РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9839 посетителей онлайн
Новости
4 321 14

Зеленский присвоил почетные наименования пяти военным подразделениям

Зеленский присвоил почетные наименования пяти военным подразделениям

Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования пяти военным подразделениям.

Об этом говорится в соответствующих указах (№432-436) на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Третья бригада оперативного назначения Национальной гвардии получила почетное наименование "имени полковника Петра Болбочана", а 40-й полк НГУ отныне будет носить имя полковника Данилы Нечая. Почетное наименование "имени генерал-майора Александра Радиевского" присвоили 16-му полку охраны общественного порядка НГУ.

Почетное наименование "имени Сечевых Стрельцов" было присвоено также 9-му пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины, а 43-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ глава государства присвоил имя гетмана Тараса Трясило.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отправился на передовую, чтобы наградить военных

Автор: 

Госпогранслужба (6369) Зеленский (20202) Национальная гвардия (2106) День защитников и защитниц Украины (171) ВСУ (6539)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав усіх зі святом Покрова Пресвятої Богородиці та Днем Захисника України. Він також подякував українським військовим за їхній подвиг на фронті.
Про це йдеться на сайті https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3410219529054164 ПЦУ.
"Від княжих часів, славної козаччини і до сьогодні наш народ по-особливому шанує заступництво Божої Матері, Її благодатний Покров, який впродовж багатьох століть оберігає наш народ, нашу віру, мову, традиції, культуру, і який допоміг зберегти для нас нашу, вже незалежну, Українську державу, а також нашу, вже незалежну, помісну Українську Православну Церкву.
Українському народу здавна притаманна особлива любов, шанування і благоговіння перед Богородицею. А для козаків день Покрова Божої Матері був найбільшим святом. Вони вірили, що Пресвята Богородиця охороняє їх, вважали Її своєю Заступницею і Покровителькою. На Запоріжжі у козаків була церква святої Покрови, а в кожному курені - Її ікона. Саме на Покрову у козаків відбувалися вибори нового отамана. Зображували Богородицю й на хоругвах, під якими козаки виступали в походи. А перед кожним походом навколішки ставали на молитву: "Під Твою милість прибігаємо...".
Під покровительство Богородиці віддали себе згодом і воїни Української повстанської армії. І ******* військо України, яке наслідує традиції оборонців попередніх епох, в цей день тепер відзначає День захисника України.
Наша Церква завжди молиться за збереження життя усіх захисників, ми дбаємо, щоби наші воїни по-особливому відчували духовну підтримку й опіку. В сьогоднішнє свято ми дякуємо усім захисникам, хто боронить нашу землю, батьківську віру, рідну мову від агресора. Богородиця завжди приходить на допомогу тим, хто звертається до Неї зі щирою молитвою. Тож сьогодні ми уклінно Її просимо: "Пресвята Діво Маріє, покрий нас чесним Твоїм омофором і визволи нас від усякого зла, благаючи Сина Твого, Христа Бога нашого, щоб спас душі наші", - йдеться у повідомленні.
показать весь комментарий
14.10.2020 15:47
+4
Зеленский присвоил почетные наименования пяти военным подразделениям - Цензор.НЕТ 2365
показать весь комментарий
14.10.2020 15:48
+3
Ну всё, щаз ленточки начнёт резать и автобусные остановки открывать. Дебил, м-ля.
показать весь комментарий
14.10.2020 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав усіх зі святом Покрова Пресвятої Богородиці та Днем Захисника України. Він також подякував українським військовим за їхній подвиг на фронті.
Про це йдеться на сайті https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3410219529054164 ПЦУ.
