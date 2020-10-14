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Нельзя допустить, чтобы на Донбассе остался замороженный конфликт, - Дуда

Нельзя допустить, чтобы на Донбассе остался замороженный конфликт, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда подчеркивает, что нельзя допустить, чтобы война на Донбассе переросла в замороженный конфликт, а Украина должна восстановить свою территориальную целостность, включая Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Интерфакс-Украина, об этом Дуда заявил в совместном интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским украинскому телеканалу "Украина" и польскому телеканалу "TVP1".

"В 2014 году, когда Россия напала на Украину, произошла оккупация Крыма, де-факто оккупация территорий Донецкой и Луганской области, это было глубокое нарушение международного права. И это продолжается. Примат международного права не был восстановлен. И это нужно четко сказать. Война, которую Россия де-факто объявила Украине, закончится тогда, когда Украина получит полный контроль над своими законными границами, получит полностью Крым и контроль над Донецкой и Луганской областью. Это основное условие, и этого должно твердо требовать всё международное сообщество. Я это подчеркиваю на каждом форуме", - сказал он 

Дуда указал, что есть санкции в отношении России, но главное – от этих санкций не отступать.

"И нужно на каждом шагу повторять, что нельзя релятивизировать эту ситуацию, нельзя допустить, чтобы здесь, в нашей части Европы возник замороженный конфликт. Потому что такие ситуации могут тянуться годами, и быть постоянно очагом войны. Посмотрите на Нагорный Карабах – это пример десятилетиями замороженного конфликта. Мы не можем допустить того, чтобы такая ситуация произошла в Украине. И международное сообщество должно твердо требовать от России, чтобы она покинула эти украинские территории", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша использует председательство в ОБСЕ для поддержки Украины, - Дуда

Автор: 

Донбасс (26955) Дуда (754)


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Топ комментарии
+12
президент Анджей Дуда - замечательный союзник Украины:

мордорскую варварскую Московию он глубоко презирает и ненавидит на глубоком философско-мистическом уровне: как верующий христианин, как европеец, как поляк.
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14.10.2020 03:38
+6
"Червона калина" - Гімн ОУН УПА: https://www.youtube.com/watch?v=J55pTchR3dE

Нельзя допустить, чтобы на Донбассе остался замороженный конфликт, - Дуда - Цензор.НЕТ 8314
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14.10.2020 06:57
+5
Дуда сказав те, що не спромігся сказати зєля за півтора роки свого, кх-кхм "правління"...
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14.10.2020 05:50
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Современная война - она вот такая.
https://twitter.com/Krychek5/status/1315936593111285760
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14.10.2020 02:21 Ответить
Угу. Пока низкая облачность не накроет..
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14.10.2020 02:30 Ответить
Надо узнать тогда у осведомлённых про тепловизионное оборудование на смену оптическому. Возможно при низкой облачности дрон имеем возможность незаметно для противника снизиться и продолжать наведение не через оптику, а через тепловизор.
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14.10.2020 02:35 Ответить
Ну, я в этих высокоточных делах не копенгаген, я из прошлого века. Точно знаю, шо в условиях низкой облачности Байрактары пока не работают. А в горах низкая облачность - явление заурядное, когда стоишь под солнцем, а под тобой - облака.
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14.10.2020 02:48 Ответить
Всё будет. Пока эта индустрия только набирает обороты. Также как и будет техника эффективно справляющиеся с ней. Окопы рыть в своё время, тоже не от делать нечего придумали- вскоре будут уделять и особое внимание для защиты от дронов, и серьёзной маскировки от них. "Газы" тоже были эффективные "ноу-хау" своего времени- до поры, до времени...
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14.10.2020 02:55 Ответить
президент Анджей Дуда - замечательный союзник Украины:

мордорскую варварскую Московию он глубоко презирает и ненавидит на глубоком философско-мистическом уровне: как верующий христианин, как европеец, как поляк.
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14.10.2020 03:38 Ответить
И международное сообщество должно твердо требовать от России, чтобы она покинула эти украинские территории", - заявил он.

