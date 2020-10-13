УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10170 відвідувачів онлайн
Новини
2 541 10

Кіпр припиняє видачу громадянства в обмін на інвестиції

Кіпр припиняє видачу громадянства в обмін на інвестиції

Кіпр вирішив припинити програму з отримання громадянства в обмін на інвестиції після звинувачень у зловживанні системою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Призупинення програми в її нинішньому вигляді набуде чинності з 1 листопада.

Механізм припускав, що з інвестиціями в розмірі від 2 мільйонів євро Кіпр надавав паспорт громадянина республіки, що гарантувало безвізовий в'їзд до Європейського Союзу, до якого острівна держава приєдналася в 2004 році.

Ця схема, яку критикували як непрозору і пов'язану з ризиком відмивання грошей, користувалася популярністю у росіян, українців, а останнім часом - у китайців і камбоджійців.

Також читайте: Кіпр знову заблокував санкції ЄС проти Білорусі

Автор: 

громадянство (1070) інвестиції (2044) Кіпр (245)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Прекрасно, борьба с капиталом нажитым нечестным путём набирает обороты.
показати весь коментар
13.10.2020 16:36
+1
видать киприотов уже притомили бандюки , воры и шуллеры всх мастей. набежало говна , незнают уже че с "инвесторами" делать
показати весь коментар
13.10.2020 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гражданство за деньги это неправильно. На Кипре и так есть куча программ получения вида на жительство за инвестиции как по нормальной схеме так и по ускоренной.
показати весь коментар
13.10.2020 16:29 Відповісти
как то все мутно дело поставлено, давно бы поставили на поток гражданство без грошей, ведь на халяву це святое
показати весь коментар
13.10.2020 16:31 Відповісти
Прекрасно, борьба с капиталом нажитым нечестным путём набирает обороты.
показати весь коментар
13.10.2020 16:36 Відповісти
видать киприотов уже притомили бандюки , воры и шуллеры всх мастей. набежало говна , незнают уже че с "инвесторами" делать
показати весь коментар
13.10.2020 16:45 Відповісти
3.14здец .... из страны теперь массово выведут капиталы.теперь панама и другой офшор разбагатеет... куринный деГенерал поговаривают тоже в дыре хотел офшор сделать...если бы не заехал на чашку чая в кафе сепар
показати весь коментар
13.10.2020 17:17 Відповісти
Самое удивительное, что за приблизительные деньги можно купить гражданство большинства стран мира. Включая США , Австралию и тд.
показати весь коментар
13.10.2020 17:56 Відповісти
За деньги каждый дурак купит! А вот если бы была опрция с доплатой...
показати весь коментар
13.10.2020 19:53 Відповісти
там цікавляться , чи гроші не крадені.
показати весь коментар
13.10.2020 20:29 Відповісти
Всі офшорні території повинні відповідати матеріально за допомогу в укритті крадених / корупційних / відмитих капіталів. По повній програмі. Територіями.
показати весь коментар
13.10.2020 20:34 Відповісти
Теперь Кипр не будет давать гражданство за инвестиции, теперь гражданство будет давать за большие инвестиции!
показати весь коментар
13.10.2020 22:35 Відповісти
 
 