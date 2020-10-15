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Поліція розслідує появу антисемітських написів біля Офісу президента

Поліція розслідує появу антисемітських написів біля Офісу президента

Поліція Києва почала кримінальне провадження через антисемітські написи біля Офісу президента України, встановлюються особи, причетні до скоєння цього правопорушення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"У поліцію Києва з офіційним листом звернувся виконавчий директор Об'єднаної єврейської громади України. Він повідомив, що вчора, 14 жовтня, біля будівлі Офісу президента України в Києві невідомі розгорнули банер з антисемітськими висловлюваннями", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до правопорушення.

Також читайте: Голова Львівської ОДА Козицький звернувся в поліцію через антисемітський напис на борді "Слуги народу", - Об'єднана єврейська громада

Автор: 

антисемітизм (122) Нацполіція (15132) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+21
а можно подробнее что там было написано ?
может там была написана правда
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15.10.2020 09:35
+16
- Новая партия старушек? - спросил Остап.
- Это сироты.

Полиция расследует появление антисемитских надписей возле Офиса президента - Цензор.НЕТ 9899
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15.10.2020 09:42
+13
Господа, причисляющие себя к евреям, может помимо яростной борьбы с бытовым антисемитизмом, следовало бы провести разъяснительную работу, для удаления из ссоциальной жизни общества их причины - действий, производимых вашим соплеменником Зеленой Шмарклей? Почему-то вскукареков об антисемитизма при Порошенко, которого всякая шушера упорно звала Вальцманом не наблюдалось. А то что, рано или поздно, антисемитизм будет использован против Зеленой Шмаркли, было ясно с первых его действий. Тут и игнорирование христианских праздников (правда, только на первых порах), поцелуи в десна с Нетаньяхой, финансирование еврейского обучения в разных формах и, главное, он не гражданин государства Украина, ему на страну насрать.
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15.10.2020 09:42
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Бубу хотят заколохостить?
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15.10.2020 09:34 Відповісти
а можно подробнее что там было написано ?
может там была написана правда
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15.10.2020 09:35 Відповісти
Во-первых, не покажут (а были ли надписи).
Во-вторых Ермак где хочешь и что хочешь нарисует не хуже Микеланджело.
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15.10.2020 09:48 Відповісти
Вова справкой обзавелся-- что он афро-американец..
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15.10.2020 09:52 Відповісти
В Америке он под следствием (пока свидетелем), так что не поможет, пусть в Эфиопию пакуется.
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15.10.2020 09:53 Відповісти
https://echokieva.com/uk/nacionalisti-prinesli-antisemitskij-plakat-proti-zelenskogo-do-ofisu-prezidenta-foto/
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15.10.2020 09:53 Відповісти
А что в этой надписи антисемитского?
Клан у Бени? Клан.
Из Днепра? Из Днепра.
Власть в Украине подмяли под себя? Подмяли.
Так в чем проблема?
Разве там фамилии названы? Нет.
Разве к каким действиям призывают, кроме гнать кагал взащей? Нет.
Не вижу антисемитизма.
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15.10.2020 09:56 Відповісти
Плакат написан неправильно. Евреи - это уважаемая нация. Писать надо было - "жидовский клан". Это как быдло - "низшая прослойки украинского общества". Так и жид - отбросы еврейского общества. В Азербайджане - это айзер. Эта прослойка есть у любой нации. В посольстве правы. Евреи не виноваты, что 73% быдла, захотелось жидов во власти. "Ну так кушайте, и не обляпайтесь". Евреи тут причём!
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15.10.2020 13:47 Відповісти
тут саме євреї про євреїв------Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови----читайте.
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15.10.2020 14:45 Відповісти
Да нужно было просто написать: "Бенина шайка-лейка", они же все - "граждане мира", у них нет ни национальности, не государства, ни вероисповедания, ни убеждений.
Это просто международная воровская ОПГ.
Просто уголовники.
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15.10.2020 15:33 Відповісти
Це не протирічить тому, що вони етнічно - євреї, а релігійно - іудеї.
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15.10.2020 19:10 Відповісти
Было написано:
Українці! П
Святкуємо річницю окупації та пограбування України єврейсько-лніпрометровським кланом Вови Зеленського.

