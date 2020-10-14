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Рада может в ноябре принять законопроект о референдуме, - Разумков

Рада может в ноябре принять законопроект о референдуме, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о народовластии через всеукраинский референдум во втором чтении и в целом парламент может принять в ноябре.

Об этом сказал Разумков журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос, когда парламент примет законопроект о народовластии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии… Сейчас он готовится ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре… Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать", - сказал Разумков.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня.

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Автор: 

ВР (29226) референдум (1504) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+13
И опять крысиная голова путинского интерфакса.
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14.10.2020 14:10
+12
Надеемся, что до ноября эта Рада канет в прошлое.
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14.10.2020 14:10
+9
Питання капітуляції та російської державної.
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14.10.2020 14:16
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И опять крысиная голова путинского интерфакса.
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14.10.2020 14:10 Ответить
Надеемся, что до ноября эта Рада канет в прошлое.
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14.10.2020 14:10 Ответить
Остогидли
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14.10.2020 14:11 Ответить
Навіщо ?
Чи це нагальний законопроект ?
Де реформи, де пута ваша мадре ?!
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14.10.2020 14:12 Ответить
Щоб проманіпулювати народом і перекласти на нього ж відповідальність.
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14.10.2020 14:15 Ответить
Рада може в листопаді ухвалити законопроєкт про референдум, - Разумков - Цензор.НЕТ 2346
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14.10.2020 14:16 Ответить
Более того, его отец был нештатным сотрудником рассеяцких спецслужб. Скорее всего ГРУ ГШ.
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14.10.2020 20:09 Ответить
Яке питання буде винесене на перший референдум?
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14.10.2020 14:13 Ответить
Питання капітуляції та російської державної.
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14.10.2020 14:16 Ответить
Ви за "мир", чи за "війну"?
Відповідь прогнозована. Як і капітуляція.
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14.10.2020 14:30 Ответить
Что-то слово "народовластие" напоминает мне слово "охлократия". Кто владеет средствами массовой дезинформации - тот и будет создавать и регулировать "мнение народа".
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14.10.2020 14:13 Ответить
Рада може в листопаді ухвалити законопроєкт про референдум, - Разумков - Цензор.НЕТ 2328
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14.10.2020 14:14 Ответить
Яке право у нього взагалі на ім'я Євген та прізвище Червоненко?
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14.10.2020 14:17 Ответить
це друзяка сивочолого..рамси не плутай..
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14.10.2020 14:20 Ответить
Это ты и не путай. Червоненко пять лет активно агитировал против Пороха.Фанатам Организма свои сказки расскажи.
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14.10.2020 14:22 Ответить
це ви трохи плутаєте кагальний міжсобойчик зі стратегією..
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14.10.2020 14:33 Ответить
Ничего он не путает. Этого давно рыги купили и был против Пороха.
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14.10.2020 20:11 Ответить
Почетный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) граф https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1 Рыцарского ордена Архистратига Михаила (2001 год).
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14.10.2020 14:23 Ответить
На колчаковских фронтах...
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14.10.2020 15:22 Ответить
І перше запитання референдуму: "Чи згодні ви виселити всіх соєвих ідіотів та попоблоківців до клоаки ОРДЛО, як таких, котрі лютою ненавистю ненавидять населення України та українців"?
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14.10.2020 14:17 Ответить
Та ні. Вони будуть торгувати українським суверенітетом.
Питанням мови. Та незалежним донбасом і росіским кримом.
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14.10.2020 14:19 Ответить
Суверинітетом України торгуєте виключно ви тут. Вже другий рік.
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14.10.2020 14:20 Ответить
Яким чином ?
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14.10.2020 14:22 Ответить
"Яким чином"? Та таким - всю вашу писанину останній років можна звести до двох фраз: "Капітуляція!" та "України большє нєт! ". Більш нічого.
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14.10.2020 14:47 Ответить
А ви послухайте інтерв'ю зелі на ВВС.
Чомусь навіть у британця склалось таке ж враження.
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14.10.2020 15:03 Ответить
"Больше нєт" - це ви написали. Обмовка? Знущання?
Зважаючи на схильність перекручувати українську лексику в інших ваших коментарях, гадаю, що це малоросійська свідомість.
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14.10.2020 20:33 Ответить
Сходино сюди.
https://censor.net/ru/news/3224688/ministr_oborony_ostavil_na_doljnosti_korruptsionera_furdyka_kotoryyi_i_dalshe_zanimaetsya_meditsinskimi
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14.10.2020 14:25 Ответить
Емм, до "соєвих" можна віднести, приміром, Тараса Чубая, Аду Роговцеву, Ахтема Сейтаблаєва чи Оксану Забужко. Чи ветерана АТО Яну Зінкевич. Ви дійсно вважаєте їх прихильниками ОРДЛО?

