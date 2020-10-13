Кипр прекращает выдачу гражданства в обмен на инвестиции

Кипр решил прекратить программу по получению гражданства в обмен на инвестиции после обвинений в злоупотреблении системой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Приостановка программы в ее нынешнем виде вступит в силу с 1 ноября.

Механизм предполагал, что при инвестициях в размере от 2 миллионов евро Кипр предоставлял паспорт гражданина республики, что гарантировало безвизовый въезд в Европейский союз, к которому островное государство присоединилась в 2004 году.

Данная схема, которую критиковали как непрозрачную и связанную с риском отмывания денег, пользовалась популярностью у россиян, украинцев, а в последнее время - у китайцев и камбоджийцев.

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