Зеленский отправился на передовую, чтобы наградить военных

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Глава государства посетит военнослужащих на передовой и вручит им государственные награды", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 октября в Украине отмечается государственный праздник - День защитника Украины.

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