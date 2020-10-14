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Зеленський вирушив на передову, щоб нагородити військових

Зеленський вирушив на передову, щоб нагородити військових

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області.

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Глава держави відвідає військовослужбовців на передовій і вручить їм державні нагороди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначається державне свято - День захисника України.

Читайте також: Сподіваюся, припинення вогню на сході України буде постійним, попри спроби його зірвати, - Зеленський

Автор: 

Зеленський (23659) Донбас (22354) Офіс Президента (2019)


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Топ коментарі
+23
Зеленський вирушив на передову, щоб нагородити військових - Цензор.НЕТ 8671
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14.10.2020 15:08
+16
Все ясно...у Воинов по всей передовой заберут оружие, бо потерпілий їде...
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14.10.2020 15:04
+11
От вони зрадникові та капітулянтові зрадіють....
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14.10.2020 15:02
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Зеленский отправился на передовую, чтобы наградить военных - Цензор.НЕТ 1583
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14.10.2020 15:01 Відповісти
Зеленський мотається по країні зі швидкістю вітру, і там, і тут, і на передову ще заскочу. Стільки енергії яка пропадає дарма, от би її направити б в реальне державотворення та роботу в штабі, а не в пустопорожні покатушки країною та закордоном.
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14.10.2020 15:05 Відповісти
Зеленський вирушив на передову, щоб нагородити військових - Цензор.НЕТ 1537
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14.10.2020 15:14 Відповісти
Якби то одну лиш Еріку. На кону - країна.
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14.10.2020 16:22 Відповісти
Привычка!До этого всё время катался на гастролях с 95 кварталом и сейчас тоже устраивает всякие турне,что бы иметь повод покрасоваться и сорвать аплодисменты!!!
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14.10.2020 15:21 Відповісти
Нехай повзає по ********** паличці.
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14.10.2020 17:15 Відповісти
ЗАСРАНЕЦ слинял от греха подальше,у мелочь зеленая !!!!
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14.10.2020 17:31 Відповісти
идет война, никаких рефирендумов близко не должно быть, пусть рашка делает себе рефирендумы
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14.10.2020 15:25 Відповісти
От вони зрадникові та капітулянтові зрадіють....
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14.10.2020 15:02 Відповісти
Может случится чудо и его любимые ихтамнеты, завалят кербита
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14.10.2020 15:02 Відповісти
Пусть подарвется на растяжке,прости ради Боспади...
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14.10.2020 19:35 Відповісти
""ГОСПАДИ...пусть существует...
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14.10.2020 19:37 Відповісти
Передовая на студии Довженко? Или на полигоне НГУ?
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14.10.2020 15:02 Відповісти
Все ясно...у Воинов по всей передовой заберут оружие, бо потерпілий їде...
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14.10.2020 15:04 Відповісти
"вручит им государственные награды" за то что не стреляют в ответ в окупанта?
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14.10.2020 15:06 Відповісти
Встречайте.Тупорылый Клоун едет
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14.10.2020 15:06 Відповісти
Потерпевший уходит от погони.
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14.10.2020 15:06 Відповісти
памперсы бубочке взяли, не забыли?
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14.10.2020 15:06 Відповісти
Не переймайтесь. Там не один комплект.
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14.10.2020 16:23 Відповісти
Дайте стрим
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14.10.2020 15:06 Відповісти
В маске? Ато еще людей заразит.
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14.10.2020 15:08 Відповісти
Зеленський вирушив на передову, щоб нагородити військових - Цензор.НЕТ 8671
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14.10.2020 15:08 Відповісти
Ты идиот атман!!
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14.10.2020 15:12 Відповісти
Он доиграет и вернётся. Осталось последнее выступление на передовой.
Зеленський вирушив на передову, щоб нагородити військових - Цензор.НЕТ 9526
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14.10.2020 15:18 Відповісти
Порохоботы,нечего злиться, готовтесь к пяти вопросам.
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14.10.2020 15:09 Відповісти
Тебе пора смазывать лапти .
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14.10.2020 15:12 Відповісти
Типа - какой фонд создать и разграбить после ковидного?
- как назначить Килю Азирова в ТКГ?
- отвести войска до Киева или Львова?
Ждём-с 😂
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14.10.2020 15:58 Відповісти
Гы-гы!
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14.10.2020 15:59 Відповісти
Все делает,чтобы ничего не делать.
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14.10.2020 15:09 Відповісти
Коли сивочолий їздив, то каци навіть не стріляли (певно ціпеніли від люті)..цікаво, як зараз буде..
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14.10.2020 15:10 Відповісти
Как будет? Как обычно: бутафорный окоп в тылу и солдаты с отобранным боекомплектом.
Зеленський вирушив на передову, щоб нагородити військових - Цензор.НЕТ 1902
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14.10.2020 15:18 Відповісти
певно так і буде..
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14.10.2020 15:21 Відповісти
На задньому плані дівчинка їсть морозиво. Певно, донька когось із сценаристів.
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14.10.2020 15:38 Відповісти
ага, на "жидозеленой передовой" где-то по Киевом.
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14.10.2020 15:55 Відповісти
Щось схоже на похоронну церемонію чи на - "по вулицям Слона водили"
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14.10.2020 16:26 Відповісти
опять у воинов оружие отберут
слава богу что для него "передовая" это максимум третья линия
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14.10.2020 15:10 Відповісти
Молодец! Аккуратно там!!!
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14.10.2020 15:11 Відповісти
Не хвилюйся,воно памперс наділо.Так що на камеру відкрито не обсереться.
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14.10.2020 15:52 Відповісти
Делаем ставки: задаст ли на передовой наш Гидрант второй вопрос о мире?
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14.10.2020 15:12 Відповісти
Идиотический сюр - принять награду от насекомого, сравнившего тебя в 2014 с бараном.
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14.10.2020 15:13 Відповісти
Опять у военных оружие отберут
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14.10.2020 15:14 Відповісти
У Києві розпочався щорічний марш до Дня Захисника України
(наживо)
https://youtu.be/LwN5HINSvio

