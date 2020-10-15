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Полиция расследует появление антисемитских надписей возле Офиса президента

Полиция расследует появление антисемитских надписей возле Офиса президента

Полиция Киева начала уголовное производство из-за антисемитских надписей возле Офиса президента Украины, устанавливаются лица, причастные к совершению данного правонарушения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В полицию Киева с официальным письмом обратился исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. Он сообщил, что вчера, 14 октября, возле здания Офиса президента Украины в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к указанному правонарушению.

Читайте также: Глава Львовской ОГА Козицкий обратился в полицию из-за антисемитской надписи на борде "Слуги народа", - Объединенная еврейская община

антисемитизм (230) Нацполиция (16425) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+21
а можно подробнее что там было написано ?
может там была написана правда
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15.10.2020 09:35
+16
- Новая партия старушек? - спросил Остап.
- Это сироты.

Полиция расследует появление антисемитских надписей возле Офиса президента - Цензор.НЕТ 9899
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15.10.2020 09:42
+13
Господа, причисляющие себя к евреям, может помимо яростной борьбы с бытовым антисемитизмом, следовало бы провести разъяснительную работу, для удаления из ссоциальной жизни общества их причины - действий, производимых вашим соплеменником Зеленой Шмарклей? Почему-то вскукареков об антисемитизма при Порошенко, которого всякая шушера упорно звала Вальцманом не наблюдалось. А то что, рано или поздно, антисемитизм будет использован против Зеленой Шмаркли, было ясно с первых его действий. Тут и игнорирование христианских праздников (правда, только на первых порах), поцелуи в десна с Нетаньяхой, финансирование еврейского обучения в разных формах и, главное, он не гражданин государства Украина, ему на страну насрать.
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15.10.2020 09:42
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Правила форума Совет форумчан
Бубу хотят заколохостить?
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15.10.2020 09:34 Ответить
а можно подробнее что там было написано ?
может там была написана правда
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15.10.2020 09:35 Ответить
Во-первых, не покажут (а были ли надписи).
Во-вторых Ермак где хочешь и что хочешь нарисует не хуже Микеланджело.
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15.10.2020 09:48 Ответить
Вова справкой обзавелся-- что он афро-американец..
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15.10.2020 09:52 Ответить
В Америке он под следствием (пока свидетелем), так что не поможет, пусть в Эфиопию пакуется.
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15.10.2020 09:53 Ответить
https://echokieva.com/uk/nacionalisti-prinesli-antisemitskij-plakat-proti-zelenskogo-do-ofisu-prezidenta-foto/
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15.10.2020 09:53 Ответить
А что в этой надписи антисемитского?
Клан у Бени? Клан.
Из Днепра? Из Днепра.
Власть в Украине подмяли под себя? Подмяли.
Так в чем проблема?
Разве там фамилии названы? Нет.
Разве к каким действиям призывают, кроме гнать кагал взащей? Нет.
Не вижу антисемитизма.
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15.10.2020 09:56 Ответить
Плакат написан неправильно. Евреи - это уважаемая нация. Писать надо было - "жидовский клан". Это как быдло - "низшая прослойки украинского общества". Так и жид - отбросы еврейского общества. В Азербайджане - это айзер. Эта прослойка есть у любой нации. В посольстве правы. Евреи не виноваты, что 73% быдла, захотелось жидов во власти. "Ну так кушайте, и не обляпайтесь". Евреи тут причём!
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15.10.2020 13:47 Ответить
тут саме євреї про євреїв------Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови----читайте.
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15.10.2020 14:45 Ответить
Да нужно было просто написать: "Бенина шайка-лейка", они же все - "граждане мира", у них нет ни национальности, не государства, ни вероисповедания, ни убеждений.
Это просто международная воровская ОПГ.
Просто уголовники.
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15.10.2020 15:33 Ответить
Це не протирічить тому, що вони етнічно - євреї, а релігійно - іудеї.
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15.10.2020 19:10 Ответить
Было написано:
Українці! П
Святкуємо річницю окупації та пограбування України єврейсько-лніпрометровським кланом Вови Зеленського.

