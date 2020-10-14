Тихановская обсудила забастовку с лидерами протестного движения на белорусских заводах
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с лидерами протеста на заводах в Беларуси. Они обсуждали, каким образом проведут запланированную забастовку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.
В сообщении отмечается: "В виртуальной встрече присутствовали представители белорусских заводов МТЗ, МАЗ, ММЗ, МЗКТ, Гродноазот, Коммунмаш, МЭТЗ имени В.И.Козлова. Также в онлайн-звонке участвовала представитель инициативы "Честные люди" Зарина Сорокина, соучредители фонда BySol Андрей Стрижак, Александр Подгорный и Ярослав Лихачевский.
"Лидеры заводчан поделились мыслями, каким образом забастовка может пройти на их предприятиях максимально эффективно, учитывая особенности управления и рабочего процесса.
Представители фонда подчеркнули, что каждый день работают над оказанием помощи уволенным сотрудникам заводов.
Представитель "Честных людей" заявила, что запущенный процесс предоставления необходимой юридической помощи тем сотрудникам, кто сталкивается с давлением и необходимостью защищать свои права. Кроме того, консультации юристов касаются и самой процедуры проведения забастовок".
Ранее Тихановская объявила ультиматум самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко: если до 25 октября он добровольно не оставит президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.
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Сменить флаг и герб для начала.
Почувствовать себя нацией, запустить национальные телеканалы, взрастить проевропейскую оппозицию и т.д.
Пока этого у них ничего нет.
И для пуйла отличный сигнал - "maidan matters", не смотря на то, что при любых раскладах Беларусь остаётся в объятьях рашки. Это уже будет не плюшевый мишка, а ёж - колючий и кусючий. И голыми руками его не возьмёшь.
А за маленькой победой придёт большая. Ведь все всё прекрасно понимают, что "таёжный союз" - это дерьмо, и отделение Беларуси - это вопрос времени.
Выдавленную из тюбика пасту обратно в тюбик запихнуть нельзя:
Лукашеску - это старый, седой, постылый совок из Прошлого тысячелетия :
для Беларуси, для страны в которой расположен географический центр Европы, колхозно-совковый политрук из 1970-х гг СССРани - уже политический труп.
Народ уже морально настроился на то, что Лука - это отработанный шлак. Не надо крови, не надо огнестрела: до Нового года шкловского политрука выдавят на хрен из власти. Упырь это уже и сам понял несмотря на всё своё совковое совковое скудоумие и зависимость от наркоты 26-летнего обладания диктаторской Властью.
"...на звание географического центра Европы претендует несколько мест.деревня https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1 Пурнушкес в 27,8 км к северу от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81 Вильнюса , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B#cite_note-lt-1 [1] ;
точка близ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA Полоцка в северной частиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B#cite_note-geographer-2 [2] ;
точка возле села https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5 Деловое недалеко отhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2 Рахова , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатская область ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B#cite_note-rakhiv-3 [3] ;
точка в деревне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5 Крагуле около https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 Кремницы , центральная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B#cite_note-ats-4 [4] ;
точка в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0 гмине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F Суховоля , к северу от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA Белостока , северо-восточная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B#cite_note-tio-5 [5] ;
несколько других, менее оправданных..."
В принципі ,це нічого не змінює..він втримав Владу. хоч і повідок у Ху%ла став куди коротший..
Його і раніше ЗАхід не особливо "жалував"...
https://alex-rozoff.livejournal.com/289893.html
Киприоты недоумевали: какого черта? Да, Лукашенко недемократичный, и что? В мире большинство государств - недемократичные. Почему-то лидеры Евросоюза не поддерживают санкции против открыто-тоталитарного континентального Китая, против шиитского фундаменталистского Ирана с властью аятолл, против суннитских абсолютных монархий Аравии, против милитаристских диктатур России и Турции... Особенно - Турции, поскольку турецкое государство с 1975 года оккупирует север Кипра. Киприоты поинтересовались: почему бы лидерам ЕС, прежде рассмотрения вопроса о Беларуси и Лукашенко, не рассмотреть вопрос о турецкой оккупации, и не применить санкции против режима Эрдогана?
Иногда бывает такая ситуация, что Вы хотите просто для начала помыться, а имеете только шило,которое Вам вообще безнадобности. Обмен его в этот момент на мыло - очень даже заманчивый ченч.))
