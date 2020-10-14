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Новости Коронавирус и карантин
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Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов

Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину, поскольку та не прошла третью стадию клинических испытаний.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В мире не существует подтверждений того, что та вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы, особенно третью, клинических испытаний. Мы знаем, что в мире есть много изготовителей вакцин достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия предусматривает большое количество людей, являющихся добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий – покупать или нет", - сказал Степанов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тодуров заявил, что российскую вакцину от COVID-19 уже используют в Украине. В Минздраве об этом не знают

Министр отметил, что, прежде всего, нужно понимать безопасность любой вакцины, и только тогда ее можно рекомендовать. Он добавил, что перед регистрацией любая вакцина должна пройти определенные стадии клинических испытаний.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (95352) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
тільки дибіл добровільно вколить собі ту каламуть.
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14.10.2020 22:49
+13
Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 4711
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14.10.2020 22:52
+11
Хто не буде колоти ,відключемо газ !!))
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14.10.2020 22:53
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Правила форума Совет форумчан
тільки дибіл добровільно вколить собі ту каламуть.
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14.10.2020 22:49 Ответить
А если я уже, милая Ксения?
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14.10.2020 23:13 Ответить
Она четко написала, кто может это сделать
Если ты с первого раза не понял - то у тебя уже началось...
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14.10.2020 23:23 Ответить
У меня не прекращалось.
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14.10.2020 23:48 Ответить
Ну так делай что-нибуть, что ж ты этим хвалишся?
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14.10.2020 23:51 Ответить
купив цапа - продай цапа
будєшь ізбавітєлєм
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14.10.2020 23:59 Ответить
Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 4711
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14.10.2020 22:52 Ответить
Якість росєйської вакціни вимірюється % вмісту С2Н5ОН !!!)))
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14.10.2020 22:55 Ответить
А шо такоє з Степановим сталося?Як бабака пошептала.
Вранці ж говорив,що не виключає закупівлю кацапського шмурдяка-вакцини.А тут вже категорично проти.Чи коменти на Цензорі почитав?
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14.10.2020 22:53 Ответить
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину, поскольку та не прошла третью стадию клинических испытаний. Источник: https://censor.net/ru/n3224811
но в будущем, если пройдет, то такого исключить нельзя
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14.10.2020 22:59 Ответить
Никак не определится,- трусы или крестик. "Шел бы ты, Ванек, в депутаты".
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15.10.2020 07:11 Ответить
Думаю відкат станє вирішальним при виборі вакцини.
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14.10.2020 22:53 Ответить
Хто не буде колоти ,відключемо газ !!))
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14.10.2020 22:53 Ответить
Ні, трохи підвищемо тариф і люди самі його повідключають.
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14.10.2020 22:56 Ответить
Для нескольких идиотов можно было бы купить,пусть подыхают.
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14.10.2020 22:54 Ответить
Мертведчук хвастался, что уже кололся....Или брешет, или ета кремлёвская дрянь убивает медленно....Кстати, Мертведчук стал выглядеть в последнее время ещё отвратительнее, чем обычно....Хотя, и раньше он напоминал труп, выловленный из проруби...Через полгода после ныряния... Кернес на путинскую вакцину не купился - полетел спасаться в Шарите...Хотя, надеюсь он уже отмучился....Но нам об этом не говорят, хотят сделать сюрприз на выборы...
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14.10.2020 23:33 Ответить
Конечно брешет,он же понимает,чего стоит путинская вакцина.
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14.10.2020 23:34 Ответить
заболевшему ковидом вакцина уже не поможет, вакцина должна вводиться зараннее для предупреждения заболевания или протекания его в легком виде
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14.10.2020 23:48 Ответить
Советская школа вакцинации была несомненно одной из мощнейших в мире. Вопрос осталось ли что-то от этого на раисси. Вполне возможно.
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14.10.2020 22:54 Ответить
ну скоро узнаем...хотя как то сомнительно, что рашисты тут впереди планеты всей оказались
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14.10.2020 23:00 Ответить
"И даже в области балета , ми впереди планети всей!" !!!)))
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14.10.2020 23:02 Ответить
Про впереди конечно трындёж. Вакцины есть у всех, и то что русня зарегистрировала свою по упрощённой схеме ("в связи с особыми обстоятельствами"), не делает её лидером.
