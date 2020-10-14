Не можна допустити, щоб на Донбасі залишився заморожений конфлікт, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда наголошує, що не можна допустити, щоб війна на Донбасі переросла в заморожений конфлікт, а Україна має відновити свою територіальну цілісність, включно з Кримом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Дуда заявив у спільному інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським українському телеканалу "Україна" і польському телеканалу "TVP1".
"У 2014 році, коли Росія напала на Україну, відбулася окупація Криму, де-факто окупація територій Донецької і Луганської області, це було глибоке порушення міжнародного права. І це триває. Примат міжнародного права не був відновлений. І це потрібно чітко сказати. Війна, яку Росія де-факто оголосила Україні, закінчиться тоді, коли Україна отримає повний контроль над своїми законними кордонами, отримає повністю Крим і контроль над Донецькою і Луганською областю. Це основна умова, і це мусить твердо вимагати вся міжнародна спільнота. Я на цьому наголошую на кожному форумі", - сказав він.
Дуда зазначив, що є санкції щодо Росії, але головне - від цих санкцій не відступати.
"І потрібно на кожному кроці повторювати, що не можна релятивізувати цю ситуацію, не можна допустити, щоб тут, у нашій частині Європи виник заморожений конфлікт. Оскільки такі ситуації можуть тягнутися роками, і бути постійними осередками війни. Подивіться на Нагірний Карабах - це приклад десятиліттями замороженого конфлікту. Ми не можемо допустити того, щоб така ситуація сталася в Україні. І міжнародна спільнота мусить твердо вимагати від Росії, щоб вона покинула ці українські території", - заявив він.
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https://twitter.com/Krychek5/status/1315936593111285760
мордорскую варварскую Московию он глубоко презирает и ненавидит на глубоком философско-мистическом уровне: как верующий христианин, как европеец, как поляк.
Интересное слово "требуем". По сути, это синоним слова "просим"(если не знаешь ответ на вопрос "иначе, что?"). Что уже намекает на некую слабую позицию. Но в тексте нет даже "требуем" уже сейчас- а есть "международное сообщество должно твердо требовать", т.е. не сейчас, а в будущем должны осмелиться "попросить".
"Моя мама варит кофе, может быть, подождём мою маму?
- Может быть, подождём, твою мать!"
...Требники читать надо... -- хотя бы иногда...*)
...я тут себе полноприводной электро велик монтирую -- из горного Боша и китайских батареек с моторчиком... -- отвлекаюсь на перекурах...*)
Покрова наше свято!
Зі святом, українці !!!
Возможно, с этого и начались уступки параше за счёт территорий других государств.