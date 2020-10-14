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Ліга націй: Збірна України в Києві обіграла Іспанію

Ліга націй: Збірна України в Києві обіграла Іспанію

У четвертому турі Ліги націй УЄФА збірна України в Києві обіграла збірну Іспанії з рахунком 1:0.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автором переможного голу на 76-й хвилині став Віктор Циганков.

В іншому поєдинку групи збірні Німеччини та Швейцарії зіграли внічию - 3:3.

Турнірне становище: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Збірна України свої заключні матчі групового етапу Ліги націй проведе на виїзді 14 і 17 листопада проти Німеччини і Швейцарії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У матчі Ліги націй УЄФА українська збірна програла команді Іспанії з рахунком 0:4

Автор: 

збірна з футболу (224) футбол (1580) Ліга націй (9)


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Топ коментарі
+38
Не могли наші козаки не виграти перед Днем Українського Козацтва і Захисника України!


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14.10.2020 00:02
+31
Гол-красень!
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14.10.2020 00:00
+29
Победа важна по двум причинам: психологически для молодняка и как возможность реализовать правильную стратегию для Шевы.
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14.10.2020 00:00
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Там не било таких уж супер сейвов, просто хорошо сыграл.
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14.10.2020 00:41 Відповісти
Два мяча в "девятке", пушка в упор, выносы в два и более метра со съёмом с головы, упреждения вноса, а чего только стоил момент, где обычные вратари прыгают двумя ногами в перед, что и предположил вышедший один на Бущана испанец, а он просто вывернул колено с выпадом правой ноги для обрезки дальнейшей атаки. Тот кто такое не видит-понимает, явно в футбол не играл
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14.10.2020 00:50 Відповісти
Бущан в эпизоде с выходом 1 на 1 под острым углом изначально специально расставил широко ноги, заставил именно туда ударить игрока зб. Испании, наш воротник был готов и ждал удар именно между ног.
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14.10.2020 00:59 Відповісти
Молодці хлопаки!
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14.10.2020 00:44 Відповісти
Добрі новини в Україні, таке у нас буває не часто. ДЯКУЄМО ХЛОПЦІ!
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14.10.2020 01:28 Відповісти
Слава нашим футболістам - українцям, , і хай згинуть наші воріженьки.
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14.10.2020 07:26 Відповісти
Ліга націй: Збірна України в Києві обіграла Іспанію - Цензор.НЕТ 7048
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14.10.2020 06:11 Відповісти
Оце козаки. А як ви хотіли? Програють-матюжим,виграють-аплодуємо. Таке життя.
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14.10.2020 07:30 Відповісти
Нихерасе!!!!
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14.10.2020 07:31 Відповісти
Ліга націй: Збірна України в Києві обіграла Іспанію - Цензор.НЕТ 8650
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14.10.2020 11:08 Відповісти
Бывает победа на фарте. Тот самый случай. Шансы на первое место есть.
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14.10.2020 11:47 Відповісти
ни фига не фарт пахали шо проклятые до последней минуты, а самое главное молодым дали волю и себя показать могло быть и 3-0
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14.10.2020 19:48 Відповісти
Молодцы ребята, так держать! СПАСИБО!!!
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14.10.2020 15:47 Відповісти
Да победа на фарте 101%. Статистка вон выше..по всем показателям Испания имела огромнейшее преимущество. В который раз убеждаюсь что фортуна слепая и поговорка что везёт сильнейшим полный мусор. Везёт кому угодно..Тут нам повезло..это и печально, ведь на одном везении далеко не уедешь.
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14.10.2020 16:03 Відповісти
футбол - це про влучання у ворота, а не про кількість передач чи кілометрів які пробігли гравці
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14.10.2020 20:11 Відповісти
ни фига не фарт пахали шо проклятые до последней минуты, а самое главное молодым дали волю и себя показать могло быть и 3-0
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14.10.2020 19:52 Відповісти
Бущан - Бох!
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14.10.2020 20:28 Відповісти
Вот вы наивные! Даже начинающий руссофашист скажет что этот матч-чистая политика! Сорос заплатил испанцам чтобы проиграли дабы поддержать бандеровщину! ))
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14.10.2020 23:29 Відповісти
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