Рада може в листопаді ухвалити законопроєкт про референдум, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум у другому читанні і в цілому парламент може ухвалити в листопаді.
Про це сказав Разумков журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання, коли парламент ухвалить законопроєкт про народовладдя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Що стосується законопроєкту про загальнонаціональний референдум, про народовладдя... Наразі його готують до другого читання. Я думаю, що найближчим часом, навіть у листопаді... Він один із пріоритетних... Щойно він буде готовий, будемо розглядати", - сказав Разумков.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум 18 червня.
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Чи це нагальний законопроект ?
Де реформи, де пута ваша мадре ?!
Відповідь прогнозована. Як і капітуляція.
Питанням мови. Та незалежним донбасом і росіским кримом.
Чомусь навіть у британця склалось таке ж враження.
Зважаючи на схильність перекручувати українську лексику в інших ваших коментарях, гадаю, що це малоросійська свідомість.
https://censor.net/ru/news/3224688/ministr_oborony_ostavil_na_doljnosti_korruptsionera_furdyka_kotoryyi_i_dalshe_zanimaetsya_meditsinskimi
Може досить уже грести всіх під одну гребінку?? І да, чому не пропонуєте відправити в ОРДЛО, приміром, зеленого Сивоху чи там Бужанського? Чи Дубінського до родичів, які в керівництві лугандонії?
ОТВЕТ- пророссийские силы его готовят баллотироваться в президенты и делают ставку на пророссийский юго восток
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ ЭТОТ МОМЕНТ , украинцы . И не расслабляйтесь на его сказки при голосовании
Простое большинство по честному или через манипуляции сделает то, что невозможно в Раде.
даешь досрочные!!!