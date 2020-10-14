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Україна і Велика Британія вже працюють над спрощенням візового режиму, - Пристайко

Україна і Велика Британія вже працюють над спрощенням візового режиму, - Пристайко

Об’єднане Королівство та Україна спільно шукають взаємні шляхи полегшення візового режиму.

Про це під час участі в заході Британсько-українського товариства розповів посол України в Сполученому Королівстві Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Між нами існує порозуміння й ми шукаємо кращі шляхи вирішення. На це знадобиться час, цей процес завжди був складним, однак ми рухаємося уперед", - сказав Пристайко.

За його словами, до України із Великої Британії незабаром має прибути спеціальна комісія, яка вивчить роботу системи видачі біометричних паспортів та оцінить якість співпраці між державними відомствами.

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"Сподіваюся, що врешті-решт співпраця між міністерствами внутрішніх справ та правоохоронними органами України та Британії дозволить полегшити візовий режим для українців", - зазначив посол.

Він додав, що наразі Україна просить Велику Британію запровадити окремі правила для різних категорій подавачів на візи, полегшивши для початку отримання дозволів на в’їзд журналістами, підприємцями, студентами тощо. "Ми знайдемо певні напрямки, у яких буде легше досягти прогресу та доповісти народу", - зауважив дипломат.

Пристайко також закликав Велику Британію ретельно дотримуватися чинних правил видачі віз українцям.

"Чого я хочу від Об’єднаного Королівства, так це дотримання правил, обмеження періоду очікування (на отримання візи. - Ред.), і того, аби у разі ухвалення рішення, що хтось може приїхати, він дійсно міг потрапити до країни", - підсумував він.

Також читайте: Глава МІ-6 Мур на таємній зустрічі попередив Зеленського про злив інформації його наближеними

Автор: 

Велика Британія (5535) віза (731) візовий режим (361) Пристайко (498)


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Топ коментарі
+5
Читайте внимательно текст, там ничего не упоминается о простых украинцах, которым британия якобы собирается открыть вьезд. Упрощенку получат только журналисты, мажоры желающие учится в британии, а также корупционеры желающие закопать на островах награбленные в Украине деньги. А всем остальным как и раньше нужно будет платить сотку баков за визу и собирать кучу документов. Безвизовой шары простым украинцам, как это было с Евросоюзом - не будет!
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14.10.2020 09:42
+4
Ещё один наркоман из правительства. У них там видимо притон во главе с бубой. Сказочники
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14.10.2020 08:15
+3
Щоб різні гудки та бєні їздили до лондОну без заморочок.
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14.10.2020 08:21
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Це перемога?
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14.10.2020 08:15 Відповісти
Щоб різні гудки та бєні їздили до лондОну без заморочок.
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14.10.2020 08:21 Відповісти
Тобто щоб не витрачали кошти на нерухомість у Великобританії а подорожували вільно як усі перєсічні громадяни?
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14.10.2020 09:07 Відповісти
Беню в ВБ и США какраз ждут с распростертыми объятиями. Они ему даже дорогу в один конец оплатят с удовольствием.

Собственно, ЗЕ в ВБ тоже очень "тепло" приняли в Ми6. Поэтому все ЗЕленые шавки уже третий день наперегонки заливают про небывалые итоги этого визита.

А в сухом остатке разнос ЗЕ на ВВС и разнос ЗЕ в МИ6.
Ничего более позитивного от ВБ не прозвучало.
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14.10.2020 10:32 Відповісти
Ещё бы,так звиздеть после того,как на зежабу наехала британская разведка,только зесрань может)))
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14.10.2020 08:54 Відповісти
Ещё один наркоман из правительства. У них там видимо притон во главе с бубой. Сказочники
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14.10.2020 08:15 Відповісти
Вообщем, чинуши-казнокрады хотят воссоединится со своим непосильно (денно и ночно) наворованым имуществом и деток своих отправить учится и присмптривать за "добром" (купленым на островах ее величества)!
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14.10.2020 08:51 Відповісти
Читайте внимательно текст, там ничего не упоминается о простых украинцах, которым британия якобы собирается открыть вьезд. Упрощенку получат только журналисты, мажоры желающие учится в британии, а также корупционеры желающие закопать на островах награбленные в Украине деньги. А всем остальным как и раньше нужно будет платить сотку баков за визу и собирать кучу документов. Безвизовой шары простым украинцам, как это было с Евросоюзом - не будет!
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14.10.2020 09:42 Відповісти
Це після того, як Зе заборонив заробітчанам виліт до Британії)). Щось я сумніваюся у швидкому вирішенні цього питання
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14.10.2020 09:50 Відповісти
Вот только хотелось бы услышать это не от ЗЕленой собачки-жучки, а от пребставителя ВБ.
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14.10.2020 10:28 Відповісти
Он добавил, что сейчас Украина просит Великобританию ввести отдельные правила для разных категорий заявителей на визы, (зачем просить то,что давно имеется ???)облегчив для начала получение разрешений на въезд журналистам, предпринимателям, студентам и тому
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14.10.2020 10:32 Відповісти
чушь собачья! зеленые понты!
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14.10.2020 10:51 Відповісти
Візи - це пережиток для ускладнення життя простим громадянам і заробіток для посольства . Вся злодійня типу гонтаревої і рашиштські терористи з "новічком" - потрапляють в Лондон , Солзбері і інші міста , без жодних перешкод . Ба , навіть там купують нерухомість і живуть . Ніяких віз між країнами партнерами бути не може . Наявність візи - ознака ворожості країни , або її лицемірства . Звичайне гендлярство .
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14.10.2020 13:52 Відповісти
Согласен на все 100% .Обычное лицемерие и двойные стандарты
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14.10.2020 18:17 Відповісти
Поносятину от дрЫстайка даже комментировать лень...
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14.10.2020 14:54 Відповісти
 
 