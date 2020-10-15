Поліція розслідує появу антисемітських написів біля Офісу президента
Поліція Києва почала кримінальне провадження через антисемітські написи біля Офісу президента України, встановлюються особи, причетні до скоєння цього правопорушення.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
"У поліцію Києва з офіційним листом звернувся виконавчий директор Об'єднаної єврейської громади України. Він повідомив, що вчора, 14 жовтня, біля будівлі Офісу президента України в Києві невідомі розгорнули банер з антисемітськими висловлюваннями", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до правопорушення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
может там была написана правда
Во-вторых Ермак где хочешь и что хочешь нарисует не хуже Микеланджело.
Клан у Бени? Клан.
Из Днепра? Из Днепра.
Власть в Украине подмяли под себя? Подмяли.
Так в чем проблема?
Разве там фамилии названы? Нет.
Разве к каким действиям призывают, кроме гнать кагал взащей? Нет.
Не вижу антисемитизма.
Это просто международная воровская ОПГ.
Просто уголовники.
Українці! П
Святкуємо річницю окупації та пограбування України єврейсько-лніпрометровським кланом Вови Зеленського.
Не вижу тут ни антиемитизма ни экстремизма.
Это константация факта
.
- Это сироты.
Свод правил и советов перед посещением Плачущей Стены.
- Можно ли посещать Стену Плача в Иерусалиме православным?
Побывать здесь и помолиться может каждый, независимо от вероисповедания.
- Здесь есть свои правила в плане одежды: если у вас будут оголены плечи и локти, не прикрыты колени, то скорее всего к святыне вас не пустят.
За этим следят представительницы хасидской общины, так что с собой лучше иметь накидки или платки.
У мужчин обязательно должна быть прикрыта голова, а у кого нет головного убора - в корзине при входе можно взять маленькую шапочку - кипу.
ну если тебе нравится облизывать хресты, иконы, стены: на здоровье
Речь о наших политиках.
Наприме, Тимошенко-Григян:
https://kor.ill.in.ua/m/400x253/119796.jpg
Ющенко:
https://photo.unian.net/photo/91819-viktor-yushchenko-bilya-stini-plachu-v-izrajili
а Ющенко что не еврей, так что же он молился той стене?
возле той стены полно мужчин и без кипы, тот же любой православный никогда не будет молиться у той стены и целовать ее
А что у Ющенко?
https://censor.net/ru/comments/locate/3224849/019214af-a317-7147-aad1-740*********
https://censor.net/ru/comments/locate/3224849/019214af-a317-7147-aad1-740*********
https://censor.net/ru/comments/locate/3224849/019214af-a317-7147-aad1-740*********
так его изобрели православные попы
"Считается, что часть событий, описанных в Пятикнижии и Ветхом завете, книгах, священных для иудеев и христиан, происходили именно на Храмовой горе, которую кольцом окружала Стена. Так, именно здесь происходило испытание Авраама, от которого Бог потребовал принесения в жертву единственного и долгожданного сына.
Не менее священной является это место и мусульман. Наверху, на месте Первого Храма, сейчас находится третья по степени значимости святыня - мечеть Купол Скалы, внутри которой есть выступающий камень.
Именно с этого камня пророк Мухаммед вознесся на небо на крылатом коне."
иудаизм проповедует верховенство евреев над другими народами,
а для остальных они создали христианство где проповедуется рабство
или Иисус не был иудеем?
Дебаты на эту тему ведутся веками
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
была иудейская секта где правили "старики" апостолы а Ииссус у них был "молодым" как в армии, есть приносил, ноги мыл и для.
и для укрепления своей секты отправили его на смерть.
Весь Новый завет написан задним числом
Це, як в анекдоті :
"Спиняє ГАІшник автомобіль:
- Ви перевищили швидкість!...
- Паслушайте, какой гусский не любит бистрой езди?...
- Будем складать протокол...
- Ну што Ві хатите ат беднага ев"єя?...
- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…
- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняется… Когда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
Бьют не по паспорту, "бубочка", бьют по морде лица за труды рук, за 'достижения', "бубочка".
А национальность "бубочкина" нам фиолетово.
Однако не стоит забывать, что Арахамия - сефард из Абхазии - получил убежище в Украине, спасаясь от геноцида из-за войны в Абхазии в начале 90-х.
Так что не стоит ему забывать какому народу и какой стране он жизнью обязан, когда ратует "за сокращение численности ВСУ".
Кстати, сколько в ОП работает этничных украинцев, представителей титульной нации?
Так что пусть не пытаются выставить себя "жертвами", провокаторы и предатели.
Национальность предателей интересов Украины нам безралична, мы судим по их действиям и "достижениям".
P.S. На оффисе Премьера штата Виктория, Австралия, намалевали "Уволь Дэна" (Sack Dan). Вот это я понимаю: судя по району мусульманским бизнесам из-за дурантина разорение грозит. А вот "бубочке" не стоит заниматься плагиатом.
https://echokieva.com/uk/nacionalisti-prinesli-antisemitskij-plakat-proti-zelenskogo-do-ofisu-prezidenta-foto/
Не вижу антисемитизма, вижу чистую правду.
Гнать этот днепровский бенин кагал поганой метлой (и Ерамака пусть с собой забирают, и Арахамию).
Таких було кілька мільйонів.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4 - Україна все ще живе за законами Російської Імперії?
Оружие и шмонает их мусорами
Третє питання - Усіх хто критикує зе-жабу треба саджати
1 На 25 років
2 На 50 років
3 На 100 років?
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/108053/27-Tovarnichenko.pdf?sequence=1