Не вижу тут ни антиемитизма ни экстремизма.
Это константация факта
.
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15.10.2020 11:20 Відповісти
Такими обурливими діями має займатися спеціальний орган у справах євреїв,накшталт гестапо.
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15.10.2020 09:35 Відповісти


Полиция расследует появление антисемитских надписей возле Офиса президента - Цензор.НЕТ 6090
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15.10.2020 09:55 Відповісти
Пустоголова Буратіна, не буди лихо поки воно тихо.
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15.10.2020 09:39 Відповісти
- Новая партия старушек? - спросил Остап.
- Это сироты.

Полиция расследует появление антисемитских надписей возле Офиса президента - Цензор.НЕТ 9899
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15.10.2020 09:42 Відповісти
Пономарь, методички перепутал. Это об антисемитизме
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15.10.2020 09:47 Відповісти
та фіг з тим Порохом, ти мені краще розкажи про своє прізвище, воно пішло від моряка Папая?
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15.10.2020 10:10 Відповісти
Я знаю почему его зовут Антон.
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15.10.2020 10:15 Відповісти
та і в мене є варіанти
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15.10.2020 10:18 Відповісти
Шурик, да сказать не проблема. Ты лучше скажи почему мой очередной пост удален? Что в нем было крамольно-оскорбительного, ну кроме упоминания Пороха всуе? Вижу и старший куда пошлют из "рошена" подтянулся из под прокси Мальты. Вижу сразу лайкнула и подстилка ******, маскирующаяся под битломана
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15.10.2020 10:57 Відповісти
Ну не я видалив твою писанину, це раз, а подруге ти не відповів, це два, а по третє, я тобі не шурік водоплавающе.
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15.10.2020 11:42 Відповісти
К стене плача ВСЕ подходят в головном уборе.

Свод правил и советов перед посещением Плачущей Стены.

- Можно ли посещать Стену Плача в Иерусалиме православным?

Побывать здесь и помолиться может каждый, независимо от вероисповедания.

- Здесь есть свои правила в плане одежды: если у вас будут оголены плечи и локти, не прикрыты колени, то скорее всего к святыне вас не пустят.
За этим следят представительницы хасидской общины, так что с собой лучше иметь накидки или платки.
У мужчин обязательно должна быть прикрыта голова, а у кого нет головного убора - в корзине при входе можно взять маленькую шапочку - кипу.
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15.10.2020 10:26 Відповісти
ну да мусульманин будет туда переться и тыкать писульку и ялозыть ту стену губами,
ну если тебе нравится облизывать хресты, иконы, стены: на здоровье
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15.10.2020 10:35 Відповісти
Перескок на мусульман не катит.
Речь о наших политиках.
Наприме, Тимошенко-Григян:

https://kor.ill.in.ua/m/400x253/119796.jpg

Ющенко:

https://photo.unian.net/photo/91819-viktor-yushchenko-bilya-stini-plachu-v-izrajili
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15.10.2020 10:40 Відповісти
а что Тимошенко не еврейка?
а Ющенко что не еврей, так что же он молился той стене?
возле той стены полно мужчин и без кипы, тот же любой православный никогда не будет молиться у той стены и целовать ее
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15.10.2020 10:50 Відповісти
У Тимошенко отец Владимир Абрамович, мать вроде бы этническая русская.
А что у Ющенко?
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15.10.2020 10:52 Відповісти
Поліція розслідує появу антисемітських написів біля Офісу президента - Цензор.НЕТ 3112
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15.10.2020 10:54 Відповісти
Ну и что?

https://censor.net/ru/comments/locate/3224849/019214af-a317-7147-aad1-740*********
https://censor.net/ru/comments/locate/3224849/019214af-a317-7147-aad1-740*********
https://censor.net/ru/comments/locate/3224849/019214af-a317-7147-aad1-740*********
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15.10.2020 10:55 Відповісти
Леди Ю - капительман -хрихян
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15.10.2020 11:13 Відповісти
Огонь из Иерусалима развозится во все православные храмы.
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15.10.2020 10:53 Відповісти
" Огонь из Иерусалима " ???

так его изобрели православные попы
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15.10.2020 10:55 Відповісти
Так почему Вы решили, что к стене плача ходят только евреи?

