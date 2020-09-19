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Кіпр знову заблокував санкції ЄС проти Білорусі

Кіпр знову заблокував санкції ЄС проти Білорусі

На засіданні Комітету постійних представників країн ЄС в Брюсселі в п'ятницю, 18 вересня, Кіпр знову наклав вето на проєкт штрафних заходів щодо Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Такий крок Нікосії захищає режим Лукашенка від наслідків його недемократичних і репресивних дій", - цитує агентство dpa європейського дипломата, який побажав залишитися неназваним. Водночас Кіпр пояснює свою протидію санкціям проти Білорусі лише прагненням домогтися введення штрафних заходів ЄС проти Туреччини, яка веде розвідку газу в спірних водах в східній частині Середземного моря.

Дипломати у Брюсселі сподіваються, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 21 вересня вдасться схилити Кіпр до відмови від вето.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Литві та Польщі спростували заяви Лукашенка про закриття кордонів

Того ж дня держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон підтримав позицію Кіпру в питанні про санкції проти Анкари. Санкції повинні бути в числі варіантів, які розгляне ЄС, якщо Туреччина продовжить "загрожувати безпеці і суверенітету" Кіпру, заявив Бон 18 вересня після переговорів з главою кіпрського МЗС Нікосом Христодулідісом.

Конфлікт між Туреччиною з одного боку і Грецією і Кіпром з іншого розгорівся влітку, коли Анкара відправила дослідницьке судно Oruc Reis проводити геологорозвідувальні роботи поблизу грецького острова Кастелорізо в супроводі військових суден. В результаті турецькі та грецькі збройні сили були приведені в стан підвищеної боєготовності.

Санкційний список ЄС включає приблизно 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію білоруських виборів і насильство проти мирних демонстрантів. Він не може вступити в силу вже близько двох тижнів через те, що рішення про санкції має бути ухвалене одноголосно всіма 27 країнами ЄС. 10 вересня Кіпр вже накладав вето проти запланованих санкцій.

Зазначимо, Європейський Союз перестане вважати Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі вже після 5 листопада.

Білорусь (7938) Кіпр (246) Лукашенко Олександр (2655) санкції (11870)


