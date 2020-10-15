Вакцина от COVID-19 будет стоить чуть больше тысячи гривен, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил предварительную стоимость пока еще не созданной вакцины от коронавируса.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По словам Степанова, когда вакцина от коронавируса появится в Украине, она может стоить ориентировочно 37 долларов (примерно 1048 гривен). Но окончательная цена еще не сформирована, подчеркнул министр.

"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам давали компании-производители вакцин, проводящие третью фазу (клинических испытаний. - Ред.). Предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", - сказал Степанов.

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Он уточнил, что такую цену назвали две компании из Китая и США. Это приблизительная цена, которую определяют, исходя из затрат на изготовление вакцины. В то же время компании не исключают, что со временем смогут существенно снизить цену.