Зеленський вирушив на передову, щоб нагородити військових - Цензор.НЕТ 6519
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14.10.2020 15:17 Відповісти
Бойцы придержите его там,до первого НЕ ПРИЦЕЛЬНОГО обстрела.
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14.10.2020 15:21 Відповісти
Поехал в очередной раз заявить: "ЯНЕЛООООООООООООООООООООООХ."
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14.10.2020 15:22 Відповісти
Вова убежал от военных, желающих поговорить за жизнь, на передовую=))) Вова, от себя не убежишь, идиот малахольный))
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14.10.2020 15:29 Відповісти
верховне сцикло на передовій...
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14.10.2020 15:33 Відповісти
После ужина в ресторане? Интерьер "передовой" оформил 95 квартал?
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14.10.2020 15:40 Відповісти
Выборы заставляют преЗЕдента совершать невозможное...
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14.10.2020 15:58 Відповісти
Жаль дети еще не выросли, а то посадил бы сына есть арбуз в 50 км от фронта и дал бы ему статус ветерана.
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14.10.2020 16:12 Відповісти
Такое впечаление что на Банковой открылся филиал
Киевской городской психиатрической больницы № 1 имени И.П. Павлова

Адрес

ПОДІЛЬСЬКИЙ, г. Киев, Кирилловская, 103
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14.10.2020 16:06 Відповісти
опять бк сдавать побратимам- ибо вова сцытся
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14.10.2020 16:37 Відповісти
А рубашечка біла?
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14.10.2020 17:16 Відповісти
трижды уклонист , нелох42 и в окопы? не верю .
хотя не бывает худа без добра. может не стреляющие сепары влупят минку в окопчик гнусавого. стран вздохнет с облегчением
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14.10.2020 18:51 Відповісти
пацифист, они за твоих нелохов всё равно голосовать не будут
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14.10.2020 20:25 Відповісти
 
 