пор находился на свободе, Сергей Дылевский выехал в Польшу.

Об этом сообщил пресс секретарь Координационного совета Антон Родненков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

По словам Родненкова, Дылевский "был вынужден покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность".

Ранее Дылевский отвез в Варшаву свою семью.

На прошлой неделе стало известно об увольнении Дылевского "по соглашению сторон" с Минского тракторного завода, где он проработал 12 лет.

После президентских выборов 9 августа Дылевский возглавил забастовочный комитет Минского тракторного завода, а позже вошел в президиум Координационного совета.

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