Не вижу тут ни антиемитизма ни экстремизма.
Это константация факта
.
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15.10.2020 11:20 Ответить
Такими обурливими діями має займатися спеціальний орган у справах євреїв,накшталт гестапо.
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15.10.2020 09:35 Ответить


Полиция расследует появление антисемитских надписей возле Офиса президента - Цензор.НЕТ 6090
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15.10.2020 09:55 Ответить
Пустоголова Буратіна, не буди лихо поки воно тихо.
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15.10.2020 09:39 Ответить
- Новая партия старушек? - спросил Остап.
- Это сироты.

Полиция расследует появление антисемитских надписей возле Офиса президента - Цензор.НЕТ 9899
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15.10.2020 09:42 Ответить
Пономарь, методички перепутал. Это об антисемитизме
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15.10.2020 09:47 Ответить
та фіг з тим Порохом, ти мені краще розкажи про своє прізвище, воно пішло від моряка Папая?
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15.10.2020 10:10 Ответить
Я знаю почему его зовут Антон.
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15.10.2020 10:15 Ответить
та і в мене є варіанти
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15.10.2020 10:18 Ответить
Шурик, да сказать не проблема. Ты лучше скажи почему мой очередной пост удален? Что в нем было крамольно-оскорбительного, ну кроме упоминания Пороха всуе? Вижу и старший куда пошлют из "рошена" подтянулся из под прокси Мальты. Вижу сразу лайкнула и подстилка ******, маскирующаяся под битломана
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15.10.2020 10:57 Ответить
Ну не я видалив твою писанину, це раз, а подруге ти не відповів, це два, а по третє, я тобі не шурік водоплавающе.
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15.10.2020 11:42 Ответить
К стене плача ВСЕ подходят в головном уборе.

Свод правил и советов перед посещением Плачущей Стены.

- Можно ли посещать Стену Плача в Иерусалиме православным?

Побывать здесь и помолиться может каждый, независимо от вероисповедания.

- Здесь есть свои правила в плане одежды: если у вас будут оголены плечи и локти, не прикрыты колени, то скорее всего к святыне вас не пустят.
За этим следят представительницы хасидской общины, так что с собой лучше иметь накидки или платки.
У мужчин обязательно должна быть прикрыта голова, а у кого нет головного убора - в корзине при входе можно взять маленькую шапочку - кипу.
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15.10.2020 10:26 Ответить
ну да мусульманин будет туда переться и тыкать писульку и ялозыть ту стену губами,
ну если тебе нравится облизывать хресты, иконы, стены: на здоровье
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15.10.2020 10:35 Ответить
Перескок на мусульман не катит.
Речь о наших политиках.
Наприме, Тимошенко-Григян:

https://kor.ill.in.ua/m/400x253/119796.jpg

Ющенко:

https://photo.unian.net/photo/91819-viktor-yushchenko-bilya-stini-plachu-v-izrajili
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15.10.2020 10:40 Ответить
а что Тимошенко не еврейка?
а Ющенко что не еврей, так что же он молился той стене?
возле той стены полно мужчин и без кипы, тот же любой православный никогда не будет молиться у той стены и целовать ее
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15.10.2020 10:50 Ответить
У Тимошенко отец Владимир Абрамович, мать вроде бы этническая русская.
А что у Ющенко?
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15.10.2020 10:52 Ответить
Поліція розслідує появу антисемітських написів біля Офісу президента - Цензор.НЕТ 3112
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15.10.2020 10:54 Ответить
Ну и что?

https://censor.net/ru/comments/locate/3224849/019214af-a317-7147-aad1-740*********
https://censor.net/ru/comments/locate/3224849/019214af-a317-7147-aad1-740*********
https://censor.net/ru/comments/locate/3224849/019214af-a317-7147-aad1-740*********
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15.10.2020 10:55 Ответить
Леди Ю - капительман -хрихян
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15.10.2020 11:13 Ответить
Огонь из Иерусалима развозится во все православные храмы.
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15.10.2020 10:53 Ответить
" Огонь из Иерусалима " ???

так его изобрели православные попы
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15.10.2020 10:55 Ответить
Так почему Вы решили, что к стене плача ходят только евреи?

