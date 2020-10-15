Вакцина проти COVID-19 коштуватиме трохи більше тисячі гривень, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив попередню вартість поки ще не створеної вакцини проти коронавірусу.
Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
За словами Степанова, коли вакцина проти коронавірусу з'явиться в Україні, вона може коштувати орієнтовно 37 доларів (приблизно тисяча сорок вісім гривень). Але остаточна ціна ще не сформована, підкреслив міністр.
"Є ціни, принаймні та інформація, яку нам надавали компанії виробників вакцин, які проводять третю фазу (клінічних випробувань. - Ред.). Попередня ціна, яку вони давали, це 37 доларів", - заявив Степанов.
Він уточнив, що таку ціну назвали дві компанії з Китаю і США. Це приблизна ціна, яку визначають, з урахуванням витрат на її виготовлення. Водночас компанії не відкидають, що згодом зможуть суттєво знизити ціну.
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Че так... неплохо.... учителя с ихними 4к в первой волне пойдут
Физика, и её микронаука под названием социология очень очень сложная. Поэтому так получается что кто-то голосует по приколу, а ржут потом совсем другие - так проявляется закон сохранения импульса.
От два мільярди орлам Авакова - на це є гроші. А пенсіонери - на... вони потрібні шмарклявій команді?
Український уряд також узяв участь у торгах за майбутню вакцину. Спочатку він планував закупити 7,5 млн доз вакцини, заклавши під це в бюджет майже 3 млрд грн. Тобто йшлося про вартість вакцини менш ніж 400 грн за дозу. Але ситуація змінилася.
Насколько вакцина эффективна?
Инструкция сообщает, что Гам-КОВИД-Вак вызывает образование гуморального и клеточного иммунитета к SARS-CoV-2, иными словами, в организме испытуемых появляются антитела и Т-клетки, «заточенные» на распознавание нового коронавируса. Тем не менее, данные приведены только в отношении антител: их удалось обнаружить у всех участников испытания (в исследованиях британской и китайской аденовирусной вакцин - лишь у https://nplus1.ru/news/2020/07/21/2-vaccines-phase-2 половины испытуемых).
Средний титр (концентрация) антител, которые способны распознать S-белок коронавируса, составил 14703, а вируснейтрализующих (то есть тех, что «наводятся» на белок в составе вируса, а не отдельно на S-белок в растворе) - 49,3. Впрочем, пока сложно сказать, много это или мало - эти значения сильно разнятся для успешной «защиты» от разных инфекций, и те количества, которых достаточно, чтобы справиться с одним вирусом, могут оказаться бессильны перед другим.
Кроме того, в некоторых исследованиях уже было подмечено, что пожилые люди, переболевшие COVID-19, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047365v2.full.pdf+html отличаются повышенными титрами антител. С учетом того, что они часто переносят болезнь тяжелее молодых, «много» в данном случае может означать не защиту, а, наоборот, уязвимость. Так или иначе, в инструкции значится, что «защитный титр антител в данный момент неизвестен».
По крайней мере, известно, что тяжелое течение COVID-19 https://www.nature.com/articles/s41423-020-0401-3 сопровождается нехваткой Т-клеток. Однако о том, хватает ли этих клеток добровольцам, испытавшим на себе вакцину, мы до сих пор ничего не знаем.
Инструкция сообщает, что у всех участников испытания обнаружены специфические к SARS-CoV-2 лимфоциты, как Т-киллеры, так и Т-хелперы, а при встрече с вирусным S-белком они активируются - то есть начинают делиться и производить противовирусный белок интерферон гамма. Сколько этих клеток и насколько они активны, однако, неясно.
https://nplus1.ru/blog/2020/08/11/read-the-manual стартует третья фаза испытаний вакцины. (Белорусь,россия.)
Ожидается также, что осенью экспериментальную дозу получат люди из группы риска. По некоторым сообщениям, в нее войдут врачи, учителя и пожилые люди. Впрочем, насчет последнего возникают сомнения: инструкция предусматривает применение вакцины у людей 18-60 лет.
А в графе «[применение] с осторожностью» значится внушительный список противопоказаний: болезни почек, печени, сердца, диабет и многие другие частые спутники людей пожилого возраста.
Тобто клієнти російської медицини старші 60-ти переважно помирают від ускладнень від вакцини "спутнік 5",а не від КОВІД. Але вже ГАРАнТОВАНО
когда науку "двигает" торгаш....