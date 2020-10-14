Наемники РФ один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, - штаб ООС
С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности бригад ВСУ зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны наемников РФ.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"Так, вблизи Водяного противник применил стрелковое оружие. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении ООС.
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В Москве уничтожили Библиотеку украинской литературы....
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/21/7178355/
Все украинские школы в России закрыты:
В России проживают 7 миллионов украинцев и нет ни ОДНОЙ Украинской школы в России.
https://prm.ua/ru/v-rossii-zhivet-pochti-7-millionov-ukraintsev-net-ni-odnoy-ukrainskoy-shkolyi-elchenko-v-oon/
И тд. и тп. так всегда .