Може досить уже грести всіх під одну гребінку?? І да, чому не пропонуєте відправити в ОРДЛО, приміром, зеленого Сивоху чи там Бужанського? Чи Дубінського до родичів, які в керівництві лугандонії?
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14.10.2020 14:26 Ответить
Без изменения контитуции и законов в плане кардинального изменения интитута ГРАЖДАНСТВА и добавлении в нее раздела о частично и полностью НЕДЕЕСПОСОБНЫХ (с четким очертанием границ их прав, свобод и несвобод, а также обязанностей) с частной или государственной ОПЕКОЙ, любые выборы или референдумы - не просто профанация, а злой и корыстный умесел по УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ путем манипулирования "голосами" НЕДЕЕСПОСОБНОГО БОЛЬШИНСТВА, которое вообще по сути не должно иметь никаких политических прав!
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14.10.2020 14:20 Ответить
так шо бобик/принтер сдох или еще подает признаки жизни?
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14.10.2020 14:23 Ответить
Достаточно уже... о невозможности импичмента укурка и привлечения у уголовной ответственности разбойников и насильников из его моностаи уже понапринимали в турборежиме...
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14.10.2020 14:23 Ответить
Шото не видно , чтобы Розумков поздравил украинцев с днём защитника Украины и привитав воинов УПА.
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14.10.2020 14:24 Ответить
Вопрос ПОЧЕМУ ГОЛОВА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ ТАК СЕБЯ ВЕДЁТ

ОТВЕТ- пророссийские силы его готовят баллотироваться в президенты и делают ставку на пророссийский юго восток
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ ЭТОТ МОМЕНТ , украинцы . И не расслабляйтесь на его сказки при голосовании
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14.10.2020 14:28 Ответить
Мало того подтверждаю: идёт лютая подковерная борьба между разумком и зэ-ослом. Любая гардеробщица из вр вам это скажет
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14.10.2020 14:30 Ответить
Рада может в ноябре принять законопроект о референдуме/ Снова интригует барыга референдумом. При том что : Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.
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14.10.2020 14:27 Ответить
Помните плакаты "украинский выбор" Медведчука перед майданом? Там тоже ключевым пунктом было НАРОДОВЛАСТИЕ, чтобы дать легальную почву для федерализации с возможностью референдумов по самоотделению, изменению конституции, языка и т.д... Тогда не успели... Но, сейчас, зелёная банда в содружестве с опзж стремится довести это дело до конца и они очень торопятся зная, что их власть скоротечна...
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14.10.2020 14:30 Ответить
Ну так качур же ш ихний сказал ясно и четко - « готовиться ширка между опзж и уродами на всех уровнях». Да и голосуют они изначально все в унисон
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14.10.2020 14:31 Ответить
Референдумы нужны слугам российского народа чтобы измкнить конституцию по лекалам ***** = т.е. для капитуляции.
Простое большинство по честному или через манипуляции сделает то, что невозможно в Раде.
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14.10.2020 14:30 Ответить
вот когда примут закон, тогда и проголосуем за что-то конкретное на референдуме
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14.10.2020 14:34 Ответить
Что было ИМ нужно- приняли,а теперь,за референдум спрятаться?Умно-накануне принятия закона о выборах в ОРДЛО.
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14.10.2020 14:34 Ответить
Ну, що ж. Ось і кульмінація прокремлівської закладки під український спротив. Саме для цього, і більше ні для чого, прийшов зелений глист.
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14.10.2020 14:38 Ответить
Рада може в листопаді ухвалити законопроєкт про референдум, - Разумков - Цензор.НЕТ 9436
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14.10.2020 14:42 Ответить
"Что касается законопроекта об общенациональном референдуме...", всё будет решаться после общенационального опроса..- полумал Разумков..
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14.10.2020 16:56 Ответить
интересно что могут принят зеленыые дегенераты умного? . как по мне , гнать нах эту раду к ....... то что эти недоумки напринмали еще долго будет колбасить страну
даешь досрочные!!!
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14.10.2020 19:54 Ответить
Если этот законопроект будет такой же корявый, как закон об импичменте президента и снятии неприкосновенности с депутатов - то лучше не тратьте наши налоги на такую "бурную деятельность"...
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15.10.2020 09:03 Ответить
 
 