Сегодня отмечают День защитника Украины. ВИДЕО
В среду, 14 октября, в нашей стране отмечают День защитника Украины, а христиане восточного обряда - еще и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
День защитника Украины официально установлен Указом Президента от 14 октября 2014 "с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы украинской общественности", сообщает Цензор.НЕТ.
Дата 14 октября выбрана не случайно: в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Издавна Богородица была покровительницей украинского козачества и всех украинских вооруженных формирований. Также не случайно днем официального создания Украинской повстанческой армии был избран праздник Покрова.
В этом году Институт национальной памяти предложил тему сегодняшнего дня: "Героям слава!".
Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил защитников Украины с праздником:
"Уважаемые боевые друзья, ветераны российско-украинской войны!
Примите мои искренние поздравления по случаю Дня защитника Украины, Дня Украинского козачества и праздника Покрова Пресвятой Богородицы!
Испокон веков украинцы обращались к Пресвятой Богородице за покровительством и считали ее своей небесной покровительницей, а козацкая слава, которая является нашей национальной гордостью и историческим наследием, всегда вдохновляет нас двигаться только вперед к победе. Поэтому очевидно, что этот день для чествования защитников Украины выбран не случайно.
В этот праздничный день, окропленный кровью и освященный верой, весь украинский народ чтит мужество и героизм защитников суверенитета и территориальной целостности Украины.
Наш народ всегда стремился к независимости, давал достойный отпор агрессорам и отстаивал родную землю от захватчиков. Именно поэтому, все те, кто носит почетное звание защитника Украины олицетворяют этапы развития украинской армии: это и княжеские дружинники, запорожские козаки, сечевые стрельцы, воины УПА и современные воины Украины.
Низко склоняю голову в скорби по тем, кто отдал за Украину самое дорогое - свою жизнь. Уже в наше время ряды героев, погибших за соборность и свободу Украины, пополнили Герои Небесной Сотни и тысячи участников Антитеррористической операции и операции Объединенных сил.
Обязанность каждого из нас - всегда помнить об этих героях. Мы также не имеем права забывать об их осиротевших семьях, о тех, кто выжил и нуждается в нашем с Вами внимании, поддержке и помощи.
Выражаю большую благодарность и уважение всем, кто стоит сегодня на передовых позициях, продолжая защищать целостность и суверенитет нашего государства.
От имени командования объединенными силами Вооруженных Сил Украины и себя лично, желаю Вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, крепкого здоровья и свершения всех Ваших желаний!
Пусть вдохновляет вас в делах сегодняшних и планах на будущее нетленная сила Покрова Пресвятой Богородицы!
Слава Украине!
Вместе победим!" - обратился Наев.
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Вітаю зі святом наших воїнів! В першу чергу тих, хто несе службу на передовій, в зоні Операції об'єднаних сил.
Слова подяки пожежникам, які приборкали вогонь на Луганщині.
Окремо вітаю наших лікарів. Вони, попри неспроможність та недієздатність влади, захищають Україну від коронавірусу. Вони ризикують своїми життями, як і військові на фронті.
Вітаю всіх українців з Днем захисника України!
З Днем УПА!
З Днем козацької слави! І з Днем Покрови.
Слава захисникам!
Слава Україні!"П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко
Сергей Ирза
День Защитника Отечества -
Праздник смыслом наполняется,
Вновь беда у Человечества,
Сердце кровью обливается!
Льёт душа слезу кровавую,
По убитым и замученным,
Рожь из жёлтой стала алою… -
Вьётся беркут понад тучами!
Он парит над Украиною,
Нет, он совестью не мается,
Только я ведь тоже сын её -
В облаках ему икается!
Оттого он и беснуется,
Что не я один - нас множество,
И мы знаем: В небе курица,
В оперении ничтожества!
12/10/2015
Так нет же, не с нашим счастьем...
Пам`ятаємо, плач не дав нікому ще свободи!
https://www.youtube.com/watch?v=fC2ybRD_AAs Зродились ми великої години • Гімн ОУН • Марш українських націоналістів • Марш війська України
А Таран з бубочкою ще не проснулись...
Слава Україні!
ГЕРОЯМ слава!!!
І кулі минали голівоньки Ваші !
Слава Україні!!
Героям слава!