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Новини Коронавірус і карантин
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Україна не закуповуватиме російську вакцину проти коронавірусу, - Степанов

Україна не закуповуватиме російську вакцину проти коронавірусу, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна не буде купувати російську вакцину, оскільки та не пройшла третю стадію клінічних випробувань.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У світі не існує підтверджень того, що та вакцина, про яку говорять у Російській Федерації, пройшла всі фази, особливо третю, клінічних випробувань. Ми знаємо, що в світі є багато виробників вакцин досить потужних компаній, які тільки знаходяться на завершальній стадії клінічних випробувань. Третя стадія передбачає велику кількість людей, які є добровольцями. Зараз навіть немає предмета розмови для дискусій - купувати чи ні", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що, перш за все, потрібно розуміти безпеку будь-якої вакцини і тільки тоді її можна рекомендувати. Він додав, що перед реєстрацією будь-яка вакцина повинна пройти певні стадії клінічних випробувань.

Також читайте: Голосування під час пандемії: потрібні маска, антисептик і власна ручка, - ЦВК. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (64911) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+19
тільки дибіл добровільно вколить собі ту каламуть.
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14.10.2020 22:49
+13
Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 4711
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14.10.2020 22:52
+11
Хто не буде колоти ,відключемо газ !!))
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14.10.2020 22:53
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тільки дибіл добровільно вколить собі ту каламуть.
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14.10.2020 22:49 Відповісти
А если я уже, милая Ксения?
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14.10.2020 23:13 Відповісти
Она четко написала, кто может это сделать
Если ты с первого раза не понял - то у тебя уже началось...
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14.10.2020 23:23 Відповісти
У меня не прекращалось.
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14.10.2020 23:48 Відповісти
Ну так делай что-нибуть, что ж ты этим хвалишся?
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14.10.2020 23:51 Відповісти
купив цапа - продай цапа
будєшь ізбавітєлєм
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14.10.2020 23:59 Відповісти
Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов - Цензор.НЕТ 4711
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14.10.2020 22:52 Відповісти
Якість росєйської вакціни вимірюється % вмісту С2Н5ОН !!!)))
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14.10.2020 22:55 Відповісти
А шо такоє з Степановим сталося?Як бабака пошептала.
Вранці ж говорив,що не виключає закупівлю кацапського шмурдяка-вакцини.А тут вже категорично проти.Чи коменти на Цензорі почитав?
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14.10.2020 22:53 Відповісти
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российскую вакцину, поскольку та не прошла третью стадию клинических испытаний. Источник: https://censor.net/ru/n3224811
но в будущем, если пройдет, то такого исключить нельзя
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14.10.2020 22:59 Відповісти
Никак не определится,- трусы или крестик. "Шел бы ты, Ванек, в депутаты".
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15.10.2020 07:11 Відповісти
Думаю відкат станє вирішальним при виборі вакцини.
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14.10.2020 22:53 Відповісти
Хто не буде колоти ,відключемо газ !!))
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14.10.2020 22:53 Відповісти
Ні, трохи підвищемо тариф і люди самі його повідключають.
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14.10.2020 22:56 Відповісти
Для нескольких идиотов можно было бы купить,пусть подыхают.
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14.10.2020 22:54 Відповісти
Мертведчук хвастался, что уже кололся....Или брешет, или ета кремлёвская дрянь убивает медленно....Кстати, Мертведчук стал выглядеть в последнее время ещё отвратительнее, чем обычно....Хотя, и раньше он напоминал труп, выловленный из проруби...Через полгода после ныряния... Кернес на путинскую вакцину не купился - полетел спасаться в Шарите...Хотя, надеюсь он уже отмучился....Но нам об этом не говорят, хотят сделать сюрприз на выборы...
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14.10.2020 23:33 Відповісти
Конечно брешет,он же понимает,чего стоит путинская вакцина.
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14.10.2020 23:34 Відповісти
заболевшему ковидом вакцина уже не поможет, вакцина должна вводиться зараннее для предупреждения заболевания или протекания его в легком виде
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14.10.2020 23:48 Відповісти
Советская школа вакцинации была несомненно одной из мощнейших в мире. Вопрос осталось ли что-то от этого на раисси. Вполне возможно.
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14.10.2020 22:54 Відповісти
ну скоро узнаем...хотя как то сомнительно, что рашисты тут впереди планеты всей оказались
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14.10.2020 23:00 Відповісти
"И даже в области балета , ми впереди планети всей!" !!!)))
