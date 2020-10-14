УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9636 відвідувачів онлайн
Новини
4 321 14

Зеленський присвоїв почесні найменування п'яти військовим підрозділам

Зеленський присвоїв почесні найменування п'яти військовим підрозділам

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування п'яти військовим підрозділам.

Про це йдеться у відповідних указах (№432-436) на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Третя бригада оперативного призначення Національної гвардії отримала почесне найменування "імені полковника Петра Болбочана", а 40-й полк НГУ відтепер носитиме ім'я полковника Данила Нечая. Почесне найменування "імені генерал-майора Олександра Радієвського" присвоїли 16-му полку охорони громадського порядку НГУ.

Почесне найменування "імені Січових Стрільців" було присвоєно також 9-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України, а 43-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ глава держави присвоїв ім'я гетьмана Тараса Трясила.

Також читайте: Зеленський вирушив на передову, щоб нагородити військових

Автор: 

Держприкордонслужба (5922) Зеленський (23659) Національна гвардія (1517) День захисників і захисниць України (157) ЗСУ (7492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав усіх зі святом Покрова Пресвятої Богородиці та Днем Захисника України. Він також подякував українським військовим за їхній подвиг на фронті.
Про це йдеться на сайті https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3410219529054164 ПЦУ.
"Від княжих часів, славної козаччини і до сьогодні наш народ по-особливому шанує заступництво Божої Матері, Її благодатний Покров, який впродовж багатьох століть оберігає наш народ, нашу віру, мову, традиції, культуру, і який допоміг зберегти для нас нашу, вже незалежну, Українську державу, а також нашу, вже незалежну, помісну Українську Православну Церкву.
Українському народу здавна притаманна особлива любов, шанування і благоговіння перед Богородицею. А для козаків день Покрова Божої Матері був найбільшим святом. Вони вірили, що Пресвята Богородиця охороняє їх, вважали Її своєю Заступницею і Покровителькою. На Запоріжжі у козаків була церква святої Покрови, а в кожному курені - Її ікона. Саме на Покрову у козаків відбувалися вибори нового отамана. Зображували Богородицю й на хоругвах, під якими козаки виступали в походи. А перед кожним походом навколішки ставали на молитву: "Під Твою милість прибігаємо...".
Під покровительство Богородиці віддали себе згодом і воїни Української повстанської армії. І ******* військо України, яке наслідує традиції оборонців попередніх епох, в цей день тепер відзначає День захисника України.
Наша Церква завжди молиться за збереження життя усіх захисників, ми дбаємо, щоби наші воїни по-особливому відчували духовну підтримку й опіку. В сьогоднішнє свято ми дякуємо усім захисникам, хто боронить нашу землю, батьківську віру, рідну мову від агресора. Богородиця завжди приходить на допомогу тим, хто звертається до Неї зі щирою молитвою. Тож сьогодні ми уклінно Її просимо: "Пресвята Діво Маріє, покрий нас чесним Твоїм омофором і визволи нас від усякого зла, благаючи Сина Твого, Христа Бога нашого, щоб спас душі наші", - йдеться у повідомленні.
показати весь коментар
14.10.2020 15:47
+4
Зеленский присвоил почетные наименования пяти военным подразделениям - Цензор.НЕТ 2365
показати весь коментар
14.10.2020 15:48
+3
Ну всё, щаз ленточки начнёт резать и автобусные остановки открывать. Дебил, м-ля.
показати весь коментар
14.10.2020 15:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав усіх зі святом Покрова Пресвятої Богородиці та Днем Захисника України. Він також подякував українським військовим за їхній подвиг на фронті.
Про це йдеться на сайті https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/3410219529054164 ПЦУ.
