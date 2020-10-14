Нині в армії служить майже 31 тисяча жінок, - ЗСУ
У Збройних силах України станом на 13 жовтня 2020 року проходять військову службу приблизно 31 тис. жінок-військовослужбовців.
Про це "Громадському радіо" повідомили в Головному управлінні персоналу Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
31 тисяча жінок становить приблизно 12% від загальної чисельності Збройних сил України. З них понад 4500 офіцерів, майже 1300 прапорщиків, приблизно 24 тис. сержантів, старшин, солдатів і понад 1 тис. курсантів.
Крім того, в Збройних силах України нині працює понад 24 тис. цивільних жінок.
Топ коментарі
+14 саша паламарчук
показати весь коментар14.10.2020 11:12
+14 Ksenia VB
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+10 Ksenia VB
показати весь коментар14.10.2020 11:11
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А Петро його перелічив.
Які вже два роки як відсутні.
1. Зачем в нашей армии столько женщин?
2. Сколько женщин служит в армии Азербайджана?
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