УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10500 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 200 35

Вакцина проти COVID-19 коштуватиме трохи більше тисячі гривень, - Степанов

Вакцина проти COVID-19 коштуватиме трохи більше тисячі гривень, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив попередню вартість поки ще не створеної вакцини проти коронавірусу.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За словами Степанова, коли вакцина проти коронавірусу з'явиться в Україні, вона може коштувати орієнтовно 37 доларів (приблизно тисяча сорок вісім гривень). Але остаточна ціна ще не сформована, підкреслив міністр.

"Є ціни, принаймні та інформація, яку нам надавали компанії виробників вакцин, які проводять третю фазу (клінічних випробувань. - Ред.). Попередня ціна, яку вони давали, це 37 доларів", - заявив Степанов.

Читайте також: Україна не закуповуватиме російську вакцину проти коронавірусу, - Степанов

Він уточнив, що таку ціну назвали дві компанії з Китаю і США. Це приблизна ціна, яку визначають, з урахуванням витрат на її виготовлення. Водночас компанії не відкидають, що згодом зможуть суттєво знизити ціну.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Курочка в гнезде...яичко в звезде...а этот зеленый скот уже прибыля считает...
показати весь коментар
15.10.2020 01:37
+8
(37$ компании + 72$ таможня + 50$ тому толстому типу на лексусе + 25% подъем аптек) + 20% НДС
Че так... неплохо.... учителя с ихними 4к в первой волне пойдут
показати весь коментар
15.10.2020 01:43
+7
Хто про що,а міністр про долари.
показати весь коментар
15.10.2020 01:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто про що,а міністр про долари.
показати весь коментар
15.10.2020 01:25 Відповісти
Курочка в гнезде...яичко в звезде...а этот зеленый скот уже прибыля считает...
показати весь коментар
15.10.2020 01:37 Відповісти
(37$ компании + 72$ таможня + 50$ тому толстому типу на лексусе + 25% подъем аптек) + 20% НДС
Че так... неплохо.... учителя с ихними 4к в первой волне пойдут
показати весь коментар
15.10.2020 01:43 Відповісти
Ну а что не так? учителя будут еще и детей из малоимущих семей за свою ЗП вакцинировать.
Физика, и её микронаука под названием социология очень очень сложная. Поэтому так получается что кто-то голосует по приколу, а ржут потом совсем другие - так проявляется закон сохранения импульса.
показати весь коментар
15.10.2020 02:08 Відповісти
"сразу из под крана вакцина будет стоить чуть больше тысячи гривен. Будет и премиум версия, немного дороже. Там воду.. кхм.. простите, вакцину перед разливом в ампулы немного прокипятят" (С) информация от источника
показати весь коментар
15.10.2020 02:10 Відповісти
Если учесть, что уже доподлинно известно, что иммунитет к короне будет нестойкий, и раз в полгода надо будет перепрививаться, кто-то нашел горшочек лепрекона
показати весь коментар
15.10.2020 04:36 Відповісти
Вы *********? Как пенсы это потянут?? Нужна компенсация от государства из ковид-фонда на вакцину для пенсионеров с маленькой пенсией.
показати весь коментар
15.10.2020 05:58 Відповісти
Держава виділить гроші на вакцину? Це казки!
От два мільярди орлам Авакова - на це є гроші. А пенсіонери - на... вони потрібні шмарклявій команді?
показати весь коментар
15.10.2020 09:04 Відповісти
Членограй решил заработать
показати весь коментар
15.10.2020 06:02 Відповісти
На всем ,что можно и нельзя
показати весь коментар
15.10.2020 06:40 Відповісти
А основну частину пенсіонерів-на цвинтарі,навіщо такий тягар для України?!Ну звідки оті "тягарі" візьмуть "трохи більше за 1000 грн.",якщо у більшості із них пенсія складає трохи більше за 1000 грн.? Так що їм все одно подихати:чи-то від отого вірусу,чи-то від голоду,о-о-от, а пенсійному фонду-полегшення...
показати весь коментар
15.10.2020 06:17 Відповісти
ПРАВО ПРОДАВАТЬ БУДЕТ ИМЕТЬ ТОЛЬКО ПАЛЬЧЕВСКИЙ ИЛИ КАКАЯ НИБУДЬ ТОЛЬКО ЧТО СОЗДАННАЯ КОНТОРА. 300% ГАРАНТИИ
показати весь коментар
15.10.2020 06:25 Відповісти
Это были бы не хохлы, если бы на горе не заработали на ближнем нищем! Нація переможців ети его!
показати весь коментар
15.10.2020 06:34 Відповісти
Ціна з відкатами, чи без?
показати весь коментар
15.10.2020 06:37 Відповісти
И ПОЛУЧАТ ТУ СУММУ КОТОРУЮ УКРАЛИ КОРРУПЦИОНЕРЫ ВСЕЙ ЗЕМЛИ У НАРОДОВ !?)
показати весь коментар
15.10.2020 06:44 Відповісти
ООго! Треть зарплаты отдай за сомнительную вакцину! Ведь пишут что и второй раз могут заражаться люди и что вакцины вообще от бактерий а не от вирусов и вообще подделка может быть лишь бы деньги
показати весь коментар
15.10.2020 06:56 Відповісти
"Уряд Великої Британії уклав попередню угоду на закупівлю препарату, який розробляє компанія AstraZenca спільно з Оксфордським університетом, за ціною 4 долари за дозу.

