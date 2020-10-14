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Нині в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ

Нині в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ

У Збройних силах України станом на 13 жовтня 2020 року проходять військову службу приблизно 31 тис. жінок-військовослужбовців.

Про це "Громадському радіо" повідомили в Головному управлінні персоналу Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

31 тисяча жінок становить приблизно 12% від загальної чисельності Збройних сил України. З них понад 4500 офіцерів, майже 1300 прапорщиків, приблизно 24 тис. сержантів, старшин, солдатів і понад 1 тис. курсантів.

Крім того, в Збройних силах України нині працює понад 24 тис. цивільних жінок.

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Автор: 

жінки (623) військовослужбовці (4697) День захисників і захисниць України (157) ЗСУ (7489)


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Топ коментарі
+14
Сейчас в армии служит почти 31 тысяча женщин, - ВСУ - Цензор.НЕТ 4959
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14.10.2020 11:12
+14
Нині в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ - Цензор.НЕТ 5950
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14.10.2020 11:20
+10
Можу посперечатись, що Зеля не згадає про одне із сьогоднішніх свят.
А Петро його перелічив.
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14.10.2020 11:11
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Можу посперечатись, що Зеля не згадає про одне із сьогоднішніх свят.
А Петро його перелічив.
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14.10.2020 11:11 Відповісти
Нині в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ - Цензор.НЕТ 5950
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14.10.2020 11:20 Відповісти
Сейчас в армии служит почти 31 тысяча женщин, - ВСУ - Цензор.НЕТ 4959
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14.10.2020 11:12 Відповісти
Можемо їх побачити лише на фотках минулих парадів.
Які вже два роки як відсутні.
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14.10.2020 11:19 Відповісти
А сколько женщин и девущек из ТОВ "Квартал 95" служило и служит в ВСУ, НГУ или СБУ? Виноват, ошибся, в ТОВ "Квартал 95" нет девушек и женщин, там есть тёлки, овци и корабельные сосны. Впрочем там и мужиков нет.
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14.10.2020 11:22 Відповісти
Надеюсь, феминистки довольны.
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14.10.2020 11:27 Відповісти
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14.10.2020 11:35 Відповісти
Я как офицер ВСУ не доволен. Сплошные проблемы. Как с мытьём личного состава, размещением, бытом, так и с *********. Я уже стал знатоком всех женских болезней. Вместо двух баб на две свободные вакансии я не возьму никого или одного алкоголика мужского пола. Его хоть принудить к работе можно.
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14.10.2020 13:04 Відповісти
Нині в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ - Цензор.НЕТ 3600
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14.10.2020 11:29 Відповісти
А у меня первые женщины не числились, а служили. 1997, даже физподготовку и одевание в спортзале хим-гандонов сдавли.И моя жена тоже! А некоторые до сих пор служат народу!!!!
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14.10.2020 11:31 Відповісти
Для ЗЕ-.... 0675638375
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14.10.2020 11:33 Відповісти
2 вопроса:
1. Зачем в нашей армии столько женщин?
2. Сколько женщин служит в армии Азербайджана?
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14.10.2020 11:35 Відповісти
при чем тут Азербайджан?
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14.10.2020 11:37 Відповісти
При том, что армия Азербайджана занимается тем, для чего нужна армия.
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14.10.2020 11:39 Відповісти
чем конкретно?
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14.10.2020 11:51 Відповісти
Войной. Армия существует для военных действий - это когда убивают и погибают, кровь, увечия, кишки, дерьмо и т.п. Реально, нужно быть упоротым, чтобы смотря на профанацию, когда вместо мотивированных мужиков в армию трудоустраивают женщин, большинство из которых автомат в руках не держало и не планирует, пускать сопли умиления. За эти деньги можно было бы купить уже несколько десятков ударных беспилотников.
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14.10.2020 11:55 Відповісти
З часів Київської Русі українськи жінки за традицією варягів стоять пліч опліч у бою. Жінки в нас не римляники і не московитки, яких тримали/тримають лише для народжування.
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14.10.2020 12:37 Відповісти
Скільки жінок служить в армії Ізраїлю?
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14.10.2020 11:39 Відповісти
В армии Израиля - всеобщая воинская повинность. Профессиональных военных-женщин -там практически нет.
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14.10.2020 11:42 Відповісти
есть и немало...
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14.10.2020 11:45 Відповісти
У вас комплекс меншовартості, чи як
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14.10.2020 12:33 Відповісти
Зі святом, красунечки !!!
Нині в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ - Цензор.НЕТ 1781
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14.10.2020 11:37 Відповісти
Бюджет министерства обороны Украины раз в 5 больше за бюджет армии Азербайджана, но у тех есть ударные беспилотники, современные ракетные комплексы и другое вооружение. А у нас 31 тысяч трудоустроенных женщин. "Так победим" (с)
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14.10.2020 11:45 Відповісти
Розмовляла якось із одним генералом. Запитала про те, чим займаються жінки в армії. Відповів, що, як правило, це робота або у канцелярії або у бухгалтерії чи ще якась не дуже важка праця. У польові умови їх не беруть, бо це складно для усіх і в першу чергу для самої жінки.
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14.10.2020 11:53 Відповісти
Нині в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ - Цензор.НЕТ 4615

...
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14.10.2020 12:15 Відповісти
Ось вам невичерпний ресурс для оптимізації витрат на армію. Чим займаються всі ці бабські батальйони? В декреті сидять?
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14.10.2020 17:33 Відповісти
Что-то слишком много в ВСУ женского пола.Медички,телефонистки-связистки,тыловички это еще куда ни шло,но ставить жинок на строевые должности это не серьезно,толку от таких назначений мало,а проблем хоть отбавляй..
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14.10.2020 18:30 Відповісти
 
 