Интересное слово "требуем". По сути, это синоним слова "просим"(если не знаешь ответ на вопрос "иначе, что?"). Что уже намекает на некую слабую позицию. Но в тексте нет даже "требуем" уже сейчас- а есть "международное сообщество должно твердо требовать", т.е. не сейчас, а в будущем должны осмелиться "попросить".
"Моя мама варит кофе, может быть, подождём мою маму?
- Может быть, подождём, твою мать!"
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14.10.2020 02:32 Ответить
Интересное слово "требуем".
...Требники читать надо... -- хотя бы иногда...*)
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14.10.2020 03:45 Ответить
"И вам того же"...
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14.10.2020 03:48 Ответить
Данкэ!
...я тут себе полноприводной электро велик монтирую -- из горного Боша и китайских батареек с моторчиком... -- отвлекаюсь на перекурах...*)
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14.10.2020 04:02 Ответить
Смотрите только чтоб без газулек на руле(как у китайцев сейчас в ходу), а то приравнивают к лёгким мотоциклам. Соответственно-другой статус у водителя. Если поймают(правда в 99% только при ДТП это возможно) ответственность нехилая.
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14.10.2020 04:09 Ответить
-- всё учтено могучим ураганом...*)
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14.10.2020 04:14 Ответить
Дуда сказав те, що не спромігся сказати зєля за півтора роки свого, кх-кхм "правління"...
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14.10.2020 05:50 Ответить
Чтобы он не заморозился, надо воевать, как Алиев! Где наши беспелотники?
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14.10.2020 05:54 Ответить
Никакой разморозки не будет и Донбасс с Крымом отдаляются от Украины с каждым годом безвозвратно какие бы мантры ни причитали засранцы нашей говноэлитки
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14.10.2020 06:06 Ответить
Ну дамбас я б сам не пустив в Україну.
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14.10.2020 08:12 Ответить
Та з них такі украінці як з Меркель бурятський шаман , все життя дрочили на расею
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14.10.2020 08:16 Ответить
А сейчас он какой?
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14.10.2020 06:50 Ответить
Бандера наш Герой!
Покрова наше свято!
Зі святом, українці !!!
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14.10.2020 06:51 Ответить
"Червона калина" - Гімн ОУН УПА: https://www.youtube.com/watch?v=J55pTchR3dE

Нельзя допустить, чтобы на Донбассе остался замороженный конфликт, - Дуда - Цензор.НЕТ 8314
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14.10.2020 06:57 Ответить
Сьогодні 5 свят в один день.
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14.10.2020 07:41 Ответить
"Замороженные конфликты" НАТО надо было решать начиная с Карабаха, ПМРы и Восточной Пруссии. Кенигсберг должен был вернуться в Германию ещё в 1995 г. По слухам, Восточную Пруссию на ГДР обменяли (в смысле объединения Германии). Надо спросить старого му*ака Горби пока живой- о чём они тогда очередными "секретными протоколами" договорились.
Возможно, с этого и начались уступки параше за счёт территорий других государств.
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14.10.2020 06:51 Ответить
Зеленский хоть понял, что Дуда это ему сказал?
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14.10.2020 07:45 Ответить
Він ніц не розуміє польської.
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14.10.2020 07:57 Ответить
Він розуміє тільки пі-дюліну.
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14.10.2020 08:13 Ответить
Йому перекладуть та витлумачть два рази мєдлєнна па русски
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14.10.2020 08:19 Ответить
Красиво сказано!
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14.10.2020 08:20 Ответить
Нельзя допустить,чтобы "этот конфликт" уладить ценой сдачи национальных интересов Украины,впихнув "московский анклав"-"особый Донбасс"- в тело Украины ради шустрого выполнения обещания претендента на президентство Зеленского."быстро закончить войну"...Суверенитет Украины превыше всего,целостность можно восстановить с появлением силы на это.
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14.10.2020 08:43 Ответить
Дуда предлогает помочь ,как Эрдоган , Азербайджану , мы только за 🌝
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14.10.2020 09:04 Ответить
Зеленский постараешься что бы заморозить, он уже считай замороженный ...
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14.10.2020 09:32 Ответить
нормальный копняк зенелоху пид сраку вид справжнього президента Польщи.
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14.10.2020 11:58 Ответить
Дуда це розуміє, а зЄлєпукін НІ!!! Захід більше проукраїнський ніж през, України!!! Оце так маємо ГОРЕ!!!
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14.10.2020 13:56 Ответить
Дуда більший українець ніж 70% верховної ради , включно з оп.
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14.10.2020 14:08 Ответить
 
 