Зеленський ушанував пам'ять воїнів, загиблих за незалежність України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У День захисника України Президент Володимир Зеленський ушанував пам'ять воїнів, які загинули під час військових дій за незалежність нашої держави.
Глава держави поклав квіти до Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
У церемонії також взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Також Зеленський взяв участь у церемонії складання урочистої присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та присвоєння почесних найменувань бойовим військовим частинам.
Топ коментарі
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+27 igor mandiur
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Закликаємо всіх про максимальний розголос і підтримку родини в цій складній ситуації.
Микола Микитенко - герой України, який не зміг змиритись із страшною несправедливістю і жахливою політикою влади Володимира Зеленського у сфері оборони України від ворога. Ми не маємо права мовчати про це і не маємо права дозволити російським ресурсам розмивати і нівелювати проблему, яка штовхнула військового на цей відчайдушний вчинок... https://www.facebook.com/vidsich/posts/3427407573993304 (із заяви громадського руху "Відсіч".).