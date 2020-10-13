На встрече в МI-6 говорили о фейковых новостях, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с представителями Секретной службы разведки МI-6 в во время визита в Великобританию обсуждалась проблема дезинформации и фейковых новостей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"У нас была встреча в офисе МI-6. К сожалению, не всю информацию я могу говорить. Это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав на этой встрече", - отметил Зеленский, отвечая на вопросы представителей СМИ во время рабочей поездки в Одесскую область.

Также, по его словам, вопрос, который, по версии некоторых украинских СМИ, будто поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался.

"Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять", - отметил Президент Украины.

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Зеленский сообщил, что одна из тем, которые обсуждались на встрече, касалась противодействию дезинформации и фейковым новостям.

"Как раз они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами", - рассказал президент. Он отметил, что вопрос защиты свободы и защиты информации очень важны для безопасности государства, поэтому актуальным является создание независимых СМИ.

Зеленский выразил надежду, что журналисты будут беречь свой авторитет и, несмотря на то, кто является владельцем того или иного СМИ, проверять информацию.

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