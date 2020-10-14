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Новости Революция в Беларуси
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Тихановская обсудила забастовку с лидерами протестного движения на белорусских заводах

Тихановская обсудила забастовку с лидерами протестного движения на белорусских заводах

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с лидерами протеста на заводах в Беларуси. Они обсуждали, каким образом проведут запланированную забастовку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

В сообщении отмечается: "В виртуальной встрече присутствовали представители белорусских заводов МТЗ, МАЗ, ММЗ, МЗКТ, Гродноазот, Коммунмаш, МЭТЗ имени В.И.Козлова. Также в онлайн-звонке участвовала представитель инициативы "Честные люди" Зарина Сорокина, соучредители фонда BySol Андрей Стрижак, Александр Подгорный и Ярослав Лихачевский.

"Лидеры заводчан поделились мыслями, каким образом забастовка может пройти на их предприятиях максимально эффективно, учитывая особенности управления и рабочего процесса.

Представители фонда подчеркнули, что каждый день работают над оказанием помощи уволенным сотрудникам заводов.

Представитель "Честных людей" заявила, что запущенный процесс предоставления необходимой юридической помощи тем сотрудникам, кто сталкивается с давлением и необходимостью защищать свои права. Кроме того, консультации юристов касаются и самой процедуры проведения забастовок".

Ранее Тихановская объявила ультиматум самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко: если до 25 октября он добровольно не оставит президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.

Автор: 

Беларусь (7886) Тихановская (390)


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Топ комментарии
+8
Шаг за шагом Беларусы выдавят лукашеску . Что бы не говорили тут скептки .
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14.10.2020 01:38
+8
Они должны одержать первую, пусть и маленькую победу.
Сменить флаг и герб для начала.
Почувствовать себя нацией, запустить национальные телеканалы, взрастить проевропейскую оппозицию и т.д.
Пока этого у них ничего нет.
И для пуйла отличный сигнал - "maidan matters", не смотря на то, что при любых раскладах Беларусь остаётся в объятьях рашки. Это уже будет не плюшевый мишка, а ёж - колючий и кусючий. И голыми руками его не возьмёшь.
А за маленькой победой придёт большая. Ведь все всё прекрасно понимают, что "таёжный союз" - это дерьмо, и отделение Беларуси - это вопрос времени.
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14.10.2020 02:28
+8
У неё не получиться откатиться назад до лукашенковско-совкового уровня. Если победят, то шаги, хоть и небольшие, вперёд будут. Да, я понимаю, что в стране будет ФСБ, агентура во всей сети власти. Но открыто заявить: "мы против Европы" у них не получится. Если скинут - то будет скачок вперёд достаточно серьёзный. Эволюцию не остановить - беларусы не россияне. Они это доказали. Нигде в рашке столько протесты не держались.
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14.10.2020 02:41
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Правила форума Совет форумчан
Шаг за шагом Беларусы выдавят лукашеску . Что бы не говорили тут скептки .
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14.10.2020 01:38 Ответить
а понту?
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14.10.2020 02:04 Ответить
Они должны одержать первую, пусть и маленькую победу.
Сменить флаг и герб для начала.
Почувствовать себя нацией, запустить национальные телеканалы, взрастить проевропейскую оппозицию и т.д.
Пока этого у них ничего нет.
И для пуйла отличный сигнал - "maidan matters", не смотря на то, что при любых раскладах Беларусь остаётся в объятьях рашки. Это уже будет не плюшевый мишка, а ёж - колючий и кусючий. И голыми руками его не возьмёшь.
А за маленькой победой придёт большая. Ведь все всё прекрасно понимают, что "таёжный союз" - это дерьмо, и отделение Беларуси - это вопрос времени.
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14.10.2020 02:28 Ответить
Светик - приверженка муйла. А муйло не даст воплотить ваш план.
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14.10.2020 02:35 Ответить
У неё не получиться откатиться назад до лукашенковско-совкового уровня. Если победят, то шаги, хоть и небольшие, вперёд будут. Да, я понимаю, что в стране будет ФСБ, агентура во всей сети власти. Но открыто заявить: "мы против Европы" у них не получится. Если скинут - то будет скачок вперёд достаточно серьёзный. Эволюцию не остановить - беларусы не россияне. Они это доказали. Нигде в рашке столько протесты не держались.
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14.10.2020 02:41 Ответить
через год все забудут эту домохозяйку. кончаться гранты от литвы и польщи и будет влачить на пособие в ЕС жалкое существование... убежала из страны в то время когда страна нуждалась в ней бери пример с Марии которая уничтожила свой паспорт что бы остаться со своим народом
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14.10.2020 09:54 Ответить
А здесь уже большая победа или еще маленькая?
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14.10.2020 07:38 Ответить
несмотря на то, что...
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14.10.2020 07:38 Ответить
Совершенно согласен с Вами, уважаемый Боб.

