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Новини Революція в Білорусі
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Помпео заявив про рішучу підтримку білоруського народу

Помпео заявив про рішучу підтримку білоруського народу

Державний секретар США Майк Помпео заявив про рішучу підтримку громадян Білорусі, які вийшли на протести проти влади. Він нагадав, що США запровадили санкції проти білоруських чиновників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Помпео заявив на брифінгу, повідомляється на сайті Держдепу.

"Ми рішуче підтримуємо білоруський народ, який продовжує вимагати відповідальності для білоруських лідерів через придушення демократії", - заявив дипломат.

Помпео нагадав, що США разом із союзниками з ЄС і Канадою застосовували санкції проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів та розгін мирних демонстрацій у Білорусі.

Держсекретар також вимагає негайного звільнення громадянина США Віталія Шклярова, який нині перебуває в СІЗО КДБ у Білорусі.

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Нагадаємо, раніше верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель оголосив про підготовку нового пакету санкцій ЄС щодо Білорусі, в якому присутній Олександр Лукашенко.

Як повідомлялося, раніше ЄС вже ввів у дію санкції проти Білорусі, в списку санкцій перебувають 40 чиновників. Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.

Зазначимо також, що громадянин США Віталій Шкляров є відомим політтехнологом, який працював, зокрема, у виборчих кампаніях кандидатів у президенти США Барака Обами і Берні Сандерса. Він є уродженцем Гомеля (Білорусь), здобув вищу освіту в Європі, переїхав у США і там отримав американський паспорт. Шкляров був заарештований в Білорусі напередодні президентських виборів, нині він перебуває під вартою в РБ.

Автор: 

Білорусь (7922) США (22473) Помпео (337)


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Топ коментарі
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В материнській вишиванці, де вогонь-руїна,
йшла до Бога, рано-вранці, Ненька-Україна.
Вітер коси розплітає,в небі чорна хмара,
стала й в Господа питає:
- За що така кара?
Синів вбито в чистім полі, могили як рани,
знову хотять моїй волі одягти кайдани.
Бач, калина зажурилась, бо вдовою стала:
- Чи я тобі не молилась? Чи я не благала?
Перед ляхом боронила православну віру,
святий хрестик не зронила в холоднім Сибіру.
Дощем збито в полі жито, нема кому жати:
- Скільки мені сльози лити і синів ховати?
Ангел Божий мовить з неба:
- Скоро день настане,
хто меча підняв на тебе, на коліна стане!
Свята правда, воля й доля в твоїм домі буде,
тільки кату не пробачать ні Бог, а ні люди.
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15.10.2020 07:18
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Белоруских пенсионеров Лукашеску мочит в сортире,вернее шакалы Путлера....
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15.10.2020 07:17 Відповісти
Власне, саме ці пенсіонери й "вигодували" за 26 років "лукашенка". Нехай тепер насолоджуються
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15.10.2020 09:10 Відповісти
В материнській вишиванці, де вогонь-руїна,
йшла до Бога, рано-вранці, Ненька-Україна.
Вітер коси розплітає,в небі чорна хмара,
стала й в Господа питає:
- За що така кара?
Синів вбито в чистім полі, могили як рани,
знову хотять моїй волі одягти кайдани.
Бач, калина зажурилась, бо вдовою стала:
- Чи я тобі не молилась? Чи я не благала?
Перед ляхом боронила православну віру,
святий хрестик не зронила в холоднім Сибіру.
Дощем збито в полі жито, нема кому жати:
- Скільки мені сльози лити і синів ховати?
Ангел Божий мовить з неба:
- Скоро день настане,
хто меча підняв на тебе, на коліна стане!
Свята правда, воля й доля в твоїм домі буде,
тільки кату не пробачать ні Бог, а ні люди.
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15.10.2020 07:18 Відповісти
Стандартно озаботились....
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15.10.2020 07:36 Відповісти
А решительно десяток Джавелинов для протестующих прислать слабо. В купе с агентами замаскированными под марш пенсионерок. Пару джавелинов в водометы , пару в ментовские машины, пару по Дворцу, и разбегутся.
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15.10.2020 07:55 Відповісти
Коктейлі Молотову їм в поміч. Дешево і сердито.
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15.10.2020 08:45 Відповісти
Водомёт хорошо из зенитки, будет с большими дырками,
А мусора наполопам
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15.10.2020 09:16 Відповісти
Лучше бы подкинул автоматов, пулемётов, гранатомётов
И огнемётов, мусорскую падаль следует
Выжигать напалмом
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15.10.2020 09:14 Відповісти
Пора армии мусоров на гусеницы наматывать
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15.10.2020 09:17 Відповісти
Помпео так решительно поддерживает белорусский народ, шо кушать не может.
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15.10.2020 09:18 Відповісти
 
 