Помпео заявил о решительной поддержке белорусского народа

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о решительной поддержке граждан Беларуси, которые вышли на протесты против власти. Он напомнил, что США ввели санкции против белорусских чиновников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Помпео заявил на брифинге, сообщается на сайте Госдепа.

"Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать ответственности для белорусских лидеров из-за подавления демократии", - сообщил дипломат.

Помпео напомнил, что США вместе с союзниками из ЕС и Канадой применяли санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и разгон мирных демонстраций в Беларуси.

Госсекретарь также требует немедленного освобождения гражданина США Виталия Шклярова, который сейчас находится в СИЗО КГБ в Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вашингтон еще не принял решение относительно признания Тихановской президентом Беларуси, - Помпео

Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о подготовке нового пакета санкций ЕС по Беларуси, в котором присутствует Александр Лукашенко.

Как сообщалось, ранее ЕС уже ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников. Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.

Отметим также, что гражданин США Виталий Шкляров является известным политтехнологом, который работал, в частности, в избирательных кампаниях кандидатов в президенты США Барака Обамы и Берни Сандерса. Он является уроженцем Гомеля (Беларусь), который получил высшее образование в Европе, переехал в США и там получил американский паспорт. Шкляров был арестован в Беларуси накануне президентских выборов, сейчас он находится под стражей в РБ.