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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін оприлюднив постанову щодо продовження й запровадження нових карантинних обмежень

Кабмін оприлюднив постанову щодо продовження й запровадження нових карантинних обмежень

Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, якою вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину і продовжив його дію до кінця 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду.

Постановою №956 обмежується час роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування з 22 години вечора до 7-ї години ранку, а також посилюється обмеження щодо проведення масових заходів (не більш як 50 осіб у "зелених" зонах, до 30 - у "жовтих", до 20 - у "помаранчевих"). Кабмін також заборонив відвідування глядачами спортивних заходів, крім міжнародних, щодо яких МОЗ ухвалюватиме окремі рішення.

Крім того, всім суб'єктам господарювання рекомендується організувати позмінну роботу працівників, за технічної можливості роботи в режимі реального часу через інтернет зі збереженням зарплати.

Також читайте: Кабмін запроваджує нові карантинні правила: обмеження масових заходів і спортивних змагань

Закладам загальної середньої освіти рекомендується встановити з 15 до 30 жовтня 2020 року канікули, а закладам професійної та вищої освіти з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року перейти на дистанційну форму навчання з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків, крім тих, які не можуть цього зробити.

Згідно з постановою, Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів має посилити держконтроль за дотриманням санітарного законодавства та протиепідемічних заходів під час роботи закладів дошкільної освіти, громадського харчування фізкультури і спорту, торгівлі.

Органам місцевого самоврядування рекомендовано задіяти додаткові одиниці громадського транспорту, щоб уникнути скупчення в ньому людей і контролювати дотримання протиепідемічних норм під час здійснення перевезень.

Постановою також збільшуються критерії показників охоплення тестуваннями COVID-19 із 24 до 48 на 100 тис. населення.

Нині в Україні усереднений показник за тиждень становить 29,7 тис. тестів на добу. Максимальна кількість тестів на добу досягала 34,295 тис.

Також читайте: У Раді перехворіли і хворіють на COVID-19 до 60 нардепів: майже щодня в нас додаткові хворі, - Разумков

Автор: 

Кабмін (14061) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Власть делает все, чтобы как можно большее число людей потеряли работу и средства к существованию.
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14.10.2020 16:07
+1
Негайне запровадження низки нових обмежень експерти називають єдиним способом уникнути повернення тотального карантину, який діяв у країні у березні-квітні поточного року. Вчені пропонують розповсюдити вимогу перебування виключно в захисних масках на всі громадські місця в населених пунктах, починаючи з так званої жовтої зони. Це обмеження має діяти на відкритому повітрі на людних вулицях.
Медики вимагають припинити роботу розважальних закладів та встановити більш чіткі обмеження кількості присутніх на масових заходах, богослужіннях та спортивних змаганнях, негайно призупиняти роботу закладів громадського харчування та сфери побутового обслуговування, де не дотримуються санітарних норм. Серед пропозицій науковців і переведення всіх закладів освіти та установ на дистанційний режим роботи.
"Ми вимагаємо від державної влади України насамперед невідкладно забезпечити неухильне дотримання тих обмежень, які вже встановлені чинними постановами Уряду. Порушників цього режиму (зокрема й тих, які лише імітують носіння масок, не закриваючи ними рота та носа) слід нещадно притягати до відповідальності, і на це повинні бути спрямовані першочергові зусилля МВС", - йдеться у заяві https://ukrainian.voanews.com/a/posylennja-karantynu/5620879.html
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14.10.2020 15:44
+1
хоч одна падлюка напише скільки тестів в Україні ще залишилося - так той карантин забембав я вже третю маску придбав
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14.10.2020 15:51
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Негайне запровадження низки нових обмежень експерти називають єдиним способом уникнути повернення тотального карантину, який діяв у країні у березні-квітні поточного року. Вчені пропонують розповсюдити вимогу перебування виключно в захисних масках на всі громадські місця в населених пунктах, починаючи з так званої жовтої зони. Це обмеження має діяти на відкритому повітрі на людних вулицях.
Медики вимагають припинити роботу розважальних закладів та встановити більш чіткі обмеження кількості присутніх на масових заходах, богослужіннях та спортивних змаганнях, негайно призупиняти роботу закладів громадського харчування та сфери побутового обслуговування, де не дотримуються санітарних норм. Серед пропозицій науковців і переведення всіх закладів освіти та установ на дистанційний режим роботи.
"Ми вимагаємо від державної влади України насамперед невідкладно забезпечити неухильне дотримання тих обмежень, які вже встановлені чинними постановами Уряду. Порушників цього режиму (зокрема й тих, які лише імітують носіння масок, не закриваючи ними рота та носа) слід нещадно притягати до відповідальності, і на це повинні бути спрямовані першочергові зусилля МВС", - йдеться у заяві https://ukrainian.voanews.com/a/posylennja-karantynu/5620879.html
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14.10.2020 15:44 Відповісти
хоч одна падлюка напише скільки тестів в Україні ще залишилося - так той карантин забембав я вже третю маску придбав
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14.10.2020 15:51 Відповісти
В смысле? Вы по 2,5 месяца носите одну маску? Охренеть, гигиена и санитария на марше.
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14.10.2020 20:01 Відповісти
а что есть эпидемия? или может готовимся к бизнес проекту - вакцина из кацапстана? маска нужна что бы хлебушек в магазине продали, у нас ведь болеют менты врачи и депутаты, а вот про продавцов как то забыли
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14.10.2020 20:09 Відповісти
Что вы, что вы, какие эпидемии в наше время. Чистый курорт.
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14.10.2020 20:43 Відповісти
Не маску а намордник. У меня намордник с 20 марта единственный грязный, одеваю только на кассе что бы продавцов не подставлять, ПНХ со своей простудой стадо
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14.10.2020 21:06 Відповісти
Рекомендую и как туалетную бумагу его использовать. Будет намордник-нажопник.
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14.10.2020 22:20 Відповісти
Власть делает все, чтобы как можно большее число людей потеряли работу и средства к существованию.
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14.10.2020 16:07 Відповісти
Заболеют, потеряют.
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14.10.2020 22:15 Відповісти
Нифига не так, филькина грамота, никто ничего не соблюдант. Каждый день парады какие-то
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14.10.2020 22:16 Відповісти
 
 