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14.10.2020 23:02 Відповісти
Про впереди конечно трындёж. Вакцины есть у всех, и то что русня зарегистрировала свою по упрощённой схеме ("в связи с особыми обстоятельствами"), не делает её лидером.
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14.10.2020 23:05 Відповісти
ну хз хз...скоро все узнаем..а на каком этапе исследований западные вакцины?
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14.10.2020 23:16 Відповісти
Ну, если правда, что они этот вирус синтезировали - вполне возможно.
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14.10.2020 23:17 Відповісти
хм, а китайцев зачем тогда травить, они ж вроде с ними братья навек...все ж думаю, китайское происхождение у вируса, вот только не понятно, природное или исскуственное
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14.10.2020 23:20 Відповісти
Если кацапы сами вирус разработали и выпустили, что очень на них похоже, то и вакцину им проще было сделать. Незначительные побочные действия, в виде преждевременной смерти кацапов никогда не волновали.
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15.10.2020 06:33 Відповісти
Україна не закуповуватиме російську вакцину проти коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 6626 https://censor.net/ru/user/166989

хм, а китайцев зачем тогда травить, они ж вроде с ними братья навек...все ж думаю, китайское происхождение у вируса, вот только не понятно, природное или исскуственноеhttps://censor.net/ru/comments/locate/3224811/019214af-bba3-713e-a736-0bbb7e9bbc83Ответить
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15.10.2020 07:34 Відповісти
Сьогодні зранку вже готові були купляти , а під вечір об...лися 😹
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14.10.2020 22:54 Відповісти
Марш УПА побачили - нічого дивного.
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14.10.2020 22:57 Відповісти
Доказана эффективность российской вакцины от COVID,- она эффективно позволяет заработать её производителям.
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14.10.2020 22:57 Відповісти
Ну и ладненько , - что не прошла 3 стадию. Медведчук Блейфовал , - реклама была расчитана на идиотов , что побегут как за боярышником .
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14.10.2020 22:58 Відповісти
Це була чергова порція локшини на вуха лохтората !!)))
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14.10.2020 23:01 Відповісти
так шо и "Мрию" зря в дорогу собрали, и дополнительные полки в "эпицентре" тоже зря наставили?
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14.10.2020 22:58 Відповісти
та пагодь!
с утра одно...к вечеру другое...а назавтра (утро-мудренее ж знаешь?)))) так уже и закупят )))
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14.10.2020 23:12 Відповісти
шо то не подумав)) действительно, тем более там сёдня ***** уже обьявил о создании другой вакцины та й третёй на подходе.
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14.10.2020 23:26 Відповісти
та у них этих вакцин...как гуталину у Матроскина ))) - фуфломицин-1, фуфломицин-2 и т.д.
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14.10.2020 23:28 Відповісти
))
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14.10.2020 23:34 Відповісти
Появилась инструкция вакцины от COVID-19 центра «Вектор»:
1. Лизнуть соль, выпить, лизнуть лимон.
2. Между первой и второй перерывчик небольшой.
3. Первая колОм, вторая соколОм, третья - мелкой пташечкой.
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14.10.2020 22:59 Відповісти
Вообще не о чем разговаривать - РФ лживое и подлое государство, в котором чиновники высшего уровня бесконечно лгут и изворачиваются, сочиняя небылицы и игнорируя международное право. Нет никакой вакцины, есть сомнительный экспериментальный препарат, который проходит некое "тестирование". Кто в мире эту "вакцину" воспринимает всерьёз, особенно после допинг скандалов и всем что с ними связано?
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14.10.2020 23:00 Відповісти
если верить рашистам, у них уже миллионные заявки от стран 3его мира
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14.10.2020 23:03 Відповісти
Конечно, Армения наверно заказала. Тем более что "вакцина" называется то ли "С-пут-ник", то ли "С-путин-к"
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14.10.2020 23:09 Відповісти
Тем временем Мексика заказала 32 млн доз российской вакцины от коронавируса, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к сделке. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), по его словам, продаст их одной из ведущих мексиканских фармкомпаний.
Казахстан в августе подписал с РФПИ соглашение о поставках свыше 2 млн доз потенциальной вакцины после прохождения всех испытаний. Глава фонда Кирилл Дмитриев говорил, что вместе с иностранными партнерами Россия может производить более 500 млн доз вакцины в год в пяти государствах, в частности в ОАЭ, Саудовской Аравии и на Филиппинах.
