Помпео заявил о решительной поддержке белорусского народа
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о решительной поддержке граждан Беларуси, которые вышли на протесты против власти. Он напомнил, что США ввели санкции против белорусских чиновников.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Помпео заявил на брифинге, сообщается на сайте Госдепа.
"Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать ответственности для белорусских лидеров из-за подавления демократии", - сообщил дипломат.
Помпео напомнил, что США вместе с союзниками из ЕС и Канадой применяли санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и разгон мирных демонстраций в Беларуси.
Госсекретарь также требует немедленного освобождения гражданина США Виталия Шклярова, который сейчас находится в СИЗО КГБ в Беларуси.
Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о подготовке нового пакета санкций ЕС по Беларуси, в котором присутствует Александр Лукашенко.
Как сообщалось, ранее ЕС уже ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников. Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.
Отметим также, что гражданин США Виталий Шкляров является известным политтехнологом, который работал, в частности, в избирательных кампаниях кандидатов в президенты США Барака Обамы и Берни Сандерса. Он является уроженцем Гомеля (Беларусь), который получил высшее образование в Европе, переехал в США и там получил американский паспорт. Шкляров был арестован в Беларуси накануне президентских выборов, сейчас он находится под стражей в РБ.
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стала й в Господа питає:
- За що така кара?
Синів вбито в чистім полі, могили як рани,
знову хотять моїй волі одягти кайдани.
Бач, калина зажурилась, бо вдовою стала:
- Чи я тобі не молилась? Чи я не благала?
Перед ляхом боронила православну віру,
святий хрестик не зронила в холоднім Сибіру.
Дощем збито в полі жито, нема кому жати:
- Скільки мені сльози лити і синів ховати?
Ангел Божий мовить з неба:
- Скоро день настане,
хто меча підняв на тебе, на коліна стане!
Свята правда, воля й доля в твоїм домі буде,
тільки кату не пробачать ні Бог, а ні люди.
А мусора наполопам
И огнемётов, мусорскую падаль следует
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