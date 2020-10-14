Украина и Великобритания уже работают над упрощением визового режима, - Пристайко

Объединенное Королевство и Украина совместно ищут взаимные пути облегчения визового режима.

Об этом во время участия в мероприятии Британско-украинского общества рассказал посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Между нами существует взаимопонимание и мы ищем лучшие пути решения. На это потребуется время, этот процесс всегда был сложным, но мы движемся вперед ", - сказал Пристайко.

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По его словам, в Украину из Великобритании вскоре должна прибыть специальная комиссия, которая изучит работу систему выдачи биометрических паспортов и оценит качество сотрудничества между государственными ведомствами.

"Надеюсь, что в конце концов сотрудничество между министерствами внутренних дел и правоохранительными органами Украины и Британии позволит облегчить визовый режим для украинцев", - отметил посол.

Он добавил, что сейчас Украина просит Великобританию ввести отдельные правила для разных категорий заявителей на визы, облегчив для начала получение разрешений на въезд журналистам, предпринимателям, студентам и тому подобное. "Мы найдем определенные направления, в которых будет легче достичь прогресса и доложить народу", - отметил дипломат.

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Пристайко также призвал Великобританию тщательно соблюдать действующие правила выдачи виз украинцам.

"Чего я хочу от Соединенного Королевства, так это соблюдение правил, ограничения периода ожидания (на получение визы. - Ред.), и того, чтобы в случае принятия решения, кто может приехать, он действительно мог попасть в страну", - подытожил он.