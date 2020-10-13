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Кабмин продлит адаптивный карантин до конца года, - Шмыгаль. ВИДЕО
Кабинет Министров сегодня продлит адаптивный карантин в стране до конца 2020 года.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца этого года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что карантин является пока самым действенным механизмом от распространения коронавируса.
Топ комментарии
+4 Ирина Правда
показать весь комментарий13.10.2020 17:09
+3 Олег Грель #462251
показать весь комментарий13.10.2020 16:57
+3 Олег Грель #462251
показать весь комментарий13.10.2020 17:03
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Ви, якщо хочете, то вірте, будь ласка, а я НЕ маю бажання. Дякую.
Де патрулі котрі контролюють малі та середні магазини, транспорт?
Мабуть вони гасають за поодинокими плавцями на Дніпрі, та поодинокими людьми на зупинках! Так простіше і доплати йдуть.
Все не перерахуєш, що ^корисного^ робить влада(
ВИВАТ!!! Поделом, надеюсь, что свідомо ці достойники зе і шми до наступної п'ятирічки не дотягнуть, потомки будут испражняться на их могилы