УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9396 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 287 4

Росія має понести відповідальність за кібератаки на парламент Норвегії, - Кулеба

Росія має понести відповідальність за кібератаки на парламент Норвегії, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав притягнути Росію до відповідальності за кібератаку на парламент Норвегії, а Україна зі свого боку готова посилювати співпрацю з Норвегією та іншими партнерами для протидії кіберзагрозам.

"Росія має понести відповідальність за кібератаку на парламент Норвегії. Україна готова до посилення співпраці з Норвегією та іншими партнерами у протидії кіберзагрозам. Євроатлантична солідарність та взаємна підтримка мають ключове значення для протидії викликам гібридної війни", - написав Кулеба у своєму твітері, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегія звинуватила Росію в кібератаці на парламент

Заява Кулеби надійшла наступного дня після того, як МЗС Норвегії звинуватило Росію в кібератаці на парламент країни. Масштабний злам системи електронної пошти парламенту Норвегії стався 24 серпня.

Росія має понести відповідальність за кібератаки на парламент Норвегії, - Кулеба 01

Автор: 

кіберзлочин (809) Норвегія (757) росія (64923) санкції (11768) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** добивается полной изоляции своей паРаши от цивилизованного мира, строит ватное пучхе
показати весь коментар
15.10.2020 09:52 Відповісти
Россия должна понести ответственность за кибератаки на парламент Норвегии, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9669
показати весь коментар
15.10.2020 09:55 Відповісти
Министр иностранных дел Украины вписался за парламент Норвегии против действий московии. А они просили. Ну ладно презик на коксе, он все-таки презик, но шож вы все курите/нюхаете...
показати весь коментар
15.10.2020 10:01 Відповісти
Норвежцы имеют хорошую армию и спецслужбы сами разберутся без Кулебы,а то он последнее время сует нос во все щели и куда не просят. Дите пиара..
показати весь коментар
15.10.2020 10:08 Відповісти
 
 