Выдавленную из тюбика пасту обратно в тюбик запихнуть нельзя:

Лукашеску - это старый, седой, постылый совок из Прошлого тысячелетия :

для Беларуси, для страны в которой расположен географический центр Европы, колхозно-совковый политрук из 1970-х гг СССРани - уже политический труп.

Народ уже морально настроился на то, что Лука - это отработанный шлак. Не надо крови, не надо огнестрела: до Нового года шкловского политрука выдавят на хрен из власти. Упырь это уже и сам понял несмотря на всё своё совковое совковое скудоумие и зависимость от наркоты 26-летнего обладания диктаторской Властью.
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14.10.2020 03:31 Ответить
Антон, треба точніше висловлюваться: не "...для страны в которой расположен географический центр Европы...", а "...для страны, претендующей на то, что на её территории расположен географический центр Европы..." .

"...на звание географического центра Европы претендует несколько мест.деревня https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1 Пурнушкес в 27,8 км к северу от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81 Вильнюса , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B#cite_note-lt-1 [1] ;
точка близ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA Полоцка в северной частиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B#cite_note-geographer-2 [2] ;
точка возле села https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5 Деловое недалеко отhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2 Рахова , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатская область ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B#cite_note-rakhiv-3 [3] ;
точка в деревне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5 Крагуле около https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 Кремницы , центральная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B#cite_note-ats-4 [4] ;
точка в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0 гмине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F Суховоля , к северу от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA Белостока , северо-восточная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B#cite_note-tio-5 [5] ;
несколько других, менее оправданных..."
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14.10.2020 04:49 Ответить
Так,Лукашенко втратив Легітимність...
В принципі ,це нічого не змінює..він втримав Владу. хоч і повідок у Ху%ла став куди коротший..
Тіхановська обговорила страйк з лідерами протестного руху на білоруських заводах - Цензор.НЕТ 4324

Його і раніше ЗАхід не особливо "жалував"...
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14.10.2020 09:55 Ответить
1 UAH дорівнює 0,090 білоруський рубля- средняя начисленная заработная плата в стране, по состоянию на июнь 2020 года составила 1248,9 руб.и равнялась 524 долл. США. Для сравнения в мае средняя зарплата составляла 1227,9 BYN (или 505,9 в долларах). Пенсии в Белоруссии - одни из самых высоких в СНГ. Недавно в республике их проиндексировали - средний размер выплаты теперь составляет 470,6 белорусского рубля ) в месяц. Или 5312,78 грн Батон весом 500 граммов стоит около 1,45 белорусского рубля или 14 ,5 грн Литр молока стоит 1,8 белорусского рубля =18 грн Килограмм куриного филе 8,69 белорусского рубля =86 грн Литр бензина стоит 1,82 рубля=18 грн В Минске месячный счет за «коммуналку» составляет 125,93 белорусского рубля =1250 грн за квартиру площадью 85 квадратных метров. Сумма включает плату за отопление, водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора. И сравни с жизнью народа в УКРОИНЕ!!!!
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14.10.2020 09:56 Ответить
На это всем наплевать, Запад нам поможет
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14.10.2020 10:02 Ответить
Хотелось бы
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14.10.2020 03:56 Ответить
І шо ??? Навть це чудо вібудеться , що далі ? Прийде наступний адиннарод мишебратья , лобизальник путена і расеі
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14.10.2020 08:22 Ответить
НАВРЯД. (( при всьому нашому бажанні білорусам перемоги над Диктатором..
Тіхановська обговорила страйк з лідерами протестного руху на білоруських заводах - Цензор.НЕТ 1218
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14.10.2020 09:48 Ответить
https://alex-rozoff.livejournal.com/289893.html месть за неприсоединение к Священному Карантину?
https://alex-rozoff.livejournal.com/289893.html

