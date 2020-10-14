Не можна допустити, щоб на Донбасі залишився заморожений конфлікт, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда наголошує, що не можна допустити, щоб війна на Донбасі переросла в заморожений конфлікт, а Україна має відновити свою територіальну цілісність, включно з Кримом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Дуда заявив у спільному інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським українському телеканалу "Україна" і польському телеканалу "TVP1".

"У 2014 році, коли Росія напала на Україну, відбулася окупація Криму, де-факто окупація територій Донецької і Луганської області, це було глибоке порушення міжнародного права. І це триває. Примат міжнародного права не був відновлений. І це потрібно чітко сказати. Війна, яку Росія де-факто оголосила Україні, закінчиться тоді, коли Україна отримає повний контроль над своїми законними кордонами, отримає повністю Крим і контроль над Донецькою і Луганською областю. Це основна умова, і це мусить твердо вимагати вся міжнародна спільнота. Я на цьому наголошую на кожному форумі", - сказав він.

Дуда зазначив, що є санкції щодо Росії, але головне - від цих санкцій не відступати.

"І потрібно на кожному кроці повторювати, що не можна релятивізувати цю ситуацію, не можна допустити, щоб тут, у нашій частині Європи виник заморожений конфлікт. Оскільки такі ситуації можуть тягнутися роками, і бути постійними осередками війни. Подивіться на Нагірний Карабах - це приклад десятиліттями замороженого конфлікту. Ми не можемо допустити того, щоб така ситуація сталася в Україні. І міжнародна спільнота мусить твердо вимагати від Росії, щоб вона покинула ці українські території", - заявив він.

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