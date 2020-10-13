РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4533 посетителя онлайн
Новости
21 517 127

Лига наций: Сборная Украины в Киеве обыграла Испанию

Лига наций: Сборная Украины в Киеве обыграла Испанию

В четвертом туре Лиги наций УЕФА сборная Украины в Киеве обыграла сборную Испании со счетом 1:0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автором победного гола на 76-й минуте стал Виктор Цыганков.

В другом поединке группы сборные Германии и Швейцарии сыграли в ничью - 3:3.

Турнирное положение: Испания - 7 очков, Германия - 6, Украина - 6, Швейцария - 2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В матче Лиги наций УЕФА украинская сборная проиграла команде Германии со счетом 1:2

Сборная Украины свои заключительные матчи группового этапа Лиги наций проведет на выезде 14 и 17 ноября против Германии и Швейцарии.

Автор: 

сборная по футболу (296) футбол (3585) Лига наций (10)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+38
Не могли наші козаки не виграти перед Днем Українського Козацтва і Захисника України!


показать весь комментарий
14.10.2020 00:02
+31
Гол-красень!
показать весь комментарий
14.10.2020 00:00
+29
Победа важна по двум причинам: психологически для молодняка и как возможность реализовать правильную стратегию для Шевы.
показать весь комментарий
14.10.2020 00:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Там не било таких уж супер сейвов, просто хорошо сыграл.
показать весь комментарий
14.10.2020 00:41 Ответить
Два мяча в "девятке", пушка в упор, выносы в два и более метра со съёмом с головы, упреждения вноса, а чего только стоил момент, где обычные вратари прыгают двумя ногами в перед, что и предположил вышедший один на Бущана испанец, а он просто вывернул колено с выпадом правой ноги для обрезки дальнейшей атаки. Тот кто такое не видит-понимает, явно в футбол не играл
показать весь комментарий
14.10.2020 00:50 Ответить
Бущан в эпизоде с выходом 1 на 1 под острым углом изначально специально расставил широко ноги, заставил именно туда ударить игрока зб. Испании, наш воротник был готов и ждал удар именно между ног.
показать весь комментарий
14.10.2020 00:59 Ответить
Молодці хлопаки!
показать весь комментарий
14.10.2020 00:44 Ответить
Добрі новини в Україні, таке у нас буває не часто. ДЯКУЄМО ХЛОПЦІ!
показать весь комментарий
14.10.2020 01:28 Ответить
Слава нашим футболістам - українцям, , і хай згинуть наші воріженьки.
показать весь комментарий
14.10.2020 07:26 Ответить
Ліга націй: Збірна України в Києві обіграла Іспанію - Цензор.НЕТ 7048
показать весь комментарий
14.10.2020 06:11 Ответить
Оце козаки. А як ви хотіли? Програють-матюжим,виграють-аплодуємо. Таке життя.
показать весь комментарий
14.10.2020 07:30 Ответить
Нихерасе!!!!
показать весь комментарий
14.10.2020 07:31 Ответить
Ліга націй: Збірна України в Києві обіграла Іспанію - Цензор.НЕТ 8650
показать весь комментарий
14.10.2020 11:08 Ответить
Бывает победа на фарте. Тот самый случай. Шансы на первое место есть.
показать весь комментарий
14.10.2020 11:47 Ответить
ни фига не фарт пахали шо проклятые до последней минуты, а самое главное молодым дали волю и себя показать могло быть и 3-0
показать весь комментарий
14.10.2020 19:48 Ответить
Молодцы ребята, так держать! СПАСИБО!!!
показать весь комментарий
14.10.2020 15:47 Ответить
Да победа на фарте 101%. Статистка вон выше..по всем показателям Испания имела огромнейшее преимущество. В который раз убеждаюсь что фортуна слепая и поговорка что везёт сильнейшим полный мусор. Везёт кому угодно..Тут нам повезло..это и печально, ведь на одном везении далеко не уедешь.
показать весь комментарий
14.10.2020 16:03 Ответить
футбол - це про влучання у ворота, а не про кількість передач чи кілометрів які пробігли гравці
показать весь комментарий
14.10.2020 20:11 Ответить
ни фига не фарт пахали шо проклятые до последней минуты, а самое главное молодым дали волю и себя показать могло быть и 3-0
показать весь комментарий
14.10.2020 19:52 Ответить
Бущан - Бох!
показать весь комментарий
14.10.2020 20:28 Ответить
Вот вы наивные! Даже начинающий руссофашист скажет что этот матч-чистая политика! Сорос заплатил испанцам чтобы проиграли дабы поддержать бандеровщину! ))
показать весь комментарий
14.10.2020 23:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 