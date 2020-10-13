Кабмін обмежив час роботи ресторанів і кафе

В Україні в рамках посилення адаптивного карантину забороняється робота громадського харчування в нічний час - з 22:00 до 7:00.

Про це на позачерговому засіданні уряду повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Пропонується ввести обмеження на роботу ресторанів та інших закладів не пізніше 22 годин, навіть в зеленій, жовтій і оранжевій зонах. Тобто робота з 22 годин до 7 ранку буде заборонена, крім адресної доставки і замовлень на винос", - сказав Степанов.

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