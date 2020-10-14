Нині в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ

У Збройних силах України станом на 13 жовтня 2020 року проходять військову службу приблизно 31 тис. жінок-військовослужбовців.

Про це "Громадському радіо" повідомили в Головному управлінні персоналу Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

31 тисяча жінок становить приблизно 12% від загальної чисельності Збройних сил України. З них понад 4500 офіцерів, майже 1300 прапорщиків, приблизно 24 тис. сержантів, старшин, солдатів і понад 1 тис. курсантів.

Крім того, в Збройних силах України нині працює понад 24 тис. цивільних жінок.

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