"Считается, что часть событий, описанных в Пятикнижии и Ветхом завете, книгах, священных для иудеев и христиан, происходили именно на Храмовой горе, которую кольцом окружала Стена. Так, именно здесь происходило испытание Авраама, от которого Бог потребовал принесения в жертву единственного и долгожданного сына.
Не менее священной является это место и мусульман. Наверху, на месте Первого Храма, сейчас находится третья по степени значимости святыня - мечеть Купол Скалы, внутри которой есть выступающий камень.
Именно с этого камня пророк Мухаммед вознесся на небо на крылатом коне."
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15.10.2020 11:00 Відповісти
а кто же туда прется как не евреи,
иудаизм проповедует верховенство евреев над другими народами,
а для остальных они создали христианство где проповедуется рабство
или Иисус не был иудеем?
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15.10.2020 11:21 Відповісти
"или Иисус не был иудеем?"

Дебаты на эту тему ведутся веками

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
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15.10.2020 11:30 Відповісти
ну да и ему не обрезали,
была иудейская секта где правили "старики" апостолы а Ииссус у них был "молодым" как в армии, есть приносил, ноги мыл и для.
и для укрепления своей секты отправили его на смерть.
Весь Новый завет написан задним числом
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15.10.2020 11:37 Відповісти
Як це впливає на національність Ющенка, наприклад?
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15.10.2020 12:01 Відповісти
https://planetofhotels.com/guide/ru/izrail/ierusalim/stena-placha
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15.10.2020 10:26 Відповісти
Господа, причисляющие себя к евреям, может помимо яростной борьбы с бытовым антисемитизмом, следовало бы провести разъяснительную работу, для удаления из ссоциальной жизни общества их причины - действий, производимых вашим соплеменником Зеленой Шмарклей? Почему-то вскукареков об антисемитизма при Порошенко, которого всякая шушера упорно звала Вальцманом не наблюдалось. А то что, рано или поздно, антисемитизм будет использован против Зеленой Шмаркли, было ясно с первых его действий. Тут и игнорирование христианских праздников (правда, только на первых порах), поцелуи в десна с Нетаньяхой, финансирование еврейского обучения в разных формах и, главное, он не гражданин государства Украина, ему на страну насрать.
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15.10.2020 09:42 Відповісти
Зеленський не єврей, бо не живе в Ізраїлі і не знає івриту... Зеленський не "жид", бо не знає ідіш і не дотримується іудейської віри... Він звичайний "маланець", тобто "русскаязичний", що має іудейських предків... Їх ще при Радянській владі іменували "професійними євреями"... Вони користуються належністю до єврейства, як "спецовкою"... Вигідно - "євреї"... Невигідно - прикидаються "гусскими"... Спитайте Зеленського, що таке "талес" чи "кашрут", і він очі витріщить, бо якщо і чув ці слова, але значення їх йому не відоме...
Це, як в анекдоті :
"Спиняє ГАІшник автомобіль:
- Ви перевищили швидкість!...
- Паслушайте, какой гусский не любит бистрой езди?...
- Будем складать протокол...
- Ну што Ві хатите ат беднага ев"єя?...
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15.10.2020 09:55 Відповісти
- Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…

- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…

- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняетсяКогда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
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15.10.2020 09:43 Відповісти
Пусть надписи покажет, да и то - провокация это.

Бьют не по паспорту, "бубочка", бьют по морде лица за труды рук, за 'достижения', "бубочка".
А национальность "бубочкина" нам фиолетово.
Однако не стоит забывать, что Арахамия - сефард из Абхазии - получил убежище в Украине, спасаясь от геноцида из-за войны в Абхазии в начале 90-х.
Так что не стоит ему забывать какому народу и какой стране он жизнью обязан, когда ратует "за сокращение численности ВСУ".
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15.10.2020 09:46 Відповісти
Хамия - внук Хама
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15.10.2020 11:15 Відповісти
Расследуйте действия заседателей Офиса преЗедента, провоцирующих ненависть к определенной категории.
Кстати, сколько в ОП работает этничных украинцев, представителей титульной нации?
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15.10.2020 09:46 Відповісти
Для повышения популярности "бубочки" среди определенных слоев избирателей Ермак любые транспоранты где угодно нарисует, и краску купит сам, и кисти.
Так что пусть не пытаются выставить себя "жертвами", провокаторы и предатели.
Национальность предателей интересов Украины нам безралична, мы судим по их действиям и "достижениям".

