Кабмін оприлюднив постанову щодо продовження й запровадження нових карантинних обмежень
Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, якою вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину і продовжив його дію до кінця 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.
Постановою №956 обмежується час роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22 години вечора до 7-ї години ранку, а також посилюється обмеження щодо проведення масових заходів (не більш як 50 осіб у "зелених" зонах, до 30 - у "жовтих", до 20 - у "помаранчевих"). Кабмін також заборонив відвідування глядачами спортивних заходів, крім міжнародних, щодо яких МОЗ ухвалюватиме окремі рішення.
Крім того, всім суб'єктам господарювання рекомендується організувати позмінну роботу працівників, за технічної можливості роботи в режимі реального часу через інтернет зі збереженням зарплати.
Закладам загальної середньої освіти рекомендується встановити з 15 до 30 жовтня 2020 року канікули, а закладам професійної та вищої освіти з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року перейти на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків, крім тих, які не можуть цього зробити.
Згідно з постановою, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів має посилити держконтроль за дотриманням санітарного законодавства та протиепідемічних заходів під час роботи закладів дошкільної освіти, громадського харчування фізкультури і спорту, торгівлі.
Органам місцевого самоврядування рекомендовано задіяти додаткові одиниці громадського транспорту, щоб уникнути скупчення в ньому людей і контролювати дотримання протиепідемічних норм під час здійснення перевезень.
Постановою також збільшуються критерії показників охоплення тестуваннями COVID-19 із 24 до 48 на 100 тис. населення.
Нині в Україні усереднений показник за тиждень становить 29,7 тис. тестів на добу. Максимальна кількість тестів на добу досягала 34,295 тис.
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Медики вимагають припинити роботу розважальних закладів та встановити більш чіткі обмеження кількості присутніх на масових заходах, богослужіннях та спортивних змаганнях, негайно призупиняти роботу закладів громадського харчування та сфери побутового обслуговування, де не дотримуються санітарних норм. Серед пропозицій науковців і переведення всіх закладів освіти та установ на дистанційний режим роботи.
"Ми вимагаємо від державної влади України насамперед невідкладно забезпечити неухильне дотримання тих обмежень, які вже встановлені чинними постановами Уряду. Порушників цього режиму (зокрема й тих, які лише імітують носіння масок, не закриваючи ними рота та носа) слід нещадно притягати до відповідальності, і на це повинні бути спрямовані першочергові зусилля МВС", - йдеться у заяві https://ukrainian.voanews.com/a/posylennja-karantynu/5620879.html