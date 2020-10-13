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Кабмін продовжить адаптивний карантин до кінця року, - Шмигаль. ВIДЕО
Кабінет Міністрів сьогодні продовжить адаптивний карантин у країні до кінця 2020 року.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд сьогодні продовжить дію адаптивного карантину до кінця цього року. Це необхідний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців", - сказав Шмигаль.
Він додав, що карантин є поки найдієвішим механізмом від поширення коронавірусу.
Топ коментарі
+4 Ирина Правда
показати весь коментар13.10.2020 17:09
+3 Олег Грель #462251
показати весь коментар13.10.2020 16:57
+3 Олег Грель #462251
показати весь коментар13.10.2020 17:03
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Ви, якщо хочете, то вірте, будь ласка, а я НЕ маю бажання. Дякую.
Де патрулі котрі контролюють малі та середні магазини, транспорт?
Мабуть вони гасають за поодинокими плавцями на Дніпрі, та поодинокими людьми на зупинках! Так простіше і доплати йдуть.
Все не перерахуєш, що ^корисного^ робить влада(
ВИВАТ!!! Поделом, надеюсь, что свідомо ці достойники зе і шми до наступної п'ятирічки не дотягнуть, потомки будут испражняться на их могилы