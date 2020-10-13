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Новини
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На зустрічі в МІ-6 говорили про фейкові новини, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з представниками Секретної служби розвідки МI-6 в межах його нещодавнього візиту до Великої Британії обговорювалася проблема дезінформації та фейкових новин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У нас була зустріч в офісі МI-6. На жаль, не всю інформацію я можу говорити. Тобто це державницькі справи. Я прочитав про те, що пишуть про склад цієї зустрічі. По-перше, там був інший склад на цій зустрічі", – зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ під час робочої поїздки на Одещину.

Також, за його словами, питання, яке, за версією деяких українських ЗМІ, начебто порушувалося на цій зустрічі, насправді взагалі не розглядалося.

"Зі всього обсягу питань із нашої довгої двогодинної зустрічі більшість становила інформація про допомогу й захист нашого суверенітету й територіальної цілісності. Деталі я не можу розповсюджувати", – зазначив Президент України.

Зеленський повідомив, що одна з тем, які обговорювалися на зустрічі, стосувалася протидії дезінформації та фейковим новинам.

"Якраз вони сказали, що у нас велика проблема з тим, що ЗМІ фінансуються не тільки українцями. Що в Україні, на жаль, багато з тих телеканалів, які ми з вами знаємо, фінансуються різними групами", – розповів президент. Він наголосив, що питання захисту свободи та захисту інформації є надзвичайно важливими для безпеки держави, тому актуальним є створення незалежних ЗМІ.

Зеленський висловив сподівання, що журналісти берегтимуть свій авторитет та, незважаючи на те, хто є власником того чи іншого ЗМІ, перевірятимуть інформацію.

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Автор: 

Велика Британія (5535) Зеленський (23653) ЗМІ (1357) фейк (742)


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Топ коментарі
+39
Штирлица вспоминали...
На встрече в МI-6 говорили о фейковых новостях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2162
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13.10.2020 23:13
+36
и что? ни разу не произнесло фамилию Порошенко?
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13.10.2020 23:12
+36
зеЛеная мразота как всегда лжет
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13.10.2020 23:18
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Говорити про фейки це те ж саме, що говорити про Зеленського, який сам є ходячим фейком. Адже кожен його подих, кожне йлгл слово - суцільна брехня та хайп.
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14.10.2020 10:53 Відповісти
Зустріч голови розвідки з Президентом іноземноі держави під час офіційного візиту - це недзвичайно незвично та дивно.
А ще дивніше виглядає причина такоі зустрічі.
Схоже що таки надавали по сраці янелоху42
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14.10.2020 11:53 Відповісти
Наркоман, лживое, ограниченное, узколобое, косноязычное существо. Так и не научился внятно и грамотно формировать и излагать свои мысли. Посмотрите его интервью BBC - бэкает и мэкает как школьник, позорище.
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14.10.2020 11:58 Відповісти
МИ-6 сказали вове,что мендель,ермак,а особенно фокин это фейк.вова верь народу Украины-это правда!
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14.10.2020 12:40 Відповісти
Ну конечно - ясно дело - что МИ 6 нам на3.14-ло... Правду знать наверняка - можно лишь у ермака.
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14.10.2020 12:59 Відповісти
Емук сказали, что если он не уберет предателей из окружения, его уберет украинский народ, а не всякую чушь с новостями. При Порохе лживые 112 и Зик работали и не мешали никаким МИ-6, а вот капитулянтская политика и Фокины в ТГК как пробный камень - это злая шутка с теми, кто вводит санкции против РФ в ущерб своей экономике
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14.10.2020 13:21 Відповісти
ДТ пише, що Зе зустрічався з керівником МІ6,на зустріч не допустили Єрмака та інших представників ОПУ.
На цій зустрічі обговорювалося питання оточення Зе та зв'язки цього оточення з росією.
МІ6 бачить як витікає інфо з ОПУ.
Привіт по справі "вагнерівців". 👍😊
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14.10.2020 13:27 Відповісти
Зелёный лгунишка таки вынужден признать факт его непубличной порки британской разведкой из-за антигосударственной деятельности кацапского крота дерьмака
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14.10.2020 13:47 Відповісти
Правда в свойственной ему манере: «то усьо порах падкинул мине абгаженые партки...»
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14.10.2020 13:48 Відповісти
Посмотрел на это ЧМО ,кто-нибудь объяснит мне , как или чем вы думали ,когда за него голосовали 😡😡😡🤦 ,Зеленский кто угодно ,но только не президент 🙄😡
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14.10.2020 14:00 Відповісти
нарко-Дегенерат!!!! больше давай зеленую полицаевскому Выродку и кгбэшному стукачу, партнеру твоего хозяина бени маРтвечуку, эта ватная Мразь со своих гавноговорилок заливает гавно в пустые бошки через балабола и Крысу рабиновича с двумя ходками и дурдомом за плечами....
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14.10.2020 14:28 Відповісти
та ти шо,не може бути,оце так халепа,мі 6 знае а сбу ті канали кришуе,супер,
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14.10.2020 15:01 Відповісти
Не всю информацИю я хоу говорыты.. Бо курва, зачем свиням знать что их сдают с потрохами?
Пусть свини эти в стойле хрюкают да гречку жрут.
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14.10.2020 15:24 Відповісти
"...они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами." © Зе
І після нетривалої паузи Зе запевнив:
- За моїм дорученням Баканов вже розбирається з власниками тих каналів...

На зустрічі в МІ-6 говорили про фейкові новини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9798
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14.10.2020 15:56 Відповісти
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