Киприоты недоумевали: какого черта? Да, Лукашенко недемократичный, и что? В мире большинство государств - недемократичные. Почему-то лидеры Евросоюза не поддерживают санкции против открыто-тоталитарного континентального Китая, против шиитского фундаменталистского Ирана с властью аятолл, против суннитских абсолютных монархий Аравии, против милитаристских диктатур России и Турции... Особенно - Турции, поскольку турецкое государство с 1975 года оккупирует север Кипра. Киприоты поинтересовались: почему бы лидерам ЕС, прежде рассмотрения вопроса о Беларуси и Лукашенко, не рассмотреть вопрос о турецкой оккупации, и не применить санкции против режима Эрдогана?
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14.10.2020 01:50 Ответить
ой, согласен с постановкой вопроса... Бо если посмотреть с другой стороны на междусобойчик между тихановской и бацькай за любовь к хутину... то как-то не камильфо менять шило на мыло.
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14.10.2020 01:58 Ответить
Згадай "Кін-дза-дза"... Там герої фільму сперечаються, наскільки "Ку" кожен з них любить "гаспадина ПЖ"... Тут те ж саме...
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14.10.2020 04:57 Ответить
элементарно - в Беларуси на выборах победила Тихановская , даже по правилам лукашеску. два месяца мирных протестов . ни в одной из перечисленных тобой стран этого нет .
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14.10.2020 02:28 Ответить
И ПОНТУ, ШО ПОБЕДИЛА... БАЦЬКА ЗА МУЙЛУШУ , СВЕТИК - ТОЖЕ.... БЕЛАРУСЫ ТО - ЗА КОГО. ПОЛУЧАЕТСЯ ИМ ШИЛО НА МЫЛО НРАВИТСЯ МЕНЯТЬ.
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14.10.2020 02:34 Ответить
Пан Шамов, ну Вы же умный человек! Вы меня пугаете...
Иногда бывает такая ситуация, что Вы хотите просто для начала помыться, а имеете только шило,которое Вам вообще безнадобности. Обмен его в этот момент на мыло - очень даже заманчивый ченч.))
Тем более, что помывшись, Вы сразу собираетесь на новые выборы, где Вам не понадобятся ни шило, ни мыло....
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14.10.2020 21:42 Ответить
ага.. .. Так Лукашенко за два тижні передумає і піде...

Свободная Беларусь, [14.10.20 09:11]
ПОЧЕМУ ОППОЗИЦИЯ ТАКАЯ БЕЗЗУБАЯ?
Пишет читатель: Прочел ваш https://t.me/svobodnayabelarus/274 гневный пост () о навязчивой фиксации Тихановской и Ко на мирном протесте. Могу дать вам свою версию происходящего. В свое время я был активным участником партии БХД и довольно много общался с Ольгой Ковальковой. Как бы поделикатнее сказать: это малоумная, но очень суетливая женщина, склонная к демагогии и интригам, стремящаяся быть во главе, и при этом совершенно не способная принимать решения. Мне, как человеку в годах, хочется сравнить ее с Михаилом Горбачевым - деятелем, умеющим виртуозно заболтать любую проблему, не решая ее.
Тихановская, как мне кажется, попала под сильное влияние Ковальковой, в которой она, сама совершенно далекая от политики, видит матерого специалиста. Ковалькова же, исполняющая при патронессе то ли роль адьютанта, то ли секретаря, желает быть свитой, играющей короля. Один мой знакомый журналист рассказывал, что трижды пытался связаться в августе с Тихановской, и трижды ему по телефону, электронной почте и в мессенджере отвечала Ковалькова. Зацикленность на контроле - это ее стиль.
Безумный страх ответственности - вот, что не позволяет этой «оппозиции кумушек» принимать хоть какие-то решения. Ведь за них потом придется отвечать. Призвал народ на баррикады - должен быть впереди. Но это не главное. Еще больше их пугает риск потерять расположение Запада. Ковалькова, насколько мне известно, убеждена, что если протесты перестанут носить хороводно-песенный характер, то это вызовет неудовольствие европейских лидеров, внимание которых ей безумно льстит (это понятно, еще вчера она была - никто, а сегодня ее принимают в Берлине и Париже). Поэтому она панически боится радикализации протестов и всячески внушает эту мысль Тихановской, которая становится послушным ретранслятором мыслей Ольги Александровны. Для меня ее влияние очевидно.
Так же Ковалькова понимает, что если протесты приобретут майданный характер, то из народной гущи появятся настоящие, боевые лидеры, и вильнюсские тетушки, играющие в стиле Гуайдо, уже никому не будут интересны. Поэтому, как ни странно, но тусовка Тихановской и Лукашенко равным образом заинтересованы в сохранении нынешнего беззубого стиля белорусских протестов. Радикализация протеста грозит крахом режиму Лукашенко и забвением варшавско-вильнюсским кумушкам. Им всем есть, что терять. Если в первые дни после выборов Тихановская была символом революции, то сейчас, к сожалению, благодаря своему окружению, все больше становится тормозом. Хочу ошибаться, но обстановку я вижу так, как описал.