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14.10.2020 23:05 Ответить
ну хз хз...скоро все узнаем..а на каком этапе исследований западные вакцины?
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14.10.2020 23:16 Ответить
Ну, если правда, что они этот вирус синтезировали - вполне возможно.
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14.10.2020 23:17 Ответить
хм, а китайцев зачем тогда травить, они ж вроде с ними братья навек...все ж думаю, китайское происхождение у вируса, вот только не понятно, природное или исскуственное
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14.10.2020 23:20 Ответить
Если кацапы сами вирус разработали и выпустили, что очень на них похоже, то и вакцину им проще было сделать. Незначительные побочные действия, в виде преждевременной смерти кацапов никогда не волновали.
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15.10.2020 06:33 Ответить
Україна не закуповуватиме російську вакцину проти коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 6626 https://censor.net/ru/user/166989

хм, а китайцев зачем тогда травить, они ж вроде с ними братья навек...все ж думаю, китайское происхождение у вируса, вот только не понятно, природное или исскуственноеhttps://censor.net/ru/comments/locate/3224811/019214af-bba3-713e-a736-0bbb7e9bbc83Ответить
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15.10.2020 07:34 Ответить
Сьогодні зранку вже готові були купляти , а під вечір об...лися 😹
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14.10.2020 22:54 Ответить
Марш УПА побачили - нічого дивного.
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14.10.2020 22:57 Ответить
Доказана эффективность российской вакцины от COVID,- она эффективно позволяет заработать её производителям.
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14.10.2020 22:57 Ответить
Ну и ладненько , - что не прошла 3 стадию. Медведчук Блейфовал , - реклама была расчитана на идиотов , что побегут как за боярышником .
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14.10.2020 22:58 Ответить
Це була чергова порція локшини на вуха лохтората !!)))
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14.10.2020 23:01 Ответить
так шо и "Мрию" зря в дорогу собрали, и дополнительные полки в "эпицентре" тоже зря наставили?
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14.10.2020 22:58 Ответить
та пагодь!
с утра одно...к вечеру другое...а назавтра (утро-мудренее ж знаешь?)))) так уже и закупят )))
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14.10.2020 23:12 Ответить
шо то не подумав)) действительно, тем более там сёдня ***** уже обьявил о создании другой вакцины та й третёй на подходе.
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14.10.2020 23:26 Ответить
та у них этих вакцин...как гуталину у Матроскина ))) - фуфломицин-1, фуфломицин-2 и т.д.
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14.10.2020 23:28 Ответить
))
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14.10.2020 23:34 Ответить
Появилась инструкция вакцины от COVID-19 центра «Вектор»:
1. Лизнуть соль, выпить, лизнуть лимон.
2. Между первой и второй перерывчик небольшой.
3. Первая колОм, вторая соколОм, третья - мелкой пташечкой.
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14.10.2020 22:59 Ответить
Вообще не о чем разговаривать - РФ лживое и подлое государство, в котором чиновники высшего уровня бесконечно лгут и изворачиваются, сочиняя небылицы и игнорируя международное право. Нет никакой вакцины, есть сомнительный экспериментальный препарат, который проходит некое "тестирование". Кто в мире эту "вакцину" воспринимает всерьёз, особенно после допинг скандалов и всем что с ними связано?
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14.10.2020 23:00 Ответить
если верить рашистам, у них уже миллионные заявки от стран 3его мира
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14.10.2020 23:03 Ответить
Конечно, Армения наверно заказала. Тем более что "вакцина" называется то ли "С-пут-ник", то ли "С-путин-к"
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14.10.2020 23:09 Ответить
Тем временем Мексика заказала 32 млн доз российской вакцины от коронавируса, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к сделке. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), по его словам, продаст их одной из ведущих мексиканских фармкомпаний.
Казахстан в августе подписал с РФПИ соглашение о поставках свыше 2 млн доз потенциальной вакцины после прохождения всех испытаний. Глава фонда Кирилл Дмитриев говорил, что вместе с иностранными партнерами Россия может производить более 500 млн доз вакцины в год в пяти государствах, в частности в ОАЭ, Саудовской Аравии и на Филиппинах.
