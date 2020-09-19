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Кипр вновь заблокировал санкции ЕС против Беларуси

Кипр вновь заблокировал санкции ЕС против Беларуси

На заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе в пятницу, 18 сентября, Кипр вновь наложил вето на проект штрафных мер в отношении Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий", - цитирует агентство dpa европейского дипломата, который пожелал остаться неназванным.

В то же время Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

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В тот же день стало известно, что госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон поддержал позицию Кипра в вопросе о санкциях против Анкары.

Санкции должны быть в числе вариантов, которые рассмотрит ЕС, если Турция продолжит "угрожать безопасности и суверенитету" Кипра, заявил Бон после переговоров с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом.

Напомним, санкционный список ЕС включает примерно 40 человек, ответственных за фальсификацию белорусских выборов и насилие против мирных демонстрантов.

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Он не может вступить в силу уже около двух недель, так как решение об этом должно быть принято единогласно всеми 27 странами ЕС. 10 сентября Кипр уже налагал вето против планируемых санкций.

Отметим, Европейский Союз перестанет считать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси уже после 5 ноября.

Автор: 

Беларусь (7899) Кипр (230) Лукашенко Александр (3613) санкции (11313)


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Топ комментарии
+25
Кіпр потрібно позбавити права голосу в ЄС. Ще корумповані ледарі не диктували свою волю єврозоні!
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19.09.2020 09:44
+23
Офшори Кіпру діють.
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19.09.2020 09:40
+11
Рашка купила себе очередную страну-вонючку, нового союзника.
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19.09.2020 10:04
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Офшори Кіпру діють.
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19.09.2020 09:40 Ответить
Кіпр потрібно позбавити права голосу в ЄС. Ще корумповані ледарі не диктували свою волю єврозоні!
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19.09.2020 09:44 Ответить
А с заднепроходным это согласовано?
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19.09.2020 09:51 Ответить
Гриценко розробив Конституцію Порядку ще багато років тому і в ній підпорядкував Кабмін Президенту, знищивши дуалізм виконавчої влади!
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19.09.2020 10:42 Ответить
Кіпр знову заблокував санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 4475
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19.09.2020 11:22 Ответить
Igor L розсекретився.
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19.09.2020 09:54 Ответить
Нарешті, сьогодні Михайлове чудо, він хоч і не Михайло але чудо ще те
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19.09.2020 11:54 Ответить
Рашка купила себе очередную страну-вонючку, нового союзника.
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19.09.2020 10:04 Ответить
Ну так если президентов США назначают по своему усмотрению что там Кипр какой-то прикупить.
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19.09.2020 13:11 Ответить
Всех лишить права голоса и установить диктатуру?
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19.09.2020 10:09 Ответить
Це було б занадто добре для Європи! Художник Адольф порадів би що його справа об'єднаної Європи нарешті реалізувалась! ЄС прийде до певної форми диктатури малим членам ЄС але пізніше!
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19.09.2020 10:15 Ответить
хунту ваенную
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19.09.2020 15:28 Ответить
ні, це просто демократія у її найгірших проявах
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19.09.2020 10:35 Ответить
