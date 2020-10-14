Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину, поскольку та не прошла третью стадию клинических испытаний.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В мире не существует подтверждений того, что та вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы, особенно третью, клинических испытаний. Мы знаем, что в мире есть много изготовителей вакцин достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия предусматривает большое количество людей, являющихся добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий – покупать или нет", - сказал Степанов.

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Министр отметил, что, прежде всего, нужно понимать безопасность любой вакцины, и только тогда ее можно рекомендовать. Он добавил, что перед регистрацией любая вакцина должна пройти определенные стадии клинических испытаний.