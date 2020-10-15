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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцина от COVID-19 будет стоить чуть больше тысячи гривен, - Степанов

Вакцина от COVID-19 будет стоить чуть больше тысячи гривен, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил предварительную стоимость пока еще не созданной вакцины от коронавируса.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По словам Степанова, когда вакцина от коронавируса появится в Украине, она может стоить ориентировочно 37 долларов (примерно 1048 гривен). Но окончательная цена еще не сформирована, подчеркнул министр.

"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам давали компании-производители вакцин, проводящие третью фазу (клинических испытаний. - Ред.). Предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", - сказал Степанов.

Также на Цензор.НЕТ: Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов

Он уточнил, что такую цену назвали две компании из Китая и США. Это приблизительная цена, которую определяют, исходя из затрат на изготовление вакцины. В то же время компании не исключают, что со временем смогут существенно снизить цену.

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вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Курочка в гнезде...яичко в звезде...а этот зеленый скот уже прибыля считает...
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15.10.2020 01:37
+8
(37$ компании + 72$ таможня + 50$ тому толстому типу на лексусе + 25% подъем аптек) + 20% НДС
Че так... неплохо.... учителя с ихними 4к в первой волне пойдут
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15.10.2020 01:43
+7
Хто про що,а міністр про долари.
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15.10.2020 01:25
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Хто про що,а міністр про долари.
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15.10.2020 01:25 Ответить
Курочка в гнезде...яичко в звезде...а этот зеленый скот уже прибыля считает...
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15.10.2020 01:37 Ответить
(37$ компании + 72$ таможня + 50$ тому толстому типу на лексусе + 25% подъем аптек) + 20% НДС
Че так... неплохо.... учителя с ихними 4к в первой волне пойдут
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15.10.2020 01:43 Ответить
Ну а что не так? учителя будут еще и детей из малоимущих семей за свою ЗП вакцинировать.
Физика, и её микронаука под названием социология очень очень сложная. Поэтому так получается что кто-то голосует по приколу, а ржут потом совсем другие - так проявляется закон сохранения импульса.
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15.10.2020 02:08 Ответить
"сразу из под крана вакцина будет стоить чуть больше тысячи гривен. Будет и премиум версия, немного дороже. Там воду.. кхм.. простите, вакцину перед разливом в ампулы немного прокипятят" (С) информация от источника
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15.10.2020 02:10 Ответить
Если учесть, что уже доподлинно известно, что иммунитет к короне будет нестойкий, и раз в полгода надо будет перепрививаться, кто-то нашел горшочек лепрекона
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15.10.2020 04:36 Ответить
Вы *********? Как пенсы это потянут?? Нужна компенсация от государства из ковид-фонда на вакцину для пенсионеров с маленькой пенсией.
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15.10.2020 05:58 Ответить
Держава виділить гроші на вакцину? Це казки!
От два мільярди орлам Авакова - на це є гроші. А пенсіонери - на... вони потрібні шмарклявій команді?
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15.10.2020 09:04 Ответить
Членограй решил заработать
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15.10.2020 06:02 Ответить
На всем ,что можно и нельзя
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15.10.2020 06:40 Ответить
А основну частину пенсіонерів-на цвинтарі,навіщо такий тягар для України?!Ну звідки оті "тягарі" візьмуть "трохи більше за 1000 грн.",якщо у більшості із них пенсія складає трохи більше за 1000 грн.? Так що їм все одно подихати:чи-то від отого вірусу,чи-то від голоду,о-о-от, а пенсійному фонду-полегшення...
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15.10.2020 06:17 Ответить
ПРАВО ПРОДАВАТЬ БУДЕТ ИМЕТЬ ТОЛЬКО ПАЛЬЧЕВСКИЙ ИЛИ КАКАЯ НИБУДЬ ТОЛЬКО ЧТО СОЗДАННАЯ КОНТОРА. 300% ГАРАНТИИ
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15.10.2020 06:25 Ответить
Это были бы не хохлы, если бы на горе не заработали на ближнем нищем! Нація переможців ети его!
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15.10.2020 06:34 Ответить
Ціна з відкатами, чи без?
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15.10.2020 06:37 Ответить
И ПОЛУЧАТ ТУ СУММУ КОТОРУЮ УКРАЛИ КОРРУПЦИОНЕРЫ ВСЕЙ ЗЕМЛИ У НАРОДОВ !?)
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15.10.2020 06:44 Ответить
ООго! Треть зарплаты отдай за сомнительную вакцину! Ведь пишут что и второй раз могут заражаться люди и что вакцины вообще от бактерий а не от вирусов и вообще подделка может быть лишь бы деньги
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15.10.2020 06:56 Ответить
"Уряд Великої Британії уклав попередню угоду на закупівлю препарату, який розробляє компанія AstraZenca спільно з Оксфордським університетом, за ціною 4 долари за дозу.

Український уряд також узяв участь у торгах за майбутню вакцину. Спочатку він планував закупити 7,5 млн доз вакцини, заклавши під це в бюджет майже 3 млрд грн. Тобто йшлося про вартість вакцини менш ніж 400 грн за дозу. Але ситуація змінилася.
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15.10.2020 06:58 Ответить
Прямо Ванга этот Степашка....,заставь барана рога замочить,вечно с дурости начнет....
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15.10.2020 07:05 Ответить
держите агента кремля
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15.10.2020 07:41 Ответить
читаем инструкцию к российской вакцине от COVID-19


Насколько вакцина эффективна?