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Топ коментарі
+25
Кіпр потрібно позбавити права голосу в ЄС. Ще корумповані ледарі не диктували свою волю єврозоні!
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19.09.2020 09:44
+23
Офшори Кіпру діють.
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19.09.2020 09:40
+11
Рашка купила себе очередную страну-вонючку, нового союзника.
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19.09.2020 10:04
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Офшори Кіпру діють.
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19.09.2020 09:40 Відповісти
Кіпр потрібно позбавити права голосу в ЄС. Ще корумповані ледарі не диктували свою волю єврозоні!
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19.09.2020 09:44 Відповісти
А с заднепроходным это согласовано?
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19.09.2020 09:51 Відповісти
Гриценко розробив Конституцію Порядку ще багато років тому і в ній підпорядкував Кабмін Президенту, знищивши дуалізм виконавчої влади!
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19.09.2020 10:42 Відповісти
Кіпр знову заблокував санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 4475
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19.09.2020 11:22 Відповісти
Igor L розсекретився.
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19.09.2020 09:54 Відповісти
Нарешті, сьогодні Михайлове чудо, він хоч і не Михайло але чудо ще те
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19.09.2020 11:54 Відповісти
Рашка купила себе очередную страну-вонючку, нового союзника.
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19.09.2020 10:04 Відповісти
Ну так если президентов США назначают по своему усмотрению что там Кипр какой-то прикупить.
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19.09.2020 13:11 Відповісти
Всех лишить права голоса и установить диктатуру?
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19.09.2020 10:09 Відповісти
Це було б занадто добре для Європи! Художник Адольф порадів би що його справа об'єднаної Європи нарешті реалізувалась! ЄС прийде до певної форми диктатури малим членам ЄС але пізніше!
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19.09.2020 10:15 Відповісти
хунту ваенную
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19.09.2020 15:28 Відповісти
ні, це просто демократія у її найгірших проявах
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19.09.2020 10:35 Відповісти
Демократія в первісному своєму значенні це форум воїнів-громадян які своїм життям і своїми грошима забезпечують виконання прийнятих рішень. Раби в первісній версії демократії не мали права голосу! Потрібно і зараз забрати загальне виборче право як таке що не відповідає демократичним принципам!
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19.09.2020 10:39 Відповісти
Так у нас в Украине и сейчас "воины-граждане" обеспечивают своими деньгами исполнение принятых ими решений... имя этим воинам - Ахметов, Коломойский, Порошенко, Пинчук......
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19.09.2020 14:12 Відповісти
А то что рабы у нас имеют право голоса, так это совсем ни на что глобально не влияет.
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19.09.2020 14:13 Відповісти
Там миллиарды долларов председателя колхоза "Беларусь" и председателя кооператива "Озеро" крутятся, а за деньги можно всё купить.
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19.09.2020 09:47 Відповісти
"Кипр - наш !", *********** ?..
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19.09.2020 11:00 Відповісти
Та не... Быстрее всего, так надо... Не отдавать же братишек с потрохами пыне.
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19.09.2020 14:29 Відповісти
Хто така пьіня?
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19.09.2020 14:34 Відповісти
Кипр - независимая страна. Независимость в том же включает и благосостояние. Пусть все страны будут богатыми.
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19.09.2020 09:41 Відповісти
Этот список на 40 человек составила Тихановская ?
Пророссийская самозванка уже диктует Европе ?
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19.09.2020 09:46 Відповісти
СтаршОй, забашлял за малогО.
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19.09.2020 09:46 Відповісти
Ну теперь понятно, куда вложены награбленные с Беларуси деньги колхозника.
Они лежат вместе с деньгами гебни.
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19.09.2020 09:47 Відповісти
Опять же, у них свои интересы. Мадяры вон тоже блокируют.
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19.09.2020 09:49 Відповісти
І з тої ж причини. Кацапське бабло.
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19.09.2020 10:56 Відповісти
отмените Кипру безвис!)
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19.09.2020 09:50 Відповісти
Ну так не зря же туда Лавров гонял недавно, если так пойдет то Кипр и российские санкции может заблокировать, это бред когда все решает не большинство голосов а только единогласно.
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19.09.2020 09:52 Відповісти
Eto jesli drugyje ES strani budet za sankciji protiv Turciji,togda Kipr poderzyt sankciji Belorus.Oni resajet svoji problemi
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19.09.2020 09:53 Відповісти
Ну если они пытаются решать свои проблемы за счёт ЕС, беларусов и т. д. то возникает вопрос - а зачем они вообще нужны этому ЕСу ? Только создают кучу проблем. Блокируют решения всего ЕС. Паразитируют, продают паспорта ЕС всякой мрази, постоянно провоцируют конфликты с Турцией.
Выкинуть их оттуда и сразу всем станет легче.
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19.09.2020 10:34 Відповісти
никогда украина не будет / хочет решать свои проблемы за счет нато и ес?
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19.09.2020 13:00 Відповісти
Систему надо менять . Не должно быть вообще ни у кого быть право вето . Или это будет совершенно бесполезная организация .
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19.09.2020 09:56 Відповісти
Она и есть совершенно бесполезной! Импотенты очковтиратели
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19.09.2020 10:37 Відповісти
не нравится - не вступай. в чем проблема?
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19.09.2020 13:01 Відповісти
хрекам плевать на Беларусь с Джомолунгмы.
Кипр-хреки-турки - проблема там.
ихнее вето - отместка.
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19.09.2020 09:56 Відповісти
И не бесплатная !
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19.09.2020 10:39 Відповісти
теж схиляюся до вашои думки...

