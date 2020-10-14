Нельзя допустить, чтобы на Донбассе остался замороженный конфликт, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда подчеркивает, что нельзя допустить, чтобы война на Донбассе переросла в замороженный конфликт, а Украина должна восстановить свою территориальную целостность, включая Крым.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Дуда заявил в совместном интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским украинскому телеканалу "Украина" и польскому телеканалу "TVP1".
"В 2014 году, когда Россия напала на Украину, произошла оккупация Крыма, де-факто оккупация территорий Донецкой и Луганской области, это было глубокое нарушение международного права. И это продолжается. Примат международного права не был восстановлен. И это нужно четко сказать. Война, которую Россия де-факто объявила Украине, закончится тогда, когда Украина получит полный контроль над своими законными границами, получит полностью Крым и контроль над Донецкой и Луганской областью. Это основное условие, и этого должно твердо требовать всё международное сообщество. Я это подчеркиваю на каждом форуме", - сказал он
Дуда указал, что есть санкции в отношении России, но главное – от этих санкций не отступать.
"И нужно на каждом шагу повторять, что нельзя релятивизировать эту ситуацию, нельзя допустить, чтобы здесь, в нашей части Европы возник замороженный конфликт. Потому что такие ситуации могут тянуться годами, и быть постоянно очагом войны. Посмотрите на Нагорный Карабах – это пример десятилетиями замороженного конфликта. Мы не можем допустить того, чтобы такая ситуация произошла в Украине. И международное сообщество должно твердо требовать от России, чтобы она покинула эти украинские территории", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/Krychek5/status/1315936593111285760
мордорскую варварскую Московию он глубоко презирает и ненавидит на глубоком философско-мистическом уровне: как верующий христианин, как европеец, как поляк.
Интересное слово "требуем". По сути, это синоним слова "просим"(если не знаешь ответ на вопрос "иначе, что?"). Что уже намекает на некую слабую позицию. Но в тексте нет даже "требуем" уже сейчас- а есть "международное сообщество должно твердо требовать", т.е. не сейчас, а в будущем должны осмелиться "попросить".
"Моя мама варит кофе, может быть, подождём мою маму?
- Может быть, подождём, твою мать!"
...Требники читать надо... -- хотя бы иногда...*)
...я тут себе полноприводной электро велик монтирую -- из горного Боша и китайских батареек с моторчиком... -- отвлекаюсь на перекурах...*)
Покрова наше свято!
Зі святом, українці !!!
Возможно, с этого и начались уступки параше за счёт территорий других государств.