P.S. На оффисе Премьера штата Виктория, Австралия, намалевали "Уволь Дэна" (Sack Dan). Вот это я понимаю: судя по району мусульманским бизнесам из-за дурантина разорение грозит. А вот "бубочке" не стоит заниматься плагиатом.
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15.10.2020 09:52 Відповісти
Вот Виктор Федорович наверху дал на транспорант ссылку:
https://echokieva.com/uk/nacionalisti-prinesli-antisemitskij-plakat-proti-zelenskogo-do-ofisu-prezidenta-foto/

Не вижу антисемитизма, вижу чистую правду.
Гнать этот днепровский бенин кагал поганой метлой (и Ерамака пусть с собой забирают, и Арахамию).
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15.10.2020 09:58 Відповісти
Даруйте, але титульна нація знала на що йшла. Тепер нехай сидить та не патякає
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15.10.2020 10:59 Відповісти
Ті, хто не голосував за все оце, нинішнє, має чисте сумління і повне право висловлювати своє незадоволення.
Таких було кілька мільйонів.
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15.10.2020 11:05 Відповісти
Звісно. Але ж у нас демократія, отже вирішують 50%+1 голос. Тому треба чекати. І "вибивати", як це зараз модньо, квоти для національної, геть дурнуватої, більшости для ОП Найсмішніше те, що, за моїми спостереженнями, найбільше шпетять гебреїв саме ті, які привели блаЗЄ до влади.
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15.10.2020 11:10 Відповісти
Угу. Черговий мудрагель Євген Шевченко, який теж брав активну участь в приведенні до влади зеленських-єрмаків, вже наклякав черговий маніфест. Але ж мізки на місце в нього так і не стали, судячи з написаного.
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15.10.2020 11:15 Відповісти
Назвать украинца хохлом это норма, а если еврея назвать жидярой, то это антисемитизм?
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15.10.2020 09:47 Відповісти
Осталось идиомам зеленой плесени возбудить уголовное дело за произведения Ивана Франко против Франко же-- который так и писал в своих романах, рассказах и повестях и эссе- СЛОВО ""ŻYD"" !!!! и ничего и если радикалам евреям Израиля не нравиться Ивано Франко то нам плевать на их мнение ... УКРАИНЦЫ УЧИТЕСЬ У ПОЛЯКОВ они после 2 Мировой вообще горя и не знают- что такое евреи..Израиль пытается обвинить Польшу и поляков в Геноциде и собзничеситве в Холокосте на что Польша прос то отвечает Пся крев.. и точка... а в своем языке польском (что следовало бы давно ввести и в Украинский язык и грамматику и правила) слово---- /еврей/ --пишется как согласно данных ГУГЛ ПЕРЕВОДЧИКА.....ЕВРЕЙ ЕВРЕЙКА ЕВРЕЙСКОЕ КАК-- ŻYD ŻYD ŻYD (ПОЛЬСКИЙ)
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15.10.2020 10:02 Відповісти
Нехер больше расследовать???
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15.10.2020 09:47 Відповісти
а почему полиция так же чутко не реагирует на антиукраинские деяния зе-бубочки и его подельников?
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15.10.2020 09:48 Відповісти
Семитизм - слово, оборот речи, выражение, составленное по образцу какого-либо семитского языка или заимствованное из него.
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15.10.2020 09:48 Відповісти
Объединённая еврейская община Украины (ОЕОУ) - крупнейшая всеукраинская еврейская общественная организация. Президент - Игорь Валерьевич Коломойский. Глава правления - раввин Шмуэль Каминецкий[1]. Руководитель - Михаэль Борисович Ткач.
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15.10.2020 09:53 Відповісти
Да да, те кто пишет на заборах , это именно те люди, которыми должна заниматься МВД, ещё подключите сюда контрразведку , больше ведь вам не чем заниматься
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15.10.2020 09:56 Відповісти
Похоже членограй и мусора сами рисуют и сами расследуют
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15.10.2020 10:03 Відповісти
А что, собственно, антисемитского в этом плакате? Я, по крайней мере, абсолютно ничего антисемитского там на нахожу.
Полиция расследует появление антисемитских надписей возле Офиса президента - Цензор.НЕТ 9248
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15.10.2020 10:05 Відповісти
Упссссссс, я понял! Если воруют украинцы, болгары, англичане, японцы и тд- это воровство, а если воруют евреи - это антисемитизм.
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15.10.2020 10:12 Відповісти
А чому суржиком написано, в українській мові немає слова "єврейським".
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15.10.2020 10:27 Відповісти
помоскалені
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15.10.2020 10:32 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
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15.10.2020 10:38 Відповісти
