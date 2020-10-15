Поліція розслідує появу антисемітських написів біля Офісу президента

Поліція Києва почала кримінальне провадження через антисемітські написи біля Офісу президента України, встановлюються особи, причетні до скоєння цього правопорушення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"У поліцію Києва з офіційним листом звернувся виконавчий директор Об'єднаної єврейської громади України. Він повідомив, що вчора, 14 жовтня, біля будівлі Офісу президента України в Києві невідомі розгорнули банер з антисемітськими висловлюваннями", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до правопорушення.

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