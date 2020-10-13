Кабмин ограничил время работы ресторанов и кафе

В Украине в рамках усиления адаптивного карантина запрещается работа общепита в ночное время - с 22:00 до 7:00.

Об этом на внеочередном заседании правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Предлагается ввести ограничения на работу ресторанов и других заведений не позже 22 часов, даже в зеленой, желтой и оранжевой зонах. То есть работа с 22 часов до 7 утра будет запрещена, кроме адресной доставки и заказов на вынос", - сказал Степанов.

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