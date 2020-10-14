Сьогодні відзначають День захисника України. ВIДЕО

У середу, 14 жовтня, в нашій країні відзначають День захисника України, а християни східного обряду - ще й свято Покрова Пресвятої Богородиці.

День захисника України офіційно встановлено Указом Президента від 14 жовтня 2014 року "з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і в підтримку ініціативи української громадськості", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дата 14 жовтня обрана не випадково: цього дня відзначається християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці. З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва та всіх українських збройних формувань. Також не випадково днем ​​офіційного створення Української повстанської армії було обрано свято Покрова.

Цього року Інститут національної пам'яті запропонував тему сьогоднішнього дня: "Героям слава!".

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Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав захисників України зі святом:

"Шановні бойові друзі, ветерани російсько-української війни!

Прийміть мої щирі вітання з нагоди Дня захисника України, Дня Українського козацтва та свята Покрови Пресвятої Богородиці!

Споконвіку українці зверталися до Пресвятої Богородиці за заступництвом і вважали її своєю Небесною Покровителькою, а козацька слава, що є нашою національною гордістю й історичним спадком, завжди надихає нас рухатися лише вперед до перемоги. Тому вочевидь, що цей день для вшанування захисників України обраний не випадково.

У цей святковий день, що окроплений кров’ю та освячений вірою, весь український народ вшановує мужність та героїзм захисників суверенітету та територіальної цілісності України.

Наш народ завжди прагнув до незалежності, давав достойну відсіч агресорам і відстоював рідну землю від загарбників. Саме тому, всі ті, хто носить почесне звання захисника України уособлюють етапи розвитку українського війська: це й князівські дружинники, запорізькі козаки, січові стрільці, вояки УПА та сучасні воїни України.

Низько схиляю голову у жалобі за тими, хто віддав за Україну найдорожче - своє життя. Вже в наші часи ряди героїв, що загинули за соборність та волю України, поповнили Герої Небесної Сотні та тисячі учасників Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

Обов’язок кожного з нас – завжди пам’ятати про цих героїв. Ми також не маємо права забувати про їх осиротілі родини, про тих, хто вижив і потребує нашої з Вами уваги, підтримки та допомоги.

Висловлюю велику вдячність і повагу всім, хто стоїть сьогодні на передових позиціях, продовжуючи захищати цілісність і суверенітет нашої Держави.

Від імені Командування об’єднаних сил Збройних Сил України та себе особисто, бажаю Вам незламної волі, надійного родинного тилу, міцного здоров’я та звершення всіх Ваших мрій!

Нехай надихає Вас у ділах сьогоденних і планах на прийдешнє нетлінна сила Покрови Пресвятої Богородиці!

Слава Україні!

Разом переможемо!" - звернувся Наєв.