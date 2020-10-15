Полиция расследует появление антисемитских надписей возле Офиса президента
Полиция Киева начала уголовное производство из-за антисемитских надписей возле Офиса президента Украины, устанавливаются лица, причастные к совершению данного правонарушения.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
"В полицию Киева с официальным письмом обратился исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. Он сообщил, что вчера, 14 октября, возле здания Офиса президента Украины в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к указанному правонарушению.
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может там была написана правда
Во-вторых Ермак где хочешь и что хочешь нарисует не хуже Микеланджело.
Клан у Бени? Клан.
Из Днепра? Из Днепра.
Власть в Украине подмяли под себя? Подмяли.
Так в чем проблема?
Разве там фамилии названы? Нет.
Разве к каким действиям призывают, кроме гнать кагал взащей? Нет.
Не вижу антисемитизма.
Это просто международная воровская ОПГ.
Просто уголовники.
Українці! П
Святкуємо річницю окупації та пограбування України єврейсько-лніпрометровським кланом Вови Зеленського.
Не вижу тут ни антиемитизма ни экстремизма.
Это константация факта
.
- Это сироты.
Свод правил и советов перед посещением Плачущей Стены.
- Можно ли посещать Стену Плача в Иерусалиме православным?
Побывать здесь и помолиться может каждый, независимо от вероисповедания.
- Здесь есть свои правила в плане одежды: если у вас будут оголены плечи и локти, не прикрыты колени, то скорее всего к святыне вас не пустят.
За этим следят представительницы хасидской общины, так что с собой лучше иметь накидки или платки.
У мужчин обязательно должна быть прикрыта голова, а у кого нет головного убора - в корзине при входе можно взять маленькую шапочку - кипу.
ну если тебе нравится облизывать хресты, иконы, стены: на здоровье
Речь о наших политиках.
Наприме, Тимошенко-Григян:
https://kor.ill.in.ua/m/400x253/119796.jpg
Ющенко:
https://photo.unian.net/photo/91819-viktor-yushchenko-bilya-stini-plachu-v-izrajili
а Ющенко что не еврей, так что же он молился той стене?
возле той стены полно мужчин и без кипы, тот же любой православный никогда не будет молиться у той стены и целовать ее
А что у Ющенко?
https://censor.net/ru/comments/locate/3224849/019214af-a317-7147-aad1-740*********
https://censor.net/ru/comments/locate/3224849/019214af-a317-7147-aad1-740*********
https://censor.net/ru/comments/locate/3224849/019214af-a317-7147-aad1-740*********
так его изобрели православные попы
"Считается, что часть событий, описанных в Пятикнижии и Ветхом завете, книгах, священных для иудеев и христиан, происходили именно на Храмовой горе, которую кольцом окружала Стена. Так, именно здесь происходило испытание Авраама, от которого Бог потребовал принесения в жертву единственного и долгожданного сына.
Не менее священной является это место и мусульман. Наверху, на месте Первого Храма, сейчас находится третья по степени значимости святыня - мечеть Купол Скалы, внутри которой есть выступающий камень.
Именно с этого камня пророк Мухаммед вознесся на небо на крылатом коне."
иудаизм проповедует верховенство евреев над другими народами,
а для остальных они создали христианство где проповедуется рабство
или Иисус не был иудеем?
Дебаты на эту тему ведутся веками
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
была иудейская секта где правили "старики" апостолы а Ииссус у них был "молодым" как в армии, есть приносил, ноги мыл и для.
и для укрепления своей секты отправили его на смерть.
Весь Новый завет написан задним числом
Це, як в анекдоті :
"Спиняє ГАІшник автомобіль:
- Ви перевищили швидкість!...
- Паслушайте, какой гусский не любит бистрой езди?...
- Будем складать протокол...
- Ну што Ві хатите ат беднага ев"єя?...
- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…
- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняется… Когда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
Бьют не по паспорту, "бубочка", бьют по морде лица за труды рук, за 'достижения', "бубочка".
А национальность "бубочкина" нам фиолетово.
Однако не стоит забывать, что Арахамия - сефард из Абхазии - получил убежище в Украине, спасаясь от геноцида из-за войны в Абхазии в начале 90-х.
Так что не стоит ему забывать какому народу и какой стране он жизнью обязан, когда ратует "за сокращение численности ВСУ".
Кстати, сколько в ОП работает этничных украинцев, представителей титульной нации?
Так что пусть не пытаются выставить себя "жертвами", провокаторы и предатели.
Национальность предателей интересов Украины нам безралична, мы судим по их действиям и "достижениям".
P.S. На оффисе Премьера штата Виктория, Австралия, намалевали "Уволь Дэна" (Sack Dan). Вот это я понимаю: судя по району мусульманским бизнесам из-за дурантина разорение грозит. А вот "бубочке" не стоит заниматься плагиатом.
https://echokieva.com/uk/nacionalisti-prinesli-antisemitskij-plakat-proti-zelenskogo-do-ofisu-prezidenta-foto/
Не вижу антисемитизма, вижу чистую правду.
Гнать этот днепровский бенин кагал поганой метлой (и Ерамака пусть с собой забирают, и Арахамию).
Таких було кілька мільйонів.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4 - Україна все ще живе за законами Російської Імперії?
Оружие и шмонает их мусорами
Третє питання - Усіх хто критикує зе-жабу треба саджати
1 На 25 років
2 На 50 років
3 На 100 років?
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/108053/27-Tovarnichenko.pdf?sequence=1