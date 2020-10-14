Сегодня отмечают День защитника Украины. ВИДЕО

В среду, 14 октября, в нашей стране отмечают День защитника Украины, а христиане восточного обряда - еще и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

День защитника Украины официально установлен Указом Президента от 14 октября 2014 "с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы украинской общественности", сообщает Цензор.НЕТ.

Дата 14 октября выбрана не случайно: в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Издавна Богородица была покровительницей украинского козачества и всех украинских вооруженных формирований. Также не случайно днем ​​официального создания Украинской повстанческой армии был избран праздник Покрова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На День защитника Украины 14 октября мы будем использовать превентивные полицейские механизмы, - Фацевич

В этом году Институт национальной памяти предложил тему сегодняшнего дня: "Героям слава!".

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил защитников Украины с праздником:

"Уважаемые боевые друзья, ветераны российско-украинской войны!

Примите мои искренние поздравления по случаю Дня защитника Украины, Дня Украинского козачества и праздника Покрова Пресвятой Богородицы!

Испокон веков украинцы обращались к Пресвятой Богородице за покровительством и считали ее своей небесной покровительницей, а козацкая слава, которая является нашей национальной гордостью и историческим наследием, всегда вдохновляет нас двигаться только вперед к победе. Поэтому очевидно, что этот день для чествования защитников Украины выбран не случайно.

В этот праздничный день, окропленный кровью и освященный верой, весь украинский народ чтит мужество и героизм защитников суверенитета и территориальной целостности Украины.

Наш народ всегда стремился к независимости, давал достойный отпор агрессорам и отстаивал родную землю от захватчиков. Именно поэтому, все те, кто носит почетное звание защитника Украины олицетворяют этапы развития украинской армии: это и княжеские дружинники, запорожские козаки, сечевые стрельцы, воины УПА и современные воины Украины.

Низко склоняю голову в скорби по тем, кто отдал за Украину самое дорогое - свою жизнь. Уже в наше время ряды героев, погибших за соборность и свободу Украины, пополнили Герои Небесной Сотни и тысячи участников Антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Обязанность каждого из нас - всегда помнить об этих героях. Мы также не имеем права забывать об их осиротевших семьях, о тех, кто выжил и нуждается в нашем с Вами внимании, поддержке и помощи.

Выражаю большую благодарность и уважение всем, кто стоит сегодня на передовых позициях, продолжая защищать целостность и суверенитет нашего государства.

От имени командования объединенными силами Вооруженных Сил Украины и себя лично, желаю Вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, крепкого здоровья и свершения всех Ваших желаний!

Пусть вдохновляет вас в делах сегодняшних и планах на будущее нетленная сила Покрова Пресвятой Богородицы!

Слава Украине!

Вместе победим!" - обратился Наев.