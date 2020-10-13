МВД запустил чат-бот для борьбы с нарушениями на выборах

Министерство внутренних дел запустило чат-бот в Telegram "Выборы-2020", где можно выбрать тип нарушения во время избирательного процесса, после чего приезжает наряд полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме МВД.

В сообщении отмечается: "МВД запустило чат-бот "Выборы-2020" для обеспечения прозрачного избирательного процесса.

Если вы стали свидетелем нарушения и находитесь месте - сообщите полицию через чат бот https://t.me/mvs_ua_bot с вашего мобильного телефона.

Чат бот поможет определить такие виды нарушения:

- подкуп избирателей или комиссии;

- финансирование агитации;

- ведения агитации

- препятствование волеизъявлению

Далее нужно выбрать область и адрес, где произошло нарушение. Если вы находитесь на месте - одним кликом можно добавить геолокацию. После этого отправьте фото или видео нарушения и комментарий к ним. Для обратной связи можно оставить свой номер телефона.

Сообщение передается в Ситуационный центр Нацполиции, обрабатывается и регистрируется, после чего на место происшествия направляется патруль полиции".

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