"Від княжих часів, славної козаччини і до сьогодні наш народ по-особливому шанує заступництво Божої Матері, Її благодатний Покров, який впродовж багатьох століть оберігає наш народ, нашу віру, мову, традиції, культуру, і який допоміг зберегти для нас нашу, вже незалежну, Українську державу, а також нашу, вже незалежну, помісну Українську Православну Церкву.
Українському народу здавна притаманна особлива любов, шанування і благоговіння перед Богородицею. А для козаків день Покрова Божої Матері був найбільшим святом. Вони вірили, що Пресвята Богородиця охороняє їх, вважали Її своєю Заступницею і Покровителькою. На Запоріжжі у козаків була церква святої Покрови, а в кожному курені - Її ікона. Саме на Покрову у козаків відбувалися вибори нового отамана. Зображували Богородицю й на хоругвах, під якими козаки виступали в походи. А перед кожним походом навколішки ставали на молитву: "Під Твою милість прибігаємо...".
Під покровительство Богородиці віддали себе згодом і воїни Української повстанської армії. І ******* військо України, яке наслідує традиції оборонців попередніх епох, в цей день тепер відзначає День захисника України.
Наша Церква завжди молиться за збереження життя усіх захисників, ми дбаємо, щоби наші воїни по-особливому відчували духовну підтримку й опіку. В сьогоднішнє свято ми дякуємо усім захисникам, хто боронить нашу землю, батьківську віру, рідну мову від агресора. Богородиця завжди приходить на допомогу тим, хто звертається до Неї зі щирою молитвою. Тож сьогодні ми уклінно Її просимо: "Пресвята Діво Маріє, покрий нас чесним Твоїм омофором і визволи нас від усякого зла, благаючи Сина Твого, Христа Бога нашого, щоб спас душі наші", - йдеться у повідомленні.
показать весь комментарий
14.10.2020 15:47 Ответить
Зеленский присвоил почетные наименования пяти военным подразделениям - Цензор.НЕТ 2365
показать весь комментарий
14.10.2020 15:48 Ответить
Ну всё, щаз ленточки начнёт резать и автобусные остановки открывать. Дебил, м-ля.
показать весь комментарий
14.10.2020 15:53 Ответить
не погано було б Гонти та Залізняка..символічно так..
показать весь комментарий
14.10.2020 16:00 Ответить
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Шеф MI-6 на беспрецедентной встрече с главой иностранного государства ознакомил Зеленского с досье на «Козыря».
показать весь комментарий
14.10.2020 16:03 Ответить
Судя по вполне достойным названиям, *************** подписывал документы о присвоении не глядя или под парами..
показать весь комментарий
14.10.2020 16:11 Ответить
Эх, молодец, чертяка )
показать весь комментарий
14.10.2020 16:24 Ответить
Все эти "почётные" наименования- шароварщина и клоунство. От этого танки лучше не станут и враги не передохнут.
показать весь комментарий
14.10.2020 16:31 Ответить
Это при зе.
А при пе - нет.
показать весь комментарий
14.10.2020 16:33 Ответить
Зеленський присвоїв почесні найменування п'яти військовим підрозділам - Цензор.НЕТ 1564
показать весь комментарий
14.10.2020 16:45 Ответить
Провалили програму озброєнь вирішили на назвах виїхати, ніби вже звільнили хоча б те, що зелений хробак здав ворогу.
показать весь комментарий
14.10.2020 17:59 Ответить
в Украине война, поэтому звания генералов получили: в мчс, департаменте персонала, в патрульной и нац. полиции, в оперативном документировании, внутренней беопасности сбу и в логистике. последние ганяют боевую технику. оос, место дислокации, учения и назад в оос и все

это эшалонами. то есть выкидывая или даря бабло армии, укрзализниці. тоесть на ветер. сбу за то что по киеву гуляют банды иностранцев а мчс за нев....бенное колличество пожаров. ВСЕ КАЖЕТЬСЯ ЛОГИЧНЫМ. или может я ошибаюсь
показать весь комментарий
14.10.2020 18:26 Ответить
трижды уклонист гнусавый какие то звания раздает. таки конченый нелохоманский. неужто дерьмак новый айкосик притаранил? я смотрю членограй превратил свою администрацию в филиал 95 квартала.
показать весь комментарий
14.10.2020 18:59 Ответить
мабуть підрозділ імені зєлі, підрозділ імені бєні, підрозділ імені лєни, підрозділ імені гепи, підрозділ імені допи...
показать весь комментарий
14.10.2020 21:27 Ответить
 
 