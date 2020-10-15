Россия должна понести ответственность за кибератаки на парламент Норвегии, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии, а Украина, в свою очередь, готова усиливать сотрудничество с Норвегией и другими партнерами для противодействия киберугрозам.

"Россия должна понести ответственность за кибератаки на парламент Норвегии. Украина готова к усилению сотрудничества с Норвегией и другими партнерами в противодействии киберугрозам. Евроатлантическая солидарность и взаимная поддержка имеют ключевое значение для противодействия вызовам гибридной войны", - написал Кулеба в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Кулебы поступило на следующий день после того, как МИД Норвегии обвинил Россию в кибератаке на парламент страны. Масштабный слом системы электронной почты парламента Норвегии состоялся 24 августа.