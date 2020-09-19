Кіпр знову заблокував санкції ЄС проти Білорусі

На засіданні Комітету постійних представників країн ЄС в Брюсселі в п'ятницю, 18 вересня, Кіпр знову наклав вето на проєкт штрафних заходів щодо Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Такий крок Нікосії захищає режим Лукашенка від наслідків його недемократичних і репресивних дій", - цитує агентство dpa європейського дипломата, який побажав залишитися неназваним. Водночас Кіпр пояснює свою протидію санкціям проти Білорусі лише прагненням домогтися введення штрафних заходів ЄС проти Туреччини, яка веде розвідку газу в спірних водах в східній частині Середземного моря.

Дипломати у Брюсселі сподіваються, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 21 вересня вдасться схилити Кіпр до відмови від вето.

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Того ж дня держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон підтримав позицію Кіпру в питанні про санкції проти Анкари. Санкції повинні бути в числі варіантів, які розгляне ЄС, якщо Туреччина продовжить "загрожувати безпеці і суверенітету" Кіпру, заявив Бон 18 вересня після переговорів з главою кіпрського МЗС Нікосом Христодулідісом.

Конфлікт між Туреччиною з одного боку і Грецією і Кіпром з іншого розгорівся влітку, коли Анкара відправила дослідницьке судно Oruc Reis проводити геологорозвідувальні роботи поблизу грецького острова Кастелорізо в супроводі військових суден. В результаті турецькі та грецькі збройні сили були приведені в стан підвищеної боєготовності.

Санкційний список ЄС включає приблизно 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію білоруських виборів і насильство проти мирних демонстрантів. Він не може вступити в силу вже близько двох тижнів через те, що рішення про санкції має бути ухвалене одноголосно всіма 27 країнами ЄС. 10 вересня Кіпр вже накладав вето проти запланованих санкцій.

Зазначимо, Європейський Союз перестане вважати Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі вже після 5 листопада.