Демократія в первісному своєму значенні це форум воїнів-громадян які своїм життям і своїми грошима забезпечують виконання прийнятих рішень. Раби в первісній версії демократії не мали права голосу! Потрібно і зараз забрати загальне виборче право як таке що не відповідає демократичним принципам!
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19.09.2020 10:39 Ответить
Так у нас в Украине и сейчас "воины-граждане" обеспечивают своими деньгами исполнение принятых ими решений... имя этим воинам - Ахметов, Коломойский, Порошенко, Пинчук......
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19.09.2020 14:12 Ответить
А то что рабы у нас имеют право голоса, так это совсем ни на что глобально не влияет.
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19.09.2020 14:13 Ответить
Там миллиарды долларов председателя колхоза "Беларусь" и председателя кооператива "Озеро" крутятся, а за деньги можно всё купить.
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19.09.2020 09:47 Ответить
"Кипр - наш !", *********** ?..
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19.09.2020 11:00 Ответить
Та не... Быстрее всего, так надо... Не отдавать же братишек с потрохами пыне.
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19.09.2020 14:29 Ответить
Хто така пьіня?
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19.09.2020 14:34 Ответить
Кипр - независимая страна. Независимость в том же включает и благосостояние. Пусть все страны будут богатыми.
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19.09.2020 09:41 Ответить
Этот список на 40 человек составила Тихановская ?
Пророссийская самозванка уже диктует Европе ?
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19.09.2020 09:46 Ответить
СтаршОй, забашлял за малогО.
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19.09.2020 09:46 Ответить
Ну теперь понятно, куда вложены награбленные с Беларуси деньги колхозника.
Они лежат вместе с деньгами гебни.
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19.09.2020 09:47 Ответить
Опять же, у них свои интересы. Мадяры вон тоже блокируют.
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19.09.2020 09:49 Ответить
І з тої ж причини. Кацапське бабло.
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19.09.2020 10:56 Ответить
отмените Кипру безвис!)
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19.09.2020 09:50 Ответить
Ну так не зря же туда Лавров гонял недавно, если так пойдет то Кипр и российские санкции может заблокировать, это бред когда все решает не большинство голосов а только единогласно.
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19.09.2020 09:52 Ответить
Eto jesli drugyje ES strani budet za sankciji protiv Turciji,togda Kipr poderzyt sankciji Belorus.Oni resajet svoji problemi
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19.09.2020 09:53 Ответить
Ну если они пытаются решать свои проблемы за счёт ЕС, беларусов и т. д. то возникает вопрос - а зачем они вообще нужны этому ЕСу ? Только создают кучу проблем. Блокируют решения всего ЕС. Паразитируют, продают паспорта ЕС всякой мрази, постоянно провоцируют конфликты с Турцией.
Выкинуть их оттуда и сразу всем станет легче.
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19.09.2020 10:34 Ответить
никогда украина не будет / хочет решать свои проблемы за счет нато и ес?
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19.09.2020 13:00 Ответить
Систему надо менять . Не должно быть вообще ни у кого быть право вето . Или это будет совершенно бесполезная организация .
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19.09.2020 09:56 Ответить
Она и есть совершенно бесполезной! Импотенты очковтиратели
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19.09.2020 10:37 Ответить
не нравится - не вступай. в чем проблема?
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19.09.2020 13:01 Ответить
хрекам плевать на Беларусь с Джомолунгмы.
Кипр-хреки-турки - проблема там.
ихнее вето - отместка.
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19.09.2020 09:56 Ответить
И не бесплатная !
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19.09.2020 10:39 Ответить
теж схиляюся до вашои думки...

