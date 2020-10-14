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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин обнародовал постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений

Кабмин обнародовал постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений

Кабинет Министров обнародовал постановление, которым внес изменения в критерии адаптивного карантина и продлил его действие до конца 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

Постановлением №956 ограничивается время работы ресторанов и других заведений общественного питания с 22 часов вечера до 7 часов утра, а также ужесточается ограничение по проведению массовых мероприятий (не более 50 человек в "зеленых" зонах, до 30 - в "желтых", до 20 – в "оранжевых"). Кабмин также запретил посещение зрителями спортивных мероприятий, кроме международных, по которым Минздрав будет принимать отдельные решения.

Кроме того, всем субъектам хозяйствования рекомендуется организовать посменную работу работников, при технической возможности работы в режиме реального времени через интернет с сохранением зарплаты.

Заведениям общего среднего образования рекомендуется установить с 15 до 30 октября 2020 года каникулы, а заведениям профессионального и высшего образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года перейти на дистанционную форму обучения с рекомендованным выездом студентов из общежитий кроме тех, которые не могут этого сделать.

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Согласно постановлению, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна усилить госконтроль над соблюдением санитарного законодательства и противоэпидемических мер при работе заведений дошкольного образования, общепита физкультуры и спорта, торговли.

Органам местного самоуправления рекомендовано задействовать дополнительные единицы общественного транспорта во избежание скопления в нем людей и контролировать соблюдение противоэпидемических норм при осуществлении перевозок.

Постановлением также увеличиваются критерии показателей охвата тестированиями COVID-19 с 24 до 48 на 100 тыс. населения.

В настоящее время в Украине усредненный показатель за неделю составляет 29,7 тыс. тестов в сутки. Максимальное количество тестов в сутки достигало 34,295 тыс.

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Автор: 

Кабмин (14024) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Власть делает все, чтобы как можно большее число людей потеряли работу и средства к существованию.
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14.10.2020 16:07
+1
Негайне запровадження низки нових обмежень експерти називають єдиним способом уникнути повернення тотального карантину, який діяв у країні у березні-квітні поточного року. Вчені пропонують розповсюдити вимогу перебування виключно в захисних масках на всі громадські місця в населених пунктах, починаючи з так званої жовтої зони. Це обмеження має діяти на відкритому повітрі на людних вулицях.
Медики вимагають припинити роботу розважальних закладів та встановити більш чіткі обмеження кількості присутніх на масових заходах, богослужіннях та спортивних змаганнях, негайно призупиняти роботу закладів громадського харчування та сфери побутового обслуговування, де не дотримуються санітарних норм. Серед пропозицій науковців і переведення всіх закладів освіти та установ на дистанційний режим роботи.
"Ми вимагаємо від державної влади України насамперед невідкладно забезпечити неухильне дотримання тих обмежень, які вже встановлені чинними постановами Уряду. Порушників цього режиму (зокрема й тих, які лише імітують носіння масок, не закриваючи ними рота та носа) слід нещадно притягати до відповідальності, і на це повинні бути спрямовані першочергові зусилля МВС", - йдеться у заяві https://ukrainian.voanews.com/a/posylennja-karantynu/5620879.html
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14.10.2020 15:44
+1
хоч одна падлюка напише скільки тестів в Україні ще залишилося - так той карантин забембав я вже третю маску придбав
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14.10.2020 15:51
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Негайне запровадження низки нових обмежень експерти називають єдиним способом уникнути повернення тотального карантину, який діяв у країні у березні-квітні поточного року. Вчені пропонують розповсюдити вимогу перебування виключно в захисних масках на всі громадські місця в населених пунктах, починаючи з так званої жовтої зони. Це обмеження має діяти на відкритому повітрі на людних вулицях.
Медики вимагають припинити роботу розважальних закладів та встановити більш чіткі обмеження кількості присутніх на масових заходах, богослужіннях та спортивних змаганнях, негайно призупиняти роботу закладів громадського харчування та сфери побутового обслуговування, де не дотримуються санітарних норм. Серед пропозицій науковців і переведення всіх закладів освіти та установ на дистанційний режим роботи.
"Ми вимагаємо від державної влади України насамперед невідкладно забезпечити неухильне дотримання тих обмежень, які вже встановлені чинними постановами Уряду. Порушників цього режиму (зокрема й тих, які лише імітують носіння масок, не закриваючи ними рота та носа) слід нещадно притягати до відповідальності, і на це повинні бути спрямовані першочергові зусилля МВС", - йдеться у заяві https://ukrainian.voanews.com/a/posylennja-karantynu/5620879.html
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14.10.2020 15:44 Ответить
хоч одна падлюка напише скільки тестів в Україні ще залишилося - так той карантин забембав я вже третю маску придбав
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14.10.2020 15:51 Ответить
В смысле? Вы по 2,5 месяца носите одну маску? Охренеть, гигиена и санитария на марше.
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14.10.2020 20:01 Ответить
а что есть эпидемия? или может готовимся к бизнес проекту - вакцина из кацапстана? маска нужна что бы хлебушек в магазине продали, у нас ведь болеют менты врачи и депутаты, а вот про продавцов как то забыли
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14.10.2020 20:09 Ответить
Что вы, что вы, какие эпидемии в наше время. Чистый курорт.
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14.10.2020 20:43 Ответить
Не маску а намордник. У меня намордник с 20 марта единственный грязный, одеваю только на кассе что бы продавцов не подставлять, ПНХ со своей простудой стадо
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14.10.2020 21:06 Ответить
Рекомендую и как туалетную бумагу его использовать. Будет намордник-нажопник.
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14.10.2020 22:20 Ответить
Власть делает все, чтобы как можно большее число людей потеряли работу и средства к существованию.
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14.10.2020 16:07 Ответить
Заболеют, потеряют.
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14.10.2020 22:15 Ответить
Нифига не так, филькина грамота, никто ничего не соблюдант. Каждый день парады какие-то
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14.10.2020 22:16 Ответить
 
 