ОТ РЕДАКЦИИ: Изложенное выше просим воспринимать как частное мнение нашего корреспондента, который, совершенно очевидно, не очень приязненного мнения о своей бывшей коллеге по партии. Однако ранее мы уже сами отмечали , что Лукашенко активно пытается заигрывать с умеренной оппозицией, стоящей на платформе беззубого протеста, одновременно наращивая репрессии против радикалов. Время покажет, насколько наше беспокойство обоснованно.
#оппозиция
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14.10.2020 09:52 Ответить
Стоп, стоп!... А чого це шановний "канадець", Ви забули головного окупанта? Хто, з 1945 року, незаконно окупує Південний Сахалін і острови Курільської гряди? Війна закінчилася, а окупація продовжується вже 75 років...
Ваш "Монреаль" з "Квебеком", випадково, не знаходяться на схід від Долгопрудного?...
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14.10.2020 04:55 Ответить
Незбагнути до чого тут Сахалін та Куріли. Що таке Долгопрудного?
Монреаль знаходиться в провінції Квебек, це на схід від мене.
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14.10.2020 23:08 Ответить
Я кажу про окуповані Росією Куріли і Сахалін... (Мирний договір відсутній до цих пір...). А Долгопрудний - місто в Московській області... Так кажуть, коли зустрічають тут тих, хто пише російські наративи, прикриваючись британскими, німецькими, американськими, канадськими прапорцями...
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14.10.2020 23:32 Ответить
Я не пишу російські наративи. Те що Євросоюз діє зовсім не в інтересах сусідніх країн - доказувати не потрібно. Наприклад в Україні "європейскість" чомусь просувається у вигляді ЛГБТ найперш, а не оптимізацією структрур та процесів.
В даному випадку Євросоюз чомусь дуже занепокоєний Білоруссю, хоча з іншими диктаторами ручкається і цьомкається. Автор допису виказав свою думку, що це найперш через демарш у питаннях коронавірусу. Тому що потрібна суцільна картинка локдауна. А якщо в яківсь країні раптом коронавірус - не більше ніж грип, то вся контора палиться нараз.
А ось наразі сьогодні неподалік мене мітинг проти карантину проходив, бо народ потроху прозріває. https://www.youtube.com/watch?v=DO4uZPeUqBM
Теж російський наратив може скажете?
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15.10.2020 05:03 Ответить
А при чому тут коронавірус? У шведів точно такий же підхід до цього питання, як і в Білорусі, але ніхто, з цього приводу, в Європі не "заморочується"... НЕ треба все зводить до питання медично-політичного... Білорусь - це "ніж", націлений в живіт Європи, "обезбашеним пітекантропом з ядерним дрючком"... Тому і переживають
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15.10.2020 06:37 Ответить
Білорусія віддала свій ядерний дрючок тоді само коли й Україна. Щодо ковіда - Білорусія не тільки ще одна країна яка не підчиняється ВОЗу, вона ще й єдина замітна країна що не входить в союзи (ЄС, Commonwealth), а ще дуже псує статистику. В "розвинутій" Швеції померло майже 6тис., а в "тоталітарній і відсталій Білорусії" тільки до тисячі.
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15.10.2020 21:50 Ответить
Я спитався, до чого тут коронавірус? Що, політика ЕС до Білорусі помінялася саме з-за епідемії? Чи, може, все-таки, з-за узурпації влади?
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15.10.2020 22:00 Ответить
Саме на це і пропонується віповідь у наведеному дописі. Узурпатори влади (невибірні європейські коммісари ) будуть вчити інших демократії, ага.
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15.10.2020 22:19 Ответить
На голоді - бузина, а в Києві - дядько..."
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15.10.2020 22:22 Ответить
ко всему, лицо хитрого цыгана как-то более умиленно смотрится, нежели заточка гопника-неудачника.
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14.10.2020 02:00 Ответить
также складывается впечатление, шо братушки сами не знают. чего они хотят сменой Лукашенко.
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14.10.2020 02:03 Ответить
Тихановская у куриня читает газету Искра ... Последние выходные по Минску 1-2 тыщи вышло людей ..Они прекрасно понимают что кинутый коктейль в мусорской бобик спровоцирует ответку очередью из калаша по толпе ..Никто этого не хочет вот они и точат камень усатый
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14.10.2020 02:10 Ответить
лжешь тролль , вышло гораздо больше .
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14.10.2020 02:29 Ответить
Сейчас идёт фаза запасания огнестрелами у радикалов. Поэтому пока коктейли ждут своего часа.
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14.10.2020 02:33 Ответить
ну и перестреляют их всех, как в США делают.
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14.10.2020 08:27 Ответить
В США стреляли с обеих сторон.
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14.10.2020 09:38 Ответить
Вот это пыня поприжал бацьку Светой... Ща бацька перед выбором , мол, он - с народом или против. У бацьки сейчас борьба смятений, как пыню послать подальше , но убеждений не предать... Каарочи... мультики продолжаются , совок отжигает.
