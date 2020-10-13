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Новости Местные выборы-2020
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МВД запустил чат-бот для борьбы с нарушениями на выборах

МВД запустил чат-бот для борьбы с нарушениями на выборах

Министерство внутренних дел запустило чат-бот в Telegram "Выборы-2020", где можно выбрать тип нарушения во время избирательного процесса, после чего приезжает наряд полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме МВД.

В сообщении отмечается: "МВД запустило чат-бот "Выборы-2020" для обеспечения прозрачного избирательного процесса.

Если вы стали свидетелем нарушения и находитесь месте - сообщите полицию через чат бот https://t.me/mvs_ua_bot с вашего мобильного телефона.

Чат бот поможет определить такие виды нарушения:

- подкуп избирателей или комиссии;

- финансирование агитации;

- ведения агитации

- препятствование волеизъявлению

Далее нужно выбрать область и адрес, где произошло нарушение. Если вы находитесь на месте - одним кликом можно добавить геолокацию. После этого отправьте фото или видео нарушения и комментарий к ним. Для обратной связи можно оставить свой номер телефона.

Сообщение передается в Ситуационный центр Нацполиции, обрабатывается и регистрируется, после чего на место происшествия направляется патруль полиции".

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МВД (9316) местные выборы (2752) нарушения (947) чат-бот (22)


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МВД запустил чат-бот для борьбы с нарушениями на выборах - Цензор.НЕТ 6887
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13.10.2020 22:50 Ответить
)))))))) бу га га .это как дозвониться специалисту приват банка по 3700 ..... здравствуйте ,меня зовут моника чем могу быть полезной для вас ?
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13.10.2020 22:54 Ответить
Начнём с нарушения Закона о выборах из 5 пунктов:
МВС запустило чат-бот для боротьби з порушеннями на виборах - Цензор.НЕТ 239
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13.10.2020 22:56 Ответить
ну вот и начните с зелебени...куча нарушений выборного законодательства.если конечно,начнет в жизнь претворять,а не заноет ,шо "вырвано из контекста"
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13.10.2020 22:59 Ответить
В Харькове Кернес до инсульта распрострянял в школах! рекланіе материалы - календарики, сумки для сменки и прочую жуйню рекламного характера с эмблемой себя любимого, а взамен у детей забрали завтраки в пользу коронавирусного фонда ( на лечение Гепы в германском Шаритэ)
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13.10.2020 23:02 Ответить
Гэпу не только в Кернесбурге любят.его еще очень любят в ютубе )))))
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13.10.2020 23:05 Ответить
как тебя зовут?
моника
моника, п...и у слоника
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13.10.2020 23:03 Ответить
То есть если будут приставать на выборах с этим соцопросом - уже можно им писать о нарушении?
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14.10.2020 07:43 Ответить
 
 