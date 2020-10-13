Кабмин продлит адаптивный карантин до конца года, - Шмыгаль. ВИДЕО

Кабинет Министров сегодня продлит адаптивный карантин в стране до конца 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца этого года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что карантин является пока самым действенным механизмом от распространения коронавируса.

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