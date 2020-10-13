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На встрече в МI-6 говорили о фейковых новостях, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с представителями Секретной службы разведки МI-6 в во время визита в Великобританию обсуждалась проблема дезинформации и фейковых новостей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"У нас была встреча в офисе МI-6. К сожалению, не всю информацию я могу говорить. Это государственные дела. Я прочитал о том, что пишут о составе этой встречи. Во-первых, там был другой состав на этой встрече", - отметил Зеленский, отвечая на вопросы представителей СМИ во время рабочей поездки в Одесскую область.

Также, по его словам, вопрос, который, по версии некоторых украинских СМИ, будто поднимался на этой встрече, на самом деле вообще не рассматривался.

"Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять", - отметил Президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИ-6 Мур на тайной встрече предупредил Зеленского о сливе информации его приближенными

Зеленский сообщил, что одна из тем, которые обсуждались на встрече, касалась противодействию дезинформации и фейковым новостям.

"Как раз они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами", - рассказал президент. Он отметил, что вопрос защиты свободы и защиты информации очень важны для безопасности государства, поэтому актуальным является создание независимых СМИ.

Зеленский выразил надежду, что журналисты будут беречь свой авторитет и, несмотря на то, кто является владельцем того или иного СМИ, проверять информацию.

Также читайте: Лерос о встрече президента Украины с главой МИ-6: "Зеленский лично получил последнее предупреждение"

Автор: 

Великобритания (4912) Зеленский (20196) СМИ (3833) фейк (677)


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Топ комментарии
+39
Штирлица вспоминали...
На встрече в МI-6 говорили о фейковых новостях, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2162
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13.10.2020 23:13
+36
и что? ни разу не произнесло фамилию Порошенко?
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13.10.2020 23:12
+36
зеЛеная мразота как всегда лжет
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13.10.2020 23:18
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Страница 2 из 2
Говорити про фейки це те ж саме, що говорити про Зеленського, який сам є ходячим фейком. Адже кожен його подих, кожне йлгл слово - суцільна брехня та хайп.
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14.10.2020 10:53 Ответить
Зустріч голови розвідки з Президентом іноземноі держави під час офіційного візиту - це недзвичайно незвично та дивно.
А ще дивніше виглядає причина такоі зустрічі.
Схоже що таки надавали по сраці янелоху42
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14.10.2020 11:53 Ответить
Наркоман, лживое, ограниченное, узколобое, косноязычное существо. Так и не научился внятно и грамотно формировать и излагать свои мысли. Посмотрите его интервью BBC - бэкает и мэкает как школьник, позорище.
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14.10.2020 11:58 Ответить
МИ-6 сказали вове,что мендель,ермак,а особенно фокин это фейк.вова верь народу Украины-это правда!
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14.10.2020 12:40 Ответить
Ну конечно - ясно дело - что МИ 6 нам на3.14-ло... Правду знать наверняка - можно лишь у ермака.
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14.10.2020 12:59 Ответить
Емук сказали, что если он не уберет предателей из окружения, его уберет украинский народ, а не всякую чушь с новостями. При Порохе лживые 112 и Зик работали и не мешали никаким МИ-6, а вот капитулянтская политика и Фокины в ТГК как пробный камень - это злая шутка с теми, кто вводит санкции против РФ в ущерб своей экономике
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14.10.2020 13:21 Ответить
ДТ пише, що Зе зустрічався з керівником МІ6,на зустріч не допустили Єрмака та інших представників ОПУ.
На цій зустрічі обговорювалося питання оточення Зе та зв'язки цього оточення з росією.
МІ6 бачить як витікає інфо з ОПУ.
Привіт по справі "вагнерівців". 👍😊
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14.10.2020 13:27 Ответить
Зелёный лгунишка таки вынужден признать факт его непубличной порки британской разведкой из-за антигосударственной деятельности кацапского крота дерьмака
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14.10.2020 13:47 Ответить
Правда в свойственной ему манере: «то усьо порах падкинул мине абгаженые партки...»
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14.10.2020 13:48 Ответить
Посмотрел на это ЧМО ,кто-нибудь объяснит мне , как или чем вы думали ,когда за него голосовали 😡😡😡🤦 ,Зеленский кто угодно ,но только не президент 🙄😡
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14.10.2020 14:00 Ответить
нарко-Дегенерат!!!! больше давай зеленую полицаевскому Выродку и кгбэшному стукачу, партнеру твоего хозяина бени маРтвечуку, эта ватная Мразь со своих гавноговорилок заливает гавно в пустые бошки через балабола и Крысу рабиновича с двумя ходками и дурдомом за плечами....
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14.10.2020 14:28 Ответить
та ти шо,не може бути,оце так халепа,мі 6 знае а сбу ті канали кришуе,супер,
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14.10.2020 15:01 Ответить
Не всю информацИю я хоу говорыты.. Бо курва, зачем свиням знать что их сдают с потрохами?
Пусть свини эти в стойле хрюкают да гречку жрут.
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14.10.2020 15:24 Ответить
"...они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами." © Зе
І після нетривалої паузи Зе запевнив:
- За моїм дорученням Баканов вже розбирається з власниками тих каналів...

На зустрічі в МІ-6 говорили про фейкові новини, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9798
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14.10.2020 15:56 Ответить
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