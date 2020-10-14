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Рада може в листопаді ухвалити законопроєкт про референдум, - Разумков

Рада може в листопаді ухвалити законопроєкт про референдум, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум у другому читанні і в цілому парламент може ухвалити в листопаді.

Про це сказав Разумков журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання, коли парламент ухвалить законопроєкт про народовладдя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується законопроєкту про загальнонаціональний референдум, про народовладдя... Наразі його готують до другого читання. Я думаю, що найближчим часом, навіть у листопаді... Він один із пріоритетних... Щойно він буде готовий, будемо розглядати", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум 18 червня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков: Кошти на опитування в день місцевих виборів не виділялися, ЦВК їх проводити не уповноважена

Автор: 

ВР (14941) референдум (627) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+13
И опять крысиная голова путинского интерфакса.
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14.10.2020 14:10
+12
Надеемся, что до ноября эта Рада канет в прошлое.
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14.10.2020 14:10
+9
Питання капітуляції та російської державної.
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14.10.2020 14:16
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И опять крысиная голова путинского интерфакса.
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14.10.2020 14:10 Відповісти
Надеемся, что до ноября эта Рада канет в прошлое.
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14.10.2020 14:10 Відповісти
Остогидли
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14.10.2020 14:11 Відповісти
Навіщо ?
Чи це нагальний законопроект ?
Де реформи, де пута ваша мадре ?!
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14.10.2020 14:12 Відповісти
Щоб проманіпулювати народом і перекласти на нього ж відповідальність.
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14.10.2020 14:15 Відповісти
Рада може в листопаді ухвалити законопроєкт про референдум, - Разумков - Цензор.НЕТ 2346
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14.10.2020 14:16 Відповісти
Более того, его отец был нештатным сотрудником рассеяцких спецслужб. Скорее всего ГРУ ГШ.
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14.10.2020 20:09 Відповісти
Яке питання буде винесене на перший референдум?
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14.10.2020 14:13 Відповісти
Питання капітуляції та російської державної.
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14.10.2020 14:16 Відповісти
Ви за "мир", чи за "війну"?
Відповідь прогнозована. Як і капітуляція.
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14.10.2020 14:30 Відповісти
Что-то слово "народовластие" напоминает мне слово "охлократия". Кто владеет средствами массовой дезинформации - тот и будет создавать и регулировать "мнение народа".
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14.10.2020 14:13 Відповісти
Рада може в листопаді ухвалити законопроєкт про референдум, - Разумков - Цензор.НЕТ 2328
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14.10.2020 14:14 Відповісти
Яке право у нього взагалі на ім'я Євген та прізвище Червоненко?
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14.10.2020 14:17 Відповісти
це друзяка сивочолого..рамси не плутай..
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14.10.2020 14:20 Відповісти
Это ты и не путай. Червоненко пять лет активно агитировал против Пороха.Фанатам Организма свои сказки расскажи.
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14.10.2020 14:22 Відповісти
це ви трохи плутаєте кагальний міжсобойчик зі стратегією..
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14.10.2020 14:33 Відповісти
Ничего он не путает. Этого давно рыги купили и был против Пороха.
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14.10.2020 20:11 Відповісти
Почетный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) граф https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1 Рыцарского ордена Архистратига Михаила (2001 год).
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14.10.2020 14:23 Відповісти
На колчаковских фронтах...
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14.10.2020 15:22 Відповісти
І перше запитання референдуму: "Чи згодні ви виселити всіх соєвих ідіотів та попоблоківців до клоаки ОРДЛО, як таких, котрі лютою ненавистю ненавидять населення України та українців"?
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14.10.2020 14:17 Відповісти
Та ні. Вони будуть торгувати українським суверенітетом.
Питанням мови. Та незалежним донбасом і росіским кримом.
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14.10.2020 14:19 Відповісти
Суверинітетом України торгуєте виключно ви тут. Вже другий рік.
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14.10.2020 14:20 Відповісти
Яким чином ?
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14.10.2020 14:22 Відповісти
"Яким чином"? Та таким - всю вашу писанину останній років можна звести до двох фраз: "Капітуляція!" та "України большє нєт! ". Більш нічого.
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14.10.2020 14:47 Відповісти
А ви послухайте інтерв'ю зелі на ВВС.
Чомусь навіть у британця склалось таке ж враження.
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14.10.2020 15:03 Відповісти
"Больше нєт" - це ви написали. Обмовка? Знущання?
Зважаючи на схильність перекручувати українську лексику в інших ваших коментарях, гадаю, що це малоросійська свідомість.
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14.10.2020 20:33 Відповісти
Сходино сюди.
https://censor.net/ru/news/3224688/ministr_oborony_ostavil_na_doljnosti_korruptsionera_furdyka_kotoryyi_i_dalshe_zanimaetsya_meditsinskimi
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14.10.2020 14:25 Відповісти
Емм, до "соєвих" можна віднести, приміром, Тараса Чубая, Аду Роговцеву, Ахтема Сейтаблаєва чи Оксану Забужко. Чи ветерана АТО Яну Зінкевич. Ви дійсно вважаєте їх прихильниками ОРДЛО?

