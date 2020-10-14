РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7767 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
4 808 61

Сегодня отмечают День защитника Украины. ВИДЕО

В среду, 14 октября, в нашей стране отмечают День защитника Украины, а христиане восточного обряда - еще и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

День защитника Украины официально установлен Указом Президента от 14 октября 2014 "с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы украинской общественности", сообщает Цензор.НЕТ.

Дата 14 октября выбрана не случайно: в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Издавна Богородица была покровительницей украинского козачества и всех украинских вооруженных формирований. Также не случайно днем ​​официального создания Украинской повстанческой армии был избран праздник Покрова. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На День защитника Украины 14 октября мы будем использовать превентивные полицейские механизмы, - Фацевич

В этом году Институт национальной памяти предложил тему сегодняшнего дня: "Героям слава!".

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил защитников Украины с праздником:

"Уважаемые боевые друзья, ветераны российско-украинской войны!

Примите мои искренние поздравления по случаю Дня защитника Украины, Дня Украинского козачества и праздника Покрова Пресвятой Богородицы!

Испокон веков украинцы обращались к Пресвятой Богородице за покровительством и считали ее своей небесной покровительницей, а козацкая слава, которая является нашей национальной гордостью и историческим наследием, всегда вдохновляет нас двигаться только вперед к победе. Поэтому очевидно, что этот день для чествования защитников Украины выбран не случайно.

В этот праздничный день, окропленный кровью и освященный верой, весь украинский народ чтит мужество и героизм защитников суверенитета и территориальной целостности Украины.

Наш народ всегда стремился к независимости, давал достойный отпор агрессорам и отстаивал родную землю от захватчиков. Именно поэтому, все те, кто носит почетное звание защитника Украины олицетворяют этапы развития украинской армии: это и княжеские дружинники, запорожские козаки, сечевые стрельцы, воины УПА и современные воины Украины.

Низко склоняю голову в скорби по тем, кто отдал за Украину самое дорогое - свою жизнь. Уже в наше время ряды героев, погибших за соборность и свободу Украины, пополнили Герои Небесной Сотни и тысячи участников Антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Обязанность каждого из нас - всегда помнить об этих героях. Мы также не имеем права забывать об их осиротевших семьях, о тех, кто выжил и нуждается в нашем с Вами внимании, поддержке и помощи.

Выражаю большую благодарность и уважение всем, кто стоит сегодня на передовых позициях, продолжая защищать целостность и суверенитет нашего государства.

От имени командования объединенными силами Вооруженных Сил Украины и себя лично, желаю Вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, крепкого здоровья и свершения всех Ваших желаний!

Пусть вдохновляет вас в делах сегодняшних и планах на будущее нетленная сила Покрова Пресвятой Богородицы!

Слава Украине!

Вместе победим!" - обратился Наев.

Автор: 

