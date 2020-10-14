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Украина и Великобритания уже работают над упрощением визового режима, - Пристайко

Украина и Великобритания уже работают над упрощением визового режима, - Пристайко

Объединенное Королевство и Украина совместно ищут взаимные пути облегчения визового режима.

Об этом во время участия в мероприятии Британско-украинского общества рассказал посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Между нами существует взаимопонимание и мы ищем лучшие пути решения. На это потребуется время, этот процесс всегда был сложным, но мы движемся вперед ", - сказал Пристайко.

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По его словам, в Украину из Великобритании вскоре должна прибыть специальная комиссия, которая изучит работу систему выдачи биометрических паспортов и оценит качество сотрудничества между государственными ведомствами.

"Надеюсь, что в конце концов сотрудничество между министерствами внутренних дел и правоохранительными органами Украины и Британии позволит облегчить визовый режим для украинцев", - отметил посол.

Он добавил, что сейчас Украина просит Великобританию ввести отдельные правила для разных категорий заявителей на визы, облегчив для начала получение разрешений на въезд журналистам, предпринимателям, студентам и тому подобное. "Мы найдем определенные направления, в которых будет легче достичь прогресса и доложить народу", - отметил дипломат.

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Пристайко также призвал Великобританию тщательно соблюдать действующие правила выдачи виз украинцам.

"Чего я хочу от Соединенного Королевства, так это соблюдение правил, ограничения периода ожидания (на получение визы. - Ред.), и того, чтобы в случае принятия решения, кто может приехать, он действительно мог попасть в страну", - подытожил он.

Автор: 

Великобритания (4912) виза (1238) визовый режим (486) Пристайко (500)


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Топ комментарии
+5
Читайте внимательно текст, там ничего не упоминается о простых украинцах, которым британия якобы собирается открыть вьезд. Упрощенку получат только журналисты, мажоры желающие учится в британии, а также корупционеры желающие закопать на островах награбленные в Украине деньги. А всем остальным как и раньше нужно будет платить сотку баков за визу и собирать кучу документов. Безвизовой шары простым украинцам, как это было с Евросоюзом - не будет!
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14.10.2020 09:42
+4
Ещё один наркоман из правительства. У них там видимо притон во главе с бубой. Сказочники
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14.10.2020 08:15
+3
Щоб різні гудки та бєні їздили до лондОну без заморочок.
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14.10.2020 08:21
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Це перемога?
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14.10.2020 08:15 Ответить
Щоб різні гудки та бєні їздили до лондОну без заморочок.
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14.10.2020 08:21 Ответить
Тобто щоб не витрачали кошти на нерухомість у Великобританії а подорожували вільно як усі перєсічні громадяни?
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14.10.2020 09:07 Ответить
Беню в ВБ и США какраз ждут с распростертыми объятиями. Они ему даже дорогу в один конец оплатят с удовольствием.

Собственно, ЗЕ в ВБ тоже очень "тепло" приняли в Ми6. Поэтому все ЗЕленые шавки уже третий день наперегонки заливают про небывалые итоги этого визита.

А в сухом остатке разнос ЗЕ на ВВС и разнос ЗЕ в МИ6.
Ничего более позитивного от ВБ не прозвучало.
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14.10.2020 10:32 Ответить
Ещё бы,так звиздеть после того,как на зежабу наехала британская разведка,только зесрань может)))
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14.10.2020 08:54 Ответить
Ещё один наркоман из правительства. У них там видимо притон во главе с бубой. Сказочники
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14.10.2020 08:15 Ответить
Вообщем, чинуши-казнокрады хотят воссоединится со своим непосильно (денно и ночно) наворованым имуществом и деток своих отправить учится и присмптривать за "добром" (купленым на островах ее величества)!
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14.10.2020 08:51 Ответить
Читайте внимательно текст, там ничего не упоминается о простых украинцах, которым британия якобы собирается открыть вьезд. Упрощенку получат только журналисты, мажоры желающие учится в британии, а также корупционеры желающие закопать на островах награбленные в Украине деньги. А всем остальным как и раньше нужно будет платить сотку баков за визу и собирать кучу документов. Безвизовой шары простым украинцам, как это было с Евросоюзом - не будет!
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14.10.2020 09:42 Ответить
Це після того, як Зе заборонив заробітчанам виліт до Британії)). Щось я сумніваюся у швидкому вирішенні цього питання
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14.10.2020 09:50 Ответить
Вот только хотелось бы услышать это не от ЗЕленой собачки-жучки, а от пребставителя ВБ.
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14.10.2020 10:28 Ответить
Он добавил, что сейчас Украина просит Великобританию ввести отдельные правила для разных категорий заявителей на визы, (зачем просить то,что давно имеется ???)облегчив для начала получение разрешений на въезд журналистам, предпринимателям, студентам и тому
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14.10.2020 10:32 Ответить
чушь собачья! зеленые понты!
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14.10.2020 10:51 Ответить
Візи - це пережиток для ускладнення життя простим громадянам і заробіток для посольства . Вся злодійня типу гонтаревої і рашиштські терористи з "новічком" - потрапляють в Лондон , Солзбері і інші міста , без жодних перешкод . Ба , навіть там купують нерухомість і живуть . Ніяких віз між країнами партнерами бути не може . Наявність візи - ознака ворожості країни , або її лицемірства . Звичайне гендлярство .
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14.10.2020 13:52 Ответить
Согласен на все 100% .Обычное лицемерие и двойные стандарты
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14.10.2020 18:17 Ответить
Поносятину от дрЫстайка даже комментировать лень...
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14.10.2020 14:54 Ответить
 
 