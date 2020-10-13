Лига наций: Сборная Украины в Киеве обыграла Испанию

В четвертом туре Лиги наций УЕФА сборная Украины в Киеве обыграла сборную Испании со счетом 1:0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Автором победного гола на 76-й минуте стал Виктор Цыганков.

В другом поединке группы сборные Германии и Швейцарии сыграли в ничью - 3:3.

Турнирное положение: Испания - 7 очков, Германия - 6, Украина - 6, Швейцария - 2.

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Сборная Украины свои заключительные матчи группового этапа Лиги наций проведет на выезде 14 и 17 ноября против Германии и Швейцарии.