Україна не закуповуватиме російську вакцину проти коронавірусу, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна не буде купувати російську вакцину, оскільки та не пройшла третю стадію клінічних випробувань.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У світі не існує підтверджень того, що та вакцина, про яку говорять у Російській Федерації, пройшла всі фази, особливо третю, клінічних випробувань. Ми знаємо, що в світі є багато виробників вакцин досить потужних компаній, які тільки знаходяться на завершальній стадії клінічних випробувань. Третя стадія передбачає велику кількість людей, які є добровольцями. Зараз навіть немає предмета розмови для дискусій - купувати чи ні", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що, перш за все, потрібно розуміти безпеку будь-якої вакцини і тільки тоді її можна рекомендувати. Він додав, що перед реєстрацією будь-яка вакцина повинна пройти певні стадії клінічних випробувань.

Також читайте: Голосування під час пандемії: потрібні маска, антисептик і власна ручка, - ЦВК. ВIДЕО