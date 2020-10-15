Рабочие в Германии отказались обслуживать самолет Лукашенко, - Nexta
13 октября в аэропорту Фульсбюттель (Германия) приземлился Боинг 737 с регистрационным номером EW-001PA, принадлежащий захватившему власть в Беларуси "президенту" Лукашенко. Команда рабочих отложила гаечные ключи в сторону в знак протеста.
Об этом сообщает Telegram-канал Nexta, передает Цензор.НЕТ.
"Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими", – говорится в листовке профсоюза кампании LufthansaTechnik.
В ней содержится ряд требований к белорусскому правительству: "Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!"
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Велькi дзякуй.
а самолеты - дело бесовское!
Типу прозріли?
ринок збуту, ось головна проблема. Закриється для них РФія і капец їх БелАЗу...
Совок набудував заводів аби де, ось і наслідки. Був би він у Рашці, він би сам по собі існував. Так як вони СуперДжети (лайно нікому не потрібне) самі собі замовляють...
Наш ЛАЗ вбила невизначеність. Якби пішли, як прибалти відразу до Європи, він би оговтався. Або могли проміняти ринок РФ на власну незалежність (я так бачу для 73% це не проблема)... а поки ми метались, час було втрачено... На БелАЗі, наскільки чув, теж, не усе Ок...
В державі не має реального розвитку економіки.
вот так и опускают всякую мразь типа луки мудищева.