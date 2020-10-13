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Кабмин продлит адаптивный карантин до конца года, - Шмыгаль. ВИДЕО

Кабинет Министров сегодня продлит адаптивный карантин в стране до конца 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца этого года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что карантин является пока самым действенным механизмом от распространения коронавируса.

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Автор: 

Кабмин (14026) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2683) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Полиция гоняет еще старушек и сельчан, которые привозят свои домашние продукты в город. Гоняют чуть ли не матами в адрес пенсионеров, которые продают чеснок, картошку, творог и т.д. Дошло до того, что полиция тупо стоит с 6 утра и до пощзнего вечера, охраняя ТРОТУАРЫ и "газоны", которые газонами и назвать то нельзя.
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13.10.2020 17:09
+3
https://www.zerohedge.com/medical/who-flip-flops-urges-world-leaders-stop-using-lockdowns-fight-covid-contagion Один из ведущих медиков ВОЗ Дэвид Набарро объявил о том, что его организация больше не рассматривает карантинные меры как основной механизм противодействия коронавирусу. Доктор Набарро признаёт, что решение ВОЗ взять на вооружение карантин привело к страшному экономическому кризису и удвоению нищеты на планете всего лишь за один год. Он называет это чудовищной ошибкой, которую нужно исправлять, а не повторять.
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13.10.2020 16:57
+3
На прошлой неделе был опубликован текст Great Barrington Declaration. Это декларация, под которой уже подписались больше 20,000 медиков и учёных, с призывом переосмыслить карантинные меры.
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13.10.2020 17:03
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До кінця 2021 року.
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13.10.2020 16:47 Ответить
Потрібно вводити воєнний стан, а не тільки продовжувати адаптивний карантин! Президент має негайно ввести воєнний стан і подати відповідний законопроект про введення воєнного стану в Верховну Раду згідно з нормами Конституції України! Досить вже гратись в ігри, зараз повимирає половина населення України через ідіотські дії влади! Після того як росія вимре, нам ще потрібно колонізувати звільнені території!
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13.10.2020 17:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/347491 От ти знову цим дописом схожий на наркомана.
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13.10.2020 17:04 Ответить
Це якась манія бачити у співбесідниках наркоманів. Спробуйте не думати о наркоманах, хоча для прихильників порошенко це складно.
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13.10.2020 17:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/347491 Ну так ти наркоманські дописи пишеш.Навіщо ти це робиш? Ти ж сам знаєш,що того не буде.що ти написав.Але вперто пишеш ахінею.
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13.10.2020 17:11 Ответить
Те що Вам здається ахінеєю не є нею насправді. Я звичайно спрощую до рівня дописувачів, але суть лишається незмінною. Воєнний стан потрібен і чим скорше тим краще, тим більше життів ми збережемо для подальшої боротьби з ворогом!
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13.10.2020 17:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/347491 Воєнний стан ніхто вводити не буде.Крім того це призведе до внутрішніх хвилювань і навіть до громадянської війни.От сам побачиш,ніхто його не введе.
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13.10.2020 17:16 Ответить
Нам еще только военного положения нехватало! Есть уже всё... Кроме НОРМАЛЬНОЙ жизни, учебы и здравоохранения...
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13.10.2020 17:58 Ответить
Обмеження прав та свобод громадян України та осіб які в законний спосіб перебувають на території України можуть бути введені тільки в разі запровадження особливого правового режиму воєнного стану! Тому тут без варіантів!
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13.10.2020 18:09 Ответить
Маски - на морды и под ружьё?
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13.10.2020 17:11 Ответить
Воєнний стан більше потрібен для того щоб мобілізувати медиків та перекрити сполучення між населеними пунктами, для припинення розповсюдження коронавірусу. Подорожувати може тільки той хто має довідку про проведення ПЛР тесту на коронавірус (сертифікат здоров'я)
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13.10.2020 17:16 Ответить
Сполучення можна перекрити й БЕЗ воєнного стану. Та тільки - нАшо? Кому буде конче потрібно - пройде в щіль. Немає ніякого ковіду, є дибіли, які впхали в мізки багатьом людям кучу багнюки. а люди під цим гаслом морди один одному лупцюють. Таке враження, що ті люди дуже мать бажання стати на чотири ноги й мекати. А про МЕДИКІВ наших я й зовсім помовчу). Їх немає. Від слова ЗОВСІМ.
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13.10.2020 18:03 Ответить
Так, так немає ніякого ковіду, тільки люди від грипу помирають по кілька сотень на добу! Ось щоб обмежити таких свідків відсутності ковіду і потрібен воєнний стан та патрулі на дорогах! Спочатку ПЛР тест, потім дозвіл на пересування!
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13.10.2020 18:10 Ответить
всі оті тести до сраки, пробачте. Як й ковід. Кругообіг грошей в країні між дурниками.
Ви, якщо хочете, то вірте, будь ласка, а я НЕ маю бажання. Дякую.
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13.10.2020 18:19 Ответить
https://www.zerohedge.com/medical/who-flip-flops-urges-world-leaders-stop-using-lockdowns-fight-covid-contagion Один из ведущих медиков ВОЗ Дэвид Набарро объявил о том, что его организация больше не рассматривает карантинные меры как основной механизм противодействия коронавирусу. Доктор Набарро признаёт, что решение ВОЗ взять на вооружение карантин привело к страшному экономическому кризису и удвоению нищеты на планете всего лишь за один год. Он называет это чудовищной ошибкой, которую нужно исправлять, а не повторять.
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13.10.2020 16:57 Ответить
Очень хотелось бы, чтобы к этому доктору прислушались...
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13.10.2020 17:00 Ответить
На прошлой неделе был опубликован текст Great Barrington Declaration. Это декларация, под которой уже подписались больше 20,000 медиков и учёных, с призывом переосмыслить карантинные меры.
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13.10.2020 17:03 Ответить
Скільки грошей з корвід фонду вкинуто на пітримку поліції?
Де патрулі котрі контролюють малі та середні магазини, транспорт?

