Зеленський присвоїв почесні найменування п'яти військовим підрозділам
Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування п'яти військовим підрозділам.
Про це йдеться у відповідних указах (№432-436) на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Третя бригада оперативного призначення Національної гвардії отримала почесне найменування "імені полковника Петра Болбочана", а 40-й полк НГУ відтепер носитиме ім'я полковника Данила Нечая. Почесне найменування "імені генерал-майора Олександра Радієвського" присвоїли 16-му полку охорони громадського порядку НГУ.
Почесне найменування "імені Січових Стрільців" було присвоєно також 9-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України, а 43-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ глава держави присвоїв ім'я гетьмана Тараса Трясила.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про це йдеться на сайті https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3410219529054164 ПЦУ.
"Від княжих часів, славної козаччини і до сьогодні наш народ по-особливому шанує заступництво Божої Матері, Її благодатний Покров, який впродовж багатьох століть оберігає наш народ, нашу віру, мову, традиції, культуру, і який допоміг зберегти для нас нашу, вже незалежну, Українську державу, а також нашу, вже незалежну, помісну Українську Православну Церкву.
Українському народу здавна притаманна особлива любов, шанування і благоговіння перед Богородицею. А для козаків день Покрова Божої Матері був найбільшим святом. Вони вірили, що Пресвята Богородиця охороняє їх, вважали Її своєю Заступницею і Покровителькою. На Запоріжжі у козаків була церква святої Покрови, а в кожному курені - Її ікона. Саме на Покрову у козаків відбувалися вибори нового отамана. Зображували Богородицю й на хоругвах, під якими козаки виступали в походи. А перед кожним походом навколішки ставали на молитву: "Під Твою милість прибігаємо...".
Під покровительство Богородиці віддали себе згодом і воїни Української повстанської армії. І ******* військо України, яке наслідує традиції оборонців попередніх епох, в цей день тепер відзначає День захисника України.
Наша Церква завжди молиться за збереження життя усіх захисників, ми дбаємо, щоби наші воїни по-особливому відчували духовну підтримку й опіку. В сьогоднішнє свято ми дякуємо усім захисникам, хто боронить нашу землю, батьківську віру, рідну мову від агресора. Богородиця завжди приходить на допомогу тим, хто звертається до Неї зі щирою молитвою. Тож сьогодні ми уклінно Її просимо: "Пресвята Діво Маріє, покрий нас чесним Твоїм омофором і визволи нас від усякого зла, благаючи Сина Твого, Христа Бога нашого, щоб спас душі наші", - йдеться у повідомленні.
@apiontkovsky
Шеф MI-6 на беспрецедентной встрече с главой иностранного государства ознакомил Зеленского с досье на «Козыря».
А при пе - нет.
это эшалонами. то есть выкидывая или даря бабло армии, укрзализниці. тоесть на ветер. сбу за то что по киеву гуляют банды иностранцев а мчс за нев....бенное колличество пожаров. ВСЕ КАЖЕТЬСЯ ЛОГИЧНЫМ. или может я ошибаюсь