"66% жителей Мексики выразили доверие к российской вакцине, согласно проведенным в стране опросам", - подтвердил позже Дмитриев. По его словам, 32 млн доз может обеспечить прививками чертверть населения страны.
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14.10.2020 23:21 Відповісти
Хорошие цифры, особенно впечатляет выражение "доверия" непроверенной "вакцине". Остаётся дождаться фактических результатов. Арбидол на бумаге тоже лекарство...
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14.10.2020 23:49 Відповісти
може "С-мерт-ник" ?..
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14.10.2020 23:37 Відповісти
Зелена пліснява гідні учні та послідовники кремлівських катал та наперсточників !!)))
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14.10.2020 23:08 Відповісти
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в ЛДНР настолько тяжелая, что ее признали на российском ТВ в эфире у Соловьева. Больницы в Луганске переполнены, лекарств и врачей не хватает, но Россия не спешит помогать ОРДЛО.

А где же знаменитая российская вакцина? Почему ее не поставляют в бедствующие донбасские бантустаны?
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14.10.2020 23:08 Відповісти
так 3ий этап клинических исследований, статью то хоть осилил?
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14.10.2020 23:14 Відповісти
Они своих Новичком не травят.
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14.10.2020 23:16 Відповісти
"Спутник V" в Москве и Мексике
9 сентября в России началась вакцинация "Спутником V". Первые прививки сделали в Москве.
Речь идет о 40 тысячах добровольцах, которые участвуют в третьей фазе клинических исследований вакцины, разработанной в центре им. Гамалеи и зарегистрированной в августе (первой в мире). Параллельно прививки с российской вакциной должны делать людям из групп риска - врачам, учителям и т.д. Минздрав в среду сообщил, что эта вакцинация должна начаться "в ближайшее время".
Первые добровольцы из Москвы уже сделали прививки, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Первая партия вакцины поступила в три поликлиники.
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14.10.2020 23:18 Відповісти
Пока что России удается производить только нефть, газ и брехню. Первые два продукта удается поменять на доллары, а третьим питается население
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14.10.2020 23:21 Відповісти
а сегодня ракету удачно запустили к МКС. На борту космонавт из НАСА.
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15.10.2020 01:06 Відповісти
останню в історії з амерським космонавтом! Від тепер америка буде літати сама і без допомоги говнороскосмосу.
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15.10.2020 01:55 Відповісти
В том то и дело, что "...и зарегистрированной в августе (первой в мире).." могли сделать и Франция, и США, и Германия, и Британия, и даже Индия, но зарегистрировать до завершения испытаний, это то же самое, что сказать, что "мы покорили Марс", ведь ракеты выводящие в космос космонавтов у нас есть, значит, мы первые, вот и вся суть первой регистрации кацапами вакцины. К тому, же, вряд ли они кому скажут, шо, кто, и что вакцинировалось и проверялось и какой результат, я имею ввиду правду.
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14.10.2020 23:41 Відповісти
российская вакцина была зарегистрирована лишь для оказания экстренной помощи определенным группам населения (вероятнее всего, военным и некоторым медикам). Российские власти также подчеркивают, что регистрация может быть отозвана, если третий этап испытаний окажется неудачным.
Эта временная регистрация должна закончиться 1 января 2021 года. К этому моменту планируется завершить третью фазу клинических испытаний - и в случае успеха вакцина будет одобрена для использования населением.
Испытания во время первой и второй фаз были достаточно ограниченными, что вызывает некоторые опасения.
Стандартная практика подразумевает три этапа клинических испытаний, во время которых проверяется безопасность, ответ иммунной системы и возможность безопасного использования вакцины различными группами населения, в том числе теми, для кого вирус особенно опасен.
Первую и вторую фазу испытаний проводило российское министерство обороны, НИЦ им. Гамалеи и Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Военные сообщили, что вакцина испытывалась на примерно 50 добровольцах в госпитале Бурденко.
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14.10.2020 23:45 Відповісти
Ты так и не понял, что вся эта хрень с первым регистратором направлена на внутренюю пропаганду и на будущую пропаганда за "отсутствующие умы" внутренего населения, мол, вод видите какие мы великие, первые зарегистрировали. Вечный совковый "Лохотрон".
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14.10.2020 23:51 Відповісти
Украина не будет закупать российскую вакцину. А русскую?
