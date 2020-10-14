Кабмин обнародовал постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений
Кабинет Министров обнародовал постановление, которым внес изменения в критерии адаптивного карантина и продлил его действие до конца 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.
Постановлением №956 ограничивается время работы ресторанов и других заведений общественного питания с 22 часов вечера до 7 часов утра, а также ужесточается ограничение по проведению массовых мероприятий (не более 50 человек в "зеленых" зонах, до 30 - в "желтых", до 20 – в "оранжевых"). Кабмин также запретил посещение зрителями спортивных мероприятий, кроме международных, по которым Минздрав будет принимать отдельные решения.
Кроме того, всем субъектам хозяйствования рекомендуется организовать посменную работу работников, при технической возможности работы в режиме реального времени через интернет с сохранением зарплаты.
Заведениям общего среднего образования рекомендуется установить с 15 до 30 октября 2020 года каникулы, а заведениям профессионального и высшего образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года перейти на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий кроме тех, которые не могут этого сделать.
Согласно постановлению, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна усилить госконтроль над соблюдением санитарного законодательства и противоэпидемических мер при работе заведений дошкольного образования, общепита физкультуры и спорта, торговли.
Органам местного самоуправления рекомендовано задействовать дополнительные единицы общественного транспорта во избежание скопления в нем людей и контролировать соблюдение противоэпидемических норм при осуществлении перевозок.
Постановлением также увеличиваются критерии показателей охвата тестированиями COVID-19 с 24 до 48 на 100 тыс. населения.
В настоящее время в Украине усредненный показатель за неделю составляет 29,7 тыс. тестов в сутки. Максимальное количество тестов в сутки достигало 34,295 тыс.
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Медики вимагають припинити роботу розважальних закладів та встановити більш чіткі обмеження кількості присутніх на масових заходах, богослужіннях та спортивних змаганнях, негайно призупиняти роботу закладів громадського харчування та сфери побутового обслуговування, де не дотримуються санітарних норм. Серед пропозицій науковців і переведення всіх закладів освіти та установ на дистанційний режим роботи.
"Ми вимагаємо від державної влади України насамперед невідкладно забезпечити неухильне дотримання тих обмежень, які вже встановлені чинними постановами Уряду. Порушників цього режиму (зокрема й тих, які лише імітують носіння масок, не закриваючи ними рота та носа) слід нещадно притягати до відповідальності, і на це повинні бути спрямовані першочергові зусилля МВС", - йдеться у заяві https://ukrainian.voanews.com/a/posylennja-karantynu/5620879.html