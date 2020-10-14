Зеленський вирушив на передову, щоб нагородити військових

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області.

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Глава держави відвідає військовослужбовців на передовій і вручить їм державні нагороди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначається державне свято - День захисника України.

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