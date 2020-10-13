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Кабмин ограничил время работы ресторанов и кафе

Кабмин ограничил время работы ресторанов и кафе

В Украине в рамках усиления адаптивного карантина запрещается работа общепита в ночное время - с 22:00 до 7:00.

Об этом на внеочередном заседании правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Предлагается ввести ограничения на работу ресторанов и других заведений не позже 22 часов, даже в зеленой, желтой и оранжевой зонах. То есть работа с 22 часов до 7 утра будет запрещена, кроме адресной доставки и заказов на вынос", - сказал Степанов.

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Автор: 

Кабмин (14023) рестораны (279)


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Топ комментарии
+6
Не зрозуміло в чому сенс обмежень роботи кафе та ресторанів після 22.00 коли масового напливу клієнтів вже немає. Якщо забороняти то якраз роботу в часи пік, щоб не було масового напливу людей і не було передачі коронавірусу, а вночі якраз можна дозволити працювати. Вночі на вулицях народу небагато і можна безпечно ходити по розважальним закладам. Якраз після 20.00 і до 6.00 і треба дозволяти роботу ресторанів та кафе, щоб публіка яка їде в ресторан чи персонал цих закладів не перетиналась з тими хто їде на роботу чи з роботи.
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13.10.2020 18:05
+3
Дополнительный 'заработок' для ментов за этим следящих
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13.10.2020 18:07
+3
Ці заклади створені для того, щоби той, хто має гроші і бажання повечеряти або пообідати, могли зайти й поїсти. А пістя 22 часу треба сидіти вдома, а не вештатись.
Але... я так зрозуміла, що Ви закликаєте ЗОВСІМ НЕ ЇСТИ? (Є ж й кафе, в яких може поїсти кожна людина, й не дуже багата.)
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13.10.2020 18:15
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Лично меня, Зеля токо в одном обманул -- в Музей Ленина не заселился...*)
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13.10.2020 18:00 Ответить
Не зрозуміло в чому сенс обмежень роботи кафе та ресторанів після 22.00 коли масового напливу клієнтів вже немає. Якщо забороняти то якраз роботу в часи пік, щоб не було масового напливу людей і не було передачі коронавірусу, а вночі якраз можна дозволити працювати. Вночі на вулицях народу небагато і можна безпечно ходити по розважальним закладам. Якраз після 20.00 і до 6.00 і треба дозволяти роботу ресторанів та кафе, щоб публіка яка їде в ресторан чи персонал цих закладів не перетиналась з тими хто їде на роботу чи з роботи.
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13.10.2020 18:05 Ответить
Ці заклади створені для того, щоби той, хто має гроші і бажання повечеряти або пообідати, могли зайти й поїсти. А пістя 22 часу треба сидіти вдома, а не вештатись.
Але... я так зрозуміла, що Ви закликаєте ЗОВСІМ НЕ ЇСТИ? (Є ж й кафе, в яких може поїсти кожна людина, й не дуже багата.)
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13.10.2020 18:15 Ответить
а ще їжу можна дронами доставляти, тоді взагалі ніхто ні з ким перетинатись не буде, навіть випадково
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13.10.2020 18:53 Ответить
Коля-"котлета" не напрягается по этому поводу 100%.
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13.10.2020 18:04 Ответить
Комендантский час от вируса надо вводить. Ночью вирус нападет и отымеет. Клоуны.
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13.10.2020 18:06 Ответить
Дополнительный 'заработок' для ментов за этим следящих
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13.10.2020 18:07 Ответить
тю... Так вони тепер будуть бухати в дворах багатоповерхівок. Й грошей платити не треба, й на свіжому повітрі... Гарлапанять на увесь двір, ніхто їм слова не скаже. бо люди залякані, та й ніхто не дасть гарантії, що в когось з прибульців з собою немає зброї. Хто ходив по отіх закладах, знайдуть інші місця для відпочинку.
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13.10.2020 18:08 Ответить
Вызывайте полицию , у меня приезжают и успокаивают.
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13.10.2020 18:29 Ответить
У нас если и приедут, то попросят вести себя тише и уезжают. А нам отвечают, что, поймите и вы людей. им тоже хочется отдохнуть)). Но отдыхающие не уходят. Из-за них НИ разу летом не смогли ночью открыть окно. Только вентилятором и спасались... даи сейчас та же история - ходят, орут, матерятся, гадят. Погода позволяет сидеть хоть и до утра.
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13.10.2020 18:45 Ответить
Купи малокалиберную винтовку.
Тихая, патрон не дорогой...
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13.10.2020 20:28 Ответить
Поздно если при при начале эпидемии у меня даже из знакомых некто не болел то сейчас половина кого знаю болеет
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13.10.2020 18:30 Ответить
Определи, когда я написал правду.

1. У меня ни один знакомый не заболел.
2. У меня вся родня болеет.
3. У меня все знакомые поумирали.
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13.10.2020 18:48 Ответить
Можно подумать, что короновирус ночью распространяется с какой-то повышенной скоростью.

Просто имитация бурной деятельности.

С такой же пользой можно асфальт на Хрещатике покрасить в зеленый цвет.
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13.10.2020 18:56 Ответить
вирус - он как оборотень, по ночам вылазит и нападает когда в кафе остается пару человек, когда днем их там тысяча - трусливо сидит под шконкой, против толпы ему слабо.
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13.10.2020 19:11 Ответить
Про ночные клубы я бы ещё понял, но рестораны и кафе? Среди них и так круглосуточных раз-два и обчелся, а если бы они работали до 23, 24 или часа ночи - что бы это изменило?
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13.10.2020 19:33 Ответить
Треба обмежувати не час роботи закладу, а кількість відвідувачів на метр квадратний (для зебілів - метрквадратний, це як що взяти метр лінійний, скласти з нього квадрат!) Ги-ги
Але зіба це поясниш ЗЕбілам
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13.10.2020 19:59 Ответить
Ну да сейчас такое время что только с утра до утра в разных заведениях бабло просаживать
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13.10.2020 20:01 Ответить
 
 