"66% жителей Мексики выразили доверие к российской вакцине, согласно проведенным в стране опросам", - подтвердил позже Дмитриев. По его словам, 32 млн доз может обеспечить прививками чертверть населения страны.
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14.10.2020 23:21 Ответить
Хорошие цифры, особенно впечатляет выражение "доверия" непроверенной "вакцине". Остаётся дождаться фактических результатов. Арбидол на бумаге тоже лекарство...
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14.10.2020 23:49 Ответить
може "С-мерт-ник" ?..
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14.10.2020 23:37 Ответить
Зелена пліснява гідні учні та послідовники кремлівських катал та наперсточників !!)))
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14.10.2020 23:08 Ответить
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в ЛДНР настолько тяжелая, что ее признали на российском ТВ в эфире у Соловьева. Больницы в Луганске переполнены, лекарств и врачей не хватает, но Россия не спешит помогать ОРДЛО.

А где же знаменитая российская вакцина? Почему ее не поставляют в бедствующие донбасские бантустаны?
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14.10.2020 23:08 Ответить
так 3ий этап клинических исследований, статью то хоть осилил?
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14.10.2020 23:14 Ответить
Они своих Новичком не травят.
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14.10.2020 23:16 Ответить
"Спутник V" в Москве и Мексике
9 сентября в России началась вакцинация "Спутником V". Первые прививки сделали в Москве.
Речь идет о 40 тысячах добровольцах, которые участвуют в третьей фазе клинических исследований вакцины, разработанной в центре им. Гамалеи и зарегистрированной в августе (первой в мире). Параллельно прививки с российской вакциной должны делать людям из групп риска - врачам, учителям и т.д. Минздрав в среду сообщил, что эта вакцинация должна начаться "в ближайшее время".
Первые добровольцы из Москвы уже сделали прививки, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Первая партия вакцины поступила в три поликлиники.
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14.10.2020 23:18 Ответить
Пока что России удается производить только нефть, газ и брехню. Первые два продукта удается поменять на доллары, а третьим питается население
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14.10.2020 23:21 Ответить
а сегодня ракету удачно запустили к МКС. На борту космонавт из НАСА.
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15.10.2020 01:06 Ответить
останню в історії з амерським космонавтом! Від тепер америка буде літати сама і без допомоги говнороскосмосу.
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15.10.2020 01:55 Ответить
В том то и дело, что "...и зарегистрированной в августе (первой в мире).." могли сделать и Франция, и США, и Германия, и Британия, и даже Индия, но зарегистрировать до завершения испытаний, это то же самое, что сказать, что "мы покорили Марс", ведь ракеты выводящие в космос космонавтов у нас есть, значит, мы первые, вот и вся суть первой регистрации кацапами вакцины. К тому, же, вряд ли они кому скажут, шо, кто, и что вакцинировалось и проверялось и какой результат, я имею ввиду правду.
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14.10.2020 23:41 Ответить
российская вакцина была зарегистрирована лишь для оказания экстренной помощи определенным группам населения (вероятнее всего, военным и некоторым медикам). Российские власти также подчеркивают, что регистрация может быть отозвана, если третий этап испытаний окажется неудачным.
Эта временная регистрация должна закончиться 1 января 2021 года. К этому моменту планируется завершить третью фазу клинических испытаний - и в случае успеха вакцина будет одобрена для использования населением.
Испытания во время первой и второй фаз были достаточно ограниченными, что вызывает некоторые опасения.
Стандартная практика подразумевает три этапа клинических испытаний, во время которых проверяется безопасность, ответ иммунной системы и возможность безопасного использования вакцины различными группами населения, в том числе теми, для кого вирус особенно опасен.
Первую и вторую фазу испытаний проводило российское министерство обороны, НИЦ им. Гамалеи и Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Военные сообщили, что вакцина испытывалась на примерно 50 добровольцах в госпитале Бурденко.
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14.10.2020 23:45 Ответить
Ты так и не понял, что вся эта хрень с первым регистратором направлена на внутренюю пропаганду и на будущую пропаганда за "отсутствующие умы" внутренего населения, мол, вод видите какие мы великие, первые зарегистрировали. Вечный совковый "Лохотрон".
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14.10.2020 23:51 Ответить
Украина не будет закупать российскую вакцину. А русскую?
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14.10.2020 23:08 Ответить
знаем мы эту "вакцину", новичок называется.
