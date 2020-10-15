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Новости Революция в Беларуси
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Рабочие в Германии отказались обслуживать самолет Лукашенко, - Nexta

Рабочие в Германии отказались обслуживать самолет Лукашенко, - Nexta

13 октября в аэропорту Фульсбюттель (Германия) приземлился Боинг 737 с регистрационным номером EW-001PA, принадлежащий захватившему власть в Беларуси "президенту" Лукашенко. Команда рабочих отложила гаечные ключи в сторону в знак протеста.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta, передает Цензор.НЕТ.

"Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими", – говорится в листовке профсоюза кампании LufthansaTechnik.

В ней содержится ряд требований к белорусскому правительству: "Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!"

Также читайте: МИД ответил на ноту Беларуси из-за указа Зеленского по IT-специалистам: Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях

Рабочие в Германии отказались обслуживать самолет Лукашенко, - Nexta 01

Автор: 

Беларусь (7886) Германия (6926) Лукашенко (3611)


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Топ комментарии
+23
А теперь, Александр Грыгоравыч, можете вызывать в Германию свой говноОМОН с его сраными светошумовыми гранатами и водометами. Пусть они немчуру заставять обслужить ваш самолёт. Ну, или сами обслужат.
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15.10.2020 10:11
+21
Таракан стал совсем зашкварный.
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15.10.2020 10:10
+19
Здається, "бацьку" реально почали "на ноль множить"... "Кончилось ваше время! Слазь!!!"
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15.10.2020 10:16
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супрджет 100 у братушек одолжит
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15.10.2020 10:09 Ответить
Пускай на ментокрылом муссоршмидте летает.
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15.10.2020 10:21 Ответить
Он же Светку тем бортом на коронацию хотел привезти, а вы фсе сорвали.
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15.10.2020 10:10 Ответить
Таракан стал совсем зашкварный.
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15.10.2020 10:10 Ответить
Усатый на лесопеде кататься умеешь если да то вперде и то не факт что таможня и погранцы в знак солидарности забостовочно опустят шлагбаум перед твоим носом...
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15.10.2020 10:11 Ответить
А теперь, Александр Грыгоравыч, можете вызывать в Германию свой говноОМОН с его сраными светошумовыми гранатами и водометами. Пусть они немчуру заставять обслужить ваш самолёт. Ну, или сами обслужат.
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15.10.2020 10:11 Ответить
Здається, "бацьку" реально почали "на ноль множить"... "Кончилось ваше время! Слазь!!!"
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15.10.2020 10:16 Ответить
Ноту протеста в МИД Германии как нам по айтишникам!
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15.10.2020 10:18 Ответить
та нема кому вручати, всі посли його послали нафуй
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15.10.2020 19:16 Ответить
ГОЛУБИНОЮ ПОШТОЮ.
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15.10.2020 19:30 Ответить
Пусть теперь на тракторе ездит
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15.10.2020 10:22 Ответить
Пламенный привет профсоюзам кампании LufthansaTechnik, поддерживаем Вас
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15.10.2020 10:28 Ответить
фройндшафт, карл-маркс-штадт и кларка цеткин.Это просто лукофобия какая то затевается вот эта вся...
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15.10.2020 10:28 Ответить
нехай у вовчіка лісапєт позичить, або зміняє на мішок картофану.. вовка всьо равно на лімузіну пересів, бо богданівську теслу пришлось спалити к ху===ям..
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15.10.2020 10:31 Ответить
Ну... ждем видос где росмусорня мудохает этих рабочих со цветами. Лучше б что то там поломали и таракана туда таки посадили. А так хапайте п....лей.
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15.10.2020 10:32 Ответить
Беларусы заплатили высокую цену для ликвидации бесноватого немецкого фюрера прошлого века. Германия отдает долги - помогает утилизировать нашего психопата.
Велькi дзякуй.
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15.10.2020 10:34 Ответить
гужевой транспорт для картофельного фюрера.. самое оно!
а самолеты - дело бесовское!
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15.10.2020 10:38 Ответить
без технічного обслуговування ,в принципі,літак тепер не мав би отримати дозволу на виліт ...)))
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15.10.2020 10:55 Ответить
Цікаво, куди поділися усі ті, хто ще декілька тижнів тому казав, що лука єдиний, хто ще зможе врятувати державу від рашки, який він мододець і як опирається пу.
Типу прозріли?
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15.10.2020 11:08 Ответить
От Расии Белоруссию не спасёт никто. Увы.
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15.10.2020 11:10 Ответить
вони позатикалися, бо більш ніхто не платить
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15.10.2020 19:19 Ответить
Респект ребятам. Супер. Экстра крайняк. Идеально. Мавелес. Молодцы.
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15.10.2020 11:17 Ответить
краще вони б йому крила підпиляли...
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15.10.2020 11:24 Ответить
та шини накололи
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15.10.2020 19:20 Ответить
Ну вот, придётся ехать домой на МАЗе.
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15.10.2020 11:44 Ответить
Во бацька гонить. У них є завод Бєлаз, най і ремонтують
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15.10.2020 11:48 Ответить
Чесно кажучи, мені трохи заздрісно з приводу БЕЛАЗа. У нас донедавна був ЛАЗ, але його, здається, розпиляли. Невже зберегти цю промисловість вдається лише за диктатури?
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15.10.2020 14:21 Ответить
щоби зберегти виробника, потрібно імпортерам хвіт прикрутити...
ринок збуту, ось головна проблема. Закриється для них РФія і капец їх БелАЗу...
Совок набудував заводів аби де, ось і наслідки. Був би він у Рашці, він би сам по собі існував. Так як вони СуперДжети (лайно нікому не потрібне) самі собі замовляють...
Наш ЛАЗ вбила невизначеність. Якби пішли, як прибалти відразу до Європи, він би оговтався. Або могли проміняти ринок РФ на власну незалежність (я так бачу для 73% це не проблема)... а поки ми метались, час було втрачено... На БелАЗі, наскільки чув, теж, не усе Ок...
В державі не має реального розвитку економіки.
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15.10.2020 15:08 Ответить
До чого тут ринок запоребрика до ЛАЗу - у нас також ці автобуси й тролейбуси бігають. Поки що бігають.
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15.10.2020 16:01 Ответить
наш ринок знищив імпорт
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15.10.2020 16:34 Ответить
Але ЛАЗи були конкурентноздатні, принаймні всередині країни. Вони ж бігають.
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15.10.2020 17:48 Ответить
Если бы люди всей Земли могли объединиться против таких палачей... Каждый на своем месте сделать нечто подобное...
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15.10.2020 12:21 Ответить
авиатехникам германии зачет и уважение.!!!
вот так и опускают всякую мразь типа луки мудищева.
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15.10.2020 12:38 Ответить
Es ist sehr Gut!
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15.10.2020 12:41 Ответить
Йя, йя! Ес лєбе Крала Масло унд Роза Ромбомбом!
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15.10.2020 19:34 Ответить
Как эта леталка в Германии оказалась, если это личная леталка бацьки?
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15.10.2020 14:18 Ответить
Немцы это не кацапы, которые "отремонтировали" бы самолет так, что-бы он упал. Немцы дорожат своим именем и репутацией. Цивилизованно выразили свой протест против незаконных и преступных действий Лукашенко и показали ему свое презрение.
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15.10.2020 14:23 Ответить
 
 