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14.10.2020 23:08 Відповісти
знаем мы эту "вакцину", новичок называется.
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14.10.2020 23:11 Відповісти
не верю зебилу...на словах одно, а на деле уже втихаря и договора подписали...
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14.10.2020 23:16 Відповісти
Виходить Ведметчук даремно ширнувся путлерівською "вакциною"?
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14.10.2020 23:22 Відповісти
Эта вакцина должна быть обязательно приобретена для любителей "русскага мира" ( особенно для электората жопоблока.... )
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14.10.2020 23:25 Відповісти
да давайте уже для 73 процентов избирателей зеленского, чего там мелочиться
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14.10.2020 23:27 Відповісти
Когда-то в США тестировали лекарство для стабилизации давления - Виагра называется. В результате третьего обязательного этапа исследований (Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование), оказалось что препарат неэффективен, исследование было решено прервать, а остатки препарата у добровольцев изъять. Таблетки принесли все кто принимал плацебо и женщины которые принимали Виагру, мужчины таблетки не принесли...
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14.10.2020 23:28 Відповісти
Лишнехромосомные *********** и вакцина это не совместимые вещи.
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14.10.2020 23:38 Відповісти
- Много говорится о том, что в российском исследовании у разных пациентов часто одинаковый https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82/a-54188842 уровень антител , хотя они получили разные комбинации вакцин. В чем проблема?
- Да, наибольшее количество вопросов вызывает распределение независимых друг от друга экспериментальных значений сразу на нескольких графиках. Например, уровень разных типов Т-лимфоцитов (CD4 и CD8) у девяти пациентов из девяти оказались абсолютно идентичными.
- То есть полностью исключить возможность совпадений нельзя?
- Разумеется, нет. Однако вероятность этого примерно такая же, как у всех девяти человек, собранных в одной комнате, обнаружить одинаковое соотношение длины пальцев ног с количеством волос на голове. Эта величина составляет порядка сотых долей процента.))) пистдеж эта рюская вакцина)))
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14.10.2020 23:44 Відповісти
...старый кремлёвский плут путло хорошо знает, что, укол "пропавшим украинским борщём" левой рукой в правую пятку - намного эффективен по своему действию прививке т.н. "российской вакциной от короновируса"
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14.10.2020 23:46 Відповісти
Українські лікарні переповнені важкохворими з СOVID-19, - "Радіо Свобода"
В Україні кількість померлих від коронавірусу - понад 5 тисяч осіб. За минулу добу в країні виявили ще 5 590 нових випадків захворювання на Covid-19. Усього від початку пандемії в Україні захворіли понад 270 тисяч людей. Останнім часом збільшилася кількість важких випадків. Пацієнти все частіше потребують госпіталізації. Через це в деяких регіонах лікарні вже переповнені. Подробиці у відеосюжеті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».
Відео https://www.radiosvoboda.org/a/video-coronavirus-kovid-covid-ukraine/30892544.html
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14.10.2020 23:59 Відповісти
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-ukraynu-massovo-zavoziat-rossyiskuiu-vaktsynu-ot-covid-19-kardyokhyrurh-todurov-226436.html В Украину массово завозят российскую вакцину от COVID-19 - кардиохирург Тодуров
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15.10.2020 00:05 Відповісти
Однако каким образом она попадает в нашу страну и какие сертификаты имеет, врач не знает(с)

Беспредметный треп.
Тодуров очень любит деньги
Больше, чем надо
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15.10.2020 00:09 Відповісти
Тодуров - не человек с улицы, а директор Института сердца.

А тебя не удивляет, что все 60 болевших и болеющих депутатов живы?
https://censor.net/ru/news/3224772/v_rade_pereboleli_i_boleyut_covid19_do_60_nardepov_pochti_kajdyyi_den_u_nas_dopolnitelnye_zabolevshie
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15.10.2020 00:20 Відповісти
Ну да, ну-да...
Их кололи рашкованской вакциной конечно.
Трампа тоже? Он з три дня "вылечился".
И если ты за этим следишь, а не просто пыль поднимаеш, смертность в районе 3%. Не так уж и много, но нехороших последствий...
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15.10.2020 00:26 Відповісти
Що я вам скажу ... Всі ми помремо... Але труна буде закрита чи відкрита вирішувати вам... Вдягайте масочки ...(с)
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15.10.2020 00:09 Відповісти
Когда ты помреш не один ли тебе будет хрен? ))
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15.10.2020 00:10 Відповісти
Когда помру то может и да... но тут главное - когда помру, где, из-за чего, и как именно...