"Считается, что часть событий, описанных в Пятикнижии и Ветхом завете, книгах, священных для иудеев и христиан, происходили именно на Храмовой горе, которую кольцом окружала Стена. Так, именно здесь происходило испытание Авраама, от которого Бог потребовал принесения в жертву единственного и долгожданного сына.
Не менее священной является это место и мусульман. Наверху, на месте Первого Храма, сейчас находится третья по степени значимости святыня - мечеть Купол Скалы, внутри которой есть выступающий камень.
Именно с этого камня пророк Мухаммед вознесся на небо на крылатом коне."
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15.10.2020 11:00 Ответить
а кто же туда прется как не евреи,
иудаизм проповедует верховенство евреев над другими народами,
а для остальных они создали христианство где проповедуется рабство
или Иисус не был иудеем?
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15.10.2020 11:21 Ответить
"или Иисус не был иудеем?"

Дебаты на эту тему ведутся веками

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
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15.10.2020 11:30 Ответить
ну да и ему не обрезали,
была иудейская секта где правили "старики" апостолы а Ииссус у них был "молодым" как в армии, есть приносил, ноги мыл и для.
и для укрепления своей секты отправили его на смерть.
Весь Новый завет написан задним числом
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15.10.2020 11:37 Ответить
Як це впливає на національність Ющенка, наприклад?
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15.10.2020 12:01 Ответить
https://planetofhotels.com/guide/ru/izrail/ierusalim/stena-placha
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15.10.2020 10:26 Ответить
Господа, причисляющие себя к евреям, может помимо яростной борьбы с бытовым антисемитизмом, следовало бы провести разъяснительную работу, для удаления из ссоциальной жизни общества их причины - действий, производимых вашим соплеменником Зеленой Шмарклей? Почему-то вскукареков об антисемитизма при Порошенко, которого всякая шушера упорно звала Вальцманом не наблюдалось. А то что, рано или поздно, антисемитизм будет использован против Зеленой Шмаркли, было ясно с первых его действий. Тут и игнорирование христианских праздников (правда, только на первых порах), поцелуи в десна с Нетаньяхой, финансирование еврейского обучения в разных формах и, главное, он не гражданин государства Украина, ему на страну насрать.
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15.10.2020 09:42 Ответить
Зеленський не єврей, бо не живе в Ізраїлі і не знає івриту... Зеленський не "жид", бо не знає ідіш і не дотримується іудейської віри... Він звичайний "маланець", тобто "русскаязичний", що має іудейських предків... Їх ще при Радянській владі іменували "професійними євреями"... Вони користуються належністю до єврейства, як "спецовкою"... Вигідно - "євреї"... Невигідно - прикидаються "гусскими"... Спитайте Зеленського, що таке "талес" чи "кашрут", і він очі витріщить, бо якщо і чув ці слова, але значення їх йому не відоме...
Це, як в анекдоті :
"Спиняє ГАІшник автомобіль:
- Ви перевищили швидкість!...
- Паслушайте, какой гусский не любит бистрой езди?...
- Будем складать протокол...
- Ну што Ві хатите ат беднага ев"єя?...
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15.10.2020 09:55 Ответить
- Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…

- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…

- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняетсяКогда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
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15.10.2020 09:43 Ответить
Пусть надписи покажет, да и то - провокация это.

Бьют не по паспорту, "бубочка", бьют по морде лица за труды рук, за 'достижения', "бубочка".
А национальность "бубочкина" нам фиолетово.
Однако не стоит забывать, что Арахамия - сефард из Абхазии - получил убежище в Украине, спасаясь от геноцида из-за войны в Абхазии в начале 90-х.
Так что не стоит ему забывать какому народу и какой стране он жизнью обязан, когда ратует "за сокращение численности ВСУ".
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15.10.2020 09:46 Ответить
Хамия - внук Хама
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15.10.2020 11:15 Ответить
Расследуйте действия заседателей Офиса преЗедента, провоцирующих ненависть к определенной категории.
Кстати, сколько в ОП работает этничных украинцев, представителей титульной нации?
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15.10.2020 09:46 Ответить
Для повышения популярности "бубочки" среди определенных слоев избирателей Ермак любые транспоранты где угодно нарисует, и краску купит сам, и кисти.
Так что пусть не пытаются выставить себя "жертвами", провокаторы и предатели.
Национальность предателей интересов Украины нам безралична, мы судим по их действиям и "достижениям".

