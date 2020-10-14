Рада может в ноябре принять законопроект о референдуме, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о народовластии через всеукраинский референдум во втором чтении и в целом парламент может принять в ноябре.
Об этом сказал Разумков журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос, когда парламент примет законопроект о народовластии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии… Сейчас он готовится ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре… Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать", - сказал Разумков.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня.
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Чи це нагальний законопроект ?
Де реформи, де пута ваша мадре ?!
Відповідь прогнозована. Як і капітуляція.
Питанням мови. Та незалежним донбасом і росіским кримом.
Чомусь навіть у британця склалось таке ж враження.
Зважаючи на схильність перекручувати українську лексику в інших ваших коментарях, гадаю, що це малоросійська свідомість.
https://censor.net/ru/news/3224688/ministr_oborony_ostavil_na_doljnosti_korruptsionera_furdyka_kotoryyi_i_dalshe_zanimaetsya_meditsinskimi
Може досить уже грести всіх під одну гребінку?? І да, чому не пропонуєте відправити в ОРДЛО, приміром, зеленого Сивоху чи там Бужанського? Чи Дубінського до родичів, які в керівництві лугандонії?
ОТВЕТ- пророссийские силы его готовят баллотироваться в президенты и делают ставку на пророссийский юго восток
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ ЭТОТ МОМЕНТ , украинцы . И не расслабляйтесь на его сказки при голосовании
Простое большинство по честному или через манипуляции сделает то, что невозможно в Раде.
даешь досрочные!!!