хреков подкупить? - там немного надо....
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19.09.2020 10:47 Відповісти
Это только первые ласточки, скоро и другие войдут во вкус и будут требовать плюшки за свой голос.
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19.09.2020 10:05 Відповісти
F malakias
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19.09.2020 10:05 Відповісти
Вот они - издержки всяких там объединений. То же самое, кстати, и в ООН всегда происходит - достаточно одной стране наложить вето и все...
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19.09.2020 10:06 Відповісти
Те ж саме "вето" Кіпр застосує стосовно санкцій ЄС до касапів за окупацію територій України.
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19.09.2020 10:12 Відповісти
по кацапской новейшей истории у кацапии есть 3 друзья - сербы, северные кореянцы, и по мелочам срань в джунглях на всех континентах - и Aфганистане...
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19.09.2020 10:34 Відповісти
Не Кипр, а рашка руками Кипра.
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19.09.2020 10:18 Відповісти
Кипр согласился повысить налоги на капитал из России. Это позволит рашке получить 150 млрд. дополнительного дохода в бюджет.
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19.09.2020 10:26 Відповісти
спроси греков де находится Беларусь?
они дружно, всей страной, включя спартанцев, в Турцию тыцнут...
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19.09.2020 10:22 Відповісти
Санкций от ЕС не будет.
А медаль луке дадут?
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19.09.2020 10:23 Відповісти
тут уже как ***** решит.
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19.09.2020 10:26 Відповісти
Кіпр знову заблокував санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 9669
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19.09.2020 10:28 Відповісти
Кіпр знову заблокував санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 8184
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19.09.2020 10:46 Відповісти
Кремлеботы выдирают последние волосы на своих задницах.
Печалька.
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19.09.2020 11:11 Відповісти
ЕС и Америка настолько заигрались санкциями по любому поводу, что забыли о помощи Украине.
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19.09.2020 11:48 Відповісти
правильно сделали что наложили вето, евросоюз должен в первую очередь заниматься проблемами своих стран, а потом уже беспокоиться о каких-то совкопомойках и тамошних диктаторах
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19.09.2020 12:25 Відповісти
Двуличие ЕС во всей красе. Санкции против нах не нужной Беларуси -легко. Санкции против Турции - сцыкотно.
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19.09.2020 12:42 Відповісти
А за шо Турции, за то, шо ихтамнетов в Сири шкварит по полной?
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19.09.2020 14:34 Відповісти
Действительно, какие претензии у Кипра к Турции, подумаешь, половину острова оккупировала, подумаешь, начинает кипрский газ и нефть качать Так какие тогда к РФ претензии, подумаешь, оккупировала Крым, подумаешь, крымский газ и нефть качает.
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19.09.2020 15:26 Відповісти
Пане Петро, примите к сведению, шо захватить часть Кипра Турции была дана отмашка амеро-англичано-натовцами, чтобы официально в обеих частях Кипра, на законном миротворческом основании, тут же после "захвата", разместить амер и аглицкие военные базы, не сделай этой отмашки Запад, Кипр через несколоко часов был бы захвачен СССР и там бы ща процветала какая-нить а-ля Абхазия. В то время когда советский военный флот находился у Кипра, весь западный и южный военные округа были перемещены сквозь границу братушек-Болгар к границе Греции и Турции... Намечалось вторжение... Но амеры тупую кремлядь опередили...всего на несколько часов. Сааветская власть на Кипре не состоялась и киприоты с обеих сторон это понимают, как и могут свободно перемещаться и з греческой на турецкую сторону(читай из аглицкой на амерскую ) как и наоборот... Ванья, даже вы можешь в районе Ларнаки прогуливаясь бережком дойти до мощной аглицкой военной базы, а в лимассоле и до мощного ааглицкого военного аэродрома из кот орого в том числе поднимаются беспилотники контролировать-прикрывать небо , шо над Украиной , шо над Сирией.. Так шо, Ванья , угомонися. лаптеунты во время "Ч" по сусалам огребут по полной, да так, шо и китайцам достанется симбирского пирога и амеро-японцам дальневосточного...
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19.09.2020 17:02 Відповісти
что за бред ты несешь? английская военная база там со времен колонии
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19.09.2020 19:17 Відповісти
А шо когда Кипр введет санкции против акынджы? Беспозвоночные...
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19.09.2020 12:53 Відповісти
Пора ЕС задуматься над подобными Кипру членами.Толку от них НОЛЬ,а проблем создают они для других массу.В том числе и явно коррупционной составляющей.
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19.09.2020 13:02 Відповісти
Да да, толк есть только от кряколок с прибалтики
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19.09.2020 13:10 Відповісти
Мы украинцы такие умные, такие мудрые... и Беларусь поучаем, и Кипр попрекаем....
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19.09.2020 14:22 Відповісти
Вы с дуба грохнулся...Я - за вето... Не лаптеунтам же братишек оставлять на произвол судьбы...
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19.09.2020 14:33 Відповісти
Кипр не защищает Лукашенко, Кипр хочет, чтобы ЕС сначала защитил Кипр, который входит в ЕС, в его конфликте с Турцией, а потом уже занимался вопросами Беларуси, которая в ЕС не входит. Это вопрос справедливости и отсутствия двойных стандартов.
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19.09.2020 15:22 Відповісти
хунту ваенную бандеривську хочу
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19.09.2020 15:30 Відповісти
Читаю море тупых комментов. Да киприоты просто с яйцами. Ради достижения своих целей и своей экономической безопасности они противопоставили себя всей Европе. Не то, что наши импотенты, которым главное сп@здить.
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19.09.2020 16:11 Відповісти
"междусобойчик" вместо ответственной политики.
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19.09.2020 17:20 Відповісти
 
 