Український уряд також узяв участь у торгах за майбутню вакцину. Спочатку він планував закупити 7,5 млн доз вакцини, заклавши під це в бюджет майже 3 млрд грн. Тобто йшлося про вартість вакцини менш ніж 400 грн за дозу. Але ситуація змінилася.
показати весь коментар
15.10.2020 06:58 Відповісти
Прямо Ванга этот Степашка....,заставь барана рога замочить,вечно с дурости начнет....
показати весь коментар
15.10.2020 07:05 Відповісти
держите агента кремля
показати весь коментар
15.10.2020 07:41 Відповісти
читаем инструкцию к российской вакцине от COVID-19


Насколько вакцина эффективна?


Инструкция сообщает, что Гам-КОВИД-Вак вызывает образование гуморального и клеточного иммунитета к SARS-CoV-2, иными словами, в организме испытуемых появляются антитела и Т-клетки, «заточенные» на распознавание нового коронавируса. Тем не менее, данные приведены только в отношении антител: их удалось обнаружить у всех участников испытания (в исследованиях британской и китайской аденовирусной вакцин - лишь у https://nplus1.ru/news/2020/07/21/2-vaccines-phase-2 половины испытуемых).
Средний титр (концентрация) антител, которые способны распознать S-белок коронавируса, составил 14703, а вируснейтрализующих (то есть тех, что «наводятся» на белок в составе вируса, а не отдельно на S-белок в растворе) - 49,3. Впрочем, пока сложно сказать, много это или мало - эти значения сильно разнятся для успешной «защиты» от разных инфекций, и те количества, которых достаточно, чтобы справиться с одним вирусом, могут оказаться бессильны перед другим.
Кроме того, в некоторых исследованиях уже было подмечено, что пожилые люди, переболевшие COVID-19, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047365v2.full.pdf+html отличаются повышенными титрами антител. С учетом того, что они часто переносят болезнь тяжелее молодых, «много» в данном случае может означать не защиту, а, наоборот, уязвимость. Так или иначе, в инструкции значится, что «защитный титр антител в данный момент неизвестен».

показати весь коментар
15.10.2020 09:52 Відповісти
есть подозрение, что Т-клеточный иммунитет гораздо более эффективен против коронавирусной инфекции, чем антитела.
По крайней мере, известно, что тяжелое течение COVID-19 https://www.nature.com/articles/s41423-020-0401-3 сопровождается нехваткой Т-клеток. Однако о том, хватает ли этих клеток добровольцам, испытавшим на себе вакцину, мы до сих пор ничего не знаем.
Инструкция сообщает, что у всех участников испытания обнаружены специфические к SARS-CoV-2 лимфоциты, как Т-киллеры, так и Т-хелперы, а при встрече с вирусным S-белком они активируются - то есть начинают делиться и производить противовирусный белок интерферон гамма. Сколько этих клеток и насколько они активны, однако, неясно.
показати весь коментар
15.10.2020 09:53 Відповісти
Михаил Жванецкий - https://www.youtube.com/watch?v=o-UDT367VVc&ab_channel=yashka78 Тщательней надо
показати весь коментар
15.10.2020 09:48 Відповісти
пиши до родичів в рашці,вони тобі вишлють поштою....Там цього ГІВНА ПО 4 тис .рублів скоро буде "як гною"...

https://nplus1.ru/blog/2020/08/11/read-the-manual стартует третья фаза испытаний вакцины. (Белорусь,россия.)
Ожидается также, что осенью экспериментальную дозу получат люди из группы риска. По некоторым сообщениям, в нее войдут врачи, учителя и пожилые люди. Впрочем, насчет последнего возникают сомнения: инструкция предусматривает применение вакцины у людей 18-60 лет.
А в графе «[применение] с осторожностью» значится внушительный список противопоказаний: болезни почек, печени, сердца, диабет и многие другие частые спутники людей пожилого возраста.

Тобто клієнти російської медицини старші 60-ти переважно помирают від ускладнень від вакцини "спутнік 5",а не від КОВІД. Але вже ГАРАнТОВАНО
показати весь коментар
15.10.2020 09:59 Відповісти
Вакцина от Степанова будет куда дешевле. Один укол - и никакого ковида. Исчезнет как будто его и не было.
показати весь коментар
15.10.2020 08:00 Відповісти
Стесняюсь спросить, сколько "своих" в цену заложили эти "борцы с коррупцией".
показати весь коментар
15.10.2020 08:04 Відповісти
Штучка? Одна косая? Ну это пока аппетит не пришёл, который, как известно, приходит во время еды.
показати весь коментар
15.10.2020 08:28 Відповісти
Кукіш вам, а не тисячу грн. Коліться самі
показати весь коментар
15.10.2020 08:57 Відповісти
Надо бы степанову прямо в мозг вколоть 10 ампул вакцины ,чтобы перестал воровать .И воно так накралося ,шо хоче бути губернатором ,а псевдодоктор ляшко -мэром Киева. Шо степанов нема куди гроши девать?Оно отказалось от ватной вакцины -типа "патриот",а газ ,нефть покупают ,аж бегом .Это называется отморозить уши назло бабушке .Блин страну раком намордниками поставили ,да используй баран любую возможность спасать людей .
показати весь коментар
15.10.2020 09:14 Відповісти
это отпускная, с завода. с учетом нашей аптечной мафии, "честных" бизнесменов неолигархов и "народную" власть эту цену можно смело умножать минимум на 5.
показати весь коментар
15.10.2020 09:18 Відповісти
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив попередню вартість поки ще не створеної вакцини проти коронавірусу.



когда науку "двигает" торгаш....
показати весь коментар
15.10.2020 09:44 Відповісти
Были сообщения о себестоимости в 5 долларов. Очевидно, либо производители, либо Степанов намерены хорошо заработать на вакцине.
показати весь коментар
15.10.2020 10:43 Відповісти
вчера говорил 14$...
показати весь коментар
20.11.2020 13:08 Відповісти
 
 