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Новости Революция в Беларуси
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Помпео заявил о решительной поддержке белорусского народа

Помпео заявил о решительной поддержке белорусского народа

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о решительной поддержке граждан Беларуси, которые вышли на протесты против власти. Он напомнил, что США ввели санкции против белорусских чиновников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Помпео заявил на брифинге, сообщается на сайте Госдепа.

"Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать ответственности для белорусских лидеров из-за подавления демократии", - сообщил дипломат.

Помпео напомнил, что США вместе с союзниками из ЕС и Канадой применяли санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и разгон мирных демонстраций в Беларуси.

Госсекретарь также требует немедленного освобождения гражданина США Виталия Шклярова, который сейчас находится в СИЗО КГБ в Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон еще не принял решение относительно признания Тихановской президентом Беларуси, - Помпео

Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о подготовке нового пакета санкций ЕС по Беларуси, в котором присутствует Александр Лукашенко.

Как сообщалось, ранее ЕС уже ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников. Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.

Отметим также, что гражданин США Виталий Шкляров является известным политтехнологом, который работал, в частности, в избирательных кампаниях кандидатов в президенты США Барака Обамы и Берни Сандерса. Он является уроженцем Гомеля (Беларусь), который получил высшее образование в Европе, переехал в США и там получил американский паспорт. Шкляров был арестован в Беларуси накануне президентских выборов, сейчас он находится под стражей в РБ.

Беларусь (7886) США (26381) Помпео (340)


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Топ комментарии
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В материнській вишиванці, де вогонь-руїна,
йшла до Бога, рано-вранці, Ненька-Україна.
Вітер коси розплітає,в небі чорна хмара,
стала й в Господа питає:
- За що така кара?
Синів вбито в чистім полі, могили як рани,
знову хотять моїй волі одягти кайдани.
Бач, калина зажурилась, бо вдовою стала:
- Чи я тобі не молилась? Чи я не благала?
Перед ляхом боронила православну віру,
святий хрестик не зронила в холоднім Сибіру.
Дощем збито в полі жито, нема кому жати:
- Скільки мені сльози лити і синів ховати?
Ангел Божий мовить з неба:
- Скоро день настане,
хто меча підняв на тебе, на коліна стане!
Свята правда, воля й доля в твоїм домі буде,
тільки кату не пробачать ні Бог, а ні люди.
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15.10.2020 07:18
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Белоруских пенсионеров Лукашеску мочит в сортире,вернее шакалы Путлера....
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15.10.2020 07:17 Ответить
Власне, саме ці пенсіонери й "вигодували" за 26 років "лукашенка". Нехай тепер насолоджуються
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15.10.2020 09:10 Ответить
В материнській вишиванці, де вогонь-руїна,
йшла до Бога, рано-вранці, Ненька-Україна.
Вітер коси розплітає,в небі чорна хмара,
стала й в Господа питає:
- За що така кара?
Синів вбито в чистім полі, могили як рани,
знову хотять моїй волі одягти кайдани.
Бач, калина зажурилась, бо вдовою стала:
- Чи я тобі не молилась? Чи я не благала?
Перед ляхом боронила православну віру,
святий хрестик не зронила в холоднім Сибіру.
Дощем збито в полі жито, нема кому жати:
- Скільки мені сльози лити і синів ховати?
Ангел Божий мовить з неба:
- Скоро день настане,
хто меча підняв на тебе, на коліна стане!
Свята правда, воля й доля в твоїм домі буде,
тільки кату не пробачать ні Бог, а ні люди.
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15.10.2020 07:18 Ответить
Стандартно озаботились....
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15.10.2020 07:36 Ответить
А решительно десяток Джавелинов для протестующих прислать слабо. В купе с агентами замаскированными под марш пенсионерок. Пару джавелинов в водометы , пару в ментовские машины, пару по Дворцу, и разбегутся.
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15.10.2020 07:55 Ответить
Коктейлі Молотову їм в поміч. Дешево і сердито.
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15.10.2020 08:45 Ответить
Водомёт хорошо из зенитки, будет с большими дырками,
А мусора наполопам
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15.10.2020 09:16 Ответить
Лучше бы подкинул автоматов, пулемётов, гранатомётов
И огнемётов, мусорскую падаль следует
Выжигать напалмом
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15.10.2020 09:14 Ответить
Пора армии мусоров на гусеницы наматывать
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15.10.2020 09:17 Ответить
Помпео так решительно поддерживает белорусский народ, шо кушать не может.
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15.10.2020 09:18 Ответить
 
 