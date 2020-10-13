Кабмін обмежив час роботи ресторанів і кафе
В Україні в рамках посилення адаптивного карантину забороняється робота громадського харчування в нічний час - з 22:00 до 7:00.
Про це на позачерговому засіданні уряду повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Пропонується ввести обмеження на роботу ресторанів та інших закладів не пізніше 22 годин, навіть в зеленій, жовтій і оранжевій зонах. Тобто робота з 22 годин до 7 ранку буде заборонена, крім адресної доставки і замовлень на винос", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+6 Igor L
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+3 Татьяна Лайф
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Але... я так зрозуміла, що Ви закликаєте ЗОВСІМ НЕ ЇСТИ? (Є ж й кафе, в яких може поїсти кожна людина, й не дуже багата.)
Тихая, патрон не дорогой...
1. У меня ни один знакомый не заболел.
2. У меня вся родня болеет.
3. У меня все знакомые поумирали.
Просто имитация бурной деятельности.
С такой же пользой можно асфальт на Хрещатике покрасить в зеленый цвет.
Але зіба це поясниш ЗЕбілам