Инструкция сообщает, что Гам-КОВИД-Вак вызывает образование гуморального и клеточного иммунитета к SARS-CoV-2, иными словами, в организме испытуемых появляются антитела и Т-клетки, «заточенные» на распознавание нового коронавируса. Тем не менее, данные приведены только в отношении антител: их удалось обнаружить у всех участников испытания (в исследованиях британской и китайской аденовирусной вакцин - лишь у https://nplus1.ru/news/2020/07/21/2-vaccines-phase-2 половины испытуемых).
Средний титр (концентрация) антител, которые способны распознать S-белок коронавируса, составил 14703, а вируснейтрализующих (то есть тех, что «наводятся» на белок в составе вируса, а не отдельно на S-белок в растворе) - 49,3. Впрочем, пока сложно сказать, много это или мало - эти значения сильно разнятся для успешной «защиты» от разных инфекций, и те количества, которых достаточно, чтобы справиться с одним вирусом, могут оказаться бессильны перед другим.
Кроме того, в некоторых исследованиях уже было подмечено, что пожилые люди, переболевшие COVID-19, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047365v2.full.pdf+html отличаются повышенными титрами антител. С учетом того, что они часто переносят болезнь тяжелее молодых, «много» в данном случае может означать не защиту, а, наоборот, уязвимость. Так или иначе, в инструкции значится, что «защитный титр антител в данный момент неизвестен».

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15.10.2020 09:52 Ответить
есть подозрение, что Т-клеточный иммунитет гораздо более эффективен против коронавирусной инфекции, чем антитела.
По крайней мере, известно, что тяжелое течение COVID-19 https://www.nature.com/articles/s41423-020-0401-3 сопровождается нехваткой Т-клеток. Однако о том, хватает ли этих клеток добровольцам, испытавшим на себе вакцину, мы до сих пор ничего не знаем.
Инструкция сообщает, что у всех участников испытания обнаружены специфические к SARS-CoV-2 лимфоциты, как Т-киллеры, так и Т-хелперы, а при встрече с вирусным S-белком они активируются - то есть начинают делиться и производить противовирусный белок интерферон гамма. Сколько этих клеток и насколько они активны, однако, неясно.
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15.10.2020 09:53 Ответить
Михаил Жванецкий - https://www.youtube.com/watch?v=o-UDT367VVc&ab_channel=yashka78 Тщательней надо
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15.10.2020 09:48 Ответить
пиши до родичів в рашці,вони тобі вишлють поштою....Там цього ГІВНА ПО 4 тис .рублів скоро буде "як гною"...

https://nplus1.ru/blog/2020/08/11/read-the-manual стартует третья фаза испытаний вакцины. (Белорусь,россия.)
Ожидается также, что осенью экспериментальную дозу получат люди из группы риска. По некоторым сообщениям, в нее войдут врачи, учителя и пожилые люди. Впрочем, насчет последнего возникают сомнения: инструкция предусматривает применение вакцины у людей 18-60 лет.
А в графе «[применение] с осторожностью» значится внушительный список противопоказаний: болезни почек, печени, сердца, диабет и многие другие частые спутники людей пожилого возраста.

Тобто клієнти російської медицини старші 60-ти переважно помирают від ускладнень від вакцини "спутнік 5",а не від КОВІД. Але вже ГАРАнТОВАНО
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15.10.2020 09:59 Ответить
Вакцина от Степанова будет куда дешевле. Один укол - и никакого ковида. Исчезнет как будто его и не было.
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15.10.2020 08:00 Ответить
Стесняюсь спросить, сколько "своих" в цену заложили эти "борцы с коррупцией".
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15.10.2020 08:04 Ответить
Штучка? Одна косая? Ну это пока аппетит не пришёл, который, как известно, приходит во время еды.
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15.10.2020 08:28 Ответить
Кукіш вам, а не тисячу грн. Коліться самі
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15.10.2020 08:57 Ответить
Надо бы степанову прямо в мозг вколоть 10 ампул вакцины ,чтобы перестал воровать .И воно так накралося ,шо хоче бути губернатором ,а псевдодоктор ляшко -мэром Киева. Шо степанов нема куди гроши девать?Оно отказалось от ватной вакцины -типа "патриот",а газ ,нефть покупают ,аж бегом .Это называется отморозить уши назло бабушке .Блин страну раком намордниками поставили ,да используй баран любую возможность спасать людей .
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15.10.2020 09:14 Ответить
это отпускная, с завода. с учетом нашей аптечной мафии, "честных" бизнесменов неолигархов и "народную" власть эту цену можно смело умножать минимум на 5.
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15.10.2020 09:18 Ответить
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив попередню вартість поки ще не створеної вакцини проти коронавірусу.



когда науку "двигает" торгаш....
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15.10.2020 09:44 Ответить
Были сообщения о себестоимости в 5 долларов. Очевидно, либо производители, либо Степанов намерены хорошо заработать на вакцине.
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15.10.2020 10:43 Ответить
вчера говорил 14$...
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20.11.2020 13:08 Ответить
 
 