Мабуть вони гасають за поодинокими плавцями на Дніпрі, та поодинокими людьми на зупинках! Так простіше і доплати йдуть.
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13.10.2020 17:01 Ответить
Полиция гоняет еще старушек и сельчан, которые привозят свои домашние продукты в город. Гоняют чуть ли не матами в адрес пенсионеров, которые продают чеснок, картошку, творог и т.д. Дошло до того, что полиция тупо стоит с 6 утра и до пощзнего вечера, охраняя ТРОТУАРЫ и "газоны", которые газонами и назвать то нельзя.
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13.10.2020 17:09 Ответить
Я думаю, що інші люди додадуть ЩЕ більше інформації про ^корисну^ діяльність поліції і не тільки.
Все не перерахуєш, що ^корисного^ робить влада(
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13.10.2020 17:21 Ответить
Карантинні обмеження не дієві. Носити маску відповідно до сан-гіг. норм в вуличних умовах нереально. Перехворіє переважна більшість населення земної кулі. Вірус проникає через мокру маску, через кон'юнкти́ву , через нестерильні руки, якими ми торкаємось обличчя та маски. Якщо ти торкнувся маски нестерильними руками, а тим більше зняв та поклав в кишеню, як сказав міністр дітям - то її треба викинути…Треба захищати вразливі групи. Тим хто в зоні ризику якомога менше пересуватись, та контактувати з іншими людьми. Всім іншим жити нормальним життям. Стрес від карантинних обмежень, летальність від скасування планових операцій та загострень хронічних хвороб, руйнування економіки - більш жахливі ніж летальність від Ковіда19.
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13.10.2020 17:40 Ответить
Вразливі групи - це й є ті, що хворіють на ВСІ захворювання, АЛЕ НЕ отим б..ким "ковідом"! Для хворих людей вже багато років й існують лікарні! В кого проблеми з нирками... з серцем... тощо... ОТ ЇХ й потрібно лікувати, якщо їм болить. І якщо люди згодна на стаціонар. А всіх пхати у ті лікарні, де за кожний пук и хек беруть гроші, то все шахрайство й дурниці! Якщо ще взяти до уваги й те, що наші лікарі мають тільки дипломи, а знань в їх головах дуже мало, то й зовсім стає погано від отої медицини. Коли хірург йде на операцію, йому маску і рукавички вдягає медсестра! Тому, що все повинно бути стерильним! До чого тут ВСІ люди, які самі вдягають маску, рукавички. потім чоботи, тримаються за поручні та за гроші... ДЕ тут стерильність? А як зачухається ніс або ще десь, то що... чухає ж)) А що... треба спочатку рукавички зняти?)) Немає ріниці. ТО ВСЕ ДУРНЯ. Навіщо людині ніс та рот, якщо дихати неможна!? Послати б усіх отіх й ВОЗА, що без кобили, й нашого міністра до сраки. Дякую.
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13.10.2020 17:56 Ответить
То есть, до конца этого года.
ВИВАТ!!! Поделом, надеюсь, что свідомо ці достойники зе і шми до наступної п'ятирічки не дотягнуть, потомки будут испражняться на их могилы
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13.10.2020 18:12 Ответить
Вже навіть WHO просять не захоплюватись локдауном. Але в Україні певно свій інтерес тримати всіх обмеженими.
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13.10.2020 22:49 Ответить
 
 