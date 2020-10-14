Сейчас в армии служит почти 31 тысяча женщин, - ВСУ
В Вооруженных силах Украины по состоянию на 13 октября 2020 года проходят военную службу около 31 тыс. женщин-военнослужащих.
Об этом "Громадському радио" сообщили в Главном управлении персонала Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
31 тысяча женщин составляет около 12% от общей численности Вооруженных сил Украины. Из них более 4500 офицеров, около 1300 прапорщиков, около 24 тыс. сержантов, старшин, солдат и более 1 тыс. курсантов.
Кроме того, в Вооруженных силах Украины сейчас работает более 24 тыс.гражданских женщин.
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А Петро його перелічив.
Які вже два роки як відсутні.
1. Зачем в нашей армии столько женщин?
2. Сколько женщин служит в армии Азербайджана?
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