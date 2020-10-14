Тихановская обсудила забастовку с лидерами протестного движения на белорусских заводах

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с лидерами протеста на заводах в Беларуси. Они обсуждали, каким образом проведут запланированную забастовку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

В сообщении отмечается: "В виртуальной встрече присутствовали представители белорусских заводов МТЗ, МАЗ, ММЗ, МЗКТ, Гродноазот, Коммунмаш, МЭТЗ имени В.И.Козлова. Также в онлайн-звонке участвовала представитель инициативы "Честные люди" Зарина Сорокина, соучредители фонда BySol Андрей Стрижак, Александр Подгорный и Ярослав Лихачевский.

"Лидеры заводчан поделились мыслями, каким образом забастовка может пройти на их предприятиях максимально эффективно, учитывая особенности управления и рабочего процесса.

Представители фонда подчеркнули, что каждый день работают над оказанием помощи уволенным сотрудникам заводов.

Представитель "Честных людей" заявила, что запущенный процесс предоставления необходимой юридической помощи тем сотрудникам, кто сталкивается с давлением и необходимостью защищать свои права. Кроме того, консультации юристов касаются и самой процедуры проведения забастовок".

Ранее Тихановская объявила ультиматум самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко: если до 25 октября он добровольно не оставит президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.