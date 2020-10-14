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Зеленський ушанував пам'ять воїнів, загиблих за незалежність України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У День захисника України Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять воїнів, які загинули під час військових дій за незалежність нашої держави.

Глава держави поклав квіти до Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У церемонії також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зеленський ушанував память воїнів, загиблих за незалежність України 01

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Також Зеленський взяв участь у церемонії складання урочистої присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та присвоєння почесних найменувань бойовим військовим частинам.

Автор: 

Зеленський (23653) пам'ять (1183) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+65
Зеленский почтил память воинов, погибших за независимость Украины - Цензор.НЕТ 6723
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14.10.2020 09:44
+31
Вы умирали .....а я бабло косил в Турции,Греции,Израиле,РАБссии и даже на любимом Кипре...
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14.10.2020 09:47
+27
Киевский политолог Глеб Ляшенко рассказал о «всегда русской» Украине. Об этом он заявил в эфире «Голоса Правды». Хлопці! Пристреліть його найух, або спаліть, щоб не мучився!
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14.10.2020 09:45
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Циничная скотина - этот квартальный мудак! Запретить воинам на передовой защищать свои жизни мог только враг Украины!
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14.10.2020 14:50 Відповісти
Странно шо медвечука с ним небыло или файла в конец концов
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14.10.2020 14:59 Відповісти
Странно шо медвечука с ним небыло или фуйла в конец концов
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14.10.2020 15:00 Відповісти
о мурмак теперь вместо супруги..европа
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14.10.2020 15:01 Відповісти
Умер ветеран Микитенко, совершивший самосожжение на Майдане.... Но под этой статьёй - я уверен - не случайно нет опции обсуждения... Не трудно понять что мы там написали бы. Потому уместно написать здесь: не личит убийце украинских солдат, колаборанту и совку лицемерно "чтить память" на камеру... эТо ты их убиваешь... сжимая военные бюджеты при летающих гробах, оставляя "под твоим личным контролем" умирать четверо суток... заставляя быть просто мишенями на передке без права ответки... толкая на смертельные протесты... Вон от этой стены ! Это не твоя боль. Не твоя память. Да и страна не твоя, совок нафталинный.
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14.10.2020 15:57 Відповісти
...У 2014 році Микола Микитенко брав участь у боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.
Закликаємо всіх про максимальний розголос і підтримку родини в цій складній ситуації.
Микола Микитенко - герой України, який не зміг змиритись із страшною несправедливістю і жахливою політикою влади Володимира Зеленського у сфері оборони України від ворога. Ми не маємо права мовчати про це і не маємо права дозволити російським ресурсам розмивати і нівелювати проблему, яка штовхнула військового на цей відчайдушний вчинок... https://www.facebook.com/vidsich/posts/3427407573993304 (із заяви громадського руху "Відсіч".).
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14.10.2020 19:17 Відповісти
І скільки дублів "гівнокмондаувач" зробив щоб зфотатися для зелохторату?
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14.10.2020 19:03 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ, ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ МИКОЛІ МИКИТЕНКУ, фронтовику ООС який скоїв самопідпал, сьогодні помер. але не скорився, не став на коліна перед владою капітулянтів і зрадників.
Зеленський ушанував пам'ять воїнів, загиблих за незалежність України - Цензор.НЕТ 1132
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14.10.2020 19:07 Відповісти
і яке відношення це зелене лайно має до цього СВЯТА???
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14.10.2020 19:32 Відповісти
цинизм клоуна не имеет предела
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14.10.2020 20:22 Відповісти
Правильно.
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14.10.2020 20:50 Відповісти
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