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14.10.2020 23:11 Ответить
не верю зебилу...на словах одно, а на деле уже втихаря и договора подписали...
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14.10.2020 23:16 Ответить
Виходить Ведметчук даремно ширнувся путлерівською "вакциною"?
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14.10.2020 23:22 Ответить
Эта вакцина должна быть обязательно приобретена для любителей "русскага мира" ( особенно для электората жопоблока.... )
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14.10.2020 23:25 Ответить
да давайте уже для 73 процентов избирателей зеленского, чего там мелочиться
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14.10.2020 23:27 Ответить
Когда-то в США тестировали лекарство для стабилизации давления - Виагра называется. В результате третьего обязательного этапа исследований (Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование), оказалось что препарат неэффективен, исследование было решено прервать, а остатки препарата у добровольцев изъять. Таблетки принесли все кто принимал плацебо и женщины которые принимали Виагру, мужчины таблетки не принесли...
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14.10.2020 23:28 Ответить
Лишнехромосомные *********** и вакцина это не совместимые вещи.
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14.10.2020 23:38 Ответить
- Много говорится о том, что в российском исследовании у разных пациентов часто одинаковый https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82/a-54188842 уровень антител , хотя они получили разные комбинации вакцин. В чем проблема?
- Да, наибольшее количество вопросов вызывает распределение независимых друг от друга экспериментальных значений сразу на нескольких графиках. Например, уровень разных типов Т-лимфоцитов (CD4 и CD8) у девяти пациентов из девяти оказались абсолютно идентичными.
- То есть полностью исключить возможность совпадений нельзя?
- Разумеется, нет. Однако вероятность этого примерно такая же, как у всех девяти человек, собранных в одной комнате, обнаружить одинаковое соотношение длины пальцев ног с количеством волос на голове. Эта величина составляет порядка сотых долей процента.))) пистдеж эта рюская вакцина)))
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14.10.2020 23:44 Ответить
...старый кремлёвский плут путло хорошо знает, что, укол "пропавшим украинским борщём" левой рукой в правую пятку - намного эффективен по своему действию прививке т.н. "российской вакциной от короновируса"
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14.10.2020 23:46 Ответить
Українські лікарні переповнені важкохворими з СOVID-19, - "Радіо Свобода"
В Україні кількість померлих від коронавірусу - понад 5 тисяч осіб. За минулу добу в країні виявили ще 5 590 нових випадків захворювання на Covid-19. Усього від початку пандемії в Україні захворіли понад 270 тисяч людей. Останнім часом збільшилася кількість важких випадків. Пацієнти все частіше потребують госпіталізації. Через це в деяких регіонах лікарні вже переповнені. Подробиці у відеосюжеті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».
Відео https://www.radiosvoboda.org/a/video-coronavirus-kovid-covid-ukraine/30892544.html
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14.10.2020 23:59 Ответить
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-ukraynu-massovo-zavoziat-rossyiskuiu-vaktsynu-ot-covid-19-kardyokhyrurh-todurov-226436.html В Украину массово завозят российскую вакцину от COVID-19 - кардиохирург Тодуров
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15.10.2020 00:05 Ответить
Однако каким образом она попадает в нашу страну и какие сертификаты имеет, врач не знает(с)

Беспредметный треп.
Тодуров очень любит деньги
Больше, чем надо
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15.10.2020 00:09 Ответить
Тодуров - не человек с улицы, а директор Института сердца.

А тебя не удивляет, что все 60 болевших и болеющих депутатов живы?
https://censor.net/ru/news/3224772/v_rade_pereboleli_i_boleyut_covid19_do_60_nardepov_pochti_kajdyyi_den_u_nas_dopolnitelnye_zabolevshie
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15.10.2020 00:20 Ответить
Ну да, ну-да...
Их кололи рашкованской вакциной конечно.
Трампа тоже? Он з три дня "вылечился".
И если ты за этим следишь, а не просто пыль поднимаеш, смертность в районе 3%. Не так уж и много, но нехороших последствий...
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15.10.2020 00:26 Ответить
Що я вам скажу ... Всі ми помремо... Але труна буде закрита чи відкрита вирішувати вам... Вдягайте масочки ...(с)
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15.10.2020 00:09 Ответить
Когда ты помреш не один ли тебе будет хрен? ))
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15.10.2020 00:10 Ответить
Когда помру то может и да... но тут главное - когда помру, где, из-за чего, и как именно...