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14.10.2020 02:20 Ответить
батькой лукадрища называют фсбшные сявки и тролли . ты один из них . кому лукашенко батька тому х-ло дядька . кокошник поправь .
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14.10.2020 02:31 Ответить
Светик то - тоже ФСБэшница... Одним словом, все шо творится у братушек -НОНСЕНС... нет программы дальнейшего развития как внешнеэкономических , так и внутриполитических, есть только обоюднаятяга (светик-бацька) к пыне.
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14.10.2020 02:39 Ответить
Светлана к ФСБ имеет такое же отношение как лукашенко к балету . Она вообще случайно оказалась в политическом водовороте событий . Однако ее споособности позволили ей победить в выборах и привлечь на свою сторону большинство граждан страны .
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14.10.2020 19:54 Ответить
Заспокойся... Ну забула людина поставить "лапки" коло слова "бацька"... А, може, погано в школі вчили грамотності... При бажанні, я стільки у твоїх коментарях "огріхів" граматичних накопаю, що "заморишся" одбиваться... В Україні Луку "бацькой" іменують іронічно, а не хвалебно... Але вам, у "ЗнаковопРоссії", про це не відомо...
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14.10.2020 05:04 Ответить
невідомо
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14.10.2020 07:44 Ответить
Не вчи мене української граматики, "знавець"...
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14.10.2020 08:56 Ответить
"бацка" фсбшная мулька придуманная на Лубянке специально перед выборами лукашенко. те кто использует это погоняло либо идиоты либо фсбшные тролли . другого нет .
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14.10.2020 20:00 Ответить
Боб, ти або дурень, або провокатор, що розводить "срач" на голому місці... Судячи по упертості, та прапору держави "ЗнаковопРоссії", друге... Як українці називають когось - не твоє собаче діло... Якби ти "гвалт" не підняв, ніхто з українців і уваги-б, не звернув... Так що заткни пащеку і не верещи - на твій вереск все одно уваги не звертає...
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14.10.2020 20:11 Ответить
так ты ФСБшный тролль ?
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14.10.2020 20:16 Ответить
Единственный ответ, почему это происходит в Беларуси - муйлуше нужна Беларусь как буфер перед Западом в личном пользовании. Помните , в 1812-году кацапы отступая оставляли выжженую землю, даже Москву сожгли. Вы наверное, помните и фашистов, которые перед фронтом и за оставляли буфер выжженой земли глубиной в 50-60 кмм.. Так и кремлядь пытается использовать Грузию , Украину, Молдову, Беларусь , на очереди прибалтика , как буфер выжженной земли. Так кремлядь думает, шо обезопасит себя, потому шо лунный пейзаж вокруг, Как главстерх думает, помешает блицкригу.
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14.10.2020 02:31 Ответить
Вот что следует подметить , пыня поставил ставки на доступность к дешевым своим ресурсам, чего не так в изобилии у стран по бордеру каазлабада(каждой по отдельности взятой). Внесение хаоса в экономику соседей, по задумке кремляди, дает шанс каазламордии держать экономический верх. Для достижения успехов в своих маразматических задумках, кремлядь не брезгует в том числе и ихтамнетами... Одного кремлядь не берет во внимание...санкции, которые не дают мордору технологически реанимироваться-обновляться, а значит экономически подниматься... СССР решил был потягаться с з-ападом - ножки буша получил. нынче федерация- на очереди, тока ножек буша уже не будет.
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14.10.2020 02:49 Ответить
- Де і коли можна конструктивно говорить з Росією?
- На церковній паперті, коли вона буде стоять з простягнутою, в очікуванні милостині, рукою...
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14.10.2020 05:08 Ответить
Ne takyje uz desiovyje u raski resursi.Vot LItva s nix gaz pokupajet no oni na 3 meste.S norvegiji desevle polucajetsia ili s ameriki.Pocti 70% zakupili s norvegov,potom amerikanski gaz idot.To jest polne mozno obojtis bez raski i na nas eto ne kak neotrozitsia ekonomiceskom plane.Gde to 30- 40 let oni ostali ot nas v ekonomike po razvitiju,tak sto pro ix vlijanije nam nebudu govorit
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14.10.2020 11:05 Ответить
Toze i po pokubki elektricestva ot svedov 3 raza bolse zakupajestia cem s raski s Belorus vmeste vziatami.
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14.10.2020 11:52 Ответить
шо мы знаем о Пилипчук(Тихановская) в детстве (12 лет), по программе "Дети Чернобыля" попала в Ирландию в деревню Роскрей , в семью Генри Дина... Многим позже в Гомеле работала переводчицей с английского... Вышла замуж за Сергея Тихановского, владеет совместно с ним компаниями ОДО «Компас» и ООО «Радуга Развлечений» (51 % Сергей Тихановский, 49 % Светлана Тихановская).
