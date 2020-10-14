Зеленский почтил память воинов, погибших за независимость Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В День защитника Украины Президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость нашего государства.

Глава государства возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Также Зеленский принял участие в церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна и присвоении почетных наименований боевым воинским частям.