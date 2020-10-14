Зеленский отправился на передовую, чтобы наградить военных
Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Донецкой области.
Об этом сообщается на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Глава государства посетит военнослужащих на передовой и вручит им государственные награды", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 октября в Украине отмечается государственный праздник - День защитника Украины.
Топ комментарии
+23 Atman #475481
показать весь комментарий14.10.2020 15:08
+16 Нина Лабунская
показать весь комментарий14.10.2020 15:04
+11 Ksenia VB
показать весь комментарий14.10.2020 15:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- как назначить Килю Азирова в ТКГ?
- отвести войска до Киева или Львова?
Ждём-с 😂
слава богу что для него "передовая" это максимум третья линия
насекомого, сравнившего тебя в 2014 с бараном.
(наживо)
https://youtu.be/LwN5HINSvio
Киевской городской психиатрической больницы № 1 имени И.П. Павлова
Адрес
ПОДІЛЬСЬКИЙ, г. Киев, Кирилловская, 103
хотя не бывает худа без добра. может не стреляющие сепары влупят минку в окопчик гнусавого. стран вздохнет с облегчением