Україна і Велика Британія вже працюють над спрощенням візового режиму, - Пристайко

Об’єднане Королівство та Україна спільно шукають взаємні шляхи полегшення візового режиму.

Про це під час участі в заході Британсько-українського товариства розповів посол України в Сполученому Королівстві Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Між нами існує порозуміння й ми шукаємо кращі шляхи вирішення. На це знадобиться час, цей процес завжди був складним, однак ми рухаємося уперед", - сказав Пристайко.

За його словами, до України із Великої Британії незабаром має прибути спеціальна комісія, яка вивчить роботу системи видачі біометричних паспортів та оцінить якість співпраці між державними відомствами.

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"Сподіваюся, що врешті-решт співпраця між міністерствами внутрішніх справ та правоохоронними органами України та Британії дозволить полегшити візовий режим для українців", - зазначив посол.

Він додав, що наразі Україна просить Велику Британію запровадити окремі правила для різних категорій подавачів на візи, полегшивши для початку отримання дозволів на в’їзд журналістами, підприємцями, студентами тощо. "Ми знайдемо певні напрямки, у яких буде легше досягти прогресу та доповісти народу", - зауважив дипломат.

Пристайко також закликав Велику Британію ретельно дотримуватися чинних правил видачі віз українцям.

"Чого я хочу від Об’єднаного Королівства, так це дотримання правил, обмеження періоду очікування (на отримання візи. - Ред.), і того, аби у разі ухвалення рішення, що хтось може приїхати, він дійсно міг потрапити до країни", - підсумував він.

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