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15.10.2020 00:17 Відповісти
У нас сегодня в подьезде ковидный больной помер
Полгода назад наверное подьезд лизолом залили бы
А сейчас - ни-че-го.
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15.10.2020 00:22 Відповісти
Третью стадию испытаний проведут на тех, кто купит вакцину.
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15.10.2020 00:18 Відповісти
))))) Однозначно
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15.10.2020 00:23 Відповісти
Удивительно, но факт - Трамп через неделю после заражения уже танцевал...
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15.10.2020 00:29 Відповісти
Гм.Дивно. МОЗ рф теж її не закуповує....
Тобто,якби пройшла всі стадії-закупляли б вагонами...
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15.10.2020 00:54 Відповісти
а никто и не писал что прошла все стадии. 3-я стадия только идет сейчас.
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15.10.2020 01:08 Відповісти
Франція на місяць вводить комендантську годину в Парижі і ще у восьми регіонах.В Італії-знову обов'язкова маска на вулиці.Про закриття поговорюють у Лондоні.По телеку постійно повторюється,що «надіємся,що до кінця року-до початку весни вакцина буде готова».Про російську вакцину тут ніхто,навіть,не заікається,незважаючи на те,що ****** з такою помпою оголосив про її синтез пару місяців тому.Чому Італія,яка так щиро в москалів закохана, існування рос.вакцини сприймає,як небезпечний експеримент,а Україна,яку москалота поставила собі за ціль завоювати,думає «закупляти той шмурдяк,чи ні?»І навіть,якщо москаль і придумав ту вакцину,де є впевненість,що спеціально для України в ті ампули не буде розлита якась конценрована витяжка з холери і сибірської язви разом взятих?Коли одна половина українців повиздихує,а друга половина залишиться каліками,***** вже не треба буде гризтися а ні водою в Крим,а ні санкціями-він заїде в Київ на білому коні без єдиного пострілу.Люди,ви хоч розумієте,що маєте справу з «многоходовничком» і йому якось паралельно по якій «дорозі вас провести,щоб до хреста прибити»?
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15.10.2020 00:56 Відповісти
пусть русня провакцинирует свою армию.если так увереннно заявляет о пользе.И очевидцами вакцинирования пусть будут не зависимые от РФ организации-Красный крест и другие медицинского направления.вот пусть регулярную русскую армию провакцинируют,посмотрят месячишко-полтора на эфект...тогда и видно будет.что там за вакцина.А к тому времени уже будет и конкурентная продукция других изготовителей ,прошедшая все стадии проверки.Это и будет рынок товара (вакцины)
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15.10.2020 01:15 Відповісти
Депил, закупят русскую вакцину и продадут как европейскую... И на этом наварятся.
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15.10.2020 01:41 Відповісти
Україна не закуповуватиме російську вакцину проти коронавірусу, - Степанов - Цензор.НЕТ 1449
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15.10.2020 02:01 Відповісти
Уже есть первые данные по хренлостанской совковакцине: после укола в течение недели отпадают мудья и перципиент опускается раком на 4 кости и в таком виде передвигается, подворачивая очко к верху.
Совки - вперед вакцинироваться вакциной-петушатором.
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15.10.2020 07:41 Відповісти
Тут вопрос в стоимости, предельная цена 10$ (284грн) на российскую вакцину.

или выбрать
https://censor.net/ru/news/3224820/vaktsina_ot_covid19_budet_stoit_chut_bolshe_tysyachi_griven_stepanov
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15.10.2020 10:23 Відповісти
Все 86 субъектов федерации получили первые партии вакцины. В первую очередь идёт прививка врачей работающих в красных зонах инфекционных больниц. На всех вакцины пока не хватает. Мне известен конкретный скандальный случай, когда заведующая инфекционной больницы непосредственно не контактирующая с больными короновирусом, пользуясь служебным положением сделала сама себе оба укола той прививки. Факт говорящий сам за себя. На сегодня видимо 10-20 может 30 тысяч привитых. Пока никто не умер.
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15.10.2020 17:41 Відповісти
конечно не будет, у них уже полтора миллиарда заказали , даже если надумаем в очереди стоять это через годик будет
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11.11.2020 23:53 Відповісти
 
 