Ліга націй: Збірна України в Києві обіграла Іспанію
У четвертому турі Ліги націй УЄФА збірна України в Києві обіграла збірну Іспанії з рахунком 1:0.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Автором переможного голу на 76-й хвилині став Віктор Циганков.
В іншому поєдинку групи збірні Німеччини та Швейцарії зіграли внічию - 3:3.
Турнірне становище: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.
Збірна України свої заключні матчі групового етапу Ліги націй проведе на виїзді 14 і 17 листопада проти Німеччини і Швейцарії.
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