Може досить уже грести всіх під одну гребінку?? І да, чому не пропонуєте відправити в ОРДЛО, приміром, зеленого Сивоху чи там Бужанського? Чи Дубінського до родичів, які в керівництві лугандонії?
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14.10.2020 14:26 Відповісти
Без изменения контитуции и законов в плане кардинального изменения интитута ГРАЖДАНСТВА и добавлении в нее раздела о частично и полностью НЕДЕЕСПОСОБНЫХ (с четким очертанием границ их прав, свобод и несвобод, а также обязанностей) с частной или государственной ОПЕКОЙ, любые выборы или референдумы - не просто профанация, а злой и корыстный умесел по УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ путем манипулирования "голосами" НЕДЕЕСПОСОБНОГО БОЛЬШИНСТВА, которое вообще по сути не должно иметь никаких политических прав!
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14.10.2020 14:20 Відповісти
так шо бобик/принтер сдох или еще подает признаки жизни?
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14.10.2020 14:23 Відповісти
Достаточно уже... о невозможности импичмента укурка и привлечения у уголовной ответственности разбойников и насильников из его моностаи уже понапринимали в турборежиме...
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14.10.2020 14:23 Відповісти
Шото не видно , чтобы Розумков поздравил украинцев с днём защитника Украины и привитав воинов УПА.
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14.10.2020 14:24 Відповісти
Вопрос ПОЧЕМУ ГОЛОВА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ ТАК СЕБЯ ВЕДЁТ

ОТВЕТ- пророссийские силы его готовят баллотироваться в президенты и делают ставку на пророссийский юго восток
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ ЭТОТ МОМЕНТ , украинцы . И не расслабляйтесь на его сказки при голосовании
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14.10.2020 14:28 Відповісти
Мало того подтверждаю: идёт лютая подковерная борьба между разумком и зэ-ослом. Любая гардеробщица из вр вам это скажет
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14.10.2020 14:30 Відповісти
Рада может в ноябре принять законопроект о референдуме/ Снова интригует барыга референдумом. При том что : Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.
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14.10.2020 14:27 Відповісти
Помните плакаты "украинский выбор" Медведчука перед майданом? Там тоже ключевым пунктом было НАРОДОВЛАСТИЕ, чтобы дать легальную почву для федерализации с возможностью референдумов по самоотделению, изменению конституции, языка и т.д... Тогда не успели... Но, сейчас, зелёная банда в содружестве с опзж стремится довести это дело до конца и они очень торопятся зная, что их власть скоротечна...
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14.10.2020 14:30 Відповісти
Ну так качур же ш ихний сказал ясно и четко - « готовиться ширка между опзж и уродами на всех уровнях». Да и голосуют они изначально все в унисон
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14.10.2020 14:31 Відповісти
Референдумы нужны слугам российского народа чтобы измкнить конституцию по лекалам ***** = т.е. для капитуляции.
Простое большинство по честному или через манипуляции сделает то, что невозможно в Раде.
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14.10.2020 14:30 Відповісти
вот когда примут закон, тогда и проголосуем за что-то конкретное на референдуме
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14.10.2020 14:34 Відповісти
Что было ИМ нужно- приняли,а теперь,за референдум спрятаться?Умно-накануне принятия закона о выборах в ОРДЛО.
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14.10.2020 14:34 Відповісти
Ну, що ж. Ось і кульмінація прокремлівської закладки під український спротив. Саме для цього, і більше ні для чого, прийшов зелений глист.
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14.10.2020 14:38 Відповісти
Рада може в листопаді ухвалити законопроєкт про референдум, - Разумков - Цензор.НЕТ 9436
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14.10.2020 14:42 Відповісти
"Что касается законопроекта об общенациональном референдуме...", всё будет решаться после общенационального опроса..- полумал Разумков..
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14.10.2020 16:56 Відповісти
интересно что могут принят зеленыые дегенераты умного? . как по мне , гнать нах эту раду к ....... то что эти недоумки напринмали еще долго будет колбасить страну
даешь досрочные!!!
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14.10.2020 19:54 Відповісти
Если этот законопроект будет такой же корявый, как закон об импичменте президента и снятии неприкосновенности с депутатов - то лучше не тратьте наши налоги на такую "бурную деятельность"...
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15.10.2020 09:03 Відповісти
 
 