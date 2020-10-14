Ліга націй: Збірна України в Києві обіграла Іспанію

У четвертому турі Ліги націй УЄФА збірна України в Києві обіграла збірну Іспанії з рахунком 1:0.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автором переможного голу на 76-й хвилині став Віктор Циганков.

В іншому поєдинку групи збірні Німеччини та Швейцарії зіграли внічию - 3:3.

Турнірне становище: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Збірна України свої заключні матчі групового етапу Ліги націй проведе на виїзді 14 і 17 листопада проти Німеччини і Швейцарії.

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