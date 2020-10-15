За сутки COVID-19 заболели 275 детей и 199 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 281 239 человек. Из них 17 436 детей, а также 18 607 медицинских работников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 5 062 человека. Из них 275 детей, а также 199 медработников. Были госпитализированы 679 человек. За минувшие сутки в Украины зафиксировали 73 летальных случая. Выздоровел 951 пациент", - отметил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 281 239 человек. Из них 17 436 детей, а также 18 607 медицинских работников.

"Всего выздоровели 119 650 пациентов. А летальных случаев - 5 302.

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