"Від княжих часів, славної козаччини і до сьогодні наш народ по-особливому шанує заступництво Божої Матері, Її благодатний Покров, який впродовж багатьох століть оберігає наш народ, нашу віру, мову, традиції, культуру, і який допоміг зберегти для нас нашу, вже незалежну, Українську державу, а також нашу, вже незалежну, помісну Українську Православну Церкву.
Українському народу здавна притаманна особлива любов, шанування і благоговіння перед Богородицею. А для козаків день Покрова Божої Матері був найбільшим святом. Вони вірили, що Пресвята Богородиця охороняє їх, вважали Її своєю Заступницею і Покровителькою. На Запоріжжі у козаків була церква святої Покрови, а в кожному курені - Її ікона. Саме на Покрову у козаків відбувалися вибори нового отамана. Зображували Богородицю й на хоругвах, під якими козаки виступали в походи. А перед кожним походом навколішки ставали на молитву: "Під Твою милість прибігаємо...".
Під покровительство Богородиці віддали себе згодом і воїни Української повстанської армії. І ******* військо України, яке наслідує традиції оборонців попередніх епох, в цей день тепер відзначає День захисника України.
Наша Церква завжди молиться за збереження життя усіх захисників, ми дбаємо, щоби наші воїни по-особливому відчували духовну підтримку й опіку. В сьогоднішнє свято ми дякуємо усім захисникам, хто боронить нашу землю, батьківську віру, рідну мову від агресора. Богородиця завжди приходить на допомогу тим, хто звертається до Неї зі щирою молитвою. Тож сьогодні ми уклінно Її просимо: "Пресвята Діво Маріє, покрий нас чесним Твоїм омофором і визволи нас від усякого зла, благаючи Сина Твого, Христа Бога нашого, щоб спас душі наші", - йдеться у повідомленні.
показати весь коментар
14.10.2020 15:47 Відповісти
Зеленский присвоил почетные наименования пяти военным подразделениям - Цензор.НЕТ 2365
показати весь коментар
14.10.2020 15:48 Відповісти
Ну всё, щаз ленточки начнёт резать и автобусные остановки открывать. Дебил, м-ля.
показати весь коментар
14.10.2020 15:53 Відповісти
не погано було б Гонти та Залізняка..символічно так..
показати весь коментар
14.10.2020 16:00 Відповісти
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Шеф MI-6 на беспрецедентной встрече с главой иностранного государства ознакомил Зеленского с досье на «Козыря».
показати весь коментар
14.10.2020 16:03 Відповісти
Судя по вполне достойным названиям, *************** подписывал документы о присвоении не глядя или под парами..
показати весь коментар
14.10.2020 16:11 Відповісти
Эх, молодец, чертяка )
показати весь коментар
14.10.2020 16:24 Відповісти
Все эти "почётные" наименования- шароварщина и клоунство. От этого танки лучше не станут и враги не передохнут.
показати весь коментар
14.10.2020 16:31 Відповісти
Это при зе.
А при пе - нет.
показати весь коментар
14.10.2020 16:33 Відповісти
Зеленський присвоїв почесні найменування п'яти військовим підрозділам - Цензор.НЕТ 1564
показати весь коментар
14.10.2020 16:45 Відповісти
Провалили програму озброєнь вирішили на назвах виїхати, ніби вже звільнили хоча б те, що зелений хробак здав ворогу.
показати весь коментар
14.10.2020 17:59 Відповісти
в Украине война, поэтому звания генералов получили: в мчс, департаменте персонала, в патрульной и нац. полиции, в оперативном документировании, внутренней беопасности сбу и в логистике. последние ганяют боевую технику. оос, место дислокации, учения и назад в оос и все

это эшалонами. то есть выкидывая или даря бабло армии, укрзализниці. тоесть на ветер. сбу за то что по киеву гуляют банды иностранцев а мчс за нев....бенное колличество пожаров. ВСЕ КАЖЕТЬСЯ ЛОГИЧНЫМ. или может я ошибаюсь
показати весь коментар
14.10.2020 18:26 Відповісти
трижды уклонист гнусавый какие то звания раздает. таки конченый нелохоманский. неужто дерьмак новый айкосик притаранил? я смотрю членограй превратил свою администрацию в филиал 95 квартала.
показати весь коментар
14.10.2020 18:59 Відповісти
мабуть підрозділ імені зєлі, підрозділ імені бєні, підрозділ імені лєни, підрозділ імені гепи, підрозділ імені допи...
показати весь коментар
14.10.2020 21:27 Відповісти
 
 