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15.10.2020 00:17 Ответить
У нас сегодня в подьезде ковидный больной помер
Полгода назад наверное подьезд лизолом залили бы
А сейчас - ни-че-го.
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15.10.2020 00:22 Ответить
Третью стадию испытаний проведут на тех, кто купит вакцину.
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15.10.2020 00:18 Ответить
))))) Однозначно
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15.10.2020 00:23 Ответить
Удивительно, но факт - Трамп через неделю после заражения уже танцевал...
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15.10.2020 00:29 Ответить
Гм.Дивно. МОЗ рф теж її не закуповує....
Тобто,якби пройшла всі стадії-закупляли б вагонами...
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15.10.2020 00:54 Ответить
а никто и не писал что прошла все стадии. 3-я стадия только идет сейчас.
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15.10.2020 01:08 Ответить
Франція на місяць вводить комендантську годину в Парижі і ще у восьми регіонах.В Італії-знову обов'язкова маска на вулиці.Про закриття поговорюють у Лондоні.По телеку постійно повторюється,що «надіємся,що до кінця року-до початку весни вакцина буде готова».Про російську вакцину тут ніхто,навіть,не заікається,незважаючи на те,що ****** з такою помпою оголосив про її синтез пару місяців тому.Чому Італія,яка так щиро в москалів закохана, існування рос.вакцини сприймає,як небезпечний експеримент,а Україна,яку москалота поставила собі за ціль завоювати,думає «закупляти той шмурдяк,чи ні?»І навіть,якщо москаль і придумав ту вакцину,де є впевненість,що спеціально для України в ті ампули не буде розлита якась конценрована витяжка з холери і сибірської язви разом взятих?Коли одна половина українців повиздихує,а друга половина залишиться каліками,***** вже не треба буде гризтися а ні водою в Крим,а ні санкціями-він заїде в Київ на білому коні без єдиного пострілу.Люди,ви хоч розумієте,що маєте справу з «многоходовничком» і йому якось паралельно по якій «дорозі вас провести,щоб до хреста прибити»?
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15.10.2020 00:56 Ответить
пусть русня провакцинирует свою армию.если так увереннно заявляет о пользе.И очевидцами вакцинирования пусть будут не зависимые от РФ организации-Красный крест и другие медицинского направления.вот пусть регулярную русскую армию провакцинируют,посмотрят месячишко-полтора на эфект...тогда и видно будет.что там за вакцина.А к тому времени уже будет и конкурентная продукция других изготовителей ,прошедшая все стадии проверки.Это и будет рынок товара (вакцины)
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15.10.2020 01:15 Ответить
Депил, закупят русскую вакцину и продадут как европейскую... И на этом наварятся.
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15.10.2020 01:41 Ответить
Україна не закуповуватиме російську вакцину проти коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 1449
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15.10.2020 02:01 Ответить
Уже есть первые данные по хренлостанской совковакцине: после укола в течение недели отпадают мудья и перципиент опускается раком на 4 кости и в таком виде передвигается, подворачивая очко к верху.
Совки - вперед вакцинироваться вакциной-петушатором.
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15.10.2020 07:41 Ответить
Тут вопрос в стоимости, предельная цена 10$ (284грн) на российскую вакцину.

или выбрать
https://censor.net/ru/news/3224820/vaktsina_ot_covid19_budet_stoit_chut_bolshe_tysyachi_griven_stepanov
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15.10.2020 10:23 Ответить
Все 86 субъектов федерации получили первые партии вакцины. В первую очередь идёт прививка врачей работающих в красных зонах инфекционных больниц. На всех вакцины пока не хватает. Мне известен конкретный скандальный случай, когда заведующая инфекционной больницы непосредственно не контактирующая с больными короновирусом, пользуясь служебным положением сделала сама себе оба укола той прививки. Факт говорящий сам за себя. На сегодня видимо 10-20 может 30 тысяч привитых. Пока никто не умер.
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15.10.2020 17:41 Ответить
конечно не будет, у них уже полтора миллиарда заказали , даже если надумаем в очереди стоять это через годик будет
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11.11.2020 23:53 Ответить
 
 