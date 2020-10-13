Кабмін продовжить адаптивний карантин до кінця року, - Шмигаль. ВIДЕО

Кабінет Міністрів сьогодні продовжить адаптивний карантин у країні до кінця 2020 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд сьогодні продовжить дію адаптивного карантину до кінця цього року. Це необхідний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців", - сказав Шмигаль.

Він додав, що карантин є поки найдієвішим механізмом від поширення коронавірусу.

Також читайте: Антитіла до коронавірусу зберігаються як мінімум чотири місяці, а при повторному зараженні хвороба протікає важче, - фінські вчені