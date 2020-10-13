Кабмин ограничил время работы ресторанов и кафе
В Украине в рамках усиления адаптивного карантина запрещается работа общепита в ночное время - с 22:00 до 7:00.
Об этом на внеочередном заседании правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Предлагается ввести ограничения на работу ресторанов и других заведений не позже 22 часов, даже в зеленой, желтой и оранжевой зонах. То есть работа с 22 часов до 7 утра будет запрещена, кроме адресной доставки и заказов на вынос", - сказал Степанов.
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+6 Igor L
показать весь комментарий13.10.2020 18:05
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Але... я так зрозуміла, що Ви закликаєте ЗОВСІМ НЕ ЇСТИ? (Є ж й кафе, в яких може поїсти кожна людина, й не дуже багата.)
Тихая, патрон не дорогой...
1. У меня ни один знакомый не заболел.
2. У меня вся родня болеет.
3. У меня все знакомые поумирали.
Просто имитация бурной деятельности.
С такой же пользой можно асфальт на Хрещатике покрасить в зеленый цвет.
Але зіба це поясниш ЗЕбілам