За сутки COVID-19 заболели 275 детей и 199 медработников, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 281 239 человек. Из них 17 436 детей, а также 18 607 медицинских работников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 5 062 человека. Из них 275 детей, а также 199 медработников. Были госпитализированы 679 человек. За минувшие сутки в Украины зафиксировали 73 летальных случая. Выздоровел 951 пациент", - отметил глава Минздрава.
За все время пандемии в Украине заболели 281 239 человек. Из них 17 436 детей, а также 18 607 медицинских работников.
"Всего выздоровели 119 650 пациентов. А летальных случаев - 5 302.
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Чайка Київ
показать весь комментарий15.10.2020 10:24 Ответить Мне нравится 0
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