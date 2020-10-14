Сьогодні відзначають День захисника України. ВIДЕО
У середу, 14 жовтня, в нашій країні відзначають День захисника України, а християни східного обряду - ще й свято Покрова Пресвятої Богородиці.
День захисника України офіційно встановлено Указом Президента від 14 жовтня 2014 року "з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і в підтримку ініціативи української громадськості", повідомляє Цензор.НЕТ.
Дата 14 жовтня обрана не випадково: цього дня відзначається християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці. З давніх-давен Богородиця була покровителькою українського козацтва та всіх українських збройних формувань. Також не випадково днем офіційного створення Української повстанської армії було обрано свято Покрова.
Цього року Інститут національної пам'яті запропонував тему сьогоднішнього дня: "Героям слава!".
Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав захисників України зі святом:
"Шановні бойові друзі, ветерани російсько-української війни!
Прийміть мої щирі вітання з нагоди Дня захисника України, Дня Українського козацтва та свята Покрови Пресвятої Богородиці!
Споконвіку українці зверталися до Пресвятої Богородиці за заступництвом і вважали її своєю Небесною Покровителькою, а козацька слава, що є нашою національною гордістю й історичним спадком, завжди надихає нас рухатися лише вперед до перемоги. Тому вочевидь, що цей день для вшанування захисників України обраний не випадково.
У цей святковий день, що окроплений кров’ю та освячений вірою, весь український народ вшановує мужність та героїзм захисників суверенітету та територіальної цілісності України.
Наш народ завжди прагнув до незалежності, давав достойну відсіч агресорам і відстоював рідну землю від загарбників. Саме тому, всі ті, хто носить почесне звання захисника України уособлюють етапи розвитку українського війська: це й князівські дружинники, запорізькі козаки, січові стрільці, вояки УПА та сучасні воїни України.
Низько схиляю голову у жалобі за тими, хто віддав за Україну найдорожче - своє життя. Вже в наші часи ряди героїв, що загинули за соборність та волю України, поповнили Герої Небесної Сотні та тисячі учасників Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.
Обов’язок кожного з нас – завжди пам’ятати про цих героїв. Ми також не маємо права забувати про їх осиротілі родини, про тих, хто вижив і потребує нашої з Вами уваги, підтримки та допомоги.
Висловлюю велику вдячність і повагу всім, хто стоїть сьогодні на передових позиціях, продовжуючи захищати цілісність і суверенітет нашої Держави.
Від імені Командування об’єднаних сил Збройних Сил України та себе особисто, бажаю Вам незламної волі, надійного родинного тилу, міцного здоров’я та звершення всіх Ваших мрій!
Нехай надихає Вас у ділах сьогоденних і планах на прийдешнє нетлінна сила Покрови Пресвятої Богородиці!
Слава Україні!
Разом переможемо!" - звернувся Наєв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
*з пратівним мацковським акцентом* "Четырнацатаво-т актября", трясця...
".....
Вітаю зі святом наших воїнів! В першу чергу тих, хто несе службу на передовій, в зоні Операції об'єднаних сил.
Слова подяки пожежникам, які приборкали вогонь на Луганщині.
Окремо вітаю наших лікарів. Вони, попри неспроможність та недієздатність влади, захищають Україну від коронавірусу. Вони ризикують своїми життями, як і військові на фронті.
Вітаю всіх українців з Днем захисника України!
З Днем УПА!
З Днем козацької слави! І з Днем Покрови.
Слава захисникам!
Слава Україні!"П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко
Сергей Ирза
День Защитника Отечества -
Праздник смыслом наполняется,
Вновь беда у Человечества,
Сердце кровью обливается!
Льёт душа слезу кровавую,
По убитым и замученным,
Рожь из жёлтой стала алою… -
Вьётся беркут понад тучами!
Он парит над Украиною,
Нет, он совестью не мается,
Только я ведь тоже сын её -
В облаках ему икается!
Оттого он и беснуется,
Что не я один - нас множество,
И мы знаем: В небе курица,
В оперении ничтожества!
12/10/2015
Так нет же, не с нашим счастьем...
Пам`ятаємо, плач не дав нікому ще свободи!
https://www.youtube.com/watch?v=fC2ybRD_AAs Зродились ми великої години • Гімн ОУН • Марш українських націоналістів • Марш війська України
А Таран з бубочкою ще не проснулись...
Слава Україні!
ГЕРОЯМ слава!!!
І кулі минали голівоньки Ваші !
Слава Україні!!
Героям слава!