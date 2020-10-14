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Наемники РФ один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, - штаб ООС

Наемники РФ один раз нарушили режим

С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности бригад ВСУ зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны наемников РФ.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Так, вблизи Водяного противник применил стрелковое оружие. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении ООС.

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Автор: 

обстрел (26862) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+7
Найманці РФ один раз порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8566
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14.10.2020 18:12
+4
Більша частина фанів ЗЕ пов'язувала надії на майбутнє з тим що він понад 20 років прожив у Москві і на колінах просив ***** забрати його в РФ.
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14.10.2020 18:55
+3
Найманці РФ один раз порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9429
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14.10.2020 18:17
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Найманці РФ один раз порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8566
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14.10.2020 18:12 Ответить
Найманці РФ один раз порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9429
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14.10.2020 18:17 Ответить
один раз - не нарушитель
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14.10.2020 18:58 Ответить
Після "виборів" подивимось, скільки позаду зрадників. Не скільки не жаль ту молодь "смартфонівську", одурених квартєтом піаністів, у трамваях чи тролейбусах з маршрутками у 1919 "хуже не будет", На жаль ці смартфончікі вже не порозумнішають.
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14.10.2020 18:31 Ответить
Найманці РФ один раз порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6689
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14.10.2020 18:17 Ответить
В Кацапии Мещанский суд Москвы приговорил бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину к 4 годам лишения свободы....
В Москве уничтожили Библиотеку украинской литературы....

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/21/7178355/
Все украинские школы в России закрыты:
В России проживают 7 миллионов украинцев и нет ни ОДНОЙ Украинской школы в России.

https://prm.ua/ru/v-rossii-zhivet-pochti-7-millionov-ukraintsev-net-ni-odnoy-ukrainskoy-shkolyi-elchenko-v-oon/

И тд. и тп. так всегда .
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14.10.2020 19:07 Ответить
Найманці РФ один раз порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2460
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14.10.2020 18:51 Ответить
Більша частина фанів ЗЕ пов'язувала надії на майбутнє з тим що він понад 20 років прожив у Москві і на колінах просив ***** забрати його в РФ.
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14.10.2020 18:55 Ответить
но официально заявляют про то, что Порох не дал им верхом на танках отвоевать Донецк
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14.10.2020 19:00 Ответить
в Зелю не попали? Нема втрат?
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14.10.2020 20:56 Ответить
 
 