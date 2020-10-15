Росія має понести відповідальність за кібератаки на парламент Норвегії, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав притягнути Росію до відповідальності за кібератаку на парламент Норвегії, а Україна зі свого боку готова посилювати співпрацю з Норвегією та іншими партнерами для протидії кіберзагрозам.

"Росія має понести відповідальність за кібератаку на парламент Норвегії. Україна готова до посилення співпраці з Норвегією та іншими партнерами у протидії кіберзагрозам. Євроатлантична солідарність та взаємна підтримка мають ключове значення для протидії викликам гібридної війни", - написав Кулеба у своєму твітері, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегія звинуватила Росію в кібератаці на парламент

Заява Кулеби надійшла наступного дня після того, як МЗС Норвегії звинуватило Росію в кібератаці на парламент країни. Масштабний злам системи електронної пошти парламенту Норвегії стався 24 серпня.