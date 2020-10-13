На зустрічі в МІ-6 говорили про фейкові новини, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з представниками Секретної служби розвідки МI-6 в межах його нещодавнього візиту до Великої Британії обговорювалася проблема дезінформації та фейкових новин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У нас була зустріч в офісі МI-6. На жаль, не всю інформацію я можу говорити. Тобто це державницькі справи. Я прочитав про те, що пишуть про склад цієї зустрічі. По-перше, там був інший склад на цій зустрічі", – зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ під час робочої поїздки на Одещину.

Також, за його словами, питання, яке, за версією деяких українських ЗМІ, начебто порушувалося на цій зустрічі, насправді взагалі не розглядалося.

"Зі всього обсягу питань із нашої довгої двогодинної зустрічі більшість становила інформація про допомогу й захист нашого суверенітету й територіальної цілісності. Деталі я не можу розповсюджувати", – зазначив Президент України.

Зеленський повідомив, що одна з тем, які обговорювалися на зустрічі, стосувалася протидії дезінформації та фейковим новинам.

"Якраз вони сказали, що у нас велика проблема з тим, що ЗМІ фінансуються не тільки українцями. Що в Україні, на жаль, багато з тих телеканалів, які ми з вами знаємо, фінансуються різними групами", – розповів президент. Він наголосив, що питання захисту свободи та захисту інформації є надзвичайно важливими для безпеки держави, тому актуальним є створення незалежних ЗМІ.

Зеленський висловив сподівання, що журналісти берегтимуть свій авторитет та, незважаючи на те, хто є власником того чи іншого ЗМІ, перевірятимуть інформацію.

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