Рада может в ноябре принять законопроект о референдуме, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о народовластии через всеукраинский референдум во втором чтении и в целом парламент может принять в ноябре.

Об этом сказал Разумков журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос, когда парламент примет законопроект о народовластии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии… Сейчас он готовится ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре… Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать", - сказал Разумков.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня.

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