P.S. На оффисе Премьера штата Виктория, Австралия, намалевали "Уволь Дэна" (Sack Dan). Вот это я понимаю: судя по району мусульманским бизнесам из-за дурантина разорение грозит. А вот "бубочке" не стоит заниматься плагиатом.
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15.10.2020 09:52 Ответить
Вот Виктор Федорович наверху дал на транспорант ссылку:
https://echokieva.com/uk/nacionalisti-prinesli-antisemitskij-plakat-proti-zelenskogo-do-ofisu-prezidenta-foto/

Не вижу антисемитизма, вижу чистую правду.
Гнать этот днепровский бенин кагал поганой метлой (и Ерамака пусть с собой забирают, и Арахамию).
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15.10.2020 09:58 Ответить
Даруйте, але титульна нація знала на що йшла. Тепер нехай сидить та не патякає
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15.10.2020 10:59 Ответить
Ті, хто не голосував за все оце, нинішнє, має чисте сумління і повне право висловлювати своє незадоволення.
Таких було кілька мільйонів.
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15.10.2020 11:05 Ответить
Звісно. Але ж у нас демократія, отже вирішують 50%+1 голос. Тому треба чекати. І "вибивати", як це зараз модньо, квоти для національної, геть дурнуватої, більшости для ОП Найсмішніше те, що, за моїми спостереженнями, найбільше шпетять гебреїв саме ті, які привели блаЗЄ до влади.
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15.10.2020 11:10 Ответить
Угу. Черговий мудрагель Євген Шевченко, який теж брав активну участь в приведенні до влади зеленських-єрмаків, вже наклякав черговий маніфест. Але ж мізки на місце в нього так і не стали, судячи з написаного.
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15.10.2020 11:15 Ответить
Назвать украинца хохлом это норма, а если еврея назвать жидярой, то это антисемитизм?
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15.10.2020 09:47 Ответить
Осталось идиомам зеленой плесени возбудить уголовное дело за произведения Ивана Франко против Франко же-- который так и писал в своих романах, рассказах и повестях и эссе- СЛОВО ""ŻYD"" !!!! и ничего и если радикалам евреям Израиля не нравиться Ивано Франко то нам плевать на их мнение ... УКРАИНЦЫ УЧИТЕСЬ У ПОЛЯКОВ они после 2 Мировой вообще горя и не знают- что такое евреи..Израиль пытается обвинить Польшу и поляков в Геноциде и собзничеситве в Холокосте на что Польша прос то отвечает Пся крев.. и точка... а в своем языке польском (что следовало бы давно ввести и в Украинский язык и грамматику и правила) слово---- /еврей/ --пишется как согласно данных ГУГЛ ПЕРЕВОДЧИКА.....ЕВРЕЙ ЕВРЕЙКА ЕВРЕЙСКОЕ КАК-- ŻYD ŻYD ŻYD (ПОЛЬСКИЙ)
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15.10.2020 10:02 Ответить
Нехер больше расследовать???
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15.10.2020 09:47 Ответить
а почему полиция так же чутко не реагирует на антиукраинские деяния зе-бубочки и его подельников?
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15.10.2020 09:48 Ответить
Семитизм - слово, оборот речи, выражение, составленное по образцу какого-либо семитского языка или заимствованное из него.
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15.10.2020 09:48 Ответить
Объединённая еврейская община Украины (ОЕОУ) - крупнейшая всеукраинская еврейская общественная организация. Президент - Игорь Валерьевич Коломойский. Глава правления - раввин Шмуэль Каминецкий[1]. Руководитель - Михаэль Борисович Ткач.
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15.10.2020 09:53 Ответить
Да да, те кто пишет на заборах , это именно те люди, которыми должна заниматься МВД, ещё подключите сюда контрразведку , больше ведь вам не чем заниматься
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15.10.2020 09:56 Ответить
Похоже членограй и мусора сами рисуют и сами расследуют
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15.10.2020 10:03 Ответить
А что, собственно, антисемитского в этом плакате? Я, по крайней мере, абсолютно ничего антисемитского там на нахожу.
Полиция расследует появление антисемитских надписей возле Офиса президента - Цензор.НЕТ 9248
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15.10.2020 10:05 Ответить
Упссссссс, я понял! Если воруют украинцы, болгары, англичане, японцы и тд- это воровство, а если воруют евреи - это антисемитизм.
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15.10.2020 10:12 Ответить
А чому суржиком написано, в українській мові немає слова "єврейським".
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15.10.2020 10:27 Ответить
помоскалені
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15.10.2020 10:32 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
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15.10.2020 10:38 Ответить
