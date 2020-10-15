Вакцина от COVID-19 будет стоить чуть больше тысячи гривен, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил предварительную стоимость пока еще не созданной вакцины от коронавируса.
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
По словам Степанова, когда вакцина от коронавируса появится в Украине, она может стоить ориентировочно 37 долларов (примерно 1048 гривен). Но окончательная цена еще не сформирована, подчеркнул министр.
"Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам давали компании-производители вакцин, проводящие третью фазу (клинических испытаний. - Ред.). Предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов", - сказал Степанов.
Также на Цензор.НЕТ: Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов
Он уточнил, что такую цену назвали две компании из Китая и США. Это приблизительная цена, которую определяют, исходя из затрат на изготовление вакцины. В то же время компании не исключают, что со временем смогут существенно снизить цену.
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Че так... неплохо.... учителя с ихними 4к в первой волне пойдут
Физика, и её микронаука под названием социология очень очень сложная. Поэтому так получается что кто-то голосует по приколу, а ржут потом совсем другие - так проявляется закон сохранения импульса.
От два мільярди орлам Авакова - на це є гроші. А пенсіонери - на... вони потрібні шмарклявій команді?
Український уряд також узяв участь у торгах за майбутню вакцину. Спочатку він планував закупити 7,5 млн доз вакцини, заклавши під це в бюджет майже 3 млрд грн. Тобто йшлося про вартість вакцини менш ніж 400 грн за дозу. Але ситуація змінилася.
Насколько вакцина эффективна?
Инструкция сообщает, что Гам-КОВИД-Вак вызывает образование гуморального и клеточного иммунитета к SARS-CoV-2, иными словами, в организме испытуемых появляются антитела и Т-клетки, «заточенные» на распознавание нового коронавируса. Тем не менее, данные приведены только в отношении антител: их удалось обнаружить у всех участников испытания (в исследованиях британской и китайской аденовирусной вакцин - лишь у https://nplus1.ru/news/2020/07/21/2-vaccines-phase-2 половины испытуемых).
Средний титр (концентрация) антител, которые способны распознать S-белок коронавируса, составил 14703, а вируснейтрализующих (то есть тех, что «наводятся» на белок в составе вируса, а не отдельно на S-белок в растворе) - 49,3. Впрочем, пока сложно сказать, много это или мало - эти значения сильно разнятся для успешной «защиты» от разных инфекций, и те количества, которых достаточно, чтобы справиться с одним вирусом, могут оказаться бессильны перед другим.
Кроме того, в некоторых исследованиях уже было подмечено, что пожилые люди, переболевшие COVID-19, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047365v2.full.pdf+html отличаются повышенными титрами антител. С учетом того, что они часто переносят болезнь тяжелее молодых, «много» в данном случае может означать не защиту, а, наоборот, уязвимость. Так или иначе, в инструкции значится, что «защитный титр антител в данный момент неизвестен».
По крайней мере, известно, что тяжелое течение COVID-19 https://www.nature.com/articles/s41423-020-0401-3 сопровождается нехваткой Т-клеток. Однако о том, хватает ли этих клеток добровольцам, испытавшим на себе вакцину, мы до сих пор ничего не знаем.
Инструкция сообщает, что у всех участников испытания обнаружены специфические к SARS-CoV-2 лимфоциты, как Т-киллеры, так и Т-хелперы, а при встрече с вирусным S-белком они активируются - то есть начинают делиться и производить противовирусный белок интерферон гамма. Сколько этих клеток и насколько они активны, однако, неясно.
https://nplus1.ru/blog/2020/08/11/read-the-manual стартует третья фаза испытаний вакцины. (Белорусь,россия.)
Ожидается также, что осенью экспериментальную дозу получат люди из группы риска. По некоторым сообщениям, в нее войдут врачи, учителя и пожилые люди. Впрочем, насчет последнего возникают сомнения: инструкция предусматривает применение вакцины у людей 18-60 лет.
А в графе «[применение] с осторожностью» значится внушительный список противопоказаний: болезни почек, печени, сердца, диабет и многие другие частые спутники людей пожилого возраста.
Тобто клієнти російської медицини старші 60-ти переважно помирают від ускладнень від вакцини "спутнік 5",а не від КОВІД. Але вже ГАРАнТОВАНО
когда науку "двигает" торгаш....