Зеленський вирушив на передову, щоб нагородити військових
Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області.
Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Глава держави відвідає військовослужбовців на передовій і вручить їм державні нагороди", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначається державне свято - День захисника України.
Топ коментарі
+23 Atman #475481
показати весь коментар14.10.2020 15:08
+16 Нина Лабунская
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+11 Ksenia VB
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- как назначить Килю Азирова в ТКГ?
- отвести войска до Киева или Львова?
Ждём-с 😂
слава богу что для него "передовая" это максимум третья линия
насекомого, сравнившего тебя в 2014 с бараном.
(наживо)
https://youtu.be/LwN5HINSvio
Киевской городской психиатрической больницы № 1 имени И.П. Павлова
Адрес
ПОДІЛЬСЬКИЙ, г. Киев, Кирилловская, 103
хотя не бывает худа без добра. может не стреляющие сепары влупят минку в окопчик гнусавого. стран вздохнет с облегчением