праздник (1691) День защитников и защитниц Украины (171) Наев Сергей (346)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
Зі Святом всіх причетних.
показать весь комментарий
14.10.2020 08:23
+30
Зі святом, небайдужі!
показать весь комментарий
14.10.2020 08:27
+26
Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 872
показать весь комментарий
14.10.2020 08:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На загал сьогодні 5 свят в один день.
показать весь комментарий
14.10.2020 08:23 Ответить
Покрова, День козацтва, День УПА, День захисника Вітчизни. А п'ятий який?
показать весь комментарий
14.10.2020 08:55 Ответить
Сьогодні у нас День міста. 250 років. Звільнили від німців якраз на Покрову.
показать весь комментарий
14.10.2020 09:15 Ответить
ти з Запоріжжя?
показать весь комментарий
14.10.2020 09:18 Ответить
Мої вітання)
показать весь комментарий
14.10.2020 09:19 Ответить
Млинів ?
показать весь комментарий
14.10.2020 09:22 Ответить
А хто звільнив м.Запоріжжя від кого і коли , як нам буть зі своєю такою протирічивою історією!
показать весь комментарий
14.10.2020 11:22 Ответить
День визволення Запоріжжя!
показать весь комментарий
14.10.2020 09:19 Ответить
В мене теща з Біленького !!))
показать весь комментарий
14.10.2020 09:22 Ответить
Зі Святом всіх причетних.
показать весь комментарий
14.10.2020 08:23 Ответить
Зі святом, небайдужі!
показать весь комментарий
14.10.2020 08:27 Ответить
"Наливаймо браття , кришталеві чаші..." !!З святом , козарлюги !!!))
показать весь комментарий
14.10.2020 08:33 Ответить
берегите себя родненькие, храни вас Бог
показать весь комментарий
14.10.2020 08:40 Ответить
Слава Україні! Кацапських окупантів-на пекло.
показать весь комментарий
14.10.2020 08:41 Ответить
Це в МП позичив ??))
показать весь комментарий
14.10.2020 08:49 Ответить
Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 872
показать весь комментарий
14.10.2020 08:52 Ответить
Москаляку на гілляку.
показать весь комментарий
14.10.2020 09:04 Ответить
І хто оце наробив? Це ж треба було додуматись
*з пратівним мацковським акцентом* "Четырнацатаво-т актября", трясця...
показать весь комментарий
14.10.2020 09:59 Ответить
А рассийский народ,они тоже хрестиани восточного обряда?
показать весь комментарий
14.10.2020 08:48 Ответить
Болотные мокшане гундяевского обряда.
показать весь комментарий
14.10.2020 08:51 Ответить
Згадаймо лицарів славетних,минулих,дійсних та прийдешніх.Україна Переможе!Зі св'ятом!Слава Україні!
показать весь комментарий
14.10.2020 08:50 Ответить
Так. Інакше й бути не може. Бо Україна - вона така...

Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 1503
показать весь комментарий
14.10.2020 09:09 Ответить
Вітання!.....🇺🇦
показать весь комментарий
14.10.2020 08:52 Ответить
З святами всіх форумчан-патріотів!
показать весь комментарий
14.10.2020 08:53 Ответить
Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 2967
показать весь комментарий
14.10.2020 09:00 Ответить
https://eurosolidarity.org/2020/10/14/poroshenko-pryvitav-zahysnykiv-nashoyi-derzhavy-********-*******-geroyiv-yakym-my-zobovyazani-nezalezhnistyu/ Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю
".....
Вітаю зі святом наших воїнів! В першу чергу тих, хто несе службу на передовій, в зоні Операції об'єднаних сил.
Слова подяки пожежникам, які приборкали вогонь на Луганщині.
Окремо вітаю наших лікарів. Вони, попри неспроможність та недієздатність влади, захищають Україну від коронавірусу. Вони ризикують своїми життями, як і військові на фронті.
Вітаю всіх українців з Днем захисника України!
З Днем УПА!
З Днем козацької слави! І з Днем Покрови.
Слава захисникам!
Слава Україні!"П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко
показать весь комментарий
14.10.2020 08:58 Ответить
вітаю справжніх синів України!
показать весь комментарий
14.10.2020 09:01 Ответить
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Сергей Ирза
День Защитника Отечества -
Праздник смыслом наполняется,
Вновь беда у Человечества,
Сердце кровью обливается!
Льёт душа слезу кровавую,
По убитым и замученным,
Рожь из жёлтой стала алою… -
Вьётся беркут понад тучами!
Он парит над Украиною,
Нет, он совестью не мается,
Только я ведь тоже сын её -
В облаках ему икается!
Оттого он и беснуется,
Что не я один - нас множество,
И мы знаем: В небе курица,
В оперении ничтожества!
12/10/2015
показать весь комментарий
14.10.2020 09:02 Ответить
Слава нації! Слава богу, що хоч Клоун не поздоровляв.
показать весь комментарий
14.10.2020 09:03 Ответить
Він ще не прокинувся
показать весь комментарий
14.10.2020 09:14 Ответить
Дай боже щоб так і осталось. Амінь.
показать весь комментарий
14.10.2020 09:20 Ответить
Что ему стоит хватнуть передоза!!!
Так нет же, не с нашим счастьем...
показать весь комментарий
14.10.2020 09:50 Ответить
Не він , а воно ,зелене лайно !!)))
показать весь комментарий
14.10.2020 09:20 Ответить
перепутав ти прописні літери, друже
показать весь комментарий
14.10.2020 11:24 Ответить
Вітаю, браття! Слава Україні! Смерть ворогам!
Пам`ятаємо, плач не дав нікому ще свободи!