Тем более, что помывшись, Вы сразу собираетесь на новые выборы, где Вам не понадобятся ни шило, ни мыло....
Свободная Беларусь, [14.10.20 09:11]
ПОЧЕМУ ОППОЗИЦИЯ ТАКАЯ БЕЗЗУБАЯ?
Пишет читатель: Прочел ваш https://t.me/svobodnayabelarus/274 гневный пост () о навязчивой фиксации Тихановской и Ко на мирном протесте. Могу дать вам свою версию происходящего. В свое время я был активным участником партии БХД и довольно много общался с Ольгой Ковальковой. Как бы поделикатнее сказать: это малоумная, но очень суетливая женщина, склонная к демагогии и интригам, стремящаяся быть во главе, и при этом совершенно не способная принимать решения. Мне, как человеку в годах, хочется сравнить ее с Михаилом Горбачевым - деятелем, умеющим виртуозно заболтать любую проблему, не решая ее.
Тихановская, как мне кажется, попала под сильное влияние Ковальковой, в которой она, сама совершенно далекая от политики, видит матерого специалиста. Ковалькова же, исполняющая при патронессе то ли роль адьютанта, то ли секретаря, желает быть свитой, играющей короля. Один мой знакомый журналист рассказывал, что трижды пытался связаться в августе с Тихановской, и трижды ему по телефону, электронной почте и в мессенджере отвечала Ковалькова. Зацикленность на контроле - это ее стиль.
Безумный страх ответственности - вот, что не позволяет этой «оппозиции кумушек» принимать хоть какие-то решения. Ведь за них потом придется отвечать. Призвал народ на баррикады - должен быть впереди. Но это не главное. Еще больше их пугает риск потерять расположение Запада. Ковалькова, насколько мне известно, убеждена, что если протесты перестанут носить хороводно-песенный характер, то это вызовет неудовольствие европейских лидеров, внимание которых ей безумно льстит (это понятно, еще вчера она была - никто, а сегодня ее принимают в Берлине и Париже). Поэтому она панически боится радикализации протестов и всячески внушает эту мысль Тихановской, которая становится послушным ретранслятором мыслей Ольги Александровны. Для меня ее влияние очевидно.
Так же Ковалькова понимает, что если протесты приобретут майданный характер, то из народной гущи появятся настоящие, боевые лидеры, и вильнюсские тетушки, играющие в стиле Гуайдо, уже никому не будут интересны. Поэтому, как ни странно, но тусовка Тихановской и Лукашенко равным образом заинтересованы в сохранении нынешнего беззубого стиля белорусских протестов. Радикализация протеста грозит крахом режиму Лукашенко и забвением варшавско-вильнюсским кумушкам. Им всем есть, что терять. Если в первые дни после выборов Тихановская была символом революции, то сейчас, к сожалению, благодаря своему окружению, все больше становится тормозом. Хочу ошибаться, но обстановку я вижу так, как описал.
ОТ РЕДАКЦИИ: Изложенное выше просим воспринимать как частное мнение нашего корреспондента, который, совершенно очевидно, не очень приязненного мнения о своей бывшей коллеге по партии. Однако ранее мы уже сами отмечали , что Лукашенко активно пытается заигрывать с умеренной оппозицией, стоящей на платформе беззубого протеста, одновременно наращивая репрессии против радикалов. Время покажет, насколько наше беспокойство обоснованно.
#оппозиция
Ваш "Монреаль" з "Квебеком", випадково, не знаходяться на схід від Долгопрудного?...
Монреаль знаходиться в провінції Квебек, це на схід від мене.
В даному випадку Євросоюз чомусь дуже занепокоєний Білоруссю, хоча з іншими диктаторами ручкається і цьомкається. Автор допису виказав свою думку, що це найперш через демарш у питаннях коронавірусу. Тому що потрібна суцільна картинка локдауна. А якщо в яківсь країні раптом коронавірус - не більше ніж грип, то вся контора палиться нараз.
А ось наразі сьогодні неподалік мене мітинг проти карантину проходив, бо народ потроху прозріває. https://www.youtube.com/watch?v=DO4uZPeUqBM
Теж російський наратив може скажете?
- На церковній паперті, коли вона буде стоять з простягнутою, в очікуванні милостині, рукою...