В 1787 году при посещении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Екатериной II города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Шклова во время поездки на юг по протекции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 князя Григория Потёмкина ею был принят https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%B0 Иошуа Цейтлин с прошением от шкловских иудеев о прекращении употребления в официальных документах унизительного для них слова «жиды». Екатерина дала согласие на это, предписав использовать в официальных бумагах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи только слово «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8 евреи »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4 - Україна все ще живе за законами Російської Імперії?
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15.10.2020 11:18 Відповісти
Подозреваю шо(ШО) эти надписи написал главный раввин Украины..,просто грамотный чел.Точно,его работа,ну а жителям КРЫВБАССА атддельное пасиба.
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15.10.2020 10:08 Відповісти
эти надписи со времен петюньки там остались.
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15.10.2020 10:10 Відповісти
Зеленский подонок, отбирает у служащих ВСУ
Оружие и шмонает их мусорами
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15.10.2020 10:13 Відповісти
Я извиняюсь, а постановка вопроса: "кто закатал в асфальт деньги выделенные на борьбу с коронавирусом",- тоже есть проявление антисемитизма?
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15.10.2020 10:32 Відповісти
Конечно! ))))))))))))
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15.10.2020 17:01 Відповісти
Щоб не було таких лозунгів, ВР ма ухвалити два вкрай важливих закони та внести їх в Конституцію: 1) в паспорті має бути графа про етнічну приналежність; 2) до влади можна обирати лише етнічних українців і лише етнічні українці мають право брати участь в голосуванні. ТАК Є В ПРИБАЛТІЙСЬКИХ КРАЇНАХ. А у нас останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест. І він же й зазначав, що за так званими "українськими буржуазними націоналістами" стоять світові сіоністи, і саме тому він був проти підтримки тих "буржуазних націоналістів". І що ми маємо 50 років по тому? Хіба Шелест був не правий???
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15.10.2020 10:37 Відповісти
При Шелесті держави з назвою Україна не існувало.
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15.10.2020 11:13 Відповісти
если обиделись,значит в ОП матерые семиты
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15.10.2020 10:45 Відповісти
Семіти - група https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народів , що населяють або населяли https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Північну та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Східну Африку і частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Азії та мова яких належить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 Семітської групи мов . До них належать стародавні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B8 вавилоняни , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 ассирійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 фінікійці та ін., а також ******* народи: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 араби , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреї , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96 ассирійці , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8 друзи .
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15.10.2020 11:50 Відповісти
Жалко, что скрывают, что там было написано. Ибо первая мысль приходит, что там обращались к президенту и давали ему оценку. А в этом случае никакая она не "антисемитская".
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15.10.2020 10:48 Відповісти
мабуть написали "зєля лох".
Третє питання - Усіх хто критикує зе-жабу треба саджати
1 На 25 років
2 На 50 років
3 На 100 років?
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15.10.2020 10:53 Відповісти
Эйнштейн постоянно объясняет критику его теории антисемитизмом, держится с самоуверенным видом, он антифашист и сторонник социализма.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/108053/27-Tovarnichenko.pdf?sequence=1
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15.10.2020 11:30 Відповісти
Жидва не спить..Це ж трагедія яка..про жидів правду написали.
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15.10.2020 12:47 Відповісти
"Спасибо жителям Кривбаса, за *********** ********". Не путайте Днепр и Кривой Рог - это две разные планеты.
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15.10.2020 13:51 Відповісти
А антиукраїнські дії зеклоуна чому ніхто не розслідує
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15.10.2020 17:33 Відповісти
це тільки попередження, бо далі будуть палити шини
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15.10.2020 19:26 Відповісти
 
 