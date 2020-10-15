Рабочие в Германии отказались обслуживать самолет Лукашенко, - Nexta

13 октября в аэропорту Фульсбюттель (Германия) приземлился Боинг 737 с регистрационным номером EW-001PA, принадлежащий захватившему власть в Беларуси "президенту" Лукашенко. Команда рабочих отложила гаечные ключи в сторону в знак протеста.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta, передает Цензор.НЕТ.

"Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими", – говорится в листовке профсоюза кампании LufthansaTechnik.

В ней содержится ряд требований к белорусскому правительству: "Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!"



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