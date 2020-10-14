Зеленский почтил память воинов, погибших за независимость Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В День защитника Украины Президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость нашего государства.
Глава государства возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
В церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Также Зеленский принял участие в церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и присвоении почетных наименований боевым воинским частям.
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Закликаємо всіх про максимальний розголос і підтримку родини в цій складній ситуації.
Микола Микитенко - герой України, який не зміг змиритись із страшною несправедливістю і жахливою політикою влади Володимира Зеленського у сфері оборони України від ворога. Ми не маємо права мовчати про це і не маємо права дозволити російським ресурсам розмивати і нівелювати проблему, яка штовхнула військового на цей відчайдушний вчинок... https://www.facebook.com/vidsich/posts/3427407573993304 (із заяви громадського руху "Відсіч".).