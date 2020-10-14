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Сьогодні відзначають День захисника України. ВIДЕО

У середу, 14 жовтня, в нашій країні відзначають День захисника України, а християни східного обряду - ще й свято Покрова Пресвятої Богородиці.

День захисника України офіційно встановлено Указом Президента від 14 жовтня 2014 року "з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і в підтримку ініціативи української громадськості", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дата 14 жовтня обрана не випадково: цього дня відзначається християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці. З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва та всіх українських збройних формувань. Також не випадково днем ​​офіційного створення Української повстанської армії було обрано свято Покрова.

Цього року Інститут національної пам'яті запропонував тему сьогоднішнього дня: "Героям слава!".

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Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав захисників України зі святом:

"Шановні бойові друзі, ветерани російсько-української війни!

Прийміть мої щирі вітання з нагоди Дня захисника України, Дня Українського козацтва та свята Покрови Пресвятої Богородиці!

Споконвіку українці зверталися до Пресвятої Богородиці за заступництвом і вважали її своєю Небесною Покровителькою, а козацька слава, що є нашою національною гордістю й історичним спадком, завжди надихає нас рухатися лише вперед до перемоги. Тому вочевидь, що цей день для вшанування захисників України обраний не випадково.

У цей святковий день, що окроплений кров’ю та освячений вірою, весь український народ вшановує мужність та героїзм захисників суверенітету та територіальної цілісності України.

Наш народ завжди прагнув до незалежності, давав достойну відсіч агресорам і відстоював рідну землю від загарбників. Саме тому, всі ті, хто носить почесне звання захисника України уособлюють етапи розвитку українського війська: це й князівські дружинники, запорізькі козаки, січові стрільці, вояки УПА та сучасні воїни України.

Низько схиляю голову у жалобі за тими, хто віддав за Україну найдорожче - своє життя. Вже в наші часи ряди героїв, що загинули за соборність та волю України, поповнили Герої Небесної Сотні та тисячі учасників Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Обов’язок кожного з нас – завжди пам’ятати про цих героїв. Ми також не маємо права забувати про їх осиротілі родини, про тих, хто вижив і потребує нашої з Вами уваги, підтримки та допомоги.

Висловлюю велику вдячність і повагу всім, хто стоїть сьогодні на передових позиціях, продовжуючи захищати цілісність і суверенітет нашої Держави.

Від імені Командування об’єднаних сил Збройних Сил України та себе особисто, бажаю Вам незламної волі, надійного родинного тилу, міцного здоров’я та звершення всіх Ваших мрій!

Нехай надихає Вас у ділах сьогоденних і планах на прийдешнє нетлінна сила Покрови Пресвятої Богородиці!

Слава Україні!

Разом переможемо!" - звернувся Наєв.

Автор: 

свято (682) День захисників і захисниць України (157) Наєв Сергій (353)


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Топ коментарі
+33
Зі Святом всіх причетних.
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14.10.2020 08:23
+30
Зі святом, небайдужі!
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14.10.2020 08:27
+26
Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 872
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14.10.2020 08:52
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На загал сьогодні 5 свят в один день.
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14.10.2020 08:23 Відповісти
Покрова, День козацтва, День УПА, День захисника Вітчизни. А п'ятий який?
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14.10.2020 08:55 Відповісти
Сьогодні у нас День міста. 250 років. Звільнили від німців якраз на Покрову.
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14.10.2020 09:15 Відповісти
ти з Запоріжжя?
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14.10.2020 09:18 Відповісти
Мої вітання)
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14.10.2020 09:19 Відповісти
Млинів ?
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14.10.2020 09:22 Відповісти
А хто звільнив м.Запоріжжя від кого і коли , як нам буть зі своєю такою протирічивою історією!
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14.10.2020 11:22 Відповісти
День визволення Запоріжжя!
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14.10.2020 09:19 Відповісти
В мене теща з Біленького !!))
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14.10.2020 09:22 Відповісти
Зі Святом всіх причетних.
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14.10.2020 08:23 Відповісти
Зі святом, небайдужі!
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14.10.2020 08:27 Відповісти
"Наливаймо браття , кришталеві чаші..." !!З святом , козарлюги !!!))
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14.10.2020 08:33 Відповісти
берегите себя родненькие, храни вас Бог
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14.10.2020 08:40 Відповісти
Слава Україні! Кацапських окупантів-на пекло.
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14.10.2020 08:41 Відповісти
Це в МП позичив ??))
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14.10.2020 08:49 Відповісти
Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 872
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14.10.2020 08:52 Відповісти
Москаляку на гілляку.
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14.10.2020 09:04 Відповісти
І хто оце наробив? Це ж треба було додуматись
*з пратівним мацковським акцентом* "Четырнацатаво-т актября", трясця...
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14.10.2020 09:59 Відповісти
А рассийский народ,они тоже хрестиани восточного обряда?
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14.10.2020 08:48 Відповісти
Болотные мокшане гундяевского обряда.
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14.10.2020 08:51 Відповісти
Згадаймо лицарів славетних,минулих,дійсних та прийдешніх.Україна Переможе!Зі св'ятом!Слава Україні!
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14.10.2020 08:50 Відповісти
Так. Інакше й бути не може. Бо Україна - вона така...

Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 1503
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14.10.2020 09:09 Відповісти
Вітання!.....🇺🇦
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14.10.2020 08:52 Відповісти
З святами всіх форумчан-патріотів!
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14.10.2020 08:53 Відповісти
Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 2967
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14.10.2020 09:00 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2020/10/14/poroshenko-pryvitav-zahysnykiv-nashoyi-derzhavy-********-*******-geroyiv-yakym-my-zobovyazani-nezalezhnistyu/ Порошенко привітав захисників нашої держави: Україна - країна героїв, яким ми зобов'язані незалежністю
".....
Вітаю зі святом наших воїнів! В першу чергу тих, хто несе службу на передовій, в зоні Операції об'єднаних сил.
Слова подяки пожежникам, які приборкали вогонь на Луганщині.
Окремо вітаю наших лікарів. Вони, попри неспроможність та недієздатність влади, захищають Україну від коронавірусу. Вони ризикують своїми життями, як і військові на фронті.
Вітаю всіх українців з Днем захисника України!
З Днем УПА!
З Днем козацької слави! І з Днем Покрови.
Слава захисникам!
Слава Україні!"П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко
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14.10.2020 08:58 Відповісти
вітаю справжніх синів України!
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14.10.2020 09:01 Відповісти
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Сергей Ирза
День Защитника Отечества -
Праздник смыслом наполняется,
Вновь беда у Человечества,
Сердце кровью обливается!
Льёт душа слезу кровавую,
По убитым и замученным,
Рожь из жёлтой стала алою… -
Вьётся беркут понад тучами!
Он парит над Украиною,
Нет, он совестью не мается,
Только я ведь тоже сын её -
В облаках ему икается!
Оттого он и беснуется,
Что не я один - нас множество,
И мы знаем: В небе курица,
В оперении ничтожества!
12/10/2015
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14.10.2020 09:02 Відповісти
Слава нації! Слава богу, що хоч Клоун не поздоровляв.
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14.10.2020 09:03 Відповісти
Він ще не прокинувся
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14.10.2020 09:14 Відповісти
Дай боже щоб так і осталось. Амінь.
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14.10.2020 09:20 Відповісти
Что ему стоит хватнуть передоза!!!
Так нет же, не с нашим счастьем...
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14.10.2020 09:50 Відповісти
Не він , а воно ,зелене лайно !!)))
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14.10.2020 09:20 Відповісти
перепутав ти прописні літери, друже
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14.10.2020 11:24 Відповісти
Вітаю, браття! Слава Україні! Смерть ворогам!
Пам`ятаємо, плач не дав нікому ще свободи!

https://www.youtube.com/watch?v=fC2ybRD_AAs Зродились ми великої години • Гімн ОУН • Марш українських націоналістів • Марш війська України
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14.10.2020 09:12 Відповісти
Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 2762
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14.10.2020 09:18 Відповісти
маю надію, бубочка з сердючкою не буде вітати на потязі з зайчиками.
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14.10.2020 09:20 Відповісти
Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 5005
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14.10.2020 09:21 Відповісти
Хороший ролик. Тільки за Флот чомусь забули...
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14.10.2020 09:23 Відповісти
Так це ж командуючий ООС вітає. Своїх підлеглих. В нього, на жаль, флотських в підпорядкуванні немає...
А Таран з бубочкою ще не проснулись...
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14.10.2020 09:41 Відповісти
Всіх зі святом!! Слава Україні!!))
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14.10.2020 09:25 Відповісти
Героям Слава...
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14.10.2020 09:29 Відповісти
Всім нашим захисникам та патріотам найкращі побажання! Хай оберігають Вас всі земні і неземні сили!
Слава Україні!
ГЕРОЯМ слава!!!
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14.10.2020 09:46 Відповісти
Зі Святом Українських Воїнів! Героям Слава!

Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 3844
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14.10.2020 09:52 Відповісти
Зі святом всіх захисників та патріотів України! Прийміть вітання з найкращими побажаннями добра, світлого настрою та перемоги! Слава Україні!
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14.10.2020 10:10 Відповісти
Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 6601 Зі святом, Українці !!!
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14.10.2020 10:23 Відповісти
Пока в Украине на первом месте религиозная дурь ,а Праздник Защитников Отечества в тени,мы из задницы не вылезем! С Праздником вас соотечественники!
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14.10.2020 10:43 Відповісти
от бабуина произошел, пионер?
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14.10.2020 11:26 Відповісти
Сьогодні відзначають День захисника України - Цензор.НЕТ 5449
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14.10.2020 10:44 Відповісти
Мракобесие продолжается.День армии мы привязываем к христианскому празднику, к мифическому персонажу(Богородице) связанному с историей спасения византийцев от набега толи русов толи сарацинов.Русня празднует получение пистюлей от немцев под Нарвой, мы празднуем получение пистюлей от греков под Константинополем.Братья по разуму
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14.10.2020 10:48 Відповісти
не к христианскому празднику, а к православному, здесь у них с гундяевом смьічка полная
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14.10.2020 11:28 Відповісти
Он як пишеш. Добре, дай відповідь на просте питання "хто придумав ДНК?"
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14.10.2020 15:49 Відповісти
ДНК это не кулинарный рецепт чтобы его придумывать.Это результат миллиардов хаотичных комбинаций химэлементов одна из которых оказ алась удачной и дала старт для развития жизни на Земле.
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14.10.2020 18:36 Відповісти
Всех с Праздником! Слава Украине! Кацапы - черти!
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14.10.2020 11:29 Відповісти
СЛАВА НАЦІЇ !!!🇺🇦😎👍
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14.10.2020 13:56 Відповісти
Смерть ворогам !!
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14.10.2020 23:40 Відповісти
Щоб шаблі не брали,
І кулі минали голівоньки Ваші !
Слава Україні!!
Героям слава!
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14.10.2020 23:39 Відповісти
Всіх, хто вважає Україну своїм рідним та єдиним у світі домом, вітаю зі святом Захисника України !))
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14.10.2020 23:41 Відповісти
 
 