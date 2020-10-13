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Кабмін обмежив час роботи ресторанів і кафе

Кабмін обмежив час роботи ресторанів і кафе

В Україні в рамках посилення адаптивного карантину забороняється робота громадського харчування в нічний час - з 22:00 до 7:00.

Про це на позачерговому засіданні уряду повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Пропонується ввести обмеження на роботу ресторанів та інших закладів не пізніше 22 годин, навіть в зеленій, жовтій і оранжевій зонах. Тобто робота з 22 годин до 7 ранку буде заборонена, крім адресної доставки і замовлень на винос", - сказав Степанов.

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Автор: 

Кабмін (14057) ресторани (334)


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Топ коментарі
+6
Не зрозуміло в чому сенс обмежень роботи кафе та ресторанів після 22.00 коли масового напливу клієнтів вже немає. Якщо забороняти то якраз роботу в часи пік, щоб не було масового напливу людей і не було передачі коронавірусу, а вночі якраз можна дозволити працювати. Вночі на вулицях народу небагато і можна безпечно ходити по розважальним закладам. Якраз після 20.00 і до 6.00 і треба дозволяти роботу ресторанів та кафе, щоб публіка яка їде в ресторан чи персонал цих закладів не перетиналась з тими хто їде на роботу чи з роботи.
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13.10.2020 18:05
+3
Дополнительный 'заработок' для ментов за этим следящих
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13.10.2020 18:07
+3
Ці заклади створені для того, щоби той, хто має гроші і бажання повечеряти або пообідати, могли зайти й поїсти. А пістя 22 часу треба сидіти вдома, а не вештатись.
Але... я так зрозуміла, що Ви закликаєте ЗОВСІМ НЕ ЇСТИ? (Є ж й кафе, в яких може поїсти кожна людина, й не дуже багата.)
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13.10.2020 18:15
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Лично меня, Зеля токо в одном обманул -- в Музей Ленина не заселился...*)
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13.10.2020 18:00 Відповісти
Не зрозуміло в чому сенс обмежень роботи кафе та ресторанів після 22.00 коли масового напливу клієнтів вже немає. Якщо забороняти то якраз роботу в часи пік, щоб не було масового напливу людей і не було передачі коронавірусу, а вночі якраз можна дозволити працювати. Вночі на вулицях народу небагато і можна безпечно ходити по розважальним закладам. Якраз після 20.00 і до 6.00 і треба дозволяти роботу ресторанів та кафе, щоб публіка яка їде в ресторан чи персонал цих закладів не перетиналась з тими хто їде на роботу чи з роботи.
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13.10.2020 18:05 Відповісти
Ці заклади створені для того, щоби той, хто має гроші і бажання повечеряти або пообідати, могли зайти й поїсти. А пістя 22 часу треба сидіти вдома, а не вештатись.
Але... я так зрозуміла, що Ви закликаєте ЗОВСІМ НЕ ЇСТИ? (Є ж й кафе, в яких може поїсти кожна людина, й не дуже багата.)
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13.10.2020 18:15 Відповісти
а ще їжу можна дронами доставляти, тоді взагалі ніхто ні з ким перетинатись не буде, навіть випадково
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13.10.2020 18:53 Відповісти
Коля-"котлета" не напрягается по этому поводу 100%.
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13.10.2020 18:04 Відповісти
Комендантский час от вируса надо вводить. Ночью вирус нападет и отымеет. Клоуны.
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13.10.2020 18:06 Відповісти
Дополнительный 'заработок' для ментов за этим следящих
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13.10.2020 18:07 Відповісти
тю... Так вони тепер будуть бухати в дворах багатоповерхівок. Й грошей платити не треба, й на свіжому повітрі... Гарлапанять на увесь двір, ніхто їм слова не скаже. бо люди залякані, та й ніхто не дасть гарантії, що в когось з прибульців з собою немає зброї. Хто ходив по отіх закладах, знайдуть інші місця для відпочинку.
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13.10.2020 18:08 Відповісти
Вызывайте полицию , у меня приезжают и успокаивают.
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13.10.2020 18:29 Відповісти
У нас если и приедут, то попросят вести себя тише и уезжают. А нам отвечают, что, поймите и вы людей. им тоже хочется отдохнуть)). Но отдыхающие не уходят. Из-за них НИ разу летом не смогли ночью открыть окно. Только вентилятором и спасались... даи сейчас та же история - ходят, орут, матерятся, гадят. Погода позволяет сидеть хоть и до утра.
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13.10.2020 18:45 Відповісти
Купи малокалиберную винтовку.
Тихая, патрон не дорогой...
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13.10.2020 20:28 Відповісти
Поздно если при при начале эпидемии у меня даже из знакомых некто не болел то сейчас половина кого знаю болеет
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13.10.2020 18:30 Відповісти
Определи, когда я написал правду.

1. У меня ни один знакомый не заболел.
2. У меня вся родня болеет.
3. У меня все знакомые поумирали.
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13.10.2020 18:48 Відповісти
Можно подумать, что короновирус ночью распространяется с какой-то повышенной скоростью.

Просто имитация бурной деятельности.

С такой же пользой можно асфальт на Хрещатике покрасить в зеленый цвет.
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13.10.2020 18:56 Відповісти
вирус - он как оборотень, по ночам вылазит и нападает когда в кафе остается пару человек, когда днем их там тысяча - трусливо сидит под шконкой, против толпы ему слабо.
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13.10.2020 19:11 Відповісти
Про ночные клубы я бы ещё понял, но рестораны и кафе? Среди них и так круглосуточных раз-два и обчелся, а если бы они работали до 23, 24 или часа ночи - что бы это изменило?
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13.10.2020 19:33 Відповісти
Треба обмежувати не час роботи закладу, а кількість відвідувачів на метр квадратний (для зебілів - метрквадратний, це як що взяти метр лінійний, скласти з нього квадрат!) Ги-ги
Але зіба це поясниш ЗЕбілам
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13.10.2020 19:59 Відповісти
Ну да сейчас такое время что только с утра до утра в разных заведениях бабло просаживать
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13.10.2020 20:01 Відповісти
 
 