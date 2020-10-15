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Новости Санкции против России
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Россия должна понести ответственность за кибератаки на парламент Норвегии, - Кулеба

Россия должна понести ответственность за кибератаки на парламент Норвегии, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии, а Украина, в свою очередь, готова усиливать сотрудничество с Норвегией и другими партнерами для противодействия киберугрозам.

"Россия должна понести ответственность за кибератаки на парламент Норвегии. Украина готова к усилению сотрудничества с Норвегией и другими партнерами в противодействии киберугрозам. Евроатлантическая солидарность и взаимная поддержка имеют ключевое значение для противодействия вызовам гибридной войны", - написал Кулеба в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Кулебы поступило на следующий день после того, как МИД Норвегии обвинил Россию в кибератаке на парламент страны. Масштабный слом системы электронной почты парламента Норвегии состоялся 24 августа.

Россия должна понести ответственность за кибератаки на парламент Норвегии, - Кулеба 01

Автор: 

киберпреступление (762) Норвегия (691) россия (95352) санкции (11254) Кулеба Дмитрий (2880)


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***** добивается полной изоляции своей паРаши от цивилизованного мира, строит ватное пучхе
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15.10.2020 09:52 Ответить
Россия должна понести ответственность за кибератаки на парламент Норвегии, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9669
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15.10.2020 09:55 Ответить
Министр иностранных дел Украины вписался за парламент Норвегии против действий московии. А они просили. Ну ладно презик на коксе, он все-таки презик, но шож вы все курите/нюхаете...
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15.10.2020 10:01 Ответить
Норвежцы имеют хорошую армию и спецслужбы сами разберутся без Кулебы,а то он последнее время сует нос во все щели и куда не просят. Дите пиара..
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15.10.2020 10:08 Ответить
 
 