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14.10.2020 03:42 Ответить
досье собираешь, мусорок ? немного накопал , лукашист .
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14.10.2020 20:03 Ответить
https://youtu.be/6hX6MnGQkWI задрала уже эта тихановская... оттянемся под современный музон... https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrxgvmMS4ZfBRsATATfzAt.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1602665484/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3d6hX6MnGQkWI/RK=2/RS=vNwRV2c.6byhC4B72SBRrRat7qo- Я - из деревни - тыць левой мышкой по синему шрифту...ДаЙошь процветанье, даЙОшь стабильность
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14.10.2020 03:56 Ответить
слушай песню "Валенки" в исполнении народного хора из Бурятии , руzzке .
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14.10.2020 20:04 Ответить
...скинут Луку -- сразу начнут платить полную стоимость коммуналки... -- это, как минимум -- даже немцу не завидно...*)
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14.10.2020 04:23 Ответить
Да. А так пока платит Лукашенко с Колей.
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14.10.2020 09:13 Ответить
уже платят полную .
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14.10.2020 20:05 Ответить
В Бундесе -- принять ванну и выпить чашечку кофе -- 6 евриков стоит... -- из них 5, в унитаз сливается...
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14.10.2020 04:34 Ответить
https://censor.net/ua/user/236493 эмигрируй из бундеса в бульбостан, там хорошо, в свой сартир бесплатно ходить будешь
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14.10.2020 13:59 Ответить
Беларуси бесплатно можно только под куст сходить . Вода у всех по счетчикам , а у кого нет тот платит в три раза дороже .
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14.10.2020 20:10 Ответить
совковая математика . В Бундесе какая зарплата 3-4 тыс евро ? А в Беларуси 150 . Сравнивая цены можно сказать что в Германии дешевле . Не будь ленивым купи банку кофе и завари сам цена - центы , а ленивые пускай ходят по кабакам и покупают кофий чашечками .
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14.10.2020 20:08 Ответить
Бг-ггг... унитаз - на счетчике...ХЕХ... а ваапше-та чегой замалчиваем , шо там пособие по безработице гарантирует даже бичуганам чашечку кофе...
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14.10.2020 05:35 Ответить
Да, Пан Шамов, каждый унитаз в Беларуси уже не одно десятилетие тоже на счётчике. А потерявший работу и попавший в, так называемую, базу тунеядцев автоматически платит за каждый смыв в раз пять больше.
В Украине иначе? ))
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14.10.2020 22:13 Ответить
Еще годок-другой змагары козу поводят и повзрослевший Коленька будет готов взойти на минский трон
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14.10.2020 06:11 Ответить
Я взагалі не розумію як людина може бути лідером націі якщо вона не розмовляє мовою націі (!!) ?
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14.10.2020 08:28 Ответить
тому шо 26 рокив тую мову лукашеску винишчау безлитасна .
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14.10.2020 20:12 Ответить
Кацапня 300 років нашу мову знищувала, але мова жива і мовою вже розмовляють ті хто все життя розмовляв изиком. Мова твоя ідентичність, приналежність до певної нації, певної культури, ми всі і відрізняємося від інших саме мовою, як і інші від нас
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15.10.2020 06:47 Ответить
Тихановській треба спочатку визначитися, з розумними вона, чи з виродками. Вона бачить Бєларусь в західній цивілізації, чи губернією рускава міра. Мє\жду тут і там не вийде. Бацька тридцять років намагається балансувати, а все одно виходить середньовіччя.
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14.10.2020 08:18 Ответить
Вона чотко сказала - ми не хотим в Нато , ми не против Європи і не против Расеі
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14.10.2020 08:27 Ответить
Свободная Беларусь, [13.10.20 12:35]
[ Фото ]
Многие искренне недоумевают: почему уехавшие из страны «борцы с режимом», скучковавшиеся вокруг Светланы Тихановской, столь навязчиво талдычат о том, что белорусы должны протестовать исключительно мирно?
Особенно после не очень мирного, но эффективного восстания в Киргизии, о котором канал КС глухо отмолчался.
Теперь стали появляться совсем уж восторженно-идиотские посты на тему «Мы уже победили!». Да, политики часто преувеличивают свои успехи и пускают пыль в глаза своим сторонникам. Даже если дела идут плохо, надо как-то поддерживать у них веру в победу, мотивировать их. Все так, но…
О какой победе может идти речь, когда в регионах ваш мирный протест окончательно сдулся, в Минске находится в стадии затухания, забастовочное движение разгромлено полностью, студенческие выступления закончились бесславным пшиком? Вы постите эту хрень в тот самый момент, когда каратели схватили почти 700 человек, сотни были избиты!


