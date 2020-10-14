Рада може в листопаді ухвалити законопроєкт про референдум, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум у другому читанні і в цілому парламент може ухвалити в листопаді.

Про це сказав Разумков журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання, коли парламент ухвалить законопроєкт про народовладдя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується законопроєкту про загальнонаціональний референдум, про народовладдя... Наразі його готують до другого читання. Я думаю, що найближчим часом, навіть у листопаді... Він один із пріоритетних... Щойно він буде готовий, будемо розглядати", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум 18 червня.

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