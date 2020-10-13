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Кипр прекращает выдачу гражданства в обмен на инвестиции

Кипр прекращает выдачу гражданства в обмен на инвестиции

Кипр решил прекратить программу по получению гражданства в обмен на инвестиции после обвинений в злоупотреблении системой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Приостановка программы в ее нынешнем виде вступит в силу с 1 ноября.

Механизм предполагал, что при инвестициях в размере от 2 миллионов евро Кипр предоставлял паспорт гражданина республики, что гарантировало безвизовый въезд в Европейский союз, к которому островное государство присоединилась в 2004 году.

Данная схема, которую критиковали как непрозрачную и связанную с риском отмывания денег, пользовалась популярностью у россиян, украинцев, а в последнее время - у китайцев и камбоджийцев.

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гражданство (1312) инвестиции (1162) Кипр (230)


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Топ комментарии
+2
Прекрасно, борьба с капиталом нажитым нечестным путём набирает обороты.
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13.10.2020 16:36
+1
видать киприотов уже притомили бандюки , воры и шуллеры всх мастей. набежало говна , незнают уже че с "инвесторами" делать
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13.10.2020 16:45
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Гражданство за деньги это неправильно. На Кипре и так есть куча программ получения вида на жительство за инвестиции как по нормальной схеме так и по ускоренной.
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13.10.2020 16:29 Ответить
как то все мутно дело поставлено, давно бы поставили на поток гражданство без грошей, ведь на халяву це святое
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13.10.2020 16:31 Ответить
Прекрасно, борьба с капиталом нажитым нечестным путём набирает обороты.
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13.10.2020 16:36 Ответить
видать киприотов уже притомили бандюки , воры и шуллеры всх мастей. набежало говна , незнают уже че с "инвесторами" делать
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13.10.2020 16:45 Ответить
3.14здец .... из страны теперь массово выведут капиталы.теперь панама и другой офшор разбагатеет... куринный деГенерал поговаривают тоже в дыре хотел офшор сделать...если бы не заехал на чашку чая в кафе сепар
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13.10.2020 17:17 Ответить
Самое удивительное, что за приблизительные деньги можно купить гражданство большинства стран мира. Включая США , Австралию и тд.
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13.10.2020 17:56 Ответить
За деньги каждый дурак купит! А вот если бы была опрция с доплатой...
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13.10.2020 19:53 Ответить
там цікавляться , чи гроші не крадені.
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13.10.2020 20:29 Ответить
Всі офшорні території повинні відповідати матеріально за допомогу в укритті крадених / корупційних / відмитих капіталів. По повній програмі. Територіями.
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13.10.2020 20:34 Ответить
Теперь Кипр не будет давать гражданство за инвестиции, теперь гражданство будет давать за большие инвестиции!
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13.10.2020 22:35 Ответить
 
 