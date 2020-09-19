Кипр вновь заблокировал санкции ЕС против Беларуси

На заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе в пятницу, 18 сентября, Кипр вновь наложил вето на проект штрафных мер в отношении Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий", - цитирует агентство dpa европейского дипломата, который пожелал остаться неназванным.

В то же время Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

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В тот же день стало известно, что госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон поддержал позицию Кипра в вопросе о санкциях против Анкары.

Санкции должны быть в числе вариантов, которые рассмотрит ЕС, если Турция продолжит "угрожать безопасности и суверенитету" Кипра, заявил Бон после переговоров с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.

Напомним, санкционный список ЕС включает примерно 40 человек, ответственных за фальсификацию белорусских выборов и насилие против мирных демонстрантов.

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Он не может вступить в силу уже около двух недель, так как решение об этом должно быть принято единогласно всеми 27 странами ЕС. 10 сентября Кипр уже налагал вето против планируемых санкций.

Отметим, Европейский Союз перестанет считать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси уже после 5 ноября.