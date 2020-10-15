Вакцина проти COVID-19 коштуватиме трохи більше тисячі гривень, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив попередню вартість поки ще не створеної вакцини проти коронавірусу.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За словами Степанова, коли вакцина проти коронавірусу з'явиться в Україні, вона може коштувати орієнтовно 37 доларів (приблизно тисяча сорок вісім гривень). Але остаточна ціна ще не сформована, підкреслив міністр.

"Є ціни, принаймні та інформація, яку нам надавали компанії виробників вакцин, які проводять третю фазу (клінічних випробувань. - Ред.). Попередня ціна, яку вони давали, це 37 доларів", - заявив Степанов.

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Він уточнив, що таку ціну назвали дві компанії з Китаю і США. Це приблизна ціна, яку визначають, з урахуванням витрат на її виготовлення. Водночас компанії не відкидають, що згодом зможуть суттєво знизити ціну.