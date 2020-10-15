Помпео заявив про рішучу підтримку білоруського народу

Державний секретар США Майк Помпео заявив про рішучу підтримку громадян Білорусі, які вийшли на протести проти влади. Він нагадав, що США запровадили санкції проти білоруських чиновників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Помпео заявив на брифінгу, повідомляється на сайті Держдепу.

"Ми рішуче підтримуємо білоруський народ, який продовжує вимагати відповідальності для білоруських лідерів через придушення демократії", - заявив дипломат.

Помпео нагадав, що США разом із союзниками з ЄС і Канадою застосовували санкції проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів та розгін мирних демонстрацій у Білорусі.

Держсекретар також вимагає негайного звільнення громадянина США Віталія Шклярова, який нині перебуває в СІЗО КДБ у Білорусі.

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Нагадаємо, раніше верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про підготовку нового пакету санкцій ЄС щодо Білорусі, в якому присутній Олександр Лукашенко.

Як повідомлялося, раніше ЄС вже ввів у дію санкції проти Білорусі, в списку санкцій перебувають 40 чиновників. Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.

Зазначимо також, що громадянин США Віталій Шкляров є відомим політтехнологом, який працював, зокрема, у виборчих кампаніях кандидатів у президенти США Барака Обами і Берні Сандерса. Він є уродженцем Гомеля (Білорусь), здобув вищу освіту в Європі, переїхав у США і там отримав американський паспорт. Шкляров був заарештований в Білорусі напередодні президентських виборів, нині він перебуває під вартою в РБ.