Вы что, издеваетесь над нами из своего прекрасного далека?
#оппозиция #КС #маразм
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14.10.2020 10:03 Ответить
Ona videt kak nezavysemuju stranu Belorus,vot eto ona jasno skazala.Ne obcuju stranu ili guberniju raski kak lusenko vydyt i vsio dlia etogo delajet.Vot eto bolsaja raznica kak ja ponimaju
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14.10.2020 10:23 Ответить
Света так и оставайся дедлайн в онлайн.
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14.10.2020 08:25 Ответить
Розовые пони обсудили каким запахом они будут пукать - бабл гам или дюшес.
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14.10.2020 08:25 Ответить
Добре ій сидячи за бугром гнати сябрів на баррікади ( мирні!) в той час як головний мент попередив - стріляти будемо боьовимі набоями як буде потреба (!) . Тобто та курва гонить маси під (можливі) кулі ?
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14.10.2020 08:25 Ответить
Да. Никуда не ходите. А то Лукашенка с Колей нападет.
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14.10.2020 09:08 Ответить
Вони вже давно напали і іпашать цей натовп терпил кожен день як хочуть
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14.10.2020 10:09 Ответить
Уже пробовали, рабочие сказали - пошли в задницу Тихановские и прочие тунеядцы. Только идиот будет останавливать свое предприятие. Таких у нас нет. Во, пусть попробует работников частных фирм на это подрядить, может получится
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14.10.2020 08:37 Ответить
Ты не в курсе? там как в СССР. Как и в СевКорее. Все безплатно.
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14.10.2020 09:10 Ответить
Litve toze bezplatnaja medicina.Lekarstva dlia pensionerov toze bezplatnyje.
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14.10.2020 10:14 Ответить
Будет очередной пшик. Протесты в Белоруссии идут не про-Тихановские, а анти-Лукашенковские. И зря она думает, что управляет процессом. Её и в Белоруссии большинство антилукашенковцев всерьёз не воспринимают. Что в зяти с "домохозяйки". Там в Координационном совете есть и более уважаемые и авторитетные люди, не признающие ни Тихановскую, ни Лукашенко.
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14.10.2020 09:01 Ответить
Тут пишут про пасту из тюбика...Так вот - население - не паста. Очень быстро загонят обратно в стойло. Хотя, белорусы из этого стойла никуда и не уходили. Ходят, возмущаются, получают по морде, работают как и раньше.
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14.10.2020 09:05 Ответить
Пара вьістрелов из боевого оружия, которое уже разрешили применять, и вся эта мирно-цветочная оппозиция сдрьістнет по домам. На насилие надо отвечать насилием!
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14.10.2020 09:07 Ответить
Свободная Беларусь, [13.10.20 20:41]
ЦИРК ОНЛАЙН И НОНСТОП
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум : «Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония - и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум.

