Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину, поскольку та не прошла третью стадию клинических испытаний.
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В мире не существует подтверждений того, что та вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы, особенно третью, клинических испытаний. Мы знаем, что в мире есть много изготовителей вакцин достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия предусматривает большое количество людей, являющихся добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий – покупать или нет", - сказал Степанов.
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Министр отметил, что, прежде всего, нужно понимать безопасность любой вакцины, и только тогда ее можно рекомендовать. Он добавил, что перед регистрацией любая вакцина должна пройти определенные стадии клинических испытаний.
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будєшь ізбавітєлєм
Вранці ж говорив,що не виключає закупівлю кацапського шмурдяка-вакцини.А тут вже категорично проти.Чи коменти на Цензорі почитав?
но в будущем, если пройдет, то такого исключить нельзя
хм, а китайцев зачем тогда травить, они ж вроде с ними братья навек...все ж думаю, китайское происхождение у вируса, вот только не понятно, природное или исскуственноеhttps://censor.net/ru/comments/locate/3224811/019214af-bba3-713e-a736-0bbb7e9bbc83Ответить
с утра одно...к вечеру другое...а назавтра (утро-мудренее ж знаешь?)))) так уже и закупят )))
1. Лизнуть соль, выпить, лизнуть лимон.
2. Между первой и второй перерывчик небольшой.
3. Первая колОм, вторая соколОм, третья - мелкой пташечкой.
Казахстан в августе подписал с РФПИ соглашение о поставках свыше 2 млн доз потенциальной вакцины после прохождения всех испытаний. Глава фонда Кирилл Дмитриев говорил, что вместе с иностранными партнерами Россия может производить более 500 млн доз вакцины в год в пяти государствах, в частности в ОАЭ, Саудовской Аравии и на Филиппинах.
"66% жителей Мексики выразили доверие к российской вакцине, согласно проведенным в стране опросам", - подтвердил позже Дмитриев. По его словам, 32 млн доз может обеспечить прививками чертверть населения страны.
А где же знаменитая российская вакцина? Почему ее не поставляют в бедствующие донбасские бантустаны?
9 сентября в России началась вакцинация "Спутником V". Первые прививки сделали в Москве.
Речь идет о 40 тысячах добровольцах, которые участвуют в третьей фазе клинических исследований вакцины, разработанной в центре им. Гамалеи и зарегистрированной в августе (первой в мире). Параллельно прививки с российской вакциной должны делать людям из групп риска - врачам, учителям и т.д. Минздрав в среду сообщил, что эта вакцинация должна начаться "в ближайшее время".
Первые добровольцы из Москвы уже сделали прививки, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Первая партия вакцины поступила в три поликлиники.
Эта временная регистрация должна закончиться 1 января 2021 года. К этому моменту планируется завершить третью фазу клинических испытаний - и в случае успеха вакцина будет одобрена для использования населением.
Испытания во время первой и второй фаз были достаточно ограниченными, что вызывает некоторые опасения.
Стандартная практика подразумевает три этапа клинических испытаний, во время которых проверяется безопасность, ответ иммунной системы и возможность безопасного использования вакцины различными группами населения, в том числе теми, для кого вирус особенно опасен.
Первую и вторую фазу испытаний проводило российское министерство обороны, НИЦ им. Гамалеи и Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Военные сообщили, что вакцина испытывалась на примерно 50 добровольцах в госпитале Бурденко.
- Да, наибольшее количество вопросов вызывает распределение независимых друг от друга экспериментальных значений сразу на нескольких графиках. Например, уровень разных типов Т-лимфоцитов (CD4 и CD8) у девяти пациентов из девяти оказались абсолютно идентичными.
- То есть полностью исключить возможность совпадений нельзя?
- Разумеется, нет. Однако вероятность этого примерно такая же, как у всех девяти человек, собранных в одной комнате, обнаружить одинаковое соотношение длины пальцев ног с количеством волос на голове. Эта величина составляет порядка сотых долей процента.))) пистдеж эта рюская вакцина)))
В Україні кількість померлих від коронавірусу - понад 5 тисяч осіб. За минулу добу в країні виявили ще 5 590 нових випадків захворювання на Covid-19. Усього від початку пандемії в Україні захворіли понад 270 тисяч людей. Останнім часом збільшилася кількість важких випадків. Пацієнти все частіше потребують госпіталізації. Через це в деяких регіонах лікарні вже переповнені. Подробиці у відеосюжеті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».
Відео https://www.radiosvoboda.org/a/video-coronavirus-kovid-covid-ukraine/30892544.html
Беспредметный треп.
Тодуров очень любит деньги
Больше, чем надо
А тебя не удивляет, что все 60 болевших и болеющих депутатов живы?
https://censor.net/ru/news/3224772/v_rade_pereboleli_i_boleyut_covid19_do_60_nardepov_pochti_kajdyyi_den_u_nas_dopolnitelnye_zabolevshie
Их кололи рашкованской вакциной конечно.
Трампа тоже? Он з три дня "вылечился".
И если ты за этим следишь, а не просто пыль поднимаеш, смертность в районе 3%. Не так уж и много, но нехороших последствий...
Полгода назад наверное подьезд лизолом залили бы
А сейчас - ни-че-го.
Тобто,якби пройшла всі стадії-закупляли б вагонами...
Совки - вперед вакцинироваться вакциной-петушатором.
или выбрать
https://censor.net/ru/news/3224820/vaktsina_ot_covid19_budet_stoit_chut_bolshe_tysyachi_griven_stepanov