В Украине иначе? ))
[ Фото ]
Многие искренне недоумевают: почему уехавшие из страны «борцы с режимом», скучковавшиеся вокруг Светланы Тихановской, столь навязчиво талдычат о том, что белорусы должны протестовать исключительно мирно?
Особенно после не очень мирного, но эффективного восстания в Киргизии, о котором канал КС глухо отмолчался.
Теперь стали появляться совсем уж восторженно-идиотские посты на тему «Мы уже победили!». Да, политики часто преувеличивают свои успехи и пускают пыль в глаза своим сторонникам. Даже если дела идут плохо, надо как-то поддерживать у них веру в победу, мотивировать их. Все так, но…
О какой победе может идти речь, когда в регионах ваш мирный протест окончательно сдулся, в Минске находится в стадии затухания, забастовочное движение разгромлено полностью, студенческие выступления закончились бесславным пшиком? Вы постите эту хрень в тот самый момент, когда каратели схватили почти 700 человек, сотни были избиты!
Вы что, издеваетесь над нами из своего прекрасного далека?
#оппозиция #КС #маразм
ЦИРК ОНЛАЙН И НОНСТОП
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум : «Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония - и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум.
У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключённые должны быть освобождены.
Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна(***ілі почті фся ) мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий».
Пробито очередное дно идиотизма. Все это как-то даже неловко обсуждать.
Но все же давайте попробуем объяснить
Свет, политический ультиматум выдвигается примерно в такой форме: «Лукашенко - в отставку! Всем государственным органам и должностным лицам объявить о признании главы переходного правительства Тихановской С. Г. Срок - 3 дня. Если данное требование не будет выполнено, через 3 дня начинается всеобщее вооруженное восстание и физическое уничтожение силовиков. Должностные лица, публично не признавшие переходного правительства, которому принадлежит вся полнота власти в стране, подлежат немедленному увольнению».
Разумеется, угроза должна восприниматься серьезно. Ультиматум - это язык СИЛЬНОЙ СТОРОНЫ. Ультиматум - это то, что ПОБЕДИТЕЛЬ предъявляет побежденному, который уже осознал бессмысленность дальнейшего сопротивления. Но Тихановская - никто. Переходное правительство она до сих пор не создала и даже не анонсировала. Она ничем не управляет и ничего не контролирует на территории нашей страны.
Какую угрозу Светлана Георгиевна может привести в действие?
Никакую.
Поэтому ее ультиматум - унылая клоунада.
26 октября внезапно выяснится, что белорусам глубоко плевать на Тихановскую: они покорно побредут на работу. Не будет ни массового саботажа, ни бойкота государственной торговли, ни баррикад на улицах. Какой смысл пугать Лукашенко массовыми протестами, если он благополучно пережил гораздо более массовые августовские народные выступления?
Объясните нам, почему призывы к забастовкам, не сработавшие в августе, должны сработать в октябре?
Почему два месяца прогулочных протестов не сломили диктатора, а 25 октября он должен чего-то испугаться и сдаться?
Объясните, что заставило Вас резко изменить позицию: два месяца Вы требовали диалога, а теперь вдруг отказываетесь от диалога и говорите языком ультиматумов. К этому должны быть объективные предпосылки, которых нет. Наконец, ответьте нам на вопрос: что вы будете делать 26 октября, который станет днем Вашего политического банкротства? Подадите в отставку? Хм, а с какого поста?
Давайте представим, что Лукашенко вдруг обиделся на всех и оставил пост президента. И. о. главы государства становится Головченко. Формально ультиматум выполнен, но фактически-то что это всем нам даст? То, что через три месяца пройдут очередные несвободные, и в этот раз безальтернативные выборы, нисколько не удовлетворит общество. Ультиматум власти и ультиматум о передаче власти - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Берите власть и выпускайте политзаключенных, экономических заключенных (кстати, почему о них забыли?), останавливайте насилие на улицах, люстрируйте чиновников, наказывайте силовиков, объявляйте новые выборы, осуществляйте конституционную реформу… Но в Вашем идиотском ультиматуме нет требования о передаче власти, а все остальные не имеют смысла без первого.
Светлана, почему бы Вам, как человеку, далекому от политики, не пригласить к сотрудничеству людей, понимающих в ней толк? Вам еще не надоело быть посмешищем, которое кидает слова на ветер?
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#оппозиция #маразм #тихановская