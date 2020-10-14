Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування п'яти військовим підрозділам.

Про це йдеться у відповідних указах (№432-436) на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Третя бригада оперативного призначення Національної гвардії отримала почесне найменування "імені полковника Петра Болбочана", а 40-й полк НГУ відтепер носитиме ім'я полковника Данила Нечая. Почесне найменування "імені генерал-майора Олександра Радієвського" присвоїли 16-му полку охорони громадського порядку НГУ.

Почесне найменування "імені Січових Стрільців" було присвоєно також 9-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України, а 43-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ глава держави присвоїв ім'я гетьмана Тараса Трясила.

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