У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключённые должны быть освобождены.


Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна(***ілі почті фся ) мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий».


Пробито очередное дно идиотизма. Все это как-то даже неловко обсуждать.
Но все же давайте попробуем объяснить
Свет, политический ультиматум выдвигается примерно в такой форме: «Лукашенко - в отставку! Всем государственным органам и должностным лицам объявить о признании главы переходного правительства Тихановской С. Г. Срок - 3 дня. Если данное требование не будет выполнено, через 3 дня начинается всеобщее вооруженное восстание и физическое уничтожение силовиков. Должностные лица, публично не признавшие переходного правительства, которому принадлежит вся полнота власти в стране, подлежат немедленному увольнению».

Разумеется, угроза должна восприниматься серьезно. Ультиматум - это язык СИЛЬНОЙ СТОРОНЫ. Ультиматум - это то, что ПОБЕДИТЕЛЬ предъявляет побежденному, который уже осознал бессмысленность дальнейшего сопротивления. Но Тихановская - никто. Переходное правительство она до сих пор не создала и даже не анонсировала. Она ничем не управляет и ничего не контролирует на территории нашей страны.

Какую угрозу Светлана Георгиевна может привести в действие?
Никакую.
Поэтому ее ультиматум - унылая клоунада.
26 октября внезапно выяснится, что белорусам глубоко плевать на Тихановскую: они покорно побредут на работу. Не будет ни массового саботажа, ни бойкота государственной торговли, ни баррикад на улицах. Какой смысл пугать Лукашенко массовыми протестами, если он благополучно пережил гораздо более массовые августовские народные выступления?

Объясните нам, почему призывы к забастовкам, не сработавшие в августе, должны сработать в октябре?
Почему два месяца прогулочных протестов не сломили диктатора, а 25 октября он должен чего-то испугаться и сдаться?
Объясните, что заставило Вас резко изменить позицию: два месяца Вы требовали диалога, а теперь вдруг отказываетесь от диалога и говорите языком ультиматумов. К этому должны быть объективные предпосылки, которых нет. Наконец, ответьте нам на вопрос: что вы будете делать 26 октября, который станет днем Вашего политического банкротства? Подадите в отставку? Хм, а с какого поста?
Давайте представим, что Лукашенко вдруг обиделся на всех и оставил пост президента. И. о. главы государства становится Головченко. Формально ультиматум выполнен, но фактически-то что это всем нам даст? То, что через три месяца пройдут очередные несвободные, и в этот раз безальтернативные выборы, нисколько не удовлетворит общество. Ультиматум власти и ультиматум о передаче власти - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Берите власть и выпускайте политзаключенных, экономических заключенных (кстати, почему о них забыли?), останавливайте насилие на улицах, люстрируйте чиновников, наказывайте силовиков, объявляйте новые выборы, осуществляйте конституционную реформу… Но в Вашем идиотском ультиматуме нет требования о передаче власти, а все остальные не имеют смысла без первого.
Светлана, почему бы Вам, как человеку, далекому от политики, не пригласить к сотрудничеству людей, понимающих в ней толк? Вам еще не надоело быть посмешищем, которое кидает слова на ветер?

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#оппозиция #маразм #тихановская
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14.10.2020 10:01 Ответить
Nado stob vse zavodi ostanavili rabotu,togda budet efekt,jesli odni rabotajet a drugyje net togda efekta nebudet
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14.10.2020 10:16 Ответить
Без коктейлев молотова и готовности к самопожертвованию никакого эффекта не будет. Отвечая хороводами с цветами на насилие силовиков и при этом надеяться на добровольную сдачу власти - бред сивой кобылы.
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14.10.2020 12:08 Ответить
Principe da,no oni probyvajet po drugomu resit.Nuzno sto ekonomiceski bil kolapsis,eto poxoze i budet.Neft gaz desiovi s raski uze nebudet i na etom nezarabotajes poskolku i ceni v mire upali.U nix jest ocen serioznyje problemi ekonomike i deneg im nikto nedast
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14.10.2020 12:28 Ответить
Шановні Біларуси! Вам треба просто дати відповідь на просте питання "Хоче Біларуський народ бути в союзній державі с РаРашкой чи ні?" Лише тільки тоді ви побачите що Вам треба робити. Ви хочете виборів ? Так не переймайтесь вони у Вас будуть. Цього ви точно досягнете. Тільки після...Після чого? Спитаєте. А після того коли в Вашу конституцію Ваш НЕ НАРОДНИЙ ПАРЛАМЕНТ ВНЕСЕ ЗМІНИ. Які ? Та дуже прості. Парламент зможе приймати рішення на благо народу без референдумів.. Розумієте народ і влада це два різних береги широкої широкої річкі і народ на одні стороні а влада і крупний бізнес на іншій... І зараз ви стоїте на своєму березі і требуєете що на березі влади Вам взчли і дозволили перепливсти цю річку і встановити свої чесні правила. )))) Не дозволять і Ваших чесних правил не будуть приймати. Поки не знайдуть як Вас обдурити. От і вся Ваша новітня історія буде. Аргументи ваші слабуваті і відстань від Вас до вашої влади величезна ( А повинна бути на відстані витянутої руки). Тому не буде діла. Вам треба скоротити дистанцію для крашого аргументування ваших вимог (Все по принципам рукопашного бою).
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14.10.2020 12:44 Ответить
Она знатная ватница.
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14.10.2020 12:59 Ответить
 
 