https://www.youtube.com/watch?v=fC2ybRD_AAs Зродились ми великої години • Гімн ОУН • Марш українських націоналістів • Марш війська України
показать весь комментарий
14.10.2020 09:12 Ответить
Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 2762
показать весь комментарий
14.10.2020 09:18 Ответить
маю надію, бубочка з сердючкою не буде вітати на потязі з зайчиками.
показать весь комментарий
14.10.2020 09:20 Ответить
Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 5005
показать весь комментарий
14.10.2020 09:21 Ответить
Хороший ролик. Тільки за Флот чомусь забули...
показать весь комментарий
14.10.2020 09:23 Ответить
Так це ж командуючий ООС вітає. Своїх підлеглих. В нього, на жаль, флотських в підпорядкуванні немає...
А Таран з бубочкою ще не проснулись...
показать весь комментарий
14.10.2020 09:41 Ответить
Всіх зі святом!! Слава Україні!!))
показать весь комментарий
14.10.2020 09:25 Ответить
Героям Слава...
показать весь комментарий
14.10.2020 09:29 Ответить
Всім нашим захисникам та патріотам найкращі побажання! Хай оберігають Вас всі земні і неземні сили!
Слава Україні!
ГЕРОЯМ слава!!!
показать весь комментарий
14.10.2020 09:46 Ответить
Зі Святом Українських Воїнів! Героям Слава!

Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 3844
показать весь комментарий
14.10.2020 09:52 Ответить
Зі святом всіх захисників та патріотів України! Прийміть вітання з найкращими побажаннями добра, світлого настрою та перемоги! Слава Україні!
показать весь комментарий
14.10.2020 10:10 Ответить
Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 6601 Зі святом, Українці !!!
показать весь комментарий
14.10.2020 10:23 Ответить
Пока в Украине на первом месте религиозная дурь ,а Праздник Защитников Отечества в тени,мы из задницы не вылезем! С Праздником вас соотечественники!
показать весь комментарий
14.10.2020 10:43 Ответить
от бабуина произошел, пионер?
показать весь комментарий
14.10.2020 11:26 Ответить
Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 5449
показать весь комментарий
14.10.2020 10:44 Ответить
Мракобесие продолжается.День армии мы привязываем к христианскому празднику, к мифическому персонажу(Богородице) связанному с историей спасения византийцев от набега толи русов толи сарацинов.Русня празднует получение пистюлей от немцев под Нарвой, мы празднуем получение пистюлей от греков под Константинополем.Братья по разуму
показать весь комментарий
14.10.2020 10:48 Ответить
не к христианскому празднику, а к православному, здесь у них с гундяевом смьічка полная
показать весь комментарий
14.10.2020 11:28 Ответить
Он як пишеш. Добре, дай відповідь на просте питання "хто придумав ДНК?"
показать весь комментарий
14.10.2020 15:49 Ответить
ДНК это не кулинарный рецепт чтобы его придумывать.Это результат миллиардов хаотичных комбинаций химэлементов одна из которых оказ алась удачной и дала старт для развития жизни на Земле.
показать весь комментарий
14.10.2020 18:36 Ответить
Всех с Праздником! Слава Украине! Кацапы - черти!
показать весь комментарий
14.10.2020 11:29 Ответить
СЛАВА НАЦІЇ !!!🇺🇦😎👍
показать весь комментарий
14.10.2020 13:56 Ответить
Смерть ворогам !!
показать весь комментарий
14.10.2020 23:40 Ответить
Щоб шаблі не брали,
І кулі минали голівоньки Ваші !
Слава Україні!!
Героям слава!
показать весь комментарий
14.10.2020 23:39 Ответить
Всіх, хто вважає Україну своїм рідним та єдиним у світі домом, вітаю зі святом Захисника України !))
показать весь комментарий
14.10.2020 23:41 Ответить
 
 