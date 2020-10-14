Кабмін оприлюднив постанову щодо продовження й запровадження нових карантинних обмежень

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, якою вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину і продовжив його дію до кінця 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

Постановою №956 обмежується час роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22 години вечора до 7-ї години ранку, а також посилюється обмеження щодо проведення масових заходів (не більш як 50 осіб у "зелених" зонах, до 30 - у "жовтих", до 20 - у "помаранчевих"). Кабмін також заборонив відвідування глядачами спортивних заходів, крім міжнародних, щодо яких МОЗ ухвалюватиме окремі рішення.

Крім того, всім суб'єктам господарювання рекомендується організувати позмінну роботу працівників, за технічної можливості роботи в режимі реального часу через інтернет зі збереженням зарплати.

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Закладам загальної середньої освіти рекомендується встановити з 15 до 30 жовтня 2020 року канікули, а закладам професійної та вищої освіти з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року перейти на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків, крім тих, які не можуть цього зробити.

Згідно з постановою, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів має посилити держконтроль за дотриманням санітарного законодавства та протиепідемічних заходів під час роботи закладів дошкільної освіти, громадського харчування фізкультури і спорту, торгівлі.

Органам місцевого самоврядування рекомендовано задіяти додаткові одиниці громадського транспорту, щоб уникнути скупчення в ньому людей і контролювати дотримання протиепідемічних норм під час здійснення перевезень.

Постановою також збільшуються критерії показників охоплення тестуваннями COVID-19 із 24 до 48 на 100 тис. населення.

Нині в Україні усереднений показник за тиждень становить 29,7 тис. тестів на добу. Максимальна кількість тестів на добу досягала 34,295 тис.

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