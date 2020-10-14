Україна не закуповуватиме російську вакцину проти коронавірусу, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна не буде купувати російську вакцину, оскільки та не пройшла третю стадію клінічних випробувань.
Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У світі не існує підтверджень того, що та вакцина, про яку говорять у Російській Федерації, пройшла всі фази, особливо третю, клінічних випробувань. Ми знаємо, що в світі є багато виробників вакцин досить потужних компаній, які тільки знаходяться на завершальній стадії клінічних випробувань. Третя стадія передбачає велику кількість людей, які є добровольцями. Зараз навіть немає предмета розмови для дискусій - купувати чи ні", - сказав Степанов.
Міністр зазначив, що, перш за все, потрібно розуміти безпеку будь-якої вакцини і тільки тоді її можна рекомендувати. Він додав, що перед реєстрацією будь-яка вакцина повинна пройти певні стадії клінічних випробувань.
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будєшь ізбавітєлєм
Вранці ж говорив,що не виключає закупівлю кацапського шмурдяка-вакцини.А тут вже категорично проти.Чи коменти на Цензорі почитав?
но в будущем, если пройдет, то такого исключить нельзя
хм, а китайцев зачем тогда травить, они ж вроде с ними братья навек...все ж думаю, китайское происхождение у вируса, вот только не понятно, природное или исскуственноеhttps://censor.net/ru/comments/locate/3224811/019214af-bba3-713e-a736-0bbb7e9bbc83Ответить
с утра одно...к вечеру другое...а назавтра (утро-мудренее ж знаешь?)))) так уже и закупят )))
1. Лизнуть соль, выпить, лизнуть лимон.
2. Между первой и второй перерывчик небольшой.
3. Первая колОм, вторая соколОм, третья - мелкой пташечкой.
Казахстан в августе подписал с РФПИ соглашение о поставках свыше 2 млн доз потенциальной вакцины после прохождения всех испытаний. Глава фонда Кирилл Дмитриев говорил, что вместе с иностранными партнерами Россия может производить более 500 млн доз вакцины в год в пяти государствах, в частности в ОАЭ, Саудовской Аравии и на Филиппинах.
"66% жителей Мексики выразили доверие к российской вакцине, согласно проведенным в стране опросам", - подтвердил позже Дмитриев. По его словам, 32 млн доз может обеспечить прививками чертверть населения страны.
А где же знаменитая российская вакцина? Почему ее не поставляют в бедствующие донбасские бантустаны?
9 сентября в России началась вакцинация "Спутником V". Первые прививки сделали в Москве.
Речь идет о 40 тысячах добровольцах, которые участвуют в третьей фазе клинических исследований вакцины, разработанной в центре им. Гамалеи и зарегистрированной в августе (первой в мире). Параллельно прививки с российской вакциной должны делать людям из групп риска - врачам, учителям и т.д. Минздрав в среду сообщил, что эта вакцинация должна начаться "в ближайшее время".
Первые добровольцы из Москвы уже сделали прививки, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Первая партия вакцины поступила в три поликлиники.
Эта временная регистрация должна закончиться 1 января 2021 года. К этому моменту планируется завершить третью фазу клинических испытаний - и в случае успеха вакцина будет одобрена для использования населением.
Испытания во время первой и второй фаз были достаточно ограниченными, что вызывает некоторые опасения.
Стандартная практика подразумевает три этапа клинических испытаний, во время которых проверяется безопасность, ответ иммунной системы и возможность безопасного использования вакцины различными группами населения, в том числе теми, для кого вирус особенно опасен.
Первую и вторую фазу испытаний проводило российское министерство обороны, НИЦ им. Гамалеи и Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Военные сообщили, что вакцина испытывалась на примерно 50 добровольцах в госпитале Бурденко.
- Да, наибольшее количество вопросов вызывает распределение независимых друг от друга экспериментальных значений сразу на нескольких графиках. Например, уровень разных типов Т-лимфоцитов (CD4 и CD8) у девяти пациентов из девяти оказались абсолютно идентичными.
- То есть полностью исключить возможность совпадений нельзя?
- Разумеется, нет. Однако вероятность этого примерно такая же, как у всех девяти человек, собранных в одной комнате, обнаружить одинаковое соотношение длины пальцев ног с количеством волос на голове. Эта величина составляет порядка сотых долей процента.))) пистдеж эта рюская вакцина)))
В Україні кількість померлих від коронавірусу - понад 5 тисяч осіб. За минулу добу в країні виявили ще 5 590 нових випадків захворювання на Covid-19. Усього від початку пандемії в Україні захворіли понад 270 тисяч людей. Останнім часом збільшилася кількість важких випадків. Пацієнти все частіше потребують госпіталізації. Через це в деяких регіонах лікарні вже переповнені. Подробиці у відеосюжеті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».
Відео https://www.radiosvoboda.org/a/video-coronavirus-kovid-covid-ukraine/30892544.html
Беспредметный треп.
Тодуров очень любит деньги
Больше, чем надо
А тебя не удивляет, что все 60 болевших и болеющих депутатов живы?
https://censor.net/ru/news/3224772/v_rade_pereboleli_i_boleyut_covid19_do_60_nardepov_pochti_kajdyyi_den_u_nas_dopolnitelnye_zabolevshie
Их кололи рашкованской вакциной конечно.
Трампа тоже? Он з три дня "вылечился".
И если ты за этим следишь, а не просто пыль поднимаеш, смертность в районе 3%. Не так уж и много, но нехороших последствий...
Полгода назад наверное подьезд лизолом залили бы
А сейчас - ни-че-го.
Тобто,якби пройшла всі стадії-закупляли б вагонами...
Совки - вперед вакцинироваться вакциной-петушатором.
или выбрать
https://censor.net/ru/news/3224820/vaktsina_ot_covid19_budet_stoit_chut_bolshe_tysyachi_griven_stepanov