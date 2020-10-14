Зеленський ушанував пам'ять воїнів, загиблих за незалежність України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У День захисника України Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять воїнів, які загинули під час військових дій за незалежність нашої держави.

Глава держави поклав квіти до Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У церемонії також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні відзначають День захисника України. ВIДЕО

Також Зеленський взяв участь у церемонії складання урочистої присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та присвоєння почесних найменувань бойовим військовим частинам.