хреков подкупить? - там немного надо....
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19.09.2020 10:47 Ответить
Это только первые ласточки, скоро и другие войдут во вкус и будут требовать плюшки за свой голос.
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19.09.2020 10:05 Ответить
F malakias
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19.09.2020 10:05 Ответить
Вот они - издержки всяких там объединений. То же самое, кстати, и в ООН всегда происходит - достаточно одной стране наложить вето и все...
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19.09.2020 10:06 Ответить
Те ж саме "вето" Кіпр застосує стосовно санкцій ЄС до касапів за окупацію територій України.
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19.09.2020 10:12 Ответить
по кацапской новейшей истории у кацапии есть 3 друзья - сербы, северные кореянцы, и по мелочам срань в джунглях на всех континентах - и Aфганистане...
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19.09.2020 10:34 Ответить
Не Кипр, а рашка руками Кипра.
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19.09.2020 10:18 Ответить
Кипр согласился повысить налоги на капитал из России. Это позволит рашке получить 150 млрд. дополнительного дохода в бюджет.
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19.09.2020 10:26 Ответить
спроси греков де находится Беларусь?
они дружно, всей страной, включя спартанцев, в Турцию тыцнут...
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19.09.2020 10:22 Ответить
Санкций от ЕС не будет.
А медаль луке дадут?
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19.09.2020 10:23 Ответить
тут уже как ***** решит.
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19.09.2020 10:26 Ответить
Кіпр знову заблокував санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 9669
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19.09.2020 10:28 Ответить
Кіпр знову заблокував санкції ЄС проти Білорусі - Цензор.НЕТ 8184
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19.09.2020 10:46 Ответить
Кремлеботы выдирают последние волосы на своих задницах.
Печалька.
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19.09.2020 11:11 Ответить
ЕС и Америка настолько заигрались санкциями по любому поводу, что забыли о помощи Украине.
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19.09.2020 11:48 Ответить
правильно сделали что наложили вето, евросоюз должен в первую очередь заниматься проблемами своих стран, а потом уже беспокоиться о каких-то совкопомойках и тамошних диктаторах
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19.09.2020 12:25 Ответить
Двуличие ЕС во всей красе. Санкции против нах не нужной Беларуси -легко. Санкции против Турции - сцыкотно.
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19.09.2020 12:42 Ответить
А за шо Турции, за то, шо ихтамнетов в Сири шкварит по полной?
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19.09.2020 14:34 Ответить
Действительно, какие претензии у Кипра к Турции, подумаешь, половину острова оккупировала, подумаешь, начинает кипрский газ и нефть качать Так какие тогда к РФ претензии, подумаешь, оккупировала Крым, подумаешь, крымский газ и нефть качает.
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19.09.2020 15:26 Ответить
Пане Петро, примите к сведению, шо захватить часть Кипра Турции была дана отмашка амеро-англичано-натовцами, чтобы официально в обеих частях Кипра, на законном миротворческом основании, тут же после "захвата", разместить амер и аглицкие военные базы, не сделай этой отмашки Запад, Кипр через несколоко часов был бы захвачен СССР и там бы ща процветала какая-нить а-ля Абхазия. В то время когда советский военный флот находился у Кипра, весь западный и южный военные округа были перемещены сквозь границу братушек-Болгар к границе Греции и Турции... Намечалось вторжение... Но амеры тупую кремлядь опередили...всего на несколько часов. Сааветская власть на Кипре не состоялась и киприоты с обеих сторон это понимают, как и могут свободно перемещаться и з греческой на турецкую сторону(читай из аглицкой на амерскую ) как и наоборот... Ванья, даже вы можешь в районе Ларнаки прогуливаясь бережком дойти до мощной аглицкой военной базы, а в лимассоле и до мощного ааглицкого военного аэродрома из кот орого в том числе поднимаются беспилотники контролировать-прикрывать небо , шо над Украиной , шо над Сирией.. Так шо, Ванья , угомонися. лаптеунты во время "Ч" по сусалам огребут по полной, да так, шо и китайцам достанется симбирского пирога и амеро-японцам дальневосточного...
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19.09.2020 17:02 Ответить
что за бред ты несешь? английская военная база там со времен колонии
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19.09.2020 19:17 Ответить
А шо когда Кипр введет санкции против акынджы? Беспозвоночные...
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19.09.2020 12:53 Ответить
Пора ЕС задуматься над подобными Кипру членами.Толку от них НОЛЬ,а проблем создают они для других массу.В том числе и явно коррупционной составляющей.
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19.09.2020 13:02 Ответить
Да да, толк есть только от кряколок с прибалтики
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19.09.2020 13:10 Ответить
Мы украинцы такие умные, такие мудрые... и Беларусь поучаем, и Кипр попрекаем....
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19.09.2020 14:22 Ответить
Вы с дуба грохнулся...Я - за вето... Не лаптеунтам же братишек оставлять на произвол судьбы...
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19.09.2020 14:33 Ответить
Кипр не защищает Лукашенко, Кипр хочет, чтобы ЕС сначала защитил Кипр, который входит в ЕС, в его конфликте с Турцией, а потом уже занимался вопросами Беларуси, которая в ЕС не входит. Это вопрос справедливости и отсутствия двойных стандартов.
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19.09.2020 15:22 Ответить
хунту ваенную бандеривську хочу
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19.09.2020 15:30 Ответить
Читаю море тупых комментов. Да киприоты просто с яйцами. Ради достижения своих целей и своей экономической безопасности они противопоставили себя всей Европе. Не то, что наши импотенты, которым главное сп@здить.
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19.09.2020 16:11 Ответить
"междусобойчик" вместо ответственной политики.
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19.09.2020 17:20 Ответить
 
 