В 1787 году при посещении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Екатериной II города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Шклова во время поездки на юг по протекции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 князя Григория Потёмкина ею был принят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%B0 Иошуа Цейтлин с прошением от шкловских иудеев о прекращении употребления в официальных документах унизительного для них слова «жиды». Екатерина дала согласие на это, предписав использовать в официальных бумагах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи только слово «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреи »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4 - Україна все ще живе за законами Російської Імперії?
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15.10.2020 11:18 Ответить
Подозреваю шо(ШО) эти надписи написал главный раввин Украины..,просто грамотный чел.Точно,его работа,ну а жителям КРЫВБАССА атддельное пасиба.
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15.10.2020 10:08 Ответить
эти надписи со времен петюньки там остались.
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15.10.2020 10:10 Ответить
Зеленский подонок, отбирает у служащих ВСУ
Оружие и шмонает их мусорами
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15.10.2020 10:13 Ответить
Я извиняюсь, а постановка вопроса: "кто закатал в асфальт деньги выделенные на борьбу с коронавирусом",- тоже есть проявление антисемитизма?
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15.10.2020 10:32 Ответить
Конечно! ))))))))))))
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15.10.2020 17:01 Ответить
Щоб не було таких лозунгів, ВР ма ухвалити два вкрай важливих закони та внести їх в Конституцію: 1) в паспорті має бути графа про етнічну приналежність; 2) до влади можна обирати лише етнічних українців і лише етнічні українці мають право брати участь в голосуванні. ТАК Є В ПРИБАЛТІЙСЬКИХ КРАЇНАХ. А у нас останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест. І він же й зазначав, що за так званими "українськими буржуазними націоналістами" стоять світові сіоністи, і саме тому він був проти підтримки тих "буржуазних націоналістів". І що ми маємо 50 років по тому? Хіба Шелест був не правий???
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15.10.2020 10:37 Ответить
При Шелесті держави з назвою Україна не існувало.
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15.10.2020 11:13 Ответить
если обиделись,значит в ОП матерые семиты
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15.10.2020 10:45 Ответить
Семіти - група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народів , що населяють або населяли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Північну та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Східну Африку і частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії та мова яких належить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Семітської групи мов . До них належать стародавні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8 вавилоняни , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 ассирійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 фінікійці та ін., а також ******* народи: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 араби , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреї , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 ассирійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8 друзи .
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15.10.2020 11:50 Ответить
Жалко, что скрывают, что там было написано. Ибо первая мысль приходит, что там обращались к президенту и давали ему оценку. А в этом случае никакая она не "антисемитская".
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15.10.2020 10:48 Ответить
мабуть написали "зєля лох".
Третє питання - Усіх хто критикує зе-жабу треба саджати
1 На 25 років
2 На 50 років
3 На 100 років?
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15.10.2020 10:53 Ответить
Эйнштейн постоянно объясняет критику его теории антисемитизмом, держится с самоуверенным видом, он антифашист и сторонник социализма.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/108053/27-Tovarnichenko.pdf?sequence=1
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15.10.2020 11:30 Ответить
Жидва не спить..Це ж трагедія яка..про жидів правду написали.
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15.10.2020 12:47 Ответить
"Спасибо жителям Кривбаса, за *********** ********". Не путайте Днепр и Кривой Рог - это две разные планеты.
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15.10.2020 13:51 Ответить
А антиукраїнські дії зеклоуна чому ніхто не розслідує
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15.10.2020 17:33 Ответить
це тільки попередження, бо далі будуть палити шини
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15.10.2020 19:26 Ответить
 
 