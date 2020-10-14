Наемники РФ один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, - штаб ООС

С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности бригад ВСУ зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны наемников РФ